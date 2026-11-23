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El regreso al William McKinley High School está más cerca que nunca tras confirmarse que Disney+ y Hulu han dado luz verde al reboot de GLEE, cuya producción comenzará el próximo año. La nueva etapa de la ficción musical volverá a estar liderada por su cocreador Ryan Murphy y contará con el regreso de Lea Michele retomando su icónico papel como Rachel Berry, un anuncio que ha reavivado tanto la expectación de los seguidores como las teorías sobre el rumbo argumental que tomará la historia en el instituto de Lima, Ohio.

A la participación de Lea Michele se suma la información adelantada en exclusiva por Deadline, que apunta a que Chord Overstreet y Heather Morris se encuentran en negociaciones para volver a interpretar a Sam Evans y Brittany S. Pierce. El posible retorno de Chord Overstreet encaja directamente con el desenlace de la serie original emitida en 2015, donde Sam quedaba al frente de New Directions. Asimismo, Ryan Murphy ha revelado recientemente que mantiene conversaciones con alrededor de diez intérpretes del elenco original para valorar su incorporación al proyecto.

Más allá del reparto, uno de los grandes atractivos de esta nueva entrega será la actualización de su repertorio musical, tras más de una década de estrenos en Broadway desde el final de la ficción original hace once años. A raíz de una consulta realizada entre los lectores de BroadwayWorld, han surgido propuestas como incorporar Candy Store de HEATHERS: THE MUSICAL, Waving Through a Window de DEAR EVAN HANSEN, She Used to Be Mine de WAITRESS, I'd Rather Be Me de MEAN GIRLS o My Days de THE NOTEBOOK, además de partituras de HADESTOWN y THE OUTSIDERS para las voces masculinas del coro.

Entre las peticiones de los aficionados destacan también varios guiños metateatrales vinculados a las trayectorias recientes de los protagonistas en Broadway. Los seguidores sugieren incluir canciones de MAYBE HAPPY ENDING, musical ganador del Premio Tony protagonizado por Darren Criss, así como algún tema de CHESS interpretado por Lea Michele, replicando el paralelismo que ya vivió la actriz cuando Rachel Berry cantó temas de FUNNY GIRL en la serie años antes de que ella misma encabezara su reposición teatral en Nueva York.

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