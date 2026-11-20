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SIX EL MUSICAL lanza hoy su primer álbum de estudio en español, con todas las canciones del espectáculo interpretadas por el elenco de la producción del Teatro Gran Vía de Madrid. El disco ya puede escucharse en las principales plataformas digitales a través de este enlace.

El álbum se ha grabado íntegramente en estudio con la participación del equipo de producción musical vinculado al montaje original. Llega después del éxito de su primer single en español, el mash-up Ex-Wives / SIX, que se publicó antes del estreno y ya supera los 36,8 millones de reproducciones. Asimismo, en todo el mundo, la música de SIX suma más de 5.500 millones de reproducciones.

Las voces del disco son las de las seis reinas de la producción madrileña, encabezada por Clara Lanzani, Udara Zubillaga, Beatriz Santana, Liz Tatis, Arianna Galletti y Alba Egilo. El lanzamiento se celebró ayer con un listening party en el propio Teatro Gran Vía, donde las seis reinas presentaron el disco y compartieron cómo ha sido la experiencia de formar parte del proyecto. BroadwayWorld Spain estuvo allí y recogió sus impresiones en esta pieza:

SIX convierte a las seis esposas de Enrique VIII en una banda de divas del pop que toma el micrófono para contar su propia versión de la historia. Con música en directo, humor y una estética que mezcla el retrato Tudor con la imagen de las grandes estrellas actuales, el espectáculo se pregunta quién ha contado la historia de estas mujeres y qué cambia cuando son ellas quienes ocupan el centro del relato.

El musical de Toby Marlow y Lucy Moss ha ganado más de 35 premios internacionales, entre ellos dos Premios Tony: a la mejor partitura original y al mejor diseño de vestuario, este último para Gabriella Slade. Tras conquistar el West End y Broadway, SIX se presenta en el Teatro Gran Vía en su primera adaptación al castellano, en una temporada limitada.

Más información en la web oficial del musical.

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