ENTREVISTA: Charlamos con Borja Rueda sobre el reto coreográfico de FURIA y su etapa con Banderas

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Tras brillar en formatos televisivos, grandes giras internacionales y triunfar recientemente en Eurovisión, el coreógrafo malagueño Borja Rueda suma un nuevo hito a su extensa trayectoria: la dirección coreográfica de la segunda temporada de FURIA, la aclamada serie de HBO creada por Félix Sabroso y Jau Fornés. En medio de un año frenético que le ha llevado hasta el Festival de San Sebastián, Rueda nos habla sobre el reto de integrar el movimiento en la ficción, su conexión indispensable con el imaginario pop, y su estrecho vínculo con las producciones de teatro musical junto a Antonio Banderas.

Broadway World Spain: ¿Cómo ha sido la experiencia de presentar la segunda temporada de FURIA y sumarte a este proyecto?

Borja Rueda: Ha sido increíble, la verdad. A mí, personalmente, me ha hecho muchísima ilusión formar parte de este proyecto porque fui muy fan cuando vi la primera temporada. De hecho, se lo dije a Félix Sabroso y a Jau Fornés cuando me llamaron: «Que sepáis que os he invocado». Terminé de ver la primera temporada y pensé: «¿Esta gente tan guay no necesitará coreografía en algún momento? Ojalá inventen algo, porque me encantaría trabajar con ellos». Y vamos, dicho y hecho. Además, ver el recibimiento tan chulo que han tenido todos los elementos coreográficos de esta temporada me tiene súper emocionado y contento.

BWW: Teniendo en cuenta la expectación que genera el universo de sus directores, ¿cómo te incorporas al equipo y de qué manera te llega la propuesta?

Borja Rueda: Yo conocía a Jau Fornés de cuando bailé en la película MI GRAN NOCHE de Álex de la Iglesia, donde él era el foto fija. Un fin de semana me llamó y me dijo que, junto a Félix, me querían para la segunda temporada de FURIA. Necesitaban un coreógrafo porque había una trama de uno de los personajes rodando una serie. Tuvimos una conversación larguísima y, afortunadamente, les encajó mi perfil.

La anécdota llegó cuando me dijeron que el personaje lo iba a interpretar Ana Mena. Yo soy su director creativo y súper amigo suyo, y justo mientras hablaba con ellos, miré el móvil y tenía un mensaje de Ana: «Amor, te van a llamar de FURIA». Se alinearon los astros y se dio. Fue una alegría doble poder compartir esta experiencia con alguien a quien quiero tanto a nivel personal y profesional.

BWW: Tienes un vínculo creativo muy estrecho con Ana Mena en su faceta musical. A la hora de trabajar en FURIA, ¿qué diferencias fundamentales encuentras entre diseñar el movimiento para su proyecto pop y hacerlo para el personaje que ella interpreta en la ficción?

Borja Rueda: Obviamente, hay muchísima diferencia. El proyecto pop de Ana Mena es su nombre y su apellido, es la versión de ella misma sobre el escenario. En FURIA, sin embargo, está interpretando a un personaje que, a su vez, en la mayoría de los momentos musicales, está interpretando a otro personaje.

Félix y Jau lo tenían clarísimo desde el primer momento. Ellos me dieron todas las directrices, les capté muy rápido y nos entendimos a la perfección. Después, con Ana, trabajamos mucho los dos solos frente al espejo, buscando que todos esos movimientos tuvieran sentido y la ayudasen de verdad a continuar el arco del personaje. Por ejemplo, hay un dúo en el que ella tiene que bailar mientras siente que la cosa no está funcionando. Los movimientos buscaban precisamente eso: que el personaje no se sintiese del todo cómodo haciéndolo, pero que a la vez funcionase a nivel visual y formara parte del imaginario que me habían marcado los directores.

BWW: En una serie, la carga emocional y estética viene muy pautada por la dirección. ¿Qué ha supuesto para ti el reto de adaptar tu trabajo a un código visual y narrativo tan específico como el que exige esta producción?

Borja Rueda: Es que FURIA es un ente aparte. El universo de Félix y Jau, que yo adoro, tiene una personalidad y un código visual muy claro a todos los niveles: la fotografía, la escenografía, el estilismo, el guion... Mi reto fue crear exactamente lo mismo con mi apartado: dar vida al código coreográfico de FURIA.

Quería que el movimiento tuviera ese mismo patrón, ya fuera en el gran número musical de la escopeta, en un dúo, o hasta en la «pausa activa» de la serie, donde la empresa obliga a los trabajadores a hacer un bailecito de un minuto cuando suena una alarma. Buscaba que, al ver la serie, el espectador sintiera que ahí todo tenía sentido y que los movimientos no eran aleatorios, sino que pertenecían a ese universo, aunque, inevitablemente, tengan mi identidad como coreógrafo.

BWW: Has transitado por el entretenimiento televisivo, las grandes giras, videoclips, Eurovisión y, ahora, la ficción audiovisual. Con una trayectoria tan versátil, ¿en qué formato sientes mayor libertad o comodidad creativa?

Borja Rueda: Esa pregunta me cuesta la vida responderte. Siempre digo que me siento súper afortunado, porque la vida me ha ido llevando y lo mismo estoy montando mi versión de GYPSY, un musical megaclásico, que haciendo un tour megapop de Ana Mena, trabajando en Eurovisión o en una ficción tan peculiar como FURIA.

Sí es cierto que la televisión y lo audiovisual son como mi madre, es donde más he crecido y donde me siento como pez en el agua, dando vida a mi visión a través de una lente. Pero yo estudié teatro musical, le tengo muchísimo respeto y me apasiona. También reconozco que la iconografía pop me representa mucho; yo a los bailarines y a los artistas los veo como seres muy poderosos, de otro planeta, y creo que esa alma pop siempre se refleja en mi obra coreográfica, da igual el proyecto. La verdad es que me encanta saltar de un formato a otro y aprendo muchísimo de todos los equipos. Ojalá que eso nunca cambie.

BWW: El teatro musical es, sin duda, una de las disciplinas escénicas más exigentes. De todas las herramientas que has adquirido sobre las tablas, ¿cuáles te resultan imprescindibles a la hora de trabajar frente a las cámaras?

Borja Rueda: Básicamente, el teatro musical te hace ver que todo se puede. Si los artistas de teatro, que son atletas a un nivel extraordinario, pueden hacerlo todo en vivo y en directo delante de una audiencia durante horas, en cualquier otro contexto se puede.

La cámara es un artista más y te puede hacer soñar, mostrándote otra realidad, pero el teatro es la verdad absoluta. Lo que me he llevado del teatro a todas mis industrias es que al final lo que de verdad funciona es lo auténtico. Ya sea que estés sentado en una silla o haciendo la cosa más espectacular del mundo en un videoclip o en una gira, el movimiento tiene que sentirse de verdad y ser orgánico, porque ahí es cuando surge la magia.

BWW: Como coreógrafo de cabecera de Antonio Banderas en el Teatro del Soho, has liderado proyectos de la talla de COMPANY, TOCANDO NUESTRA CANCIÓN o GYPSY. ¿Cómo se gestiona la presión de enfrentarse a títulos tan colosales trabajando codo a codo con él?

Borja Rueda: La verdad es que trabajar con Antonio Banderas es de todo menos presión. Nos conocimos hace años. Yo estaba ensayando una pieza de reguetón y, de repente, tenía un mensaje suyo en el buzón de voz. Buscaba un coreógrafo para el programa ESCENA EN BLANCO Y NEGRO porque quería hacer su propia versión del BYE BYE BLACKBIRD de Bob Fosse. Al día siguiente me fui a Málaga y le enseñé mi visión, avisándole de que yo no iba a usar bastones, ni bombines, ni guantes blancos, porque eso no me representaba.

Desde entonces, como él mismo dice, somos hermanos artísticos. Nos entendemos súper bien. A Antonio nada le apasiona más que el teatro musical y te contagia esa pasión. Nunca trabaja desde la tensión, siempre desde el proceso creativo, y así las horas de ensayo no te pesan. Como siempre digo, mi parte favorita de este trabajo es el proceso, las horas delante del espejo; la noción de la presión y los sudores llegan después, el día del estreno, pero el tiempo de cocinado a su lado se disfruta muchísimo.

BWW: Mirando hacia el futuro y con una carrera en constante evolución, ¿existe algún título concreto de teatro musical o algún proyecto soñado que tengas pendiente coreografiar?

Borja Rueda: Me cuesta mucho responder a eso con un título concreto. Lo que sí te puedo decir es que el verano pasado vi EVITA en Londres y para mí fue un renacer. Encontré a mis dos amores en vivo: el teatro y el universo pop. Te presentaban a Evita como una estrella del pop dando un concierto en el Madison Square Garden, pero de repente saltaban al balcón y volvías a la calle, a la historia real.

Salí tan inspirado que necesitaba soltarlo y creé mi propia pieza audiovisual: un vídeo-concierto con el tema Don't Rain On My Parade de FUNNY GIRL, que es mi partitura favorita. Me encantaría hacer algo en el mundo del teatro que hable ese lenguaje visual y creativo, pero, al final, mi mayor deseo es seguir dedicándome a proyectos en los que me rodee de gente que me inspire, que me rete y que me haga sentir que merece la pena todo el tiempo invertido.

Con una carrera imparable que abraza por igual la espectacularidad de los grandes estadios, la exigencia del escenario y la intimidad de las cámaras, Borja Rueda se consolida como uno de los creadores escénicos más versátiles y visionarios del panorama actual. Mientras sigue buscando proyectos que le reten y sueña con llevar su lenguaje visual a nuevas dimensiones teatrales, los espectadores ya pueden disfrutar de su particular código de movimiento en la segunda temporada de FURIA, que se estrenó el 9 de octubre en HBO Max. Un universo donde el cuerpo y el baile, lejos de ser un mero adorno estético, se convierten en el arma más auténtica.

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