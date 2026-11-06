ENTREVISTA: Anna A. Guerra, la coreógrafa española de la gira estadounidense de THE BODYGUARD

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El circuito de las grandes giras teatrales en Estados Unidos es uno de los terrenos más exigentes y competitivos de la industria escénica internacional. Abrirse paso en él requiere una combinación indiscutible de técnica, disciplina y versatilidad, cualidades que definen la trayectoria de Anna A. Guerra. Con una sólida formación y un recorrido que la ha llevado a colaborar en proyectos de alto nivel como los prestigiosos Jimmy Awards junto al director y coreógrafo Luis Salgado, la creadora consolida ahora un nuevo hito en su carrera al asumir el rol de Assistant Choreographer en la gira nacional estadounidense de THE BODYGUARD (THE BODYGUARD U.S. NATIONAL TOUR).

Trabajando codo a codo en el equipo creativo junto al coreógrafo Jim Cooney y la directora Samantha Saltzman, Anna se sumerge en las entrañas de una superproducción de gran formato para articular y supervisar cada engranaje coreográfico desde las salas de ensayo hasta el estreno oficial en escena. En BroadwayWorld hablamos con ella para conocer de primera mano cómo se vive desde dentro el vertiginoso proceso de montaje, los retos técnicos de adaptar la danza a una gira por todo el país y la experiencia de consolidar una voz artística propia en el corazón de la escena norteamericana.

BWW: Antes de entrar en materia profesional, ¿cómo estás viviendo a nivel personal estos días tan intensos tras el estreno y qué sensaciones te deja ver ya el espectáculo en pie?

Anna A. Guerra: ¡Están siendo unos días llenos de emoción! Después de meses de preparación y semanas de ensayos intensos, ver finalmente The Bodyguard U.S. National Tour sobre el escenario ha sido una sensación increíble. Como performer, estoy acostumbrada a vivir los estrenos desde el escenario, pero esta vez he podido experimentarlo desde el equipo creativo, ¡una perspectiva completamente nueva para mí!

Ver las reacciones del público, sentir su emoción, escuchar con qué se ríen y cómo conectan con canciones tan poderosas como las de Whitney Houston es muy gratificante. La respuesta tan positiva que hemos recibido desde el estreno ha sido una alegría enorme y un reconocimiento al esfuerzo de los intérpretes y de todo el equipo que trabaja detrás del espectáculo. ¡Me siento muy orgullosa de formar parte de este proyecto!

BWW: Para que nuestros lectores conozcan mejor tu trayectoria, ¿cómo fue tu llegada a Estados Unidos y qué camino has recorrido hasta abrirte paso en la industria y alcanzar la posición en la que estás hoy?

Anna A. Guerra: Llegar a Estados Unidos desde Barcelona fue una de las decisiones más importantes de mi vida. Nueva York es una ciudad llena de oportunidades, pero también de mucha competencia, y construir una carrera aquí requiere constancia, disciplina y muchísimo trabajo. He tenido la oportunidad de trabajar con artistas internacionales en giras, videoclips y proyectos comerciales, así como en producciones de teatro musical. Cada experiencia me ha ayudado a descubrir nuevas facetas de mí misma como artista.

Ser performer sigue siendo una parte fundamental de quién soy, pero adentrarme en el ámbito creativo de una producción me está permitiendo evolucionar, ampliar mis habilidades y competencias y descubrir nuevas oportunidades dentro de la industria.

BWW: En tu trayectoria destaca tu trabajo con Luis Salgado en los Jimmy Awards. ¿Cómo fue esa experiencia y qué aprendizajes te llevaste de ella?

Anna A. Guerra: Los Jimmy Awards fueron una de mis primeras experiencias formando parte de un equipo creativo y, sin duda, ¡se han convertido en uno de mis proyectos favoritos de cada año! Es un evento que reúne a los mejores jóvenes talentos del teatro musical de todo Estados Unidos, donde trabajamos en números coreográficos con más de 100 participantes en tan solo una semana. ¡Todo un reto, pero también una experiencia muy especial!

Además, trabajar junto a Luis Salgado, quien ha sido mi mentor durante años, siempre ha sido una oportunidad para aprender y seguir creciendo. Le tengo muchísimo cariño y estoy muy agradecida por su confianza y por todo lo que me ha enseñado.

BWW: ¿Cómo surgió la oportunidad de incorporarte a la gira nacional de THE BODYGUARD y qué ha supuesto para ti entrar en este proyecto?

Anna A. Guerra: Esta oportunidad es el resultado de años de trabajo, constancia y de construir relaciones profesionales dentro de la industria. A través de Sierra L. Barnett, Associate Choreographer de la producción, surgió la posibilidad de incorporarme al equipo creativo junto a Jim Cooney, coreógrafo de THE BODYGUARD U.S. NATIONAL TOUR.

La producción llevaba aproximadamente un año de preparación antes del estreno, y tuve la oportunidad de participar en varias sesiones de preproducción y enseñar el material coreográfico durante las audiciones de mayo de 2026. Ver a algunos de los artistas desde sus primeras audiciones hasta finalmente verlos sobre el escenario ha sido especialmente gratificante. ¡Es increíble poder formar parte de un proceso creativo desde sus primeras etapas y ver cómo todo cobra vida!

BWW: ¿En qué consiste exactamente tu labor en el día a día como Assistant Choreographer en una gira nacional de gran formato y cómo ha sido el trabajo codo con codo con Jim Cooney y Samantha Saltzman?

Anna A. Guerra: Como Assistant Choreographer, he trabajado directamente con Jim Cooney y los bailarines en el montaje y desarrollo del material coreográfico, el pulido de los números coreográficos, las formaciones y las transiciones, asegurando que se mantenga su visión artística. ¡StageWrite, la aplicación que hemos utilizado para documentar todo este trabajo, se ha convertido prácticamente en mi mejor amigo!

Otra parte fundamental de mi responsabilidad ha sido trabajar con el Dance Captain, transmitiéndole toda la información coreográfica para que pueda mantener la calidad y esencia del espectáculo durante la gira.

Trabajar junto a Jim Cooney y bajo la dirección de Samantha Saltzman ha sido una experiencia increíble. Admiro muchísimo la creatividad, el talento y la visión coreográfica de Jim, así como la sensibilidad y capacidad de Samantha para dar vida a la historia y conectar todos los elementos del espectáculo. Son dos profesionales de los que he aprendido muchísimo, y poder observar de cerca su manera de trabajar, formar parte de su proceso creativo y aportar algunas de mis ideas ha sido un auténtico privilegio.

BWW: ¿Cuáles han sido los mayores retos a la hora de adaptar y montar los números coreográficos para el formato y la exigencia de una gira nacional?

Anna A. Guerra: Uno de los mayores retos ha sido encontrar el equilibrio entre la visión artística y las exigencias físicas y técnicas de una gira nacional. Es un espectáculo muy exigente, con coreografías de gran energía, elementos acrobáticos y cambios de escenografía realizados por los propios intérpretes. Todo esto debe ser sostenible durante ocho funciones semanales.

Además, se trata de una nueva producción de THE BODYGUARD U.S. NATIONAL TOUR, con una propuesta artística renovada y algunos cambios en la historia y los personajes. Ha sido un proceso de mucha creatividad y adaptación, siempre buscando mantener el impacto visual sin comprometer la seguridad y el bienestar del elenco.

BWW: El proceso de ensayos y entrar en tech suele ser especialmente exigente. ¿Cómo se vive esa transición desde la sala de ensayo hasta ver el montaje completo en el escenario?

Anna A. Guerra: Es una de las etapas más intensas y emocionantes del proceso. Durante los ensayos trabajamos imaginando cómo será el espectáculo, pero cuando llegamos al teatro y se incorporan la escenografía, las luces, el sonido y el vestuario, todo cambia. ¡La iluminación es una de mis partes favoritas del show, y el trabajo de sonido y música es espectacular!

La semana técnica requiere muchísima atención, comunicación y capacidad de adaptación, porque constantemente aparecen nuevos ajustes. Desde mi posición, es fundamental mantener la precisión coreográfica y transmitir los cambios al elenco. Ver finalmente cómo todas las piezas encajan sobre el escenario es una sensación difícil de describir.

BWW: ¿Qué consejo le darías a otros profesionales hispanohablantes del teatro musical y la danza que sueñan con dar el salto y desarrollar su carrera en la industria estadounidense?

Anna A. Guerra: Les diría que confíen en su talento, pero sobre todo que sean constantes y estén dispuestos a trabajar muchísimo. Construir una carrera en otro país no es fácil y requiere paciencia, disciplina y capacidad de adaptación. Algo que he aprendido es que el talento es importante, pero la profesionalidad, la actitud y las relaciones que construyes también marcan la diferencia. Y, sobre todo, que nunca pierdan su identidad ni tengan miedo de intentarlo. ¡A veces las oportunidades llegan cuando menos te lo esperas

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