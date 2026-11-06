ENTRENA TU INSTRUMENTO 360º llega a Madrid con un workshop intensivo de voz e interpretación

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Madrid acogerá los próximos 21, 22 y 23 de diciembre ENTRENA TU INSTRUMENTO 360º, un workshop intensivo que reunirá por primera vez a Mónica Portillo, Manu Pilas y Juan Carrillo en una propuesta formativa centrada en la voz, el cuerpo, la emoción y la interpretación.

La actividad está dirigida a actores, actrices, cantantes y bailarines que quieran profundizar en sus herramientas expresivas a través de un entrenamiento integral de 21 horas. Durante las tres jornadas, los participantes trabajarán aspectos como la técnica vocal, la verdad escénica, la conexión emocional, la presencia y la expresión corporal.

El workshop combinará ejercicios prácticos de las distintas disciplinas con el trabajo individual sobre el repertorio y el material personal de cada participante. El objetivo es identificar dificultades, explorar nuevos recursos y desarrollar una expresión artística más libre y consciente.

Cada profesional aportará su especialidad al entrenamiento: Manu Pilas se encargará de la técnica vocal, Mónica Portillo del coaching de actores y Juan Carrillo de la dirección de escena. La propuesta busca conectar estos ámbitos y ponerlos al servicio de la interpretación.

ENTRENA TU INSTRUMENTO 360º tendrá lugar en El templo de los artistas, situado en la calle San Valeriano n.º 4, local, Madrid, los días 21, 22 y 23 de diciembre, de 10:00 a 18:00 horas.

El precio de inscripción es de 280 euros, con un descuento del 5 % para quienes realicen el pago antes del 23 de noviembre. Las plazas son limitadas, más información contactar con: 628 110 337.

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