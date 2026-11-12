My guest this week is author Deborah Phillips whose new book is titled: AND THIS IS MY FRIEND SANDY — SANDY WILSON’S THE BOY FRIEND, LONDON THEATRE AND GAY CULTURE. Sandy Wilson's The Boyfriend — for which he wrote the book, music, & lyrics — is one of the most successful British musicals of all time.
EL TIO QUE ODIAVA ELS MUSICALS se estrena hoy en Barcelona
La compañía Les Biaix lleva al Teatre Gaudí la adaptación del musical de StarKid Productions
EL TIO QUE ODIAVA ELS MUSICALS llega hoy, 12 de noviembre, al Teatre Gaudí de Barcelona. La compañía catalana Les Biaix presenta la primera adaptación oficial y profesional en España de THE GUY WHO DIDN'T LIKE MUSICALS, el musical creado por la compañía estadounidense StarKid Productions.
La historia sigue a Pol, un hombre que no soporta los musicales y que, de repente, se encuentra viviendo dentro de uno. Todo comienza cuando un meteorito impacta contra la ciudad y provoca una extraña infección que obliga a sus habitantes a expresarse a través de canciones y coreografías. En medio de esta situación, Pol tendrá que encontrar la manera de sobrevivir en un mundo donde todos parecen haberse convertido en personajes de un musical.
La obra combina comedia, ciencia ficción y una historia de apocalipsis zombi para jugar con las convenciones del teatro musical. La versión de Les Biaix adapta al público catalán una producción que se dio a conocer internacionalmente a través de Internet.
La compañía, que anteriormente llevó a los escenarios de Barcelona el musical LIZZIE, regresa ahora con esta nueva propuesta. EL TIO QUE ODIAVA ELS MUSICALS podrá verse en el Teatre Gaudí de Barcelona hasta el próximo 6 de diciembre, con funciones de jueves a sábado a las 21:00 horas y los domingos a las 18:00 horas. Las entradas ya están a la venta en la página web oficial del teatro.
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