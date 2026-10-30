EL TIEMPO ENTRE COSTURAS aterriza en el Teatro Calderón de Valladolid

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Valladolid se prepara para acoger uno de los grandes eventos culturales de la temporada navideña. La Sala Principal del Teatro Calderón se convertirá, del 19 de diciembre al 4 de enero, en el escenario del aclamado musical EL TIEMPO ENTRE COSTURAS, la superproducción basada en la novela superventas de María Dueñas.

El montaje relata la fascinante historia de Sira Quiroga, la joven modista que abandona el Madrid convulso previo a la Guerra Civil para seguir a un amor impulsivo hacia Tánger, terminando envuelta en una red de espionaje entre Tetuán, Madrid y Lisboa. Con una duración aproximada de 150 minutos más diez de descanso, la obra promete trasladar al espectador a una época de elegancia, intriga y pasión.

Con música original compuesta por Iván Macías y bajo la producción ejecutiva de Dario Regattieri (beon. Entertainment), el espectáculo llega precedido por una sólida trayectoria técnica y artística. A la cuidada caracterización que viste a sus personajes durante sus viajes por España y el norte de África se suma una puesta en escena de gran formato pensada para deslumbrar en cada pase.

Las localidades para las funciones en el Teatro Calderón ya están disponibles con un rango de precios que oscila entre los 29 € y los 65 €. Además, para quienes planifiquen su asistencia con antelación, la producción ofrece un 20% de descuento por compra anticipada limitado a las primeras 200 entradas en funciones seleccionadas (los días 21, 23 y 30 de diciembre, y el 4 de enero). El aval de la crítica respalda este montaje, galardonado con el prestigioso Premio Talía al Mejor Vestuario y con diez premios Broadway World Spain, incluyendo el de Mejor Musical.

Nominations Are Open for the 2026 BroadwayWorld Regional Awards! Nominate your favorite local productions and performers before the deadline on October 31, 2026. Nominations close in 1 Days 13 Hrs 57 Min 26 Sec Albuquerque Anchorage Appleton, WI Arkansas Atlanta Austin Australia - Adelaide Australia - Brisbane Australia - Melbourne Australia - Perth Australia - Sydney Austria Baltimore Berkshires Birmingham Boise Boston Buffalo Cabaret Calgary Central New York Central Pennsylvania Central Virginia Charlotte Chicago Cincinnati Cleveland Columbus Connecticut Dallas Dayton Delaware Denver Des Moines Fargo Fort Wayne Ft. Myers/Naples Germany Hawaii Houston Indianapolis Ireland Italy Jacksonville Kansas City Kentucky Las Vegas Long Island Los Angeles Madison Maine Memphis Miami Metro Michigan Milwaukee, WI Minneapolis / St. Paul Montana Montreal Nashville Netherlands New Hampshire New Jersey New Orleans Norway Off-Broadway Oklahoma Omaha Orlando Ottawa Palm Springs Philadelphia Philippines Phoenix Pittsburgh Portland Raleigh Rhode Island Rockland / Westchester Sacramento Salt Lake City San Antonio San Diego San Francisco / Bay Area Santa Barbara Sarasota Seattle South Africa South Bend South Carolina South Dakota St. Louis Sweden Tallahassee Tampa Toronto UK / West End Vancouver Vermont Washington, DC West Virginia Wichita Go

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