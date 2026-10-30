Season 2, Episode 5: Behind every summer is a community that keeps Fire Island alive. This episode explores the history of the beloved Pines Pantry through the eyes of its iconic Pantry Girls, alongside the volunteer firefighters of The Pines and Cherry Grove who protect the island from fires, hurricanes, beach erosion, and an uncertain future.
EL TIEMPO ENTRE COSTURAS aterriza en el Teatro Calderón de Valladolid
El musical basado en la novela de María Dueñas estará en Valladolid del 19 de diciembre al 4 de enero
Valladolid se prepara para acoger uno de los grandes eventos culturales de la temporada navideña. La Sala Principal del Teatro Calderón se convertirá, del 19 de diciembre al 4 de enero, en el escenario del aclamado musical EL TIEMPO ENTRE COSTURAS, la superproducción basada en la novela superventas de María Dueñas.
El montaje relata la fascinante historia de Sira Quiroga, la joven modista que abandona el Madrid convulso previo a la Guerra Civil para seguir a un amor impulsivo hacia Tánger, terminando envuelta en una red de espionaje entre Tetuán, Madrid y Lisboa. Con una duración aproximada de 150 minutos más diez de descanso, la obra promete trasladar al espectador a una época de elegancia, intriga y pasión.
Con música original compuesta por Iván Macías y bajo la producción ejecutiva de Dario Regattieri (beon. Entertainment), el espectáculo llega precedido por una sólida trayectoria técnica y artística. A la cuidada caracterización que viste a sus personajes durante sus viajes por España y el norte de África se suma una puesta en escena de gran formato pensada para deslumbrar en cada pase.
Las localidades para las funciones en el Teatro Calderón ya están disponibles con un rango de precios que oscila entre los 29 € y los 65 €. Además, para quienes planifiquen su asistencia con antelación, la producción ofrece un 20% de descuento por compra anticipada limitado a las primeras 200 entradas en funciones seleccionadas (los días 21, 23 y 30 de diciembre, y el 4 de enero). El aval de la crítica respalda este montaje, galardonado con el prestigioso Premio Talía al Mejor Vestuario y con diez premios Broadway World Spain, incluyendo el de Mejor Musical.
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