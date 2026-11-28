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El musical EL REY LEÓN ha protagonizado una actuación especial en LA VOZ 2026. Los dieciséis semifinalistas del talent show de Antena 3 unieron sus voces al elenco de la producción de Stage Entertainment España en una actuación emitida el viernes 27 de noviembre, con motivo del inicio de las galas de Directos.

Los concursantes de los equipos de MIKA, Lola Índigo, Melendi y Pablo López compartieron escenario con los intérpretes del musical en un medley de algunas de las canciones más reconocibles de la producción, que abrió esta nueva fase del programa presentado por Eva González.

Esta colaboración coincide con la decimoquinta temporada de EL REY LEÓN en el Teatro Lope De Vega de Madrid. Desde su estreno en octubre de 2011, el espectáculo ha superado los 7,5 millones de espectadores y las 5.500 funciones, consolidándose como uno de los grandes éxitos de la historia del teatro musical en España.

Producido por Stage Entertainment España, el musical cuenta con música de Elton John y letras de Tim Rice, junto a las composiciones de Hans Zimmer y Lebo M. Su puesta en escena, creada por Julie Taymor, combina máscaras, marionetas, danza y una espectacular propuesta visual que continúa atrayendo al público quince temporadas después de su llegada a Madrid.

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