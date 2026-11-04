EL OTRO LADO DE LA CAMA dice adiós a Madrid y arranca su gira nacional

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Tras arrasar durante dos temporadas en la cartelera madrileña y coronarse como "Mejor Musical" (en la categoría de pequeño formato) en los Premios Broadway World, EL OTRO LADO DE LA CAMA se prepara para iniciar su gira nacional. El próximo 15 de noviembre, el Teatro Alcalá de Madrid acogerá la última función de la obra antes de emprender un viaje que recorrerá numerosas ciudades de la geografía española.

Escrita originalmente por David Serrano y con una versión teatral de Borja Rabanal, la obra traslada a las tablas el espíritu de aquella emblemática película de principios de los 2000 que revolucionó la manera de hablar sobre las relaciones sentimentales. A través del humor y la música en directo, la comedia de enredos aborda sin filtros ni moralinas la infidelidad, los celos, el deseo, la inseguridad emocional y la amistad entre hombres y mujeres. Todo ello aderezado con grandes éxitos del pop español interpretados por el propio elenco, convirtiendo cada función en una auténtica fiesta teatral.

Bajo la dirección de Borja Rabanal y Joan Olivé, y con la producción de Mer Román (Artículos de Conya), el montaje cuenta sobre el escenario con un talentoso elenco integrado por Ariana Burguera, Ana Villar, Nuria Herrero, María Petri, Mónica Macfer, Adrià Olay, Agustín Otón y Ricky Mata. El apartado técnico se completa con la dirección musical y arreglos de Ernest Fuster, la escenografía de David Pizarro y Rober de Arte, el vestuario de Anna Coma, y la iluminación y sonido de Néstor González.

Tras su despedida en Madrid, el tour arrancará en Vigo (Teatro Afundación, del 20 al 22 de noviembre) e irá pasando por La Nucía (Auditori, 28 de noviembre), Sevilla (Cartuja Center CITE, 2 de enero), Badajoz (8 de enero) y Mérida (9 de enero). Posteriormente, la producción se instalará en Barcelona (Eixample Teatre, del 27 de enero al 7 de marzo) y Valencia (Teatre Talía, del 31 de marzo al 18 de abril), antes de pasar por Bilbao (Teatro Campos Elíseos, del 21 de abril al 2 de mayo), Pamplona (del 14 al 16 de mayo) y finalizar su recorrido en Cartagena el 29 de mayo. Las entradas y toda la información adicional sobre la gira ya se pueden consultar a través de su web oficial.

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