EL HILO INVISIBLE regresa al Teatro Alcázar de Madrid

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EL HILO INVISIBLE se prepara para regresar a la capital. A partir del próximo 29 de noviembre, el Teatro Alcázar de Madrid acogerá el inicio de la segunda temporada de este aclamado montaje, que permanecerá en cartel hasta el 10 de enero de 2027. El montaje de Alícia Serrat, Daniel Anglès y Víctor Arbelo está creado a partir del libro superventas de Míriam Tirado. Además, el espectáculo regresa de la mano de Smedia, bajo la producción de Focus y Viu el Teatre.

Tras una primera etapa que enamoró a público y crítica, la obra acumula ya más de 70.000 espectadores entre sus funciones en Barcelona y Madrid. Este respaldo se traduce también en una serie de galardones, encabezada por el reciente Premio Teatro Musical a Mejor Musical Familiar en la 18.ª edición de estos premios. A ello se suman el galardón Madrid es Teatro al Mejor Espectáculo Infantil/Familiar 2025, cuatro premios PremiOFF 2026 (Mejor Musical Familiar, Escenografía, Coreografía y Actriz de Reparto) y su candidatura a los Premios Max, consolidando el éxito tanto de su versión en castellano como de su homóloga catalana, EL FIL INVISIBLE.

La función traslada a las tablas el fenómeno literario publicado por B de Blok (Penguin Random House), el cual ha superado los 150.000 ejemplares vendidos. La trama sigue los pasos de Míriam, una escritora que busca inspiración para un cuento muy especial: la historia de Nura, una niña que descubre en su ombligo un hilo invisible que la conecta con sus seres queridos más allá del tiempo y del espacio. Acompañada por sus amigos Quim, Lia y su empeño por recuperar la sonrisa de su compañero Álex, la obra propone una emotiva experiencia sobre el amor, la ausencia y la amistad.

Esta segunda temporada en Madrid estará protagonizada por un reparto integrado por Maria Virumbrales, Paula Mori, Luis Paez, Samuel Batista y Carla Navarro. Además del éxito sobre las tablas, el proyecto sigue expandiéndose con el lanzamiento del videoclip de su tema Continuará.

Las funciones se representarán en el Teatro Alcázar (ubicado en la calle de Alcalá, 20) los domingos a las 12:30 h, contando además con pases especiales programados durante las fiestas navideñas. La propuesta tiene una duración de 90 minutos y está recomendada para niños a partir de 4 años. Las entradas ya se pueden adquirir desde 15 € a través de la página web.

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