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El musical EL HILO INVISIBLE regresa este domingo 29 de noviembre al Teatro Alcázar de Madrid para dar comienzo a su segunda temporada en la capital. La producción de Focus y Viu el Teatre, que vuelve a los escenarios madrileños de la mano de Smedia, permanecerá en cartel hasta el próximo 10 de enero de 2027 con funciones programadas los domingos a las 12:30 horas, además de representaciones especiales durante las fiestas navideñas. El montaje llega avalado por el respaldo de más de 70.000 espectadores acumulados entre Madrid y Barcelona, así como por el Premio al Mejor Musical Familiar obtenido el pasado 26 de octubre en los Premios Teatro Musical 2026, reconocimiento que se suma al Premio Madrid es Teatro al Mejor Espectáculo Infantil/Familiar 2025 y a cuatro PremiOFF 2026.

Para esta nueva etapa, el espectáculo afronta las funciones con un elenco renovado encabezado por María Virumbrales, quien interpreta a la narradora, y Paula Mori en el papel protagonista de Nura. El reparto se completa con Luis Páez como Álex, Samuel Batista como Quimi y Carla Navarro como Lia. Con texto y dirección de Alícia Serrat, letras de Daniel Anglès, Víctor Arbelo y Alícia Serrat, y música y dirección musical de Víctor Arbelo, la obra traslada al formato escénico el universo del libro superventas de Míriam Tirado, que ha superado los 150.000 ejemplares vendidos bajo el sello B de Blok.

La dramaturgia sigue a Míriam, una escritora en busca de inspiración que da forma al relato de Nura, una niña que descubre un secreto escondido en su ombligo: un hilo invisible que la mantiene conectada con las personas a las que quiere más allá del tiempo y la distancia. Acompañada por sus amigos Quimi y Lia, Nura emprende una aventura para ayudar a su compañero Álex a recuperar la sonrisa perdida, articulando una propuesta musical de 90 minutos recomendada a partir de los 4 años que profundiza en el amor, la amistad y la gestión emocional de los vínculos afectivos.

De forma paralela a su estancia en Madrid, la trayectoria de la producción continuará creciendo en Barcelona con el estreno de la tercera temporada de su versión catalana, EL FIL INVISIBLE, que regresará al Teatre Goya a partir del 23 de diciembre con un reparto renovado liderado por Mariona Castillo. Las entradas para las funciones en el Teatro Alcázar (calle de Alcalá, 20) ya se encuentran disponibles a partir de 15 euros a través de los canales oficiales de venta de Grupo Smedia.

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