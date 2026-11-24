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La compañía del coreógrafo Enrique Gasa Valga cerró el pasado domingo, 22 de noviembre, su paso por Málaga con todas las entradas vendidas de EL GRAN GATSBY. El Teatro del Soho CaixaBank acogió del 17 al 22 de noviembre esta adaptación de la novela de F. Scott Fitzgerald, que el coreógrafo catalán ya había presentado en Innsbruck, Múnich, Montecarlo y Barcelona.

Antonio Banderas, presidente del Teatro del Soho CaixaBank, asistió al estreno malagueño y recibió a los bailarines, músicos y cantantes de la compañía. “No hace falta ir a Nueva York o a Londres para ver este fantástico espectáculo, una propuesta de gran nivel que combina música y danza”, afirmó el actor.

Gasa Valga firma la dirección y la coreografía del montaje y comparte la autoría del libreto con Birgit Edelbauer-Heiss. A lo largo de veinte escenas, el público sigue el ascenso y la caída de Jay Gatsby a través de la mirada de Nick Carraway. Trece bailarines y una banda de siete músicos, con la voz de Greta Marcolongo, recrean las fiestas de los años veinte con un repertorio que mezcla clásicos del jazz y composiciones originales del director musical, Roberto Tubaro.

El éxito de Málaga cierra un año muy intenso para la Enrique Gasa Valga Dance Company, que en 2026 ha vendido más de 40.500 entradas fuera de Austria con tres de sus producciones: EL GRAN GATSBY, VIVA LA VIDA – A TRIBUTE TO Frida Kahlo y CARMEN. Además de actuar en España, Alemania e Italia, la compañía ha debutado este año en Estambul y Bangkok, y antes de que acabe 2026 llevará a Hamburgo su espectáculo sobre Frida Kahlo. En 2027 volverá a los escenarios españoles y actuará también en Alemania, Francia, Dubái y Estambul, además de participar en una nueva edición del Innsbruck Winter Dance Festival.

Nacido en Esparreguera, Gasa Valga dirigió durante más de una década el Ballet del Tirol, en Innsbruck, y ha creado más de cincuenta producciones de danza, ópera y teatro musical, entre ellas SAVING SALVADOR – A HOMAGE TO DALÍ, ROMY – THE LIFE OF ROMY SCHNEIDER y DORIAN GRAY. En 2023 fundó su propia compañía que actualmente reside en el Deutsches Theater de Múnich.

Con el teatro de Málaga lleno, EL GRAN GATSBY confirma que el público español ha recibido con los brazos abiertos a un creador que ha hecho casi toda su carrera fuera de casa. Como dijo Banderas, demuestra que no hace falta cruzar el Atlántico para ver un espectáculo de nivel internacional, ya que a veces basta con esperar a que uno de los nuestros vuelva a traerlo.

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