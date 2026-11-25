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La Sala Beckett de Barcelona estrenará el próximo 2 de diciembre EL FORAT BLANC, su primera producción de teatro musical. El espectáculo cuenta con texto y dirección de Sergi Belbel, música original de Òscar Roig y dirección musical de Dani Espasa. La producción tiene el apoyo de la ESMUC y forma parte de la celebración del décimo aniversario de la sede de la Beckett en Poblenou.

Belbel y Roig vuelven a trabajar juntos veintiséis años después del estreno de EL TEMPS DE PLANCK en el Teatre Romea. En este nuevo musical, los creadores retoman su interés por los conceptos de la física teórica como punto de partida para hablar de la vida y la muerte.

La historia se centra en una artista reconocida que, tras recibir el diagnóstico de una enfermedad terminal, decide adelantar su muerte y reunir a su familia para pasar juntos sus últimos días. La acompañan sus cuatro hijos, nacidos de dos matrimonios diferentes, y el hermano de su segundo marido, encargado de cuidarla. Su decisión y la considerable herencia que deja provocarán disputas y tensiones entre los hijos.

La idea del espectáculo surgió después de que Belbel leyera Forats blancs, de Carlo Rovelli. El concepto del agujero blanco se convierte en una metáfora de lo que busca la protagonista: transformar su despedida en luz para sus hijos y ayudarles a afrontar sus propios conflictos.

El musical reúne 33 canciones compuestas por Roig y 63 escenas que responden a un reto formal: no repetir la misma combinación de intérpretes en ninguna de ellas. La propuesta concede el protagonismo a la palabra y la música, con una presencia mínima de la coreografía.

El reparto está formado por Mone Teruel, Jordi Vidal, Eloi Gómez, Júlia Jové, Pau Oliver y Berta Luna, acompañados por los músicos del ensemble de la ESMUC. Completan el equipo artístico Max Glaenzel en la escenografía, Kiko Planas en la iluminación, Mercè Paloma en el vestuario y Carles Bernal en el diseño de sonido.

EL FORAT BLANC se representará en la Sala de baix de la Beckett durante las fiestas navideñas, hasta el 17 de enero de 2027. Las entradas y la información sobre las funciones están disponibles en la la web de la Sala Beckett.

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