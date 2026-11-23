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Cerrar en Broadway no siempre significa decir adiós a Nueva York. TWO STRANGERS (CARRY A CAKE ACROSS NEW YORK) hará su última función en el Longacre Theatre el 29 de noviembre, pero no por mucho tiempo: en primavera volverá a la ciudad en New World Stages, un teatro del Off-Broadway situado a solo dos calles. Las funciones previas empezarán el 22 de marzo de 2027 y el estreno será el 4 de abril. El propio elenco dio la noticia al público durante los saludos finales del pasado domingo.

Escrito por Jim Barne y Kit Buchan, el musical llegó a Broadway desde Londres y este año consiguió ocho nominaciones a los Tony. Cuenta la historia de Dougal, un joven británico que viaja a Nueva York para la boda de su padre, y de Robin, la hermana de la novia, que tienen que cruzar la ciudad para recoger la tarta de la boda. En Broadway lo han protagonizado Sam Tutty y Christiani Pitts, y el reparto de la nueva etapa se anunciará más adelante.

El movimiento no es nuevo. New World Stages, un complejo subterráneo con cinco salas de tamaño Off-Broadway entre Times Square y Hell's Kitchen, se ha convertido en los últimos quince años en el refugio de musicales que, al dejar Broadway, todavía tenían público. La clave es económica: en una sala más pequeña, con menos gastos y entradas más baratas, un espectáculo puede seguir siendo rentable mucho tiempo.

Pero si hay un título que simboliza el viaje entre el Off-Broadway y Broadway, en los dos sentidos, ese es RENT. El musical de Jonathan Larson nació en el New York Theatre Workshop, un pequeño teatro del East Village, donde empezó sus funciones en enero de 1996. Larson murió de forma repentina la noche antes de la primera función y no llegó a ver el fenómeno que había creado. El éxito fue tal que en abril de ese mismo año el espectáculo dio el salto al Nederlander Theatre de Broadway, ganó el Pulitzer de Teatro y el Tony a Mejor Musical, y se mantuvo en cartel doce años, hasta septiembre de 2008, con más de 5.000 funciones.

Tres años después, RENT volvió al circuito del que había salido. En 2011 estrenó en New World Stages una nueva producción, dirigida otra vez por Michael Greif, el director original, con nuevo reparto, escenografía y coreografía, que se mantuvo hasta septiembre de 2012. Su historia resume bien la idea de este artículo: en el teatro musical siempre se habla del sueño americano de llegar a lo grande, pero volver a un formato más íntimo también es una forma de seguir vivo.

El título que convirtió este traslado en costumbre fue AVENUE Q. El musical de las marionetas nació en 2003 en el Off-Broadway, en el Vineyard Theatre, pasó ese mismo año a Broadway y ganó tres premios Tony en 2004, entre ellos el de Mejor Musical. En la última función en Broadway, en septiembre de 2009, su productor Kevin McCollum sorprendió al público anunciando que el espectáculo no cerraba, sino que reabriría tres semanas después en New World Stages. Allí se quedó casi diez años, hasta mayo de 2019, más tiempo del que había pasado en Broadway. En total sumó 6.569 funciones en Nueva York. Según McCollum, mantenerlo fuera de Broadway costaba menos de la mitad.

JERSEY BOYS siguió sus pasos. El musical sobre Frankie Valli y The Four Seasons, Tony a Mejor Musical en 2006, cerró en Broadway en enero de 2017 tras más de 11 años y 4.642 funciones, y solo diez meses después reabrió en New World Stages con el mismo libreto y la misma partitura, cuatro intérpretes menos y entradas más baratas. Superó las mil funciones, sobrevivió al parón de la pandemia y no se despidió hasta mayo de 2022, después de casi 17 años en cartel en Nueva York.

Otros títulos hicieron el mismo viaje con más o menos fortuna. MILLION DOLLAR QUARTET pasó de Broadway a New World Stages en 2011 y siguió un año más. ROCK OF AGES, que había empezado allí en 2008 antes de pasar seis años en Broadway, volvió en 2019 para celebrar su décimo aniversario y acabó convirtiendo aquella visita en una temporada indefinida. También KINKY BOOTS lo intentó en 2022 en el Stage 42, aunque su segunda vida duró apenas tres meses.

Con su formato íntimo, dos intérpretes y una historia que es una carta de amor a la ciudad, TWO STRANGERS parece hecho a la medida del Off-Broadway. Tras esta nueva etapa en Nueva York, la producción tiene previsto salir de gira por Norteamérica en otoño de 2027.

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