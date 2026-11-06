Daniel Diges participará en la cuarta gala de LA GRAN AUDICIÓN

NEW! Spain Theatre Newsletter Get all the top news & discounts for Spain & beyond. No password required. Sign Up

Canal Sur Televisión emite este sábado, 7 de noviembre, a las 21:55 horas, la cuarta entrega de LA GRAN AUDICIÓN, un talent show creado por Dario Regattieri y conducido por María Casado y Pablo Puyol. En esta ocasión, el programa contará con la participación especial del actor y cantante Daniel Diges, quien se sumará al jurado habitual formado por Natalia Millán, Roko, Manuel Bandera y el propio Regattieri. Además, Diges interpretará en directo un tema perteneciente a EL FANTASMA DE LA ÓPERA.

Tras las salidas de Laura Estévez, León Soria y Malena Boer en la entrega anterior, un total de diecisiete aspirantes continúan en competición con el objetivo de alcanzar la fase final que seleccionará a los ocho participantes que formarán parte de un elenco profesional. Durante esta emisión, los concursantes se enfrentarán a nuevos desafíos escénicos interpretando fragmentos de obras como WICKED, MOULIN ROUGE! o LOS PILARES DE LA TIERRA, entre otras, y se complementará con una actuación conjunta con el tema principal de FAMA.

La emisión incluirá también momentos destacados para la dinámica del concurso, como la ventaja conseguida por Sergio Galiano gracias al Sobre Dorado de la semana pasada, que le permitirá cantar junto a un amigo. Asimismo, el jurado elegirá a dos aspirantes para intervenir en un número de HOUDINI, EL MUSICAL, la obra protagonizada por Pablo Puyol. El programa repasará también el viaje que cinco de los concursantes realizaron recientemente a Madrid para conocer los entresijos de LA FAMILIA ADDAMS, EL MUSICAL en el Teatro Calderón.

Podrás ver esto y mucho más este sábado a través de la televisión, en CanalSur Más, en YouTube y en la web del formato ¡No te lo pierdas!

Recibe noticias de Broadway en WhatsApp Recibe las últimas actualizaciones, noticias de última hora y cobertura exclusiva directamente en la aplicación.

Broadway news in your inbox

Weekly top stories - unsubscribe anytime. Text me breaking news - biggest stories on your phone