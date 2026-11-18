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DRÁCULA, UNA COMEDIA TERRORÍFICA amplía sus funciones en el Rooftop Lírico del Teatro Calderón con una nueva sesión los sábados a las 17:00 horas, gracias a la buena acogida tanto del público como de la crítica. El espectáculo, que llegó a Madrid el pasado 24 de octubre, tiene entradas a la venta hasta el 31 de enero de 2027.

Coincidiendo con el Black Friday, la compañía ha anunciado una promoción del 25 % de descuento en todas las representaciones. La entrada incluye también una consumición a elegir entre agua, refresco o cerveza.

La obra parte del texto de Gordon Greenberg y Steve Rosen, traducido y adaptado al español por Sara Pérez y Javier Ruescas. Bajo la dirección de Sara Pérez, esta versión del mito de Drácula combina humor, terror y situaciones absurdas para presentar una faceta diferente del personaje y jugar con las leyendas que lo rodean.

El reparto está formado por Alexandre Ars como Drácula, José Cobertera como Jonathan Harker y Paula García Lara como Lucy Westfeldt. Mercedes Salvadores interpreta al doctor Westfeldt y a Renfield, mientras que Víctor Nacarino da vida a Mina y Van Helsing.

Producido por La Coja Producciones y La Charito Escena, el montaje cuenta con escenografía de Carlos Brayda, vestuario de Antonio Velasco, iluminación de Himar Santana y sonido de Carlos Otero.

Las funciones de DRÁCULA, UNA COMEDIA TERRORÍFICA se celebran los viernes a las 19:30, los sábados a las 17:00 y a las 19:30, y los domingos a las 17:30 horas. Las entradas pueden adquirirse a través de la web del teatro.

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