"OMG you guys!" LEGALLY BLONDE is more respected now than when it premiered on Broadway in 2007. Today, we explore what happened then, and what has changed since! Joining us is original Broadway "Brooke Wyndam" turned director/choreographer Nikki Snelson (ANNIE GET YOUR GUN, SWEET CHARITY, A CHORUS LINE).
DRÁCULA, UNA COMEDIA TERRORÍFICA amplía funciones en Madrid
La obra suma una sesión los sábados y ofrece un 25 % de descuento con motivo del Black Friday
DRÁCULA, UNA COMEDIA TERRORÍFICA amplía sus funciones en el Rooftop Lírico del Teatro Calderón con una nueva sesión los sábados a las 17:00 horas, gracias a la buena acogida tanto del público como de la crítica. El espectáculo, que llegó a Madrid el pasado 24 de octubre, tiene entradas a la venta hasta el 31 de enero de 2027.
Coincidiendo con el Black Friday, la compañía ha anunciado una promoción del 25 % de descuento en todas las representaciones. La entrada incluye también una consumición a elegir entre agua, refresco o cerveza.
La obra parte del texto de Gordon Greenberg y Steve Rosen, traducido y adaptado al español por Sara Pérez y Javier Ruescas. Bajo la dirección de Sara Pérez, esta versión del mito de Drácula combina humor, terror y situaciones absurdas para presentar una faceta diferente del personaje y jugar con las leyendas que lo rodean.
El reparto está formado por Alexandre Ars como Drácula, José Cobertera como Jonathan Harker y Paula García Lara como Lucy Westfeldt. Mercedes Salvadores interpreta al doctor Westfeldt y a Renfield, mientras que Víctor Nacarino da vida a Mina y Van Helsing.
Producido por La Coja Producciones y La Charito Escena, el montaje cuenta con escenografía de Carlos Brayda, vestuario de Antonio Velasco, iluminación de Himar Santana y sonido de Carlos Otero.
Las funciones de DRÁCULA, UNA COMEDIA TERRORÍFICA se celebran los viernes a las 19:30, los sábados a las 17:00 y a las 19:30, y los domingos a las 17:30 horas. Las entradas pueden adquirirse a través de la web del teatro.
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