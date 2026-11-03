Comienzan los ensayos de LAS TRECE ROSAS ROJAS, estreno absoluto en el Teatro de la Zarzuela

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El Teatro de la Zarzuela ha dado el pistoletazo de salida a los ensayos de su esperada nueva producción, LAS TRECE ROSAS ROJAS. Se trata de un encargo y estreno absoluto de la institución que llevará a las tablas una ópera en dos actos sobre uno de los episodios más trágicos de la posguerra española. Con una marcada voluntad documentalista, la obra narra la historia de las trece jóvenes que fueron fusiladas en Madrid en 1939, alzando el grito ante lo terrible de las guerras y las represalias que derivan de ellas. El núcleo emocional de esta creación es honrar la memoria de sus jóvenes protagonistas, un homenaje que se resume en el célebre deseo de una de ellas: «Que mi nombre no se borre en la historia».

Para dar vida a esta pieza, que cuenta con un primer acto de 50 minutos y un segundo de 25, el Teatro de la Zarzuela ha reunido a un equipo de primer nivel. La dirección musical correrá a cargo de Luis Miguel Méndez, mientras que la dirección de escena llevará la firma de Alfonso Romero. La atmósfera escénica se completará con la escenografía de Ricardo Sánchez Cuerda, el vestuario de Rosa García Andújar y la iluminación de Juan Gómez Cornejo.

El ambicioso reparto vocal contará con un doble elenco para sus roles principales, reuniendo a algunas de las voces más destacadas del panorama actual. El papel de Julia será interpretado por Ruth Iniesta y Natalia Labourdette; a Virtudes le darán vida Rocío Pérez y Annya Pinto; y Joaquina será encarnada por Serena Pérez y Yasmin Forastiero. Por su parte, Blanca será interpretada por Mar Morán y Ruth Rosique, Sor Mª Josefa por Carmen Solís y Leticia Rodríguez, y el rol de Madre recaerá en Ángeles Blancas y Amparo Navarro. Completan el elenco Lucía Beltrán como Martina, Arantxa Cooper como Ana, Andrea Rey como Victoria y Gabriel Alonso como el Capellán. Todos ellos estarán acompañados por la Orquesta de la Comunidad de Madrid y el Coro Titular del Teatro de La Zarzuela, bajo la dirección de Antonio Fauró.

Las funciones tendrán lugar los días 25, 26, 27, 28 y 29 de noviembre, despidiéndose con una última representación el 2 de diciembre de 2026. El horario habitual será a las 19:30 horas, salvo el domingo 29 de noviembre, que se celebrará a las 18:00 horas. Además, esta función dominical contará con el aliciente especial de ser emitida en directo a través de Radio Clásica, permitiendo que el mensaje de LAS TRECE ROSAS ROJAS traspase las paredes del teatro.



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