My guest this week is author Deborah Phillips whose new book is titled: AND THIS IS MY FRIEND SANDY — SANDY WILSON’S THE BOY FRIEND, LONDON THEATRE AND GAY CULTURE. Sandy Wilson's The Boyfriend — for which he wrote the book, music, & lyrics — is one of the most successful British musicals of all time.
Coco Comin repasará su trayectoria profesional en una conferencia en Reus
La coreógrafa y directora de musicales participará el 13 de noviembre en la inauguración del curso académico del Centre de Lectura de Reus
La coreógrafa y directora de musicales Coco Comin ofrecerá el próximo viernes 13 de noviembre a las 19:00 horas una conferencia en el Centre de Lectura de Reus, con motivo de la inauguración del curso académico 2026-2027. Bajo el título El cap als núvols i els peus a terra: gestionar els somnis, la artista repasará su trayectoria profesional y compartirá su experiencia en el mundo de las artes escénicas.
El encuentro tendrá lugar en la Sala Emili Argilaga y contará también con la participación de Empar Pont, presidenta del Centre de Lectura, y Teresa Aguadé, directora de la Escola de Dansa del centro. Durante su intervención, Coco Comin hablará de sus comienzos como bailarina, su trabajo como coreógrafa y directora de musicales, y su experiencia como empresaria y productora teatral.
Formada en el Institut del Teatre de Barcelona, Coco Comin comenzó su carrera en el Cuerpo de Baile del Gran Teatre del Liceu. En 1971, con tan solo 19 años, fundó la Escola de Dansa i Comèdia Musical Coco Comin, un centro dedicado a la enseñanza de danza, canto y teatro que, con el paso de los años, ha formado a numerosos profesionales del teatro musical.
A lo largo de su carrera, ha participado en la dirección y coreografía de producciones como GERMANS DE SANG, FAMA, EL MUSICAL, GREASE, EL MUSICAL DE TU VIDA y MOUSTACHE, THE RHYTHM MUSICAL. También ha desarrollado su faceta como productora teatral, con espectáculos dirigidos principalmente al público familiar, entre ellos OLIVER TWIST, PINOTXO y XARLIE I LA FÀBRICA DE XOCOLATA.
Su trabajo ha recibido diferentes reconocimientos, entre ellos el Premio de la Crítica Teatral de Barcelona, varios Premios de Teatro Musical y el Premio del Público BroadwayWorld a la mejor coreografía por GREASE, EL MUSICAL EN CONCIERTO.
Con esta conferencia, Coco Comin compartirá su experiencia después de más de cinco décadas dedicadas a la formación de artistas y a la creación de espectáculos musicales, haciendo especial hincapié en los retos de desarrollar una carrera profesional en las artes escénicas.
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