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CHICAGO celebró el aniversario número 30 de su revival el pasado lunes 16 de noviembre, en Broadway, con una función benéfica única en el Ambassador Theatre de Nueva York. La velada, a beneficio de los programas para bailarines del Entertainment Community Fund, reunió al reparto actual con miembros del elenco original de 1996 y antiguas estrellas del montaje.

Abrieron la noche Bebe Neuwirth y James Naughton, la Velma Kelly y el Billy Flynn originales del revival, con el compositor John Kander, de 99 años, entre el público. Neuwirth ya había repasado sus recuerdos del montaje en este vídeo de BroadwayWorld. Durante la función, el reparto actual, encabezado por Lissa deGuzman y Bianca Marroquín, compartió escenario con invitados como Ariana Madix, Charlotte d'Amboise, Reece Weaver, Robyn Hurder y Whitney Leavitt.

El momento más comentado fue un Cell Block Tango reinventado, en el que las seis asesinas dieron paso a personajes de los otros musicales del top 10 de los más longevos de Broadway. Estos fueron: Eponine de LOS MISERABLES, Scar de EL REY LEÓN, Skimbleshanks de CATS, Elphaba de WICKED, el Fantasma de EL FANTASMA DE LA ÓPERA y Cassie de A CHORUS LINE. Otro de los momentos más aplaudidos llegó con When You're Good to Mama, el número de Mama Morton, la carcelera del musical. NaTasha Yvette Williams, que interpreta actualmente el papel, recibió en el escenario a Alex Newell, quien también lo ha interpretado, y entre los dos cerraron la canción con un duelo de riffs y adornos vocales improvisados que hicieron estallar al teatro. Todos ellos aparecen en la galería de fotos de la celebración.

La gala también rindió homenaje a Ann Reinking, bailarina, actriz y protagonista del estreno de 1996 en el papel de Roxie Hart. Reinking, fallecida en 2020, fue también coreógrafa del revival, inspirándose en el estilo de Bob Fosse. En su recuerdo, el vestíbulo del teatro lució un gran retrato suyo y al final de la función, más de una docena de actores y técnicos que formaron parte de aquel estreno de 1996 salieron a saludar junto al reparto actual. Esos saludos, con el discurso de los productores, pueden verse en este vídeo.

CHICAGO, con música de John Kander, letras de Fred Ebb y libreto de Ebb y Bob Fosse, se estrenó en 1975. El revival que hoy sigue en cartel nació en 1996 dentro de Encores!, una programación del New York City Center que recupera musicales clásicos en formato concierto. Tras sus cuatro funciones, el éxito fue tal que se trasladó a Broadway el 14 de noviembre de ese mismo año. Allí ganó seis premios Tony, entre ellos el de mejor reposición de un musical.

Desde entonces no ha dejado de representarse. Hoy es el musical estadounidense que más tiempo lleva en cartelera en la historia de Broadway y en la lista de los espectáculos más longevos solo le supera EL FANTASMA DE LA ÓPERA, que ya cerró. El montaje se ha visto además en 40 países y en 13 idiomas.

La huella de CHICAGO va mucho más allá de Nueva York. En 1997 el revival llegó al West End de Londres, donde se mantuvo casi quince años y se convirtió en el musical estadounidense más longevo de la cartelera londinense. Desde entonces ha recorrido escenarios de todo el mundo, de Corea del Sur o Japón a Argentina o México. A esa popularidad contribuyó la película de 2002, dirigida por Rob Marshall y protagonizada por Renée Zellweger, Catherine Zeta-Jones y Richard Gere, que ganó seis premios Óscar, entre ellos el de mejor película, algo que ningún musical lograba desde OLIVER! en 1969.

España también forma parte de esta historia. El musical se vio por primera vez en 1997, en una producción en catalán impulsada por Coco Comín en el Teatre Arnau de Barcelona. En 1999 se estrenó en castellano en el Teatro Nuevo Apolo de Madrid, dirigido por Ricard Reguant y con Àngels Gonyalons y Mar Regueras. Ganó los Premios Max a mejor espectáculo musical y mejor dirección musical. En 2009, el Teatro Coliseum acogió una réplica del montaje de Broadway con Natalia Millán, Marcela Paoli y Manuel Bandera. El regreso más reciente llegó en 2023, cuando SOM Produce lo recuperó en el Teatro Apolo con Ela Ruiz y Silvia Álvarez como Velma y Roxie, antes de una gira por España que se prolongó hasta 2025.

Vídeos y fotos de la noche

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