"OMG you guys!" LEGALLY BLONDE is more respected now than when it premiered on Broadway in 2007. Today, we explore what happened then, and what has changed since! Joining us is original Broadway "Brooke Wyndam" turned director/choreographer Nikki Snelson (ANNIE GET YOUR GUN, SWEET CHARITY, A CHORUS LINE).
CASTING CALL: CARMEN. A NEW YORK STORY convoca audiciones para su estreno en el Teatro Gran Vía
El plazo para presentar candidaturas al nuevo musical de Iván Macías y Félix Amador permanecerá abierto hasta el 30 de noviembre
IMPULSE SCENA ha abierto la convocatoria de audiciones para CARMEN. A NEW YORK STORY, el nuevo musical de Iván Macías y Félix Amador que llegará al Teatro Gran Vía de Madrid en septiembre de 2027. Las personas interesadas pueden consultar los perfiles y los requisitos de cada puesto y presentar su candidatura en la web oficial del espectáculo hasta el 30 de noviembre de 2026.
Como se anunció ayer, la producción contará con un equipo creativo que une Broadway y España. La dirección y la coreografía serán de Lorin Latarro, coreógrafa en Broadway de CHESS, INTO THE WOODS, MRS. DOUBTFIRE, WAITRESS y THE WHO'S TOMMY. La escenografía llevará la firma de Beowulf Boritt, ganador de dos Premios Tony por NEW YORK, NEW YORK y ACT ONE, y responsable de montajes como COME FROM AWAY o ROCK OF AGES.
La música y el libreto son de Macías y Amador, el tándem detrás de algunos de los grandes éxitos del musical español reciente: EL MÉDICO, EL TIEMPO ENTRE COSTURAS, LA HISTORIA INTERMINABLE y LOS PILARES DE LA TIERRA.
El musical traslada el mito de Carmen al Nueva York de hoy. Carmen es una joven latina sin papeles que trabaja en Las Cigarreras, un club de Spanish Harlem, para pagar una deuda con la organización criminal que la llevó a Estados Unidos. Su encuentro con Joey, un joven policía, desata una atracción que cambiará la vida de ambos, mientras ella se niega a renunciar a su libertad, tampoco por amor.
IMPULSE SCENA, una plataforma nacida en Estados Unidos que conecta a creadores y productores de Broadway y Europa, desarrollará el espectáculo en varios workshops en Nueva York antes de su llegada a Madrid, dentro de un plan internacional con la vista puesta en Broadway. El montaje llegará al Teatro Gran Vía de la mano de Grupo Smedia, y las entradas ya están a la venta.
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