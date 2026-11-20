NEW! Spain Theatre Newsletter Get all the top news & discounts for Spain & beyond. No password required. Sign Up

IMPULSE SCENA ha abierto la convocatoria de audiciones para CARMEN. A NEW YORK STORY, el nuevo musical de Iván Macías y Félix Amador que llegará al Teatro Gran Vía de Madrid en septiembre de 2027. Las personas interesadas pueden consultar los perfiles y los requisitos de cada puesto y presentar su candidatura en la web oficial del espectáculo hasta el 30 de noviembre de 2026.

Como se anunció ayer, la producción contará con un equipo creativo que une Broadway y España. La dirección y la coreografía serán de Lorin Latarro, coreógrafa en Broadway de CHESS, INTO THE WOODS, MRS. DOUBTFIRE, WAITRESS y THE WHO'S TOMMY. La escenografía llevará la firma de Beowulf Boritt, ganador de dos Premios Tony por NEW YORK, NEW YORK y ACT ONE, y responsable de montajes como COME FROM AWAY o ROCK OF AGES.

La música y el libreto son de Macías y Amador, el tándem detrás de algunos de los grandes éxitos del musical español reciente: EL MÉDICO, EL TIEMPO ENTRE COSTURAS, LA HISTORIA INTERMINABLE y LOS PILARES DE LA TIERRA.

El musical traslada el mito de Carmen al Nueva York de hoy. Carmen es una joven latina sin papeles que trabaja en Las Cigarreras, un club de Spanish Harlem, para pagar una deuda con la organización criminal que la llevó a Estados Unidos. Su encuentro con Joey, un joven policía, desata una atracción que cambiará la vida de ambos, mientras ella se niega a renunciar a su libertad, tampoco por amor.

IMPULSE SCENA, una plataforma nacida en Estados Unidos que conecta a creadores y productores de Broadway y Europa, desarrollará el espectáculo en varios workshops en Nueva York antes de su llegada a Madrid, dentro de un plan internacional con la vista puesta en Broadway. El montaje llegará al Teatro Gran Vía de la mano de Grupo Smedia, y las entradas ya están a la venta.

Recibe noticias de Broadway en WhatsApp Recibe las últimas actualizaciones, noticias de última hora y cobertura exclusiva directamente en la aplicación.

Broadway news in your inbox

Weekly top stories - unsubscribe anytime. Text me breaking news - biggest stories on your phone