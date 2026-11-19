"OMG you guys!" LEGALLY BLONDE is more respected now than when it premiered on Broadway in 2007. Today, we explore what happened then, and what has changed since! Joining us is original Broadway "Brooke Wyndam" turned director/choreographer Nikki Snelson (ANNIE GET YOUR GUN, SWEET CHARITY, A CHORUS LINE).
CASTING CALL: Audiciones en Madrid para CARMINA BURANA
Vortice Dance Company busca bailarinas y bailarines de danza contemporánea y ballet para su gira 2027-2028
Vortice Dance Company y Planeta Fama Producciones han anunciado una audición en Madrid para CARMINA BURANA BALLET. La convocatoria tendrá lugar el próximo lunes 23 de noviembre y está dirigida a bailarinas y bailarines de danza contemporánea y ballet que quieran formar parte del elenco de la gira 2027-2028.
La audición se celebrará de 12:00 a 16:00 horas en Tres en Danza, situado en la calle de Joaquín María López, 66, en el distrito de Chamberí. Las personas interesadas pueden inscribirse y solicitar más información a través del correo electrónico carminaburanaballet@gmail.com.
Inspirado en la obra de Carl Orff, CARMINA BURANA es un espectáculo de gran formato que combina danza, música, teatro visual y tecnología. La propuesta, dirigida a todos los públicos, incorpora una escenografía inmersiva como parte de su puesta en escena.
La compañía portuguesa Vortice Dance Company cuenta con una trayectoria internacional que, según la información facilitada por la producción, incluye presencia en más de 35 países. Entre los reconocimientos que recoge la nota de prensa figuran el Gran Premio de Coreografía de la UNESCO en Helsinki, en 2011, y el Premio del Público del Japan International Ballet & Modern Dance Competition, en 2002.
La gira española de CARMINA BURANA está prevista entre febrero y mayo de 2027, con la contratación en exclusiva en España a cargo de Planeta Fama. La convocatoria de Madrid se enmarca en el tour 2027-2028 anunciado por la compañía.
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