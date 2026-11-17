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El 1 de noviembre de 2026, el Teatro Ópera de Buenos Aires acogió la gala 100 AÑOS DE MUSICALES, una producción de 5 Sentidos dirigida por Ricky Pashkus y Pablo Gorlero que durante cuatro horas repasó la trayectoria del teatro musical en la capital argentina con la participación de más de cuarenta intérpretes.

La celebración tomó como punto de referencia el 8 de julio de 1926, fecha en la que el Teatro Porteño estrenó JUDÍA, obra de Ivo Pelay y Ermanno Andolfi anunciada por la prensa de la época como la primera comedia musical de Buenos Aires. El género se desarrolló inicialmente a partir de la zarzuela criolla y el sainete lírico, integrando el tango como elemento narrativo. Durante la década de 1930, montajes de gran formato impulsados por Pelay y Francisco Canaro, como LA MUCHACHADA DEL CENTRO, alcanzaron las 900 funciones consecutivas en el Teatro Nacional con figuras como Enrique Santos Discépolo, Tita Merello y Tito Lusiardo.

A partir de los años cincuenta, la cartelera porteña incorporó títulos procedentes de Broadway como SIMPLE Y MARAVILLOSO (1957), MI BELLA DAMA y EL VIOLINISTA EN EL TEJADO, junto a adaptaciones de textos argentinos como la versión musical de LOCOS DE VERANO (1965), en la que debutó Raúl Lavié junto a Susana Rinaldi y Nacha Guevara. En el ámbito del teatro infantil, Hugo Midón y el compositor Carlos Gianni estrenaron títulos como LA VUELTA MANZANA (1970) —que permaneció diez temporadas en cartel—, VIVITOS Y COLEANDO y CANTANDO SOBRE LA MESA. La década de 1970 estuvo marcada también por el atentado con bombas incendiarias que destruyó el Teatro Argentino el 2 de mayo de 1973, día previsto para el estreno de JESUCRISTO SUPERSTAR, así como por la primera puesta en español de CHICAGO en 1977 con adaptación de Enrique Pinti y el estreno en 1979 de EL DILUVIO QUE VIENE, producción que sufrió modificaciones por la censura de la dictadura pero se mantuvo tres años en cartel.

En agosto de 1991, el estreno de DRÁCULA, con libreto, letras y dirección de Pepe Cibrián Campoy, música de Ángel Mahler y protagonismo de Juan Rodó, trasladó el género al estadio Luna Park. La obra congregó a 200.000 espectadores en su primera temporada y superó los 3,5 millones a lo largo de sus reposiciones y giras, incluyendo sus despedidas en 2022 y 2023 en el Luna Park y el Movistar Arena. La dupla Cibrián-Mahler creó posteriormente EL JOROBADO DE PARÍS y LAS MIL Y UNA NOCHES, conviviendo en la cartelera con producciones locales de CATS, RENT, MATILDA, LA BELLA Y LA BESTIA, LOS MISERABLES y EL FANTASMA DE LA ÓPERA.

El intercambio internacional de producciones y artistas argentinos tuvo presencia tanto en Estados Unidos como en Europa. En 1985, TANGO ARGENTINO llegó a Broadway y obtuvo tres nominaciones a los premios Tony, certamen en el que posteriormente fueron nominadas Josefina Scaglione por WEST SIDE STORY y reconocida con el Tony especial a la trayectoria la coreógrafa Graciela Daniele en 2021. En el Reino Unido, Elena Roger obtuvo el premio Olivier por PIAF e interpretó a Eva Perón tanto en el West End como en Broadway, mientras que Gerónimo Rauch protagonizó LOS MISERABLES y EL FANTASMA DE LA ÓPERA en Londres tras haber ganado en España el Premio del Teatro Musical. En el circuito español, DRÁCULA se presentó en el Palau d’Esports de Barcelona en 1994 con elenco local, y la producción porteña de COME FROM AWAY, dirigida por Carla Calabrese, se trasladó a Madrid con gran parte de su compañía y músicos, obteniendo en 2025 el Premio del Teatro Musical a mejor musical y mejor dirección de escena. En Latinoamérica, obras argentinas como MAMÁ ESTÁ MÁS CHIQUITA y LOS MONSTRUOS contaron con montajes y reconocimientos en Chile y México.

El programa de la gala en el Teatro Ópera incluyó más de cincuenta canciones interpretadas junto a la Orquesta y el Coral Buenos Aires Broadway, bajo la dirección de Carlos Di Palma. Entre los números destacados figuraron Josefina Scaglione cantando en castellano «Somewhere» de WEST SIDE STORY, Germán Tripel con «Superstar» de JESUCRISTO SUPERSTAR, Pato Witis con «Las hormigas mueven la montaña» de EL DILUVIO QUE VIENE, Natalia Cociuffo con un tema de LOS MONSTRUOS, y el reencuentro de Juan Rodó y Marisol Otero recordando LA BELLA Y LA BESTIA. Rodó interpretó asimismo «Canción de amor de Drácula» en homenaje a Ángel Mahler, mientras que Fernando Dente y Nacho Mintz abordaron fragmentos de LAS MIL Y UNA NOCHES y EL JOROBADO DE PARÍS. En el tramo final, Raúl Lavié, a sus 89 años, interpretó «Un sueño imposible», antes de que Ricky Pashkus invitara al público a cantar el cumpleaños feliz para cerrar el centenario.



Fer Dente - LAS MIL Y UNA NOCHES, 2001

Laura Esquivel - SUNSET BOULEVAR, 2018

Facundo Arana, Marisol Otero - CHIQUITITAS

Facundo Arana, Marisol Otero - CHIQUITITAS

Alejandra Radano - COMPANY, 1989

Fer Dente - LAS MIL Y UNA NOCHES, 2001

Ana Maria Cores - MAME, 1970

Alejandra Radano y Josefina Scaglione - SWEENEY TODD, 2010

Germán Tripel - JESUCRISTO SUPERSTAR, 1973

Saludos finales de todos los artistas

Josefina Scaglione - AMOR SIN BARRERAS, 1981

Laura Esquivel - SUNSET BOULEVAR, 2018

Juan Rodó - DRÁCULA

Germán Tripel - JESUCRISTO SUPERSTAR, 1973

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