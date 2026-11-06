BROADWAY TEA estrena su quinto episodio con las novedades del teatro musical en noviembre

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BROADWAY TEA, el espacio semanal de BroadwayWorld Spain dedicado a la actualidad del teatro musical, publica su quinto episodio con un recorrido por algunos de los estrenos y noticias más destacados del momento. En esta ocasión, Emilia repasa las novedades de la cartelera madrileña, abre el debate sobre las traducciones de musicales y descubre los orígenes de uno de los fenómenos recientes del género: SIX.

En la sección Hot Tea, el episodio comienza con el estreno de LA CENA DE LOS IDIOTAS, que llega al Teatro Marquina de Madrid en su versión musical, con Leo Rivera y Jaume Giró como protagonistas, dirección de Joe O'Curneen y música de Iván Macías. También anuncia la prórroga de SIX en el Teatro Gran Vía hasta enero, donde continúa presentándose en su primera versión en castellano. La tercera noticia lleva el foco hasta Broadway, con el debut del actor argentino Juan Pablo Di Pace en SCHMIGADOON!, donde interpreta a Doc desde el 24 de octubre.

El Spicy Tea plantea un debate habitual entre los aficionados al género: ¿es mejor traducir los musicales o mantener sus canciones en el idioma original? A partir de la llegada de SIX en castellano, Emilia analiza las ventajas de acercar las letras al público y las dificultades de adaptar canciones sin perder sus rimas, juegos de palabras y conexión con la música. El episodio invita a los espectadores a compartir sus preferencias y sus traducciones favoritas.

La sección Old Tea continúa con la historia de SIX, desde su creación por Toby Marlow y Lucy Moss para el Festival Fringe de Edimburgo de 2017 hasta su llegada al West End y Broadway. El recorrido recuerda cómo nació la idea de convertir a las seis esposas de Enrique VIII en un grupo de pop y cómo la pandemia obligó a retrasar su estreno en Broadway, previsto inicialmente para marzo de 2020. Tras su regreso, el musical consiguió dos premios Tony.

El PicTEAonary propone esta semana el juego “¿Quién soy?”, en el que Emilia debe adivinar personajes de musicales a partir de preguntas que sólo pueden responderse con un sí o un no.

Para cerrar, el Sweet Tea sale en busca del musical perfecto para distintos perfiles de espectadores: desde quienes nunca han visto un espectáculo del género hasta quienes quieren descubrir una historia que les haga llorar. Una última sección que invita a recomendar musicales y acercar el teatro a nuevos públicos.

El quinto episodio de BROADWAY TEA está disponible desde el 4 de noviembre en el canal de YouTube de BroadwayWorld Spain.

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