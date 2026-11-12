BROADWAY TEA dedica su sexto episodio a los musicales de nueva generación

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BROADWAY TEA, el espacio semanal de BroadwayWorld Spain dedicado a la actualidad del teatro musical, publica un nuevo episodio centrado en los musicales de nueva generación. A partir de una propuesta de uno de sus espectadores, Emilia explora cómo ha evolucionado el género a lo largo de las décadas, qué elementos han cambiado y cuáles siguen siendo esenciales sobre el escenario.

En la sección Hot Tea, el episodio repasa tres novedades: el estreno de EL TÍO QUE ODIAVA ELS MUSICALS, adaptación oficial en catalán de THE GUY WHO DIDN'T LIKE MUSICALS, que llega al Teatre Gaudí de Barcelona de la mano de la compañía Les Biaix; la futura adaptación teatral de LA LA LAND, que contará con Bartlett Sher en la dirección y la llegada de EL ZORRO, EL MUSICAL al Teatro La Latina de Madrid, con David Bustamante como protagonista.

El Spicy Tea plantea una pregunta sobre el papel de las redes sociales en el éxito de los musicales: ¿necesita una producción hacerse viral para llegar al público? A través de ejemplos como STARKID, SIX y HAMILTON, el episodio analiza cómo YouTube, TikTok y las plataformas digitales han cambiado la manera en que los espectadores descubren nuevos espectáculos. También se contrapone esta tendencia al valor del boca a boca y a la capacidad de una producción para mantenerse en cartelera más allá de las modas de internet.

La sección Old Tea propone un recorrido por la historia del género a través de cuatro momentos clave. Desde el estreno de OKLAHOMA! en 1943, que incorporó canciones y coreografías como parte fundamental de la narración, hasta la era de los megamusicales con LOS MISERABLES y EL FANTASMA DE LA ÓPERA. El viaje continúa con RENT, que llevó a escena las inquietudes de una generación de jóvenes artistas, y llega a producciones contemporáneas como HAMILTON, QUERIDO EVAN HANSEN, SIX y MAYBE HAPPY ENDING.

El PicTEAonary pone a prueba los conocimientos de Emilia con “La línea del tiempo”, un juego en el que debe ordenar distintos musicales según su año de estreno. Una forma de comprobar cuánto ha cambiado el género desde sus primeros grandes éxitos hasta las producciones actuales.

Para cerrar el episodio, el Sweet Tea propone un encuentro entre generaciones a través de una llamada a la abuela de Emilia. Juntas recuerdan el primer musical que vio, cuál era el espectáculo del momento en su época y cuál es su favorito actualmente. Una conversación que invita también a los espectadores a compartir sus propios recuerdos.

El sexto episodio de BROADWAY TEA está disponible desde el 12 de noviembre en el canal de YouTube de BroadwayWorld Spain.

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