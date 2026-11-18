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BROADWAY TEA, el espacio semanal de BroadwayWorld Spain dedicado al mundo del teatro musical, publica un nuevo episodio con motivo del 30º aniversario de RENT. A través de noticias, debates y curiosidades, Emilia dedica esta entrega a uno de los musicales que marcaron un antes y un después en Broadway, sin dejar de lado los estrenos y novedades más recientes del género.

En la sección Hot Tea, el episodio comienza con HOUDINI, UN MUSICAL MÁGICO, que tras recibir el premio a Mejor Musical Original en los Premios del Teatro Musical prepara su salto a Estados Unidos. La producción tiene prevista una gira a partir de octubre de 2027 y aspira a llegar a Broadway en 2028. También se comentan las audiciones para EL REY LEÓN, convocadas por Stage Entertainment entre el 16 y el 18 de noviembre, y el estreno de funciones previas de GALILEO, un nuevo musical de Broadway protagonizado por Raúl Esparza y con figuras como Neil deGrasse Tyson, Bill Nye y Mae Jemison entre sus productores.

El Spicy Tea plantea una pregunta sobre los límites del género: ¿se puede hacer un musical sobre cualquier tema? A partir de ejemplos como CABARET, COME FROM AWAY y LOS PRODUCTORES, el episodio reflexiona sobre cómo la música puede abordar incluso acontecimientos históricos y tragedias, y sobre la importancia de encontrar el tono adecuado para contar cada historia. La sección también invita a los espectadores a compartir qué temas les gustaría ver, o no ver sobre un escenario.

La sección Old Tea está dedicada a RENT, que cumple 30 años desde su estreno en 1996. El recorrido recuerda cómo Jonathan Larson se inspiró en la ópera La Bohème para crear una historia sobre jóvenes artistas del Nueva York de los años noventa y su realidad frente al VIH. También recupera la trágica muerte del compositor el día de la primera función, el camino del musical hasta Broadway y los reconocimientos que obtuvo, entre ellos el Pulitzer y el Tony a Mejor Musical. El episodio recuerda además el reencuentro del reparto original el pasado 26 de octubre en un concierto benéfico para Broadway Cares/Equity Fights AIDS.

El PicTEAonary pone a prueba los conocimientos de Emilia con Musicales en emojis, un juego en el que tendrá que reconocer distintos espectáculos a partir de una combinación de símbolos.

Para cerrar, el Sweet Tea toma como referencia Seasons of Love, una de las canciones más emblemáticas de RENT, y propone medir el año a través de experiencias relacionadas con el teatro musical: canciones escuchadas, espectáculos que emocionaron, momentos vividos en el patio de butacas y musicales pendientes. Una invitación a que los espectadores compartan también sus propios recuerdos y propuestas para futuros episodios.

El nuevo episodio de BROADWAY TEA está disponible desde el 18 de noviembre en el canal de YouTube de BroadwayWorld Spain.

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