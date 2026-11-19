"OMG you guys!" LEGALLY BLONDE is more respected now than when it premiered on Broadway in 2007. Today, we explore what happened then, and what has changed since! Joining us is original Broadway "Brooke Wyndam" turned director/choreographer Nikki Snelson (ANNIE GET YOUR GUN, SWEET CHARITY, A CHORUS LINE).
BILLY ELLIOT vuelve al Teatro Alcalá en octubre de 2027
ATG Entertainment recupera la producción que marcó un antes y un después en el teatro musical español, en el mismo escenario donde se estrenó hace diez años
ATG Entertainment ha anunciado el regreso de BILLY ELLIOT, EL MUSICAL a los escenarios españoles. El espectáculo se estrenará en octubre de 2027 en el Teatro Alcalá de Madrid y las entradas ya están a la venta.
Como ya se anunció en junio, ATG Entertainment preparaba la vuelta del musical y abrió entonces las audiciones para encontrar a sus nuevos protagonistas infantiles. La búsqueda sigue en marcha, ya que en octubre la compañía convocó también audiciones para niñas a partir de 10 años, que se realizarán en Madrid este 21 y 22 de noviembre.
El musical vuelve al mismo teatro donde se estrenó en 2017. Allí ofreció tres temporadas, con más de 1,2 millones de espectadores en 1.166 funciones, hasta que la pandemia obligó a bajar el telón antes de tiempo. Su regreso coincide además con la vuelta de BILLY ELLIOT al West End de Londres, donde se estrenó en 2005 y se despidió hace diez años. Desde entonces, el musical ha reunido a más de 12 millones de espectadores en los cinco continentes y suma más de 80 premios internacionales.
Ambientado en un pueblo minero del norte de Inglaterra durante la huelga de 1984 y 1985, cuenta la historia de Billy, un niño que por casualidad cambia las clases de boxeo por las de ballet y descubre su pasión por el baile, una pasión que acaba inspirando a su familia y a toda la comunidad minera. La música es de Sir Elton John, las coreografías de Peter Darling y la versión española está adaptada y dirigida por David Serrano.
El gran desafío de BILLY ELLIOT está en sus protagonistas: niños de entre 8 y 13 años con un talento excepcional, que además se enfrentan al escenario en plena etapa de crecimiento. Cada uno de los papeles de Billy, Michael y Debbie necesita al menos tres intérpretes, y el de Billy es especialmente exigente, porque debe bailar en varios estilos y cantar con soltura. Para encontrarlos y prepararlos, ATG Entertainment selecciona a los niños y les brinda formación en la Escuela BILLY ELLIOT, que ya funciona en SOM Academy. Allí, los futuros Billys aprenden ballet clásico, claqué, danza acrobática, interpretación y canto mientras se preparan para el reto de su vida.
Con su historia de superación y su mensaje sobre la libertad de ser uno mismo, BILLY ELLIOT es un espectáculo para todos los públicos que vuelve a Madrid para emocionar a una nueva generación de espectadores. Toda la información sobre su regreso puede consultarse en www.billyelliot.es.
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