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ATG Entertainment ha anunciado el regreso de BILLY ELLIOT, EL MUSICAL a los escenarios españoles. El espectáculo se estrenará en octubre de 2027 en el Teatro Alcalá de Madrid y las entradas ya están a la venta.

Como ya se anunció en junio, ATG Entertainment preparaba la vuelta del musical y abrió entonces las audiciones para encontrar a sus nuevos protagonistas infantiles. La búsqueda sigue en marcha, ya que en octubre la compañía convocó también audiciones para niñas a partir de 10 años, que se realizarán en Madrid este 21 y 22 de noviembre.

El musical vuelve al mismo teatro donde se estrenó en 2017. Allí ofreció tres temporadas, con más de 1,2 millones de espectadores en 1.166 funciones, hasta que la pandemia obligó a bajar el telón antes de tiempo. Su regreso coincide además con la vuelta de BILLY ELLIOT al West End de Londres, donde se estrenó en 2005 y se despidió hace diez años. Desde entonces, el musical ha reunido a más de 12 millones de espectadores en los cinco continentes y suma más de 80 premios internacionales.

Ambientado en un pueblo minero del norte de Inglaterra durante la huelga de 1984 y 1985, cuenta la historia de Billy, un niño que por casualidad cambia las clases de boxeo por las de ballet y descubre su pasión por el baile, una pasión que acaba inspirando a su familia y a toda la comunidad minera. La música es de Sir Elton John, las coreografías de Peter Darling y la versión española está adaptada y dirigida por David Serrano.

El gran desafío de BILLY ELLIOT está en sus protagonistas: niños de entre 8 y 13 años con un talento excepcional, que además se enfrentan al escenario en plena etapa de crecimiento. Cada uno de los papeles de Billy, Michael y Debbie necesita al menos tres intérpretes, y el de Billy es especialmente exigente, porque debe bailar en varios estilos y cantar con soltura. Para encontrarlos y prepararlos, ATG Entertainment selecciona a los niños y les brinda formación en la Escuela BILLY ELLIOT, que ya funciona en SOM Academy. Allí, los futuros Billys aprenden ballet clásico, claqué, danza acrobática, interpretación y canto mientras se preparan para el reto de su vida.

Con su historia de superación y su mensaje sobre la libertad de ser uno mismo, BILLY ELLIOT es un espectáculo para todos los públicos que vuelve a Madrid para emocionar a una nueva generación de espectadores. Toda la información sobre su regreso puede consultarse en www.billyelliot.es.

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