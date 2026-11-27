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BroadwayWorld Spain se cuela entre bambalinas en el Teatro Capitol Gran Vía de Madrid para descubrir cómo se preparan las funciones de TINA THE ROCK EXPERIENCE, el montaje creado por Arte en Vivo Producciones bajo el concepto The Wild Spirit of Rock & Roll Concert (en cartel hasta el 18 de diciembre). En el vídeo, la propia Patty Baker —directora artística, productora y protagonista— arranca con un guiño en inglés antes de desvelar en español qué hay detrás de cada noche de rock and roll.

A lo largo del recorrido por los camerinos y las pruebas de caracterización, Baker explica que el espectáculo propone un viaje de 105 minutos por las décadas de los años 70, 80 y 90 con música y voces en directo, cuerpo de baile, efectos visuales y un despliegue de vestuario inspirado en los looks más icónicos de Tina Turner. Frente al espejo y entre pelucas, maquillaje y prendas de escena, la artista canaria —que ya encarnó a la cantante en el largometraje DISCO, IBIZA, LOCOMÍA (2024)— subraya que la clave para meterse en la piel del personaje y asumir la dirección artística es rodearse de un buen equipo.

El vídeo también presenta a parte del elenco y equipo creativo que acompaña a Patty Baker sobre las tablas: Jonay y Nerea en los coros, Ángel al frente de la coreografía y los bailarines Lucía, Bea, Nadia, Alberto, Martín y Julen, compartiendo los momentos de preparación, peluquería, vestuario y complicidad previos a pisar el escenario.

TINA THE ROCK EXPERIENCE se representa los viernes a las 21:00h en el Teatro Capitol Gran Vía de Madrid hasta el 18 de diciembre, con una programación que incluye además la conmemoración del 87º aniversario del nacimiento de Tina Turner el 26 de noviembre.

https://youtube.com/shorts/nfgs-LCjHlo

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