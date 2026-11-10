Antonio Banderas participará en el Concierto de Navidad del Teatro del Soho

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El Teatro del Soho CaixaBank de Málaga celebrará su tradicional Concierto de Navidad del 25 al 28 de diciembre, que este año contará con la participación especial de Antonio Banderas. El actor interpretará varios villancicos durante el espectáculo y también se encargará de su dirección artística, mientras que la dirección musical estará a cargo de Arturo Díez Boscovich.

La orquesta Larios Pop del Soho será la encargada de poner música al concierto, acompañada por el Coro Intermezzo y la Panda de Verdiales Antón Pitar, que aportará sonidos tradicionales de Málaga. A ellos se unirán la soprano malagueña Berna Perles y las intérpretes de teatro musical Lorena Calero y Bella Exum, que participarán en diferentes canciones del repertorio.

El programa combinará villancicos tradicionales españoles con canciones navideñas internacionales y composiciones originales. Antonio Banderas pondrá voz a temas como Mira cómo beben, Silver Bells y The Christmas Song, mientras que el resto de los artistas interpretarán clásicos como Sleigh Ride, White Christmas o Jingle Bell Rock.

El concierto también incluirá piezas de John Williams pertenecientes a la banda sonora de la película Solo en casa, como Somewhere in My Memory y Star of Bethlehem. Además, se interpretarán composiciones de Arturo Díez Boscovich, entre ellas Fantasía sobre "Campana sobre campana" y Una visita en Nochebuena.

Otro de los momentos del espectáculo llegará con un popurrí de villancicos españoles en el que el público podrá cantar junto a la orquesta y el coro. De esta forma, el concierto reunirá diferentes estilos musicales, desde canciones tradicionales hasta temas navideños del repertorio internacional.

Las entradas ya están a la venta desde 30 euros y pueden adquirirse a través de la página web del Teatro del Soho CaixaBank, en sus taquillas y en los puntos de venta de El Corte Inglés.

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