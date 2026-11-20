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El éxito de público ha llevado a ASSASSINAT PER A DOS a ampliar su temporada en el Teatre Goya de Barcelona. La comedia musical, que se estrenó en catalán el pasado 20 de octubre y tenía previsto despedirse el 24 de noviembre, seguirá en cartel hasta el 8 de febrero.

El espectáculo, versión catalana de MURDER FOR TWO, de Kellen Blair y Joe Kinosian, reinventa el género detectivesco con humor, música en directo y un enorme despliegue interpretativo. Dos actores dan vida a trece personajes y además, tocan el piano a cuatro manos. La obra es un homenaje a las clásicas películas de suspenso y fue premiada en su versión original con un Premio Joseph Jefferson.

La historia sigue a Marcus Moscowitz, un policía que sueña con convertirse en detective. Cuando el famoso novelista Arthur Whitney aparece asesinado en el salón de su casa, ve la oportunidad perfecta para demostrar su instinto. El problema es que hay doce sospechosos, desde la viuda del escritor hasta su psicólogo, pasando por una famosa bailarina o sus insufribles vecinos. Mikel Herzog Jr. interpreta a Moscowitz, que tiene poco más de una hora para resolver el caso, y Dídac Flores se encarga de dar vida a los doce sospechosos.

Los dos intérpretes protagonizan también la versión en castellano, que lleva dos años en la cartelera de Madrid y acumula numerosos reconocimientos: cuatro Premios OFF, entre ellos Mejor Musical y Mejor Actor Principal para Flores. Asimismo, llevan dos Premios Teatro Musical, a Mejor Musical Off e Interpretación Destacada Masculina, también para Flores, y el Premio BroadwayWorld Spain al Mejor Musical de Pequeño Formato.

Herzog Jr., formado en piano clásico en el Conservatori del Liceu, se dio a conocer como finalista de la 12ª edición de TU CARA ME SUENA y este año ha sido finalista del Benidorm Fest. Flores, por su parte, saltó a la fama como uno de los ganadores de BUSCANT LA TRINCA en TV3 y ha trabajado en musicales como GREASE, MAR I CEL, DIRTY DANCING o EL NOVIO DE ESPAÑA, además de firmar la dirección musical de PRETTY WOMAN.

La adaptación y la dirección son de Zenón Recalde, la dirección musical de Gaby Goldman y la traducción al catalán de David Pintó. El montaje es una producción de El Tío Caracoles, responsable también de títulos como GUTENBERG, EL MUSICAL.

Las entradas ya están disponibles en la web del Teatre Goya.

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