"OMG you guys!" LEGALLY BLONDE is more respected now than when it premiered on Broadway in 2007. Today, we explore what happened then, and what has changed since! Joining us is original Broadway "Brooke Wyndam" turned director/choreographer Nikki Snelson (ANNIE GET YOUR GUN, SWEET CHARITY, A CHORUS LINE).
First Standings Announced For 2026 BroadwayWorld South Carolina Awards - BYE BYE BIRDIE Leads Best Musical
Voting is open through December 31st.
The first standings have been announced for the 2026 BroadwayWorld South Carolina Awards, as of Monday, November 23. Don't miss out on making sure that your favorite theatres, stars, and shows get the recognition they deserve!
The 2026 Regional Awards honor regional productions, touring shows, and more which had their first performance between October 1, 2025 through September 30, 2026. Our local editors set the categories, our readers submitted their nominees, and now you get to vote for your favorites! Voting will continue through December 31st, 2026.
Winners will be announced in January!
This year the BroadwayWorld Regional Awards are bigger and better than ever. The Regional Awards include over 100 cities across America, Canada, Central and South America, Europe, and Asia.
See a mistake? Please let us know here.
2026 BroadwayWorld South Carolina Awards - Current Standings
Best Choreography Of A Play Or Musical
Dawn Rosa Miller - BYE BYE BIRDIE - Mainstage Community Theatre 18%
Katie Stewart - DISNEY'S FROZEN - Greenville Theatre 14%
Jodi Layman - NEWSIES - Mainstage Community Theatre 12%
Abigail Perry - SISTER ACT - Long Bay Theatre 11%
Terrance Henderson - CABARET - Trustus Theatre 8%
Christie Karavan - A FUNNY THING HAPPENED ON THE WAY TO THE FORUM - Long Bay Theatre 6%
Vaugn Newman - A TASTE OF BLACK THEATRE II - Showtime Legacy Theatre 5%
Katherine Brown - GUYS AND DOLLS - Workshop Theatre 4%
Meredith Boehme - MARY POPPINS - Chapin Theatre Company 4%
Ashley Epperson - DISNEY'S FROZEN - Town Theatre 4%
Lynsey Armour - DISASTER! - Long Bay Theatre 4%
Jodi Layman - THE TOXIC AVENGER - Sea Glass Stage Company 3%
Terrance Henderson - URINETOWN THE MUSICAL - Trustus Theatre 3%
Anna Lin - REEFER MADNESS - May River Theatre 2%
Best Costume Design Of A Play Or Musical
Michelle McElroy Cox - BYE BYE BIRDIE - Mainstage Community Theatre 21%
Thomas Brooks - DISNEY'S FROZEN - Greenville Theatre 13%
Katie Todd - A FUNNY THING HAPPENED ON THE WAY TO THE FORUM - Long Bay Theatre 10%
Ailis Lindgren - SISTER ACT - Long Bay Theatre 7%
Erin Gill - ANNIE - Greenwood Community Theatre 7%
Christa Fortney - THE TOXIC AVENGER - Sea Glass Stage Company 6%
Beth Schlieger - SWEENEY TODD - May River Theatre 5%
Thomas Brooks - TITANIC THE MUSICAL - Greenville Theatre 5%
Ailis Lindgren - DISASTER! - Long Bay Theatre 5%
Andie Nicks - GUYS AND DOLLS - Workshop Theatre 5%
Heather Gonzalez - DISNEY'S FROZEN - Town Theatre 4%
Devon Scott - BACKBONE - Showtime Legacy Theatre 3%
Isabelle Mello - A GENTLEMAN'S GUIDE TO LOVE AND MURDER - CENTRE STAGE-SOUTH CAROLINA 2%
Andie Nicks - MEAN GIRLS - Workshop Theatre 2%
Devon Scott - A TASTE OF BLACK THEATRE II - Showtime Legacy Theatre 2%
Marcia Peterson - CHRISTMAS BELLES - Sea Glass Stage Company 1%
Best Dance Production
MARY POPPINS - Chapin Theatre Company 70%
A TASTE OF BLACK THEATRE II - Showtime Legacy Theatre 30%
Best Direction Of A Musical
Michelle McElroy Cox - BYE BYE BIRDIE - Mainstage Community Theatre 16%
Erin Gill - DEAR EVAN HANSEN - CENTRE STAGE-SOUTH CAROLINA 15%
Greg London - SISTER ACT - Long Bay Theatre 10%
Jodi Layman - NEWSIES - Mainstage Community Theatre 9%
Greg London - A FUNNY THING HAPPENED ON THE WAY TO THE FORUM - Long Bay Theatre 6%
Ahsha Daniels - TITANIC THE MUSICAL - Greenville Theatre 6%
Terrance Henderson - CABARET - Trustus Theatre 5%
Alex Clark - THE TOXIC AVENGER - Sea Glass Stage Company 5%
Beth Schlieger - SWEENEY TODD - May River Theatre 4%
Johnny Sizemore - A TASTE OF BLACK THEATRE II - Showtime Legacy Theatre 4%
Jami Sprankle Steele - MARY POPPINS - Chapin Theatre Company 3%
Greg London - DISASTER! - Long Bay Theatre 3%
MARLO HUNTER - LEMONADE: A FRESH PRESSED MUSICAL - Trustus Theatre - Thigpen Mainstage 3%
Hans Boeschen - DISNEY'S FROZEN - Town Theatre 3%
Dewey Scott-Wiley - URINETOWN THE MUSICAL - Trustus Theatre 2%
Bakari Lebby - SWEENEY TODD - VILLAGE SQUARE THEATRE 2%
Jessica Francis Fichter - INTO THE WOODS - Trustus Theatre 2%
Bakari Lebby - GUYS AND DOLLS - Workshop Theatre 1%
Best Direction Of A Play
Jessica Walck - STEEL MAGNOLIAS - Sea Glass Stage Company 15%
Greg London - IT'S A WONDERFUL LIFE: A LIVE RADIO PLAY - Long Bay Theatre 13%
Chris Rose - THE CURIOUS INCIDENT OF THE DOG IN THE NIGHT-TIME - CENTRE STAGE-SOUTH CAROLINA 10%
Chris Rose - OUR TOWN - Mauldin Theatre Company 9%
Greg London - LAUGHTER ON THE 23RD FLOOR - Long Bay Theatre 9%
Kelsey Sollish - A CHRISTMAS CAROL: A GHOST STORY OF CHRISTMAS - Lighthouse Christian Theatre 9%
Jamie Harrington - HOW TO SUPERVISE WOMEN - Chapin Theatre Company 7%
Johnny Sizemore - BACKBONE - Showtime Legacy Theatre 7%
Ginny Ives - THE COMEUPPANCE - Trustus Theatre 7%
Jayme Brinson - THE SAVANNAH SIPPING SOCIETY - May River Theatre 7%
Greg London - HAMLET - Long Bay Theatre 5%
Jessica Walck - CHRISTMAS BELLES - Sea Glass Stage Company 3%
Best Ensemble
BYE BYE BIRDIE - Mainstage Community Theatre 16%
DEAR EVAN HANSEN - CENTRE STAGE-SOUTH CAROLINA 11%
SISTER ACT - Long Bay Theatre 9%
DISNEY'S FROZEN - Greenville Theatre 9%
NEWSIES - Mainstage Community Theatre 8%
IT'S A WONDERFUL LIFE: A LIVE RADIO PLAY - Long Bay Theatre 7%
URINETOWN THE MUSICAL - Trustus Theatre 5%
LEMONADE: A FRESH PRESSED MUSICAL - Trustus Theatre - Thigpen Mainstage 4%
TITANIC THE MUSICAL - Greenville Theatre 4%
STEEL MAGNOLIAS - Sea Glass Stage Company 4%
A TASTE OF BLACK THEATRE II - Showtime Legacy Theatre 3%
THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME - Greenwood Community Theatre 3%
GUYS AND DOLLS - Workshop Theatre 3%
SWEENEY TODD - May River Theatre 3%
BACKBONE - Showtime Legacy Theatre 2%
MEAN GIRLS - Workshop Theatre 2%
DISNEY'S FROZEN - Town Theatre 2%
THE TOXIC AVENGER - Sea Glass Stage Company 2%
MEAN GIRLS - Myrtle Beach ACT 1%
HAMLET - Long Bay Theatre 1%
Best Lighting Design Of A Play Or Musical
Duncan Singleton - SISTER ACT - Long Bay Theatre 26%
Cory Granner - DISNEY'S FROZEN - Greenville Theatre 25%
David Mclaughlin - SWEENEY TODD - May River Theatre 17%
Craig Walck - THE TOXIC AVENGER - Sea Glass Stage Company 13%
Cory Granner - TITANIC THE MUSICAL - Greenville Theatre 9%
TJ Hill - BACKBONE - Showtime Legacy Theatre 9%
Best Music Direction & Orchestra Performance
Chase McAbee - DEAR EVAN HANSEN - CENTRE STAGE-SOUTH CAROLINA 21%
D. Scott Ferguson - MARY POPPINS - Long Bay Theatre 18%
Melinda Bray - BYE BYE BIRDIE - Mainstage Community Theatre 15%
Cynthia Cullen - NEWSIES - Mainstage Community Theatre 8%
Robert Adams - THE TOXIC AVENGER - Sea Glass Stage Company 5%
Chris Cockrell - URINETOWN THE MUSICAL - Trustus Theatre 4%
Julie Florin - TITANIC THE MUSICAL - Greenville Theatre 4%
Forrest Starr - SWEENEY TODD - May River Theatre 4%
NOAH TEPLIN - LEMONADE: A FRESH PRESSED MUSICAL - Trustus Theatre - Thigpen Mainstage 4%
Kathy Seppamaki - GUYS AND DOLLS - Workshop Theatre 4%
Lou Boeschen - DISNEY'S FROZEN - Town Theatre 4%
Tres Taylor - SWEENEY TODD - VILLAGE SQUARE THEATRE 3%
Kerrick Montonio - A TASTE OF BLACK THEATRE II - Showtime Legacy Theatre 3%
Devon Scott - BACKBONE - Showtime Legacy Theatre 2%
Best Musical
BYE BYE BIRDIE - Mainstage Community Theatre 16%
DEAR EVAN HANSEN - CENTRE STAGE-SOUTH CAROLINA 14%
DISNEY'S FROZEN - Greenville Theatre 9%
NEWSIES - Mainstage Community Theatre 8%
SISTER ACT - Long Bay Theatre 8%
A FUNNY THING HAPPENED ON THE WAY TO THE FORUM - Long Bay Theatre 7%
A TASTE OF BLACK THEATRE II - Showtime Legacy Theatre 5%
MARY POPPINS - Chapin Theatre Company 5%
THE TOXIC AVENGER - Sea Glass Stage Company 4%
URINETOWN THE MUSICAL - Trustus Theatre 4%
DISASTER! - Long Bay Theatre 3%
SWEENEY TODD - May River Theatre 3%
TITANIC THE MUSICAL - Greenville Theatre 3%
INTO THE WOODS - Trustus Theatre 3%
ANNIE - Greenwood Community Theatre 3%
GUYS AND DOLLS - Workshop Theatre 2%
SWEENEY TODD - VILLAGE SQUARE THEATRE 2%
DISNEY'S FROZEN - Town Theatre 1%
THE SECRET GARDEN - Town Theatre 1%
MEAN GIRLS - Myrtle Beach ACT 1%
Best New Play Or Musical
LEMONADE: A FRESH PRESSED MUSICAL - Trustus Theatre - Thigpen Mainstage 46%
HOW TO SUPERVISE WOMEN - Chapin Theatre Company 32%
BACKBONE - Showtime Legacy Theatre 22%
Best Performer In A Musical
Harper Krimm - BYE BYE BIRDIE - Mainstage Community Theatre 21%
Addie Sheek - DEAR EVAN HANSEN - CENTRE STAGE-SOUTH CAROLINA 8%
Brigid Fitzgerald - MARY POPPINS - Long Bay Theatre 8%
Taniya Boatwright - SISTER ACT - Long Bay Theatre 8%
Erica Doran - DISNEY'S FROZEN - Greenville Theatre 7%
MARKIA NICOLE SMITH - LEMONADE: A FRESH PRESSED MUSICAL - Trustus Theatre - Thigpen Mainstage 4%
David Russell - A FUNNY THING HAPPENED ON THE WAY TO THE FORUM - Long Bay Theatre 4%
Kelsey Crews - DISNEY'S FROZEN - Greenville Theatre 3%
Henry “Q” Gregory - SISTER ACT - Long Bay Theatre 3%
Lily Beck - THE TOXIC AVENGER - Sea Glass Stage Company 3%
Katrina Garvin - INTO THE WOODS - Trustus Theatre 3%
Mark Erickson - THE TOXIC AVENGER - Sea Glass Stage Company 3%
Dylan Z Walton - DISNEY'S FROZEN - Market Theatre 2%
Tres Taylor - MEAN GIRLS - Workshop Theatre 2%
Christopher Benoit - LA CAGE AUX FOLLES - May River Theatre 2%
Justin Stone - BYE BYE BIRDIE - Mainstage Community Theatre 2%
David Sollish - ANNIE - Greenwood Community Theatre 2%
Joey Plyler - A GENTLEMAN'S GUIDE TO LOVE AND MURDER - CENTRE STAGE-SOUTH CAROLINA 2%
Josh Diveley - INTO THE WOODS - Trustus Theatre 2%
Lauren Roberts - INTO THE WOODS - Trustus Theatre 2%
Sara Slaughter - DISNEY'S FROZEN - Town Theatre 2%
Evan Cook - GUYS AND DOLLS - Workshop Theatre 2%
Craig Smith - TITANIC THE MUSICAL - Greenville Theatre 2%
Rod McClendon - TITANIC THE MUSICAL - Greenville Theatre 2%
Maegan Hodges - GUYS AND DOLLS - Workshop Theatre 1%
Best Performer In A Play
Addie Sheek - STEEL MAGNOLIAS - Greenville Theatre 17%
Christa Fortney - STEEL MAGNOLIAS - Sea Glass Stage Company 16%
Joey Calabrese - IT'S A WONDERFUL LIFE: A LIVE RADIO PLAY - Long Bay Theatre 15%
Alex Malvern - THE CURIOUS INCIDENT OF THE DOG IN THE NIGHT-TIME - CENTRE STAGE-SOUTH CAROLINA 8%
Aaliyah Armstrong - IT'S A WONDERFUL LIFE: A LIVE RADIO PLAY - Long Bay Theatre 7%
David Sollish - A CHRISTMAS CAROL: A GHOST STORY OF CHRISTMAS - Lighthouse Christian Theatre 6%
Jessie Turnbow - OUR TOWN - Mauldin Theatre Company 5%
Josh Kay - LAUGHTER ON THE 23RD FLOOR - Long Bay Theatre 5%
Ethan Medeiros - LAUGHTER ON THE 23RD FLOOR - Long Bay Theatre 4%
Regina Wells - BACKBONE - Showtime Legacy Theatre 4%
Tracey Graves - INTIMATE APPAREL - May River Theatre 4%
David Fields - BACKBONE - Showtime Legacy Theatre 3%
Chris Smith - BACKBONE - Showtime Legacy Theatre 2%
Alex Malvern - OUR TOWN - Mauldin Theatre Company 2%
Best Play
THE CURIOUS INCIDENT OF THE DOG IN THE NIGHT-TIME - CENTRE STAGE-SOUTH CAROLINA 22%
STEEL MAGNOLIAS - Sea Glass Stage Company 21%
IT'S A WONDERFUL LIFE: A LIVE RADIO PLAY - Long Bay Theatre 13%
LAUGHTER ON THE 23RD FLOOR - Long Bay Theatre 10%
A CHRISTMAS CAROL: A GHOST STORY OF CHRISTMAS - Lighthouse Christian Theatre 10%
BACKBONE - Showtime Legacy Theatre 9%
HOW TO SUPERVISE WOMEN - Chapin Theatre Company 9%
HAMLET - Long Bay Theatre 6%
Best Scenic Design Of A Play Or Musical
Craig Smith / Jenni Baldwin - TITANIC THE MUSICAL - Greenville Theatre 32%
Beth Schlieger - SWEENEY TODD - May River Theatre 22%
Bob Bramhall - DISNEY'S FROZEN - Town Theatre 21%
Dan Franke - THE TOXIC AVENGER - Sea Glass Stage Company 15%
Kerrick Montonio - BACKBONE - Showtime Legacy Theatre 6%
Devon Scott - BACKBONE - Showtime Legacy Theatre 4%
Best Sound Design Of A Play Or Musical
Jayme Brinson - SWEENEY TODD - May River Theatre 71%
Devon Scott - BACKBONE - Showtime Legacy Theatre 29%
Best Supporting Performer In A Musical
Jack Birth - NEWSIES - Mainstage Community Theatre 20%
DeAna Earl - DEAR EVAN HANSEN - CENTRE STAGE-SOUTH CAROLINA 15%
Benjamin Williams - DISNEY'S FROZEN - Market Theatre 9%
Donnie Caldwell - SWEENEY TODD - May River Theatre 8%
Cable Wray - A TASTE OF BLACK THEATRE II - Showtime Legacy Theatre 5%
Josh Dively - GUYS AND DOLLS - Workshop Theatre 5%
Ashton Boland - THE SECRET GARDEN - Town Theatre 4%
Neel Patrick Edwards - DISNEY'S FROZEN - Greenville Theatre 4%
Savannah Ashworth - MEAN GIRLS - Myrtle Beach ACT 4%
Evan Cook - MEAN GIRLS - Workshop Theatre 4%
Michael Hazin - INTO THE WOODS - Trustus Theatre - Thigpen Mainstage 4%
BERNIE BALDASSARO - LEMONADE: A FRESH PRESSED MUSICAL - Trustus Theatre - Thigpen Mainstage 3%
Ethan Wilson - DISNEY'S FROZEN - Town Theatre 3%
Neel Patrick Edwards - TITANIC THE MUSICAL - Greenville Theatre 3%
Alex Malvern - A GENTLEMAN'S GUIDE TO LOVE AND MURDER - CENTRE STAGE-SOUTH CAROLINA 2%
AUDREY ROSE YOUNG - LEMONADE: A FRESH PRESSED MUSICAL - Trustus Theatre - Thigpen Mainstage 2%
Whitney Graves - A TASTE OF BLACK THEATRE II - Showtime Legacy Theatre 2%
Cassie Francis - A TASTE OF BLACK THEATRE II - Showtime Legacy Theatre 2%
Celia Blitzer - TITANIC THE MUSICAL - Greenville Theatre 1%
Rashad Roberson - A TASTE OF BLACK THEATRE II - Showtime Legacy Theatre 0%
Nikkie Francis - A TASTE OF BLACK THEATRE II - Showtime Legacy Theatre 0%
Best Supporting Performer In A Play
Kate Reddick - LAUGHTER ON THE 23RD FLOOR - Long Bay Theatre 28%
Rowan Bishop - OUR TOWN - Mauldin Theatre Company 23%
Grace Black - INTIMATE APPAREL - May River Theatre 16%
Debra Kiser - HOW TO SUPERVISE WOMEN - Chapin Theatre Company 12%
Brian Reeder - BACKBONE - Showtime Legacy Theatre 9%
Anglia Perry - BACKBONE - Showtime Legacy Theatre 6%
Joy Valentine - BACKBONE - Showtime Legacy Theatre 4%
Reggie Rocc - BACKBONE - Showtime Legacy Theatre 3%
Best Theatre For Young Audiences Production
A TASTE OF BLACK THEATRE II - Showtime Legacy Theatre 54%
BACKBONE - Showtime Legacy Theatre 46%
Favorite Local Theatre
Mainstage Community Theatre 21%
Long Bay Theatre 19%
Greenville Theatre 13%
Centre Stage-South Carolina 10%
Trustus Theatre 8%
Sea Glass Stage Company 6%
Market Theatre 4%
May River Theatre 4%
Workshop Theatre 4%
Town Theatre 3%
Greenwood Community Theatre 3%
Showtime Legacy Theatre 3%
Lighthouse Christian Theatre 2%
Magic Shows by Michael Bairefoot at Myrtle Beach Mall 1%
Weekly top stories - unsubscribe anytime.
Popular episode
|
Annie The Musical
Chapin Theatre Company (11/19-12/13)
|
Cult of Love
Trustus Theatre (11/20-12/13)
|
POTUS (or, Behind Every Great Dumbass are Seven Women Trying to Keep Him Alive
The Warehouse Theatre (12/04-12/20)
|
A Beautiful Noise
North Charleston Performing Arts Center (12/08-12/13)
|
Bat City (World Premiere)
The Warehouse Theatre (1/29-2/14)
|
2026-27 Monthly After Dinner Cabaret
Broad River Arts Center (9/08-8/10)
|
The Notebook
North Charleston Coliseum Performing Arts Center (3/30-4/04)
|
Stick Fly
Longstreet Theatre (2/19-2/28)
|
Alanis Morissette’s Jagged Little Pill: The Musical
Trustus Theatre (6/18-7/25)
|
C.S. Lewis On Stage: Further Up & Further In
Peace Center (1/30-1/31)