First Standings Announced for the 2025 BroadwayWorld San Francisco / Bay Area Awards; IN THE HEIGHTS Leads Best Musical!

Get all the top news & discounts for San Francisco & beyond.
The first standings have been released for the 2025 BroadwayWorld San Francisco / Bay Area Awards. Don't miss out on making sure that your favorite theatres, stars, and shows get the recognition they deserve!
The 2025 Regional Awards honor regional productions, touring shows, and more which had their first performance between October 1, 2024 through September 30, 2025. Winners will be announced in January.
This year the BroadwayWorld Regional Awards include over 100 cities across America, Canada, Central and South America, Europe, and Asia.
2025 BroadwayWorld San Francisco / Bay Area Standings
Best Cabaret/Concert/Solo Performance
Pearl Ong
- NIGHT DRIVER
- The Marsh San Francisco
15%
Jen Coogan
- WOMEN IN THEATER PROJECT
- Feinstein's at the Nikko
10%
Hend Ayoub
- HOME? A PALESTINIAN WOMAN'S PURSUIT OF LIFE, LIBERTY, & HAPPINESS
- San Francisco Playhouse
9%
AJ Jaffari
- AN EVENING WITH AJ
- City Lights Theatre Company
8%
Liz Callaway
- THE BROADWAY BASH
- Cinnabar Theater
7%
Faith Prince
- LIVE AT THE ORINDA - FAITH PRINCE
- The Orinda Theatre
7%
Lillias White
- LILLIAS WHITE DIVINE SASS: A TRIBUTE TO SARAH VAUGHAN
- Feinstein's at the Nikko
5%
Bethany Thomas
- SONGS FOR NOBODIES
- PCPA Theatrefest
5%
Dedrick Weathersby
- TUTTI FRUTTI THE MUSICAL TRIBUTE CONCERT TO LITTLE RICHARD
- Valhalla Tahoe Theater
4%
Candace Johnson
- SCAT-TER BRAIN: THE MUSIC OF ADHD
- The Marsh Berkeley
4%
Eve Gandarosa
- THE LOVE EDITION: DOWN THE AISLE
- Bindlestiff Studio
4%
David Marino
- LIVE AT THE ORINDA - DAVID MARINO
- The Orinda Theatre
4%
Hershey Felder
- HERSHEY FELDER: RACHMANINOFF AND THE TSAR
- TheatreWorks Silicon Valley
4%
Lowell Ensemble
- LOWELL ENSEMBLE
- Onstage Repertory Theater
4%
Niki Haris
- LIVE AT THE ORINDA - NIKI HARIS
- The Orinda Theatre
4%
John Fisher
- DOODLER
- The Marsh San Francisco
3%
Nic & Desi
- BROADWAY TO HOLL
- Feinstein's at the Nikko
2%
John Lloyd Young
- JOHN LLOYD YOUNG IN CONCERT
- Feinstein's At The Nikko
2%Best Choreography Of A Play Or Musical
Katie Guilbeaux
- URINETOWN
- Ghostlight Theatre Ensemble
15%
Vince Chan
- THE DAY THE SKY TURNED ORANGE
- San Francisco Bay Area Theatre Company / Z Space
13%
Babraham Lincoln
- CABARET
- Renegade Theater
13%
Shelly McDowell
- CHICAGO
- Pittsburg Theatre Company
7%
Amanda Payne
- THE ADDAMS FAMILY
- Mountain Community Theater
6%
Melissa Wiley
- SWEENEY TODD
- Cabrillo Stage
5%
Katie Guilbeaux Bongiorno
- CABARET
- Ghostlight Theatre Ensemble
4%
Izzy Pedego
- MASTER HAROLD... AND THE BOYS
- Santa Cruz Shakespeare
3%
Karen Law
- ANASTASIA
- Hillbarn Theatre
3%
Bridgette Loriaux
- THE CURIOUS INCIDENT OF THE DOG IN THE NIGHT-TIME
- San Francisco Playhouse
3%
Adria Swan
- THE FANTASTICKS
- Benicia Theatre Group
3%
Michael Saenz
- LEGALLY BLONDE
- West Valley Light Opera
3%
Hannah Woolfenden
- A CHORUS LINE
- 6th Street Playhouse
2%
Lee Ann Payne
- HAPPY PLEASANT VALLEY: A SENIOR SEX SCANDAL MURDER MYSTERY MUSICAL
- TheatreWorks Silicon Valley
2%
Izzy Pedego
- PERICLES
- Santa Cruz Shakespeare
2%
Shelly McDowell
- GREASE
- Altarena Playhouse
2%
Nicole Helfer
- WAITRESS
- San Francisco Playhouse
2%
Jennifer Cuevas
- HEAD OVER HEELS
- City Lights Theatre Company
2%
Jennifer Jackson
- CITY OF ANGELS
- Pinole Community Players
2%
Vasthy Mompoint
- BEAUTIFUL
- Transcendence Theatre Company
2%
Monica Moe
- SWEET CHARITY
- San Jose Stage
1%
Nicole Helfer
- MY FAIR LADY
- San Francisco Playhouse
1%
Bridget Codoni
- BRIGHT STAR
- Cinnabar Theater
1%
Dylan Smith
- LADIES OF BROADWAY
- Transcendence Theatre Company
1%
Nicole Helfer
- PIPPIN
- Contra Costa Civic Theater
1%Best Costume Design Of A Play Or Musical
Vikke Phalen & Flo Buchanan
- URINETOWN
- Ghostlight Theatre Ensemble
11%
Shimona Miller
- CABARET
- Renegade Theatre Co
9%
Abby Halper & Susan McKay
- THE ADDAMS FAMILY
- Mountain Community Theater
7%
Nolan Miranda
- THE DAY THE SKY TURNED ORANGE
- San Francisco Bay Area Theatre Company / Z Space
7%
Austin Blake Conlee
- INTO THE WOODS
- Santa Cruz Shakespeare
6%
Abra Berman
- MY FAIR LADY
- San Francisco Playhouse
5%
Lidia Hasenauer
- SWEENEY TODD
- Cabrillo Stage
4%
Maria Stats
- THE IMPORTANCE OF BEING EARNEST
- On The Fringe Theatre
3%
Jana McDowell
- CLUE
- Onstage Repertory Theatre
3%
Flo Buchanan
- CITY OF ANGELS
- Pinole Community Players
3%
Loran Watkins
- THE MOORS
- Theatre Lunatico
2%
Y. Sharon Peng
- BRIGADOON
- South Bay Musical Theatre
2%
Hope Birdwell
- FIDDLER ON THE ROOF
- Contra Costa Civic Theater
2%
Jana McDowell
- CHICAGO
- Pittsburg Theatre Company
2%
Bethany Deal
- SWEET CHARITY
- San Jose Stage
2%
Edie Moore Olson
- A CHARLIE BROWN CHRISTMAS
- Contra Costa Civic Theater
2%
Nolan Miranda
- ANASTASIA
- Hillbarn Theatre
2%
Callie Floor
- SIR JOHN FALSTAFF AND THE MERRY WIVES OF WINDSOR
- SPARC Theater
2%
B. Modern
- A MIDSUMMER NIGHT'S DREAM
- Santa Cruz Shakespeare
2%
B. Modern
- MASTER HAROLD...AND THE BOYS
- Santa Cruz Shakespeare
2%
Alina Bokovikova
- COME BACK TO THE 5 & DIME, JIMMY DEAN, JIMMY DEAN: A NEW MUSICAL
- TheatreWorks Silicon Valley
2%
Cathleen Edwards
- MISS BENNET: CHRISTMAS AT PEMBERLEY
- TheatreWorks Silicon Valley
1%
Katie Dowse
- THE SOUND OF MUSIC
- Berkeley Playhouse
1%
Katie Dowse
- GOLDEN GIRLS LIVE!
- The Curran
1%
Kristin Lundin
- DRACULA: COMEDY OF TERRORS
- City Lights Theatre Company
1%Best Dance Production URINETOWN
- Ghostlight Theatre Ensemble
29%A CHORUS LINE
- 6th Street Playhouse
18%CHICAGO
- Pittsburg Theatre Company
17%WAITRESS
- San Francisco Playhouse
16%MY FAIR LADY
- San Francisco Playhouse
10%THE CURIOUS INCIDENT OF THE DOG IN THE NIGHT-TIME
- San Francisco Playhouse
9%Best Direction Of A Musical
Andrea Hart
- SWEENEY TODD
- Cabrillo Stage
13%
Kathryn Lopez
- CABARET
- Ghostlight Theatre Ensemble
11%
Rodney Earl Jackson Jr.
- THE DAY THE SKY TURNED ORANGE
- San Francisco Bay Area Theatre Company / Z Space
10%
Martie Muldoon
- URINETOWN
- Ghostlight Theatre Ensemble
8%
Jerry Lee
- INTO THE WOODS
- Santa Cruz Shakespeare
6%
Allie Bailey
- LEGALLY BLONDE
- West Valley Light Opera
5%
Daria Troxell
- THE ADDAMS FAMILY
- Mountain Community Theatre
5%
Walter M. Mayes
- THE SOUND OF MUSIC
- South Bay Musical Theatre
4%
Bill English
- MY FAIR LADY
- San Francisco Playhouse
4%
Jeffrey Lo
- HAPPY PLEASANT VALLEY: A SENIOR SEX SCANDAL MURDER MYSTERY MUSICAL
- TheatreWorks Silicon Valley
4%
Dianna Schepers
- CHICAGO
- Pittsburg Theatre Company
4%
Susi Damilano
- WAITRESS
- San Francisco Playhouse
3%
Thomas Times
- LITTLE SHOP OF HORRORS
- Sunnyvale Community Theatre
3%
Adria Swan
- THE FANTASTICKS
- Benicia Theatre Group
3%
David Mister
- URINETOWN
- South Bay Musical Theatre
3%
Lorenzo Alviso
- A CHORUS LINE
- 6th Street Playhouse
2%
G.A. Klein
- CITY OF ANGELS
- Pinole Community Players
2%
Tony Gonzalez
- BEAUTIFUL
- Transcendence Theatre Company
2%
Joel Roster
- FIDDLER ON THE ROOF
- Contra Costa Civic Theater
2%
Cathrine Weidner
- ANASTASIA
- Hillbarn Theatre
1%
Giovanna Sardelli
- COME BACK TO THE 5 & DIME, JIMMY DEAN, JIMMY DEAN: A NEW MUSICAL
- TheatreWorks Silicon Valley
1%
Jeffrey Bracco
- HEAD OVER HEELS
- City Lights Theatre Company
1%
Nathan Cummings
- BRIGHT STAR
- Cinnabar Theater
1%
Nicole Helfer
- PIPPIN
- Contra Costa Civic Theater
1%
Roger Delaurier
- SOMETHING ROTTEN!
- PCPA Theatrefest
1%Best Direction Of A Play
Dianna Schepers
- CLUE
- Pittsburg Theatre Company
11%
Miguel Reyna
- MISERY
- Actors Theatre
7%
Kaiden Luis
- SONIA FLEW
- Upstage Theater
5%
Enrico Banson
- SEMINAR
- The Royal Underground Theater Company
4%
Rebecca Clark
- MASTER HAROLD... AND THE BOYS
- Santa Cruz Shakespeare
4%
Charles Pasternak
- PERICLES
- Santa Cruz Shakespeare
4%
Caitlin Lawrence Papp
- DRACULA: COMEDY OF TERRORS
- City Lights Theatre Company
3%
Margo Hall
- FAT HAM
- San Francisco Playhouse
3%
Paul Mullins
- A MIDSUMMER NIGHT'S DREAM
- Santa Cruz Shakespeare
3%
Bill English
- NOISES OFF!
- San Francisco Playhouse
3%
Maria Stats
- THE IMPORTANCE OF BEING EARNEST
- On The Fringe Theatre
3%
Allie Bailey
- FIVE WOMEN WEARING THE SAME DRESS
- Coastal Repertory Theatre
3%
Allie Bailey
- A COMEDY OF TENORS
- Limelight Theater
3%
Reed Flores
- WRITING FRAGMENTS HOME
- Hillbarn Theatre
3%
Susi Damilano
- THE CURIOUS INCIDENT OF THE DOG IN THE NIGHT-TIME
- SF Playhouse
2%
Carlene Coury
- SYLVIA
- Pinole Community Players
2%
Tara Blau-Smollen
- THE MOORS
- Theatre Lunatico
2%
Dianna Schepers
- HARVEY
- Pittsburg Theatre Company
2%
Michael Barr
- ROMEO & JULIET
- Theatre Lunatico
2%
Jason Berner
- LIFE SUCKS
- Pinole Community Players
2%
Doll Piccotto
- A CHRISTMAS CAROL
- Silicon Valley Shakespeare
2%
Enrico Banson
- FREUD'S LAST SESSION
- The Royal Underground/Berkeley City Club
2%
Zachary Hasbany
- SHERWOOD
- Cinnabar Theater
2%
Jesca Prudencio
- EXOTIC DEADLY: OR THE MSG PLAY
- San Francisco Playhouse
1%
John Fisher
- OTHELLO
- Theatre Rhinoceros
1%Best Ensemble URINETOWN
- Ghostlight Theatre Ensemble
16%THE DAY THE SKY TURNED ORANGE
- SFBATCO & Z SPACE
9%SWEENEY TODD
- Cabrillo Stage
9%THE ADDAMS FAMILY
- Mountain Community Theater
6%CABARET
- Renegade Theatre Co.
5%THE CURIOUS INCIDENT OF THE DOG IN THE NIGHT-TIME
- San Francisco Playhouse
3%INTO THE WOODS
- Santa Cruz Shakespeare
3%THE SOUND OF MUSIC
- South Bay Musical Theatre
2%CHICAGO
- Pittsburg Theatre Company
2%PERICLES
- Santa Cruz Shakespeare
2%JERSEY BOYS
- Palo Alto Players
2%SWEET CHARITY
- San Jose Stage
2%FAT HAM
- San Francisco Playhouse
2%MY FAIR LADY
- San Francisco Playhouse
2%NOISES OFF!
- San Francisco Playhouse
1%CLUE
- Pittsburg Theatre Ensemble
1%MASTER HAROLD...AND THE BOYS
- Santa Cruz Shakespeare
1%MURDER ON THE ORIENT EXPRESS
- Orinda Starlight Village Players
1%RICHARD III
- Silicon Valley Shakespeare
1%THE IMPORTANCE OF BEING EARNEST
- On The Fringe Theatre
1%SYLVIA
- Pinole Community Players
1%WASTE
- Marin Theatre
1%THE 39 STEPS
- Masquers Playhouse
1%HAPPY PLEASANT VALLEY: A SENIOR SEX SCANDAL MURDER MYSTERY MUSICAL
- TheatreWorks Silicon Valley
1%A CHORUS LINE
- 6th Street Playhouse
1%Best Lighting Design Of A Play Or Musical
Mike Morris
- URINETOWN
- Ghostlight Theatre Ensemble
17%
Claudio Silva
- THE DAY THE SKY TURNED ORANGE
- San Francisco Bay Area Theatre Company / Z Space
10%
Richard Fong
- SWEENEY TODD
- Cabrillo Stage
6%
Josephine Czarnecki
- MISERY
- Actors Theatre
6%
Tristan Fabiunke
- THE ADDAMS FAMILY
- Mountain Community Theater
5%
Christian Mejia
- THE CURIOUS INCIDENT OF THE DOG IN THE NIGHT-TIME
- San Francisco Playhouse
4%
Marcella Barbeau
- INTO THE WOODS
- Santa Cruz Shakespeare
3%
April George
- SIX DEGREES OF SEPARATION
- Sonoma Arts Live Theater Company
3%
Tony Garnder
- CHICAGO
- Pittsburg Theatre Company
3%
Ashley Munday
- FAIRVIEW
- Contra Costa Civic Theater
3%
Marcella Barbeau
- PERICLES
- Santa Cruz Shakespeare
2%
Carrie Mullen
- SEMINAR
- The Royal Underground Theatre Company
2%
Maria Stats
- WONDERLANDÍA
- On The Fringe Theatre
2%
Ashley Munday
- PIPPIN
- Contra Costa Civic Theater
2%
Ashley Munday
- FIDDLER ON THE ROOF
- Contra Costa Civic Theater
2%
Marcella Barbeau
- A MIDSUMMER NIGHT'S DREAM
- Santa Cruz Shakespeare
2%
Dave Pursley
- CLUE
- Onstage Repertory Theater
2%
Carsten Koester
- DRACULA: A COMEDY OF TERRORS
- City Lights Theatre Company
2%
Ed Hunter
- WAIT UNTIL DARK
- Hillbarn Theatre
2%
Francesca Berlow
- THE MOORS
- Theatre Lunatico
2%
Michael O'Brien
- SYLVIA
- Pinole Community Players
2%
Kurt Landisman
- COME BACK TO THE 5 & DIME, JIMMY DEAN, JIMMY DEAN: A NEW MUSICAL
- TheatreWorks Silicon Valley
2%
Mark Decker
- INTO THE BREECHES
- Masquers Playhouse
1%
Pamila Gray
- ANASTASIA
- Hillbarn Theatre
1%
Espen Garner
- NOISES OFF!
- San Francisco Playhouse
1%Best Music Direction & Orchestra Performance
Kevin X. Dong
- URINETOWN
- Ghostlight Theatre Ensemble
17%
Daniel Goldsmith
- SWEENEY TODD
- Cabrillo Stage
10%
Amanda Ku
- GYPSY
- Palo Alto Players
8%
Matt Fukui Grandy
- THE DAY THE SKY TURNED ORANGE
- San Francisco Bay Area Theatre Company / Z Space
8%
Luke Sheperd
- INTO THE WOODS
- Santa Cruz Shakespeare
6%
Jorge Torrez
- CABARET
- Renegade Theater Company
6%
Kevin Dong
- CABARET
- Ghostlight Theatre Ensemble
4%
Jesse McMilin & Shichu Xie
- THE ADDAMS FAMILY
- Mountain Community Theater
4%
Camden Daly
- MARY POPPINS
- TMC Arts
4%
Brian Sennello
- CITY OF ANGELS
- Pinole Community Players
3%
Aja Gianola
- A NIGHT WITH JANIS JOPLIN
- Sonoma Arts Live Theater Company
3%
Christine Lovejoy
- LITTLE SHOP OF HORRORS
- Sunnyvale Community Players
3%
Dave Dobrusky
- WAITRESS
- San Francisco Playhouse
2%
Ginger Beavers
- A CHORUS LINE
- 6th Street Playhouse
2%
Dave Dobrusky
- MY FAIR LADY
- San Francisco Playhouse
2%
Jed da Roza
- CHICAGO
- Pittsburg Theatre Company
2%
William Liberatore
- HAPPY PLEASANT VALLEY: A SENIOR SEX SCANDAL MURDER MYSTERY MUSICAL
- TheatreWorks Silicon Valley
2%
Diana Lee
- ANASTASIA
- Hillbarn Theatre
2%
Timothy Fletcher
- INDECENT
- Center Repertory Company
2%
Jacob Yates
- COME BACK TO THE 5 & DIME, JIMMY DEAN, JIMMY DEAN: A NEW MUSICAL
- TheatreWorks Silicon Valley
2%
Daniel Savio
- FIDDLER ON THE ROOF
- Contra Costa Civic Theater
1%
Ron Bowman
- LEGALLY BLONDE
- West Valley Light Opera
1%
Brett Strader
- BRIGHT STAR
- Cinnabar Theater
1%
Kenji Harada
- PIPPIN
- Contra Costa Civic Theater
1%
Kevin Pack
- A CHARLIE BROWN CHRISTMAS
- Contra Costa Civic Theater
1%Best Musical URINETOWN
- Ghostlight Theatre Ensemble
16%THE DAY THE SKY TURNED ORANGE
- San Francisco Bay Area Theatre Company / Z Space
9%SWEENEY TODD
- Cabrillo Stage
9%INTO THE WOODS
- Santa Cruz Shakespeare
9%CABARET
- Renegade Theatre Co
5%THE ADDAMS FAMILY
- Mountain Community Theater, Ben Lomand
4%GYPSY
- Palo Alto Players
4%MY FAIR LADY
- San Francisco Playhouse
4%WAITRESS THE MUSICAL
- SF Playhouse
4%LITTLE SHOP OF HORRORS
- Sunnyvale Community Players
3%LES MISERABLES
- Orpheum
3%CHICAGO
- Pittsburg Theatre Company
3%HAPPY PLEASANT VALLEY: A SENIOR SEX SCANDAL MURDER MYSTERY MUSICAL
- TheatreWorks Silicon Valley
3%THE SOUND OF MUSIC
- South Bay Musical Theatre
2%GREASE
- Altarena Playhouse
2%SWEET CHARITY
- San Jose Stage
2%LEGALLY BLONDE
- West Valley Light Opera
2%A NIGHT WITH JANIS JOPLIN
- Sonoma Arts Live Theater Company
2%THE SPITFIRE GRILL
- Ross Valley Players
2%CITY OF ANGELS
- Pinole Community Players
2%HEAD OVER HEELS
- City Lights Theatre Company
2%FIDDLER ON THE ROOF
- Contra Costa Civic Theater
1%A CHORUS LINE
- 6th Street Playhouse
1%ANASTASIA
- Hillbarn Theatre
1%COME BACK TO THE 5 & DIME, JIMMY DEAN, JIMMY DEAN: A NEW MUSICAL
- TheatreWorks Silicon Valley
1%Best New Play Or Musical THE DAY THE SKY TURNED ORANGE
- San Francisco Bay Area Theatre Company / Z Space
19%HOME? A PALESTINIAN WOMAN'S PURSUIT OF LIFE, LIBERTY & HAPPINESS
- San Francisco Playhouse
9%THE LADIES OF BROADWAY
- Transcendence Theater Company
8%COME BACK TO THE 5 & DIME, JIMMY DEAN, JIMMY DEAN: A NEW MUSICAL
- TheatreWorks Silicon Valley
7%LOUISA MAY ALCOTT'S LITTLE WOMEN
- TheatreWorks Silicon Valley
6%THE RESERVOIR
- Berkeley Repertory Theatre
6%HAPPY PLEASANT VALLEY: A SENIOR SEX SCANDAL MURDER MYSTERY MUSICAL
- TheatreWorks Silicon Valley
6%EXOTIC DEADLY: OR THE MSG PLAY
- San Francisco Playhouse
5%WRITING FRAGMENTS HOME
- Hillbarn Theatre
5%DAISY
- Hillbarn Theatre
5%CO-FOUNDERS
- American Conservatory Theater
4%WAIT UNTIL DARK
- Hillbarn Theatre
4%WONDERLANDÍA
- On The Fringe Theatre
4%PLAZA SUITE
- Hillbarn Theatre
3%FEATHERBABY
- Spreckels Theatre Company
2%LIMP WRIST ON THE LEVER
- Crowded Fire Theatre
2%DYSFUNCTION
- Selma Arts Center
1%GUMIHO
- Theatre Rhinoceros
1%HOLLY DAY AND THE RAINBOW ROAD
- 6th Street Playhouse
1%Best Performer In A Musical
Brian Moore
- URINETOWN
- Ghostlight Theatre Ensemble
15%
Marie Asano Suzano
- ALICE BY HEART
- Upstage Theater
7%
Nina Sophia Pacheco
- THE DAY THE SKY TURNED ORANGE
- San Francisco Bay Area Theatre Company / Z Space
6%
Angela Jeffries
- SWEENEY TODD
- Cabrillo Stage
4%
Chris Salem
- CABARET
- Renegade Theater Company
4%
Ana Bogren
- CABARET
- Renegade Theatre Co
4%
Luc Leffe
- GREASE
- Altarena Playhouse
3%
Charlotte Munson
- INTO THE WOODS
- Santa Cruz Shakespeare
3%
Ana Bogren
- THE ADDAMS FAMILY
- Mountain Community Theatre
3%
AJ Jaffari
- LEGALLY BLONDE
- West Valley Light Opera
3%
Kama Belloni
- THE SOUND OF MUSIC
- South Bay Musical Theatre
3%
Zed Warner
- AMERICAN IDIOT
- Cabrillo Stage
2%
Zed Warner
- THE ADDAMS FAMILY
- Mountain Community Theatre
2%
Ruby Day
- WAITRESS
- San Francisco Playhouse
2%
Emily Couch
- URINETOWN
- Ghostlight Theatre Ensemble
2%
Jillian A. Smith
- MY FAIR LADY
- San Francisco Playhouse
2%
Shelly McDowell
- CHICAGO
- Pittsburg Theatre Company
2%
Emily Kuroda
- HAPPY PLEASANT VALLEY: A SENIOR SEX SCANDAL MURDER MYSTERY MUSICAL
- TheatreWorks Silicon Valley
2%
Kyra Lynn Kozlenko
- THE SPITFIRE GRILL
- The Ross Valley Players
2%
Roeen Nooran
- THE DAY THE SKY TURNED ORANGE
- San Francisco Bay Area Theatre Company / Z Space
2%
Adam Magill
- MY FAIR LADY
- San Francisco Playhouse
2%
Nelson Brown
- GROUNDHOG DAY
- 6th Street Playhouse
1%
Dave Leon
- THE ADDAMS FAMILY
- Mountain Community Theater
1%
Keith Adair
- CITY OF ANGELS
- Pinole Community Players
1%
Angel Adedokun
- CO-FOUNDERS
- American Conservatory Theater
1%Best Performer In A Play
Sydney Stull
- ARSENIC & OLD LACE
- Ghostlight Theatre Ensemble
6%
Kyle Conley
- ARSENIC & OLD LACE
- Ghostlight Theatre Ensemble
6%
Ian Dyer
- MISERY
- Actors Theatre
6%
Phillip Leyva
- CLUE
- Onstage Repertory Theater
4%
Manirose Bobisuthi
- MISERY
- Actors Theatre
4%
Kai Vader
- SONIA FLEW
- Upstage Theater
3%
Shiv Harris
- LIFE SUCKS
- Pinole Community Players
3%
Brendan Looney
- THE CURIOUS INCIDENT OF THE DOG IN THE NIGHT-TIME
- San Francisco Playhouse
3%
Paige Lindsey White
- PERICLES
- Santa Cruz Shakespeare
3%
Karen Hernandez
- SONIA FLEW
- Upstage Theater
3%
Adrienne Muerer
- THE IMPORTANCE OF BEING EARNEST
- On The Fringe Theatre
2%
Harrison Alter
- SEMINAR
- The Royal Underground/Live Oak
2%
Justin Joung
- A MIDSUMMER NIGHT'S DREAM
- Santa Cruz Shakespeare
2%
Christian Jimenez
- ROMEO & JULIET
- Theatre Lunatico
2%
Corey Jones
- MASTER HAROLD...AND THE BOYS
- Santa Cruz Shakespeare
2%
Harrison Alter
- FREUD'S LAST SESSION
- The Royal Underground Theater Company
2%
AJ Jaffari
- UNNECESSARY FARCE
- Limelight Theater
2%
Ryan Chu
- DEATH OF A SALESMAN
- Actors Ensemble of Berkeley
2%
Jen Cuevas
- WRITING FRAGMENTS HOME
- Hillbarn Theatre
2%
Angie Higgins
- RICHARD III
- Silicon Valley Shakespeare
2%
Jennifer Jackson
- SYLVIA
- Pinole Community Players
1%
Cordelia Larsen
- PERFECT ARRANGEMENT
- Pacifica Spindrift
1%
Devin A. Cunningham
- FAT HAM
- San Francisco Playhouse
1%
Hend Ayoub
- HOME? A PALESTINIAN WOMAN'S PURSUIT OF LIFE, LIBERTY & HAPPINESS
- San Francisco Playhouse
1%
Liz Sklar
- WASTE
- Marin Theatre
1%Best Play ARSENIC & OLD LACE
- Ghostlight Theatre Ensemble
10%SONIA FLEW
- Upstage Theater
7%MISERY
- Actors Theatre
6%THE IMPORTANCE OF BEING EARNEST
- On The Fringe Theatre
5%CLUE
- Pittsburg Theatre Ensemble
5%SEMINAR
- The Royal Underground Theater Company
4%A MIDSUMMER NIGHT'S DREAM
- Santa Cruz Shakespeare
4%THE CURIOUS INCIDENT OF THE DOG IN THE NIGHT-TIME
- San Francisco Playhouse
4%ROMEO & JULIET
- Theatre Lunatico
4%LES MISERABLES
- Orpheum
3%PLAZA SUITE
- Hillbarn Theatre
3%NOISES OFF!
- San Francisco Playhouse
3%PERICLES
- Santa Cruz Shakespeare
3%MASTER HAROLD AND THE BOYS
- SANTA CRUZ SHAKESPEARE
3%FAT HAM
- San Francisco Playhouse
2%MURDER ON THE ORIENT EXPRESS
- Orinda Starlight Village Players
2%DRACULA: A COMEDY OF TERRORS
- City Lights Theatre Company
2%CALENDAR GIRLS
- Masquers Playhouse
2%EUREKA DAY
- Marin Theatre
2%LIFE SUCKS
- Pinole Community Players
1%WRITING FRAGMENTS HOME
- Hillbarn Theatre
1%SUDDENLY LAST SUMMER
- Altarena Playhouse
1%THE MOORS
- Theatre Lunatico
1%OTHELLO
- Jacobethan Theatre Workshop
1%THE TEMPEST
- Marin Shakespeare Company
1%Best Production of an Opera LES MISERABLES
- Orpheum
29%LA BOHEME
- SF Opera
19%DEAD MAN WALKING
- San Francisco Opera
15%ZORRO
- Opera San Jose
8%COSÌ FAN TUTTE
- Opera San Jose
7%H.M.S PINAFORE
- Lamplighters Music Theatre
5%BLUEBEARD'S CASTLE
- Opera San Jose
5%THE SORCERER
- Lamplighters Music Theatre
4%DOLORES
- West Edge Opera
3%LE COMTE ORY
- Merola Opera Program
3%TROUBLE IN TAHITI
- Mercury Theater
3%Best Scenic Design Of A Play Or Musical
Martie Muldoon and Jacob Young
- URINETOWN
- Ghostlight Theatre Ensemble
12%
Carlos Aceves
- THE DAY THE SKY TURNED ORANGE
- San Francisco Bay Area Theatre Company / Z Space
11%
Skip Epperson
- SWEENEY TODD
- Cabrillo Stage
10%
Diane McRice & Dianna Schepers
- CLUE
- Onstage Repertory Theatre
7%
Bill English
- THE CURIOUS INCIDENT OF THE DOG IN THE NIGHT-TIME
- San Francisco Playhouse
6%
Brad Rhoades
- MISERY
- Actors Theatre
6%
Lars Fabiunke
- THE ADDAMS FAMILY
- Mountain Community Theater
5%
Umut Yalcinkaya
- ROMEO & JULIET
- Theatre Lunatico
3%
Dianna Schepers
- CHICAGO
- Pittsburg Theatre Company
3%
Maria Stats
- WONDERLANDÍA
- On The Fringe Theatre
3%
Michael Schweikardt
- PERICLES
- SANTA CRUZ SHAKESPEARE
2%
Nina Ball
- FAT HAM
- San Francisco Playhouse
2%
Christopher Fitzer
- SWEET CHARITY
- San Jose Stage
2%
Arnel Sancianco
- WASTE
- Marin Theatre
2%
Nina Ball
- MY FAIR LADY
- San Francisco Playhouse
2%
Heather Kenyon
- NOISES OFF!
- San Francisco Playhouse
2%
Michael Schweikardt
- MASTER HAROLD...AND THE BOYS
- Santa Cruz Shakespeare
2%
Matt Cardigan- Smith
- MURDER ON THE ORIENT EXPRESS
- Orinda Starlight Village Players
2%
Malcolm Rodgers
- SIR JOHN FALSTAFF AND THE MERRY WIVES OF WINDSOR
- SPARC Theater
2%
Fernando Ochoa Beltran Smith
- SYLVIA
- Pinole Community Players
1%
Christopher Fitzer
- WRITING FRAGMENTS HOME
- Hillbarn Theatre
1%
Tricia Tecson
- FIDDLER ON THE ROOF
- Contra Costa Civic Theater
1%
Nina Ball
- COME BACK TO THE 5 & DIME, JIMMY DEAN, JIMMY DEAN: A NEW MUSICAL
- TheatreWorks Silicon Valley
1%
Ron Gasparanetti
- THE MOUSETRAP
- City Lights Theatre Company
1%
Ron Gasparanetti
- DRACULA: A COMEDY OF TERRORS
- City Lights Theatre Company
1%Best Sound Design Of A Play Or Musical
Chuck Phalen and Sydney Stull
- URINETOWN
- Ghostlight Theatre Ensemble
17%
Barry G. Funderburg
- INTO THE WOODS
- Santa Cruz Shakespeare
10%
Skyler Kirby
- SWEENEY TODD
- Cabrillo Stage
10%
Luke Sheperd
- INTO THE WOODS
- Santa Cruz Shakespeare
8%
Arthur Garcia
- DRACULA: COMEDY OF TERRORS
- City Lights Theatre Company
5%
Julie Domingo
- CHICAGO
- Pittsburg Theatre Company
5%
James Ard
- THE CURIOUS INCIDENT OF THE DOG IN THE NIGHT-TIME
- San Francisco Playhouse
5%
Matt Cardigan-Smith
- MURDER ON THE ORIENT EXPRESS
- Orinda Starlight Village Players
3%
Carl Erez
- FIDDLER ON THE ROOF
- Contra Costa Civic Theater
3%
Ray Archie
- FAT HAM
- San Francisco Playhouse
3%
Enrico Banson
- FREUD'S LAST SESSION
- The Royal Underground/Berkeley City Club
2%
James Ard
- MISS BENNET: CHRISTMAS AT PEMBERLEY
- TheatreWorks Silicon Valley
2%
Brittany Law
- SHERWOOD
- Cinnabar Theater
2%
George Psarras
- THE MOUSETRAP
- City Lights Theatre Company
2%
Jeff Mockus
- ANASTASIA
- Hillbarn Theatre
2%
Wes Shippee
- LADIES OF BROADWAY
- Transcendence Theatre Company
2%
Christian Pizziarani
- RICHARD III
- Silicon Valley Shakespeare
2%
Matt Stines
- YAGA
- Marin Theatre
2%
Wes Shippee
- BEAUTIFUL
- Transcendence Theatre Company
2%
Michael O'Brien
- LIFE SUCKS
- Pinole Community Players
2%
Michael O'Brien
- SYLVIA
- Pinole Community Players
2%
Christian Pizziarani
- EMMA
- Silicon Valley Shakespeare
1%
Grant Huberty
- SIR JOHN FALSTAFF AND THE MERRY WIVES OF WINDSOR
- SPARC Theater
1%
Ray Archie
- EUREKA DAY
- Marin Theatre
1%
Jeff Mockus
- FLY BY NIGHT
- Hillbarn Theatre
1%Best Supporting Performer In A Musical
Shiv Harris
- URINETOWN
- Ghostlight Theatre Ensemble
9%
Michael Navarro
- SWEENEY TODD
- Cabrillo Stage
9%
Audrey Degon
- THE DAY THE SKY TURNED ORANGE
- San Francisco Bay Area Theatre Company / Z Space
9%
Chuck Phalen
- URINETOWN
- Ghostlight Theatre Ensemble
8%
Amy Carlson
- CABARET
- Renegade Theater Company
8%
Melissa WolfKlain
- INTO THE WOODS
- Santa Cruz Shakespeare
5%
Whitney Hisako Moore
- GYPSY
- Palo Alto Players
4%
Kama Belloni
- THE SOUND OF MUSIC
- South Bay Musical Theatre
3%
Daemon Nowatzki
- THE ADDAMS FAMILY
- Mountain Community Theater
3%
Brynn Fay
- FUN HOME
- Upstage Theater
2%
Gwyneth Price-Panos
- LEGALLY BLONDE
- WVLO
2%
Isa S. Chu
- CITY OF ANGELS
- Pinole Community Players
2%
Amber McCann
- FIDDLER ON THE ROOF
- Contra Costa Civic Theater
2%
William I. Schmidt
- THE DAY THE SKY TURNED ORANGE
- San Francisco Bay Area Theatre Company / Z Space
2%
Erin Rose Solorio
- SWEET CHARITY
- San Jose Stage
2%
Sarah Gaudoin
- CABARET
- Renegade Theater Company
2%
Deanalís Arocho Resto
- CO-FOUNDERS
- American Conservatory Theater
2%
Brady Morales-Woolery
- MY FAIR LADY
- San Francisco Playhouse
2%
Kelly Ground
- THE SPITFIRE GRILL
- The Ross Valley Players
2%
Safira McGrew
- A NIGHT WITH JANIS JOPLIN
- Sonoma Arts Live Theater Company
2%
Jomar Tagatac
- MY FAIR LADY
- San Francisco Playhouse
1%
Sharon Shao
- WAITRESS
- San Francisco Playhouse
1%
Tanika Baptiste
- WAITRESS
- San Francisco Playhouse
1%
Shiv Harris
- CITY OF ANGELS
- Pinole Community Players
1%
Arielle Crosby
- BEAUTIFUL
- Transcendence Theatre Company
1%Best Supporting Performer In A Play
Melissa Slavick
- ARSENIC & OLD LACE
- Ghostlight Theatre Ensemble
8%
Jesse Phalen
- ARSENIC & OLD LACE
- Ghostlight Theatre Ensemble
7%
Marie Levkovich
- SONIA FLEW
- Upstage Theater
7%
Brad Rhoades
- MISERY
- Actors Theatre
6%
Elliot Sagay
- MASTER HAROLD...AND THE BOYS
- Santa Cruz Shakespeare
6%
Brian Moore
- CLUE
- Onstage Repertory Theater
4%
Michael Carlos
- SEMINAR
- The Royal Underground Theatre/Live Oak Theatre
3%
Alicia Von Kugelgen
- CALENDAR GIRLS
- Masquers Playhouse
3%
Phaedra Tillery-Boughton
- FAT HAM
- San Francisco Playhouse
2%
Paige Whitney
- THE WOMEN
- Valley Players
2%
Anna Takayo
- WASTE
- Marin Theatre
2%
Aiden Royal
- NIGHT OF THE LIVING DEAD
- Phantom Players
2%
Bill Dietz
- LIFE SUCKS
- Pinole Community Players
2%
Matt Hess
- MURDER ON THD ORIENT EXPRESS
- Orinda Starlight Village Players
2%
Alliana Lili Yang
- A CHRISTMAS CAROL
- Silicon Valley Shakespeare
2%
Howard Swain
- EUREKA DAY
- Marin Theatre
2%
Alex Schepers
- HARVEY
- Pittsburg Theatre Company
2%
Jepoy Ramos
- WRITING FRAGMENTS HOME
- Hillbarn Theatre
2%
Kevin Bordi
- OTHELLO
- Jacobethan Theatre Workshop
1%
Wayne Goodman
- MURDER ON THE ORIENT EXPRESS
- Orinda Starlight Village Players
1%
Kristy Aquino
- SEMINAR
- The Royal Underground/Live Oak Theatre
1%
Sophie Ruf
- THE MOORS
- Theatre Lunatico
1%
Brigitte Losey
- WRITING FRAGMENTS HOME
- Hillbarn Theatre
1%
Jordan Covington
- FAT HAM
- San Francisco Playhouse
1%
Jay Bordon
- THE LOVE EDITION: DOWN THE AISLE
- Bindlestiff Studio
1%Best Theatre For Young Audiences Production LEGALLY BLONDE
- Pinole Community Players
17%THE ADDAMS FAMILY
- Mountain Community Theater
16%A MIDSUMMER NIGHT’S DREAM
- Santa Cruz Shakespeare
15%ALICE BY HEART
- Renegade Theatre Co
15%THE WIZARD OF OZ
- Children's Musical Theatreworks
12%A CHRISTMAS CAROL
- Silicon Valley Shakespeare
7%ROMEO & JULIET
- Santa Cruz Shakespeare
4%ELEPHANT AND PIGGIE’S WE ARE IN A PLAY
- PLAY Theater
4%DON’T LET THE PIGEON DRIVE THE BUS
- PLAY Theater
4%HOLLY DAY AND THE RAINBOW ROAD
- 6th Street Playhouse
3%KNUFFLEBUNNY
- PLAY Theater
2%THE NEW TEACHER (A STAGE PLAY COMEDY)
- Super Bad Theatre Company
1%Favorite Local Theatre
Ghostlight Theatre Ensemble
16%
Palo Alto Players
6%
Cabrillo Stage
5%
Renegade Theatre Co
5%
Santa Cruz Shakespeare
5%
Mountain Community Theater
4%
SFBATCO
4%
San Francisco Playhouse
4%
South Bay Musical Theatre
3%
Z Space
2%
The Royal Underground Theatre Company
2%
On The Fringe Theatre
2%
Theatre Lunatico
2%
Berkeley Rep
2%
Actors Theatre
2%
Pittsburg Theatre Company
2%
Masquers Playhouse
2%
Marin Theatre
2%
The Orinda Theatre
2%
SF Playhouse
2%
TheatreWorks Silicon Valley
2%
Pinole Community Players
2%
A.C.T San Francisco
1%
PLAY Theater
1%
Altarena Playhouse
1%