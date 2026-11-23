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The first standings have been announced for the 2026 BroadwayWorld San Francisco / Bay Area Awards, as of Monday, November 23. Don't miss out on making sure that your favorite theatres, stars, and shows get the recognition they deserve!

The 2026 Regional Awards honor regional productions, touring shows, and more which had their first performance between October 1, 2025 through September 30, 2026. Our local editors set the categories, our readers submitted their nominees, and now you get to vote for your favorites! Voting will continue through December 31st, 2026.

Winners will be announced in January!

This year the BroadwayWorld Regional Awards are bigger and better than ever. The Regional Awards include over 100 cities across America, Canada, Central and South America, Europe, and Asia.

See a mistake? Please let us know here.

2026 BroadwayWorld San Francisco / Bay Area Awards - Current Standings

Best Cabaret/Concert/Solo Performance

Adam KuveNiemann - ASSASSINS - Oakland Theater Project 18%

Ana Gasteyer - ANA GASTEYER IN CONCERT - Lesher Center for the Arts 14%

Aaron Lavinay & Jenna Rubaii - BROADWAY UNDER THE STARS - RADIO RECALL: THE SOUNDTRACK OF YOUR LIFE - Transcendence Theatre Company 7%

Meghan Murphy - LIVE AT THE ORINDA - MEGHAN MURPHY - Orinda Theatre 7%

David Marino - LIVE AT THE ORINDA - DAVID MARINO - Orinda Theatre 6%

Walter M. Mayes - ON THE TWENTIETH CENTURY - Saratoga Civic Theater 6%

Tom Reardon - SOMEDAY SOMEWAY - Feinstein’s at the Nikko 5%

Alicia Mason - IPHIGENIA IN SPLOTT - Shotgun Players 5%

Faith Prince - THE BROADWAY BASH - Cinnabar Theater 4%

Charles Pasternak - VINCENT - Santa Cruz Shakespeare 4%

Marga Gomez - 'SPANISH STEW' - The Marsh 4%

Cami & Derek DeMarco - LET IT SHOW: A BROADWAY HOLIDAY CELEBRATION - Saratoga Civic Theater 3%

Nina Wise - WHAT JUST HAPPENED? - The Marsh 3%

Dev Cuny - DEV CUNY’S ASSIGNED AT BIRTH: MY FUNERAL PART 1 - The Marsh 2%

Joyful Raven - JOYFUL RAVEN’S TACTICAL FRIVOLITY - The Marsh 2%

Pearl Louise - PASS THE NAILS AND SHAME THE DEVIL - The Marsh 2%

John Lloyd Young - JOHN LLOYD YOUNG IN CONCERT - Feinstein’s at the Nikko 2%

Lauren English - IN THE FOLD - Marin Shakespeare Company 2%

Lisa Morse - MRS. WINCHESTER (OR, A GUN IN THE FIRST ACT) - Berkeley City Club 2%

Kathryn Grody - THE UNEXPECTED 3RD - Marin Shakespeare Company 1%

Wayne Harris - 'DRAPETOMANIA' - The Marsh 0%

Best Choreography Of A Play Or Musical

Shelly McDowell - SOMETHING ROTTEN! - Ghostlight Theatre Ensemble 20%

Samantha Ayoob - SOMETHING ROTTEN! - Woodside Musical Theatre 11%

Donald Jones Jr - AIN'T TOO PROUD - Transcendence Theatre Company 8%

Karen Law and Stacey Reed - DISNEY'S FROZEN - Palo Alto Players 6%

Michael Saenz - IN THE HEIGHTS - Saratoga Civic Theater 6%

Phoenyx Rose - HAIRSPRAY - San Francisco Playhouse 5%

Audray Degon - YOU'RE A GOOD MAN, CHARLIE BROWN - Coastal Repertory Theatre 5%

Meredith Joelle Charlson - THE WIZARD OF OZ - Cushing Memorial Amphitheater 4%

ISAIAH TYRELLE BOYD - URINETOWN - Ray of Light Theatre 4%

Riette Burdick-Fallant - JESUS CHRIST SUPERSTAR - Woodside Musical Theatre 4%

Sam Ayoob - MEAN GIRLS: THE MUSICAL - Pacifica Spindrift Players 3%

Jennifer Cuevas - RIDE THE CYCLONE - City Lights Theatre Company 3%

Tiana Hester - FOOTLOOSE - Pittsburg Theatre Company 2%

Erika Chong Shuch - CABARET - Oakland Theater Project 2%

Katherine Cooper - CATCH ME IF YOU CAN - Masquers Playhouse 2%

Lee Ann Payne - A GENTLEMAN'S GUIDE TO LOVE AND MURDER - Lucie Stern Theatre 2%

Christian Arteaga - MY FAIR LADY - Cinnabar Theater 2%

Monica Kapoor - MAMMA MIA! - Transcendence Theatre Company 2%

Adin Walker - JAGGED LITTLE PILL - Center Repertory Company 2%

Nicole Helfer - INTO THE WOODS - San Francisco Playhouse 1%

Lysander Abadia - MY FAIR LADY - Pear Theatre 1%

Jennifer Copaken - THE DA VINCI CODE - Palo Alto Players 1%

Bridgette Loriaux - 'M. BUTTERFLY' - San Francisco Playhouse 1%

Francesca Cipponeri - THE SOUND OF MUSIC - Saratoga Civic Theater 1%

Jayne Zaban - IOLANTHE - Lamplighters Music Theatre 1%

Best Costume Design Of A Play Or Musical

Vikke Phalen & Linda Pauline - SOMETHING ROTTEN! - Ghostlight Theatre Ensemble 17%

Greet Jaspaert - SOMETHING ROTTEN! - Woodside Musical Theatre 7%

Patricia Tyler - DISNEY'S FROZEN - Palo Alto Players 6%

Bethany Deal - HAIRSPRAY - San Francisco Playhouse 6%

Alejandra Wahl - CYRANO - Berkeley Shakespeare Company 4%

Greet Jaspaert - JESUS CHRIST SUPERSTAR - Woodside Musical Theatre 4%

Jana McDowell - THE IMPORTANCE OF BEING EARNEST - Pittsburg Theatre Company 3%

Melinda Hare - MAMMA MIA! - Transcendence Theatre Company 3%

Lee Ann Payne - ONCE UPON A MATTRESS - Coastal Repertory Theatre 3%

Lyre Alston - THE TEMPEST - Berkeley Shakespeare Company 3%

Maggie Brennan - POTUS: OR, BEHIND EVERY GREAT DUMBASS ARE SEVEN WOMEN TRYING TO KEEP HIM ALIVE - The Royal Underground Theatre Company 3%

Keiko Carreiro - 'M. BUTTERFLY' - San Francisco Playhouse 3%

Nolan Miranda - THE PLAY THAT GOES WRONG - Hillbarn Theatre 2%

Alia Davis - JULIUS CAESAR - Marin Shakespeare Company 2%

Becky Bodurtha - LOST IN YONKERS - Center Repertory Company 2%

Maggie Carpenter - A FEW GOOD MEN - The Royal Underground Theatre Company 2%

Pam Lampkin - RODGERS & HAMMERSTEIN'S CINDERELLA - Hillbarn Theatre 2%

Erin Reed Carter - MUCH ADO ABOUT NOTHING - Santa Cruz Shakespeare 2%

Kathleen Qiu - INTO THE WOODS - San Francisco Playhouse 2%

Donnie Frank - MY FAIR LADY - Cinnabar Theater 2%

Y. Sharon Peng - 'LOUISA MAY ALCOTT'S LITTLE WOMEN' - Saratoga Civic Theater 2%

Austin Blake Conlee - PRIVATE LIVES - Santa Cruz Shakespeare 2%

Hope Birdwell - STEEL MAGNOLIAS - Town Hall Theatre 2%

Maggie Carpenter - EUREKA DAY - Contra Costa Civic Theatre 2%

Maggie Morgan - JAGGED LITTLE PILL - Center Repertory Company 2%

Best Dance Production

SOMETHING ROTTEN! - Ghostlight Theatre Ensemble 21%

LEGALLY BLONDE THE MUSICAL - Berkeley Playhouse 20%

AIN'T TOO PROUD - Transcendence Theatre Company 16%

DISNEY'S FROZEN - Palo Alto Players 15%

IN THE HEIGHTS - Saratoga Civic Theater 14%

DANCE THEATRE OF HARLEM - Lesher Center for the Arts 8%

MAMMA MIA! - Transcendence Theatre Company 6%

Best Direction Of A Musical

Brian Moore - SOMETHING ROTTEN! - Ghostlight Theatre Ensemble 14%

Vasthy Mompoint - AIN'T TOO PROUD - Transcendence Theatre Company 9%

Joseph Murphy - JESUS CHRIST SUPERSTAR - Woodside Musical Theatre 6%

BILL ENGLISH - HAIRSPRAY - San Francisco Playhouse 6%

Dave Leon - IN THE HEIGHTS - Saratoga Civic Theater 5%

Dyan McBride - THE WIZARD OF OZ - Cushing Memorial Amphitheater 5%

Kimberly Ridgeway - RIDE THE CYCLONE - City Lights Theatre Company 5%

Nicole Tung - SOMETHING ROTTEN! - Woodside Musical Theatre 5%

Tanika Baptiste - THE COLOR PURPLE - Pittsburg Theatre Company 5%

ISAIAH TYRELLE BOYD - URINETOWN - Ray of Light Theatre 4%

Nancy Fitzgerald-Metzler - THE WEDDING SINGER - Woodside Musical Theatre 4%

Lee Ann Payne - A GENTLEMAN'S GUIDE TO LOVE AND MURDER - Lucie Stern Theatre 3%

Aejay Antonis Marquis - EVERY SATURDAY NIGHT - SFBATCO - San Francisco Bay Area Theatre Company 3%

Enrico Banson - CATCH ME IF YOU CAN - Masquers Playhouse 3%

Tony Gonzalez - MAMMA MIA! - Transcendence Theatre Company 3%

Christian Arteaga - MY FAIR LADY - Cinnabar Theater 2%

Danny Cozart - THE SPONGEBOB MUSICAL - Tri-Valley Theatre Company 2%

Erika Chong Shuch - CABARET - Oakland Theater Project 2%

Thomas Times - THEATREWORKS SILICON VALLEY PRESENTS 'THE PRINCE OF EGYPT' - Sunnyvale Community Players 2%

Gregory Brown - THE 25TH ANNUAL PUTNAM COUNTY SPELLING BEE - Pittsburg Theatre Company 2%

Janie Scott - 'LOUISA MAY ALCOTT'S LITTLE WOMEN' - Saratoga Civic Theater 2%

SUSI DAMILANO - INTO THE WOODS - San Francisco Playhouse 1%

Robert Kelley - COME FROM AWAY - TheatreWorks Silicon Valley 1%

Matt M. Morrow - JAGGED LITTLE PILL - Center Repertory Company 1%

Sara Kanen Dean - MY FAIR LADY - Pear Theatre 1%

Best Direction Of A Play

Joe Steely - MURDER ON THE ORIENT EXPRESS - Pacifica Spindrift Players 13%

Gregory Brown - THE IMPORTANCE OF BEING EARNEST - Pittsburg Theatre Company 10%

Skyelar Clouse - CYRANO - Berkeley Shakespeare Company 8%

Anna Oglesby-Smith - POTUS: OR, BEHIND EVERY GREAT DUMBASS ARE SEVEN WOMEN TRYING TO KEEP HIM ALIVE - The Royal Underground Theatre Company 7%

Enrico Banson - A FEW GOOD MEN - The Royal Underground Theatre Company 4%

Enrico Banson - EUREKA DAY - Contra Costa Civic Theatre 3%

Susannah Martin - WHAT THE CONSTITUTION MEANS TO ME - Hillbarn Theatre 3%

Charles Pasternak - MUCH ADO ABOUT NOTHING - Santa Cruz Shakespeare 3%

MARGO HALL - FLEX - San Francisco Playhouse 3%

Stephen Muterspaugh - THE PLAY THAT GOES WRONG - Hillbarn Theatre 3%

Stuart Bousel - THE TEMPEST - Berkeley Shakespeare Company 3%

Carey Perloff - THE CHERRY ORCHARD - Marin Theatre 2%

Bridgette Loriaux - 'M. BUTTERFLY' - San Francisco Playhouse 2%

David Mendizabal - THE COOK - Berkeley Repertory Theatre 2%

Karina Gutiérrez - LA COMEDIA OF ERRORS - Marin Shakespeare Company 2%

Lindsay Schulz - A MURDER IS ANNOUNCED - Pacifica Spindrift Players 2%

Nancy Carlin - LOST IN YONKERS - Center Repertory Company 2%

JEFFREY LO - A DRIVING BEAT - TheatreWorks Silicon Valley 2%

RIchard Perez - STEEL MAGNOLIAS - Town Hall Theatre 2%

Jeffrey Lo - PRIMARY TRUST - TheatreWorks Silicon Valley 2%

Lisa Mallette - EUREKA DAY - City Lights Theatre Company 2%

Shay Oglesby-Smith - VANYA AND SONIA AND MASHA AND SPIKE - Masquers Playhouse 2%

Jon Tracy - JULIUS CAESAR - Marin Shakespeare Company 1%

Lauri Smith - FRANKENSTEIN - Theatre Lunatico 1%

Patrick Atkinson - PRESENT LAUGHTER - Orinda Starlight Village Players 1%

Best Ensemble

AIN'T TOO PROUD - Transcendence Theatre Company 9%

SOMETHING ROTTEN! - Ghostlight Theatre Ensemble 7%

JESUS CHRIST SUPERSTAR - Woodside Musical Theatre 6%

LEGALLY BLONDE THE MUSICAL - Berkeley Playhouse 6%

DISNEY'S FROZEN - Palo Alto Players 5%

SOMETHING ROTTEN! - Woodside Musical Theatre 5%

EVERY CHRISTMAS STORY EVER TOLD (AND THEN SOME!) - Ghostlight Theatre Ensemble 4%

IN THE HEIGHTS - Saratoga Civic Theater 4%

URINETOWN - Ray of Light Theatre 4%

CYRANO - Berkeley Shakespeare Company 4%

POTUS: OR, BEHIND EVERY GREAT DUMBASS ARE SEVEN WOMEN TRYING TO KEEP HIM ALIVE - The Royal Underground Theatre Company 3%

THE COLOR PURPLE - Pittsburg Theatre Company 3%

HAIRSPRAY - San Francisco Playhouse 3%

RIDE THE CYCLONE - City Lights Theatre Company 3%

A FEW GOOD MEN - The Royal Underground Theatre Company 2%

A CHRISTMAS CAROL - Center Repertory Company 2%

A GENTLEMAN'S GUIDE TO LOVE AND MURDER - Lucie Stern Theatre 2%

THE SPONGEBOB MUSICAL - Tri-Valley Theatre Company 2%

COME FROM AWAY - TheatreWorks Silicon Valley 2%

FENCES - Santa Cruz Shakespeare 2%

CABARET - Oakland Theater Project 1%

MAMMA MIA! - Transcendence Theatre Company 1%

THE WEDDING SINGER - Woodside Musical Theatre 1%

EUREKA DAY - Contra Costa Civic Theatre 1%

LOST IN YONKERS - Center Repertory Company 1%

Best Lighting Design Of A Play Or Musical

Elle Mundy - SOMETHING ROTTEN! - Ghostlight Theatre Ensemble 17%

Ed Hunter - IN THE HEIGHTS - Saratoga Civic Theater 7%

Don Coluzzi - SOMETHING ROTTEN! - Woodside Musical Theatre 7%

Paul Hudson - AIN'T TOO PROUD - Transcendence Theatre Company 6%

Donald Coluzzi - JESUS CHRIST SUPERSTAR - Woodside Musical Theatre 6%

John Bernard - URINETOWN - Ray of Light Theatre 4%

Ashley Munday - EUREKA DAY - Contra Costa Civic Theatre 3%

Christian Mejia - INTO THE WOODS - San Francisco Playhouse 3%

Colin Mogilefsky - POTUS: OR, BEHIND EVERY GREAT DUMBASS ARE SEVEN WOMEN TRYING TO KEEP HIM ALIVE - The Royal Underground Theatre Company 3%

MICHAEL OESCH - HAIRSPRAY - San Francisco Playhouse 3%

April George - MY FAIR LADY - Cinnabar Theater 3%

Sara 'Edie' Saavedra - CYRANO - Berkeley Shakespeare Company 3%

Noah Price - 'LOUISA MAY ALCOTT'S LITTLE WOMEN' - Saratoga Civic Theater 3%

Marcy Barbeau - THE LAST FIVE YEARS - Santa Cruz Shakespeare 2%

Donald Coluzzi - THE WEDDING SINGER - Woodside Musical Theatre 2%

Cameron Pence - WHAT THE CONSTITUTION MEANS TO ME - Hillbarn Theatre 2%

Kurt Landisman - JAGGED LITTLE PILL - Center Repertory Company 2%

Michael Oesch - 'M. BUTTERFLY' - San Francisco Playhouse 2%

OWEN LOYD - THE 25TH ANNUAL PUTNAM COUNTY SPELLING BEE - Pittsburg Theatre Company 2%

Spense Matubang - THE GLASS MENAGERIE - Center Repertory Company 2%

Christian V. Mejia - JULIUS CAESAR - Marin Shakespeare Company 2%

Mark Decker - CATCH ME IF YOU CAN - Masquers Playhouse 2%

Christian Mejia - LOST IN YONKERS - Center Repertory Company 2%

Justin Kelley-Cahill - DIAL M FOR MURDER - City Lights Theatre Company 2%

Carsten Koester - ANTHROPOLOGY - City Lights Theatre Company 1%

Best Music Direction & Orchestra Performance

Camden Daly - CATCH ME IF YOU CAN - Masquers Playhouse 14%

Joseph Murphy - JESUS CHRIST SUPERSTAR - Woodside Musical Theatre 11%

Richard Baskin Jr - AIN'T TOO PROUD - Transcendence Theatre Company 10%

Tony Gaitan - IN THE HEIGHTS - Saratoga Civic Theater 8%

Jon Gallo - THE WIZARD OF OZ - Cushing Memorial Amphitheater 6%

Sarah Green - SOMETHING ROTTEN! - Woodside Musical Theatre 6%

Sam Cisneros - RIDE THE CYCLONE - City Lights Theatre Company 5%

DAVE DOBRUSKY - HAIRSPRAY - San Francisco Playhouse 5%

Eryn Allen - JAGGED LITTLE PILL - Center Repertory Company 5%

Katherine Park - THE TEMPEST - Berkeley Shakespeare Company 4%

Amanda Ku - 'LOUISA MAY ALCOTT'S LITTLE WOMEN' - Saratoga Civic Theater 4%

Dave Dobrusky - INTO THE WOODS - San Francisco Playhouse 4%

Jad Bernardo - SONGS FOR A NEW WORLD - Hillbarn Theatre 3%

Andrew Burden - RODGERS & HAMMERSTEIN'S CINDERELLA - Hillbarn Theatre 3%

Luke Sheperd - THE LAST FIVE YEARS - Santa Cruz Shakespeare 2%

Benjamin Belew - WE WILL ROCK YOU - San Jose Stage Company 2%

Luke Sheperd - MUCH ADO ABOUT NOTHING - Santa Cruz Shakespeare 2%

Brett Strader - MY FAIR LADY - Cinnabar Theater 1%

Rick Reynolds - MURDER FOR TWO - Hillbarn Theatre 1%

George Yefchak - THE SOUND OF MUSIC - Saratoga Civic Theater 1%

Brett Strader - THE SECRET GARDEN - Cinnabar Theater 1%

Jennifer Ashworth - IOLANTHE - Lamplighters Music Theatre 1%

WILLIAM LONG - MEROLA GRAND FINALE - Merola Opera Program 0%

Best Musical

SOMETHING ROTTEN! - Ghostlight Theatre Ensemble 12%

AIN'T TOO PROUD - Transcendence Theatre Company 9%

LEGALLY BLONDE THE MUSICAL - Berkeley Playhouse 7%

SOMETHING ROTTEN! - Woodside Musical Theatre 6%

JESUS CHRIST SUPERSTAR - Woodside Musical Theatre 6%

DISNEY'S FROZEN - Palo Alto Players 6%

URINETOWN - Ray of Light Theatre 5%

IN THE HEIGHTS - Saratoga Civic Theater 5%

THE COLOR PURPLE - Pittsburg Theatre Company 4%

THE WIZARD OF OZ - Cushing Memorial Amphitheater 4%

HAIRSPRAY - San Francisco Playhouse 3%

RIDE THE CYCLONE - City Lights Theatre Company 3%

A GENTLEMAN'S GUIDE TO LOVE AND MURDER - Lucie Stern Theatre 2%

'LOUISA MAY ALCOTT'S LITTLE WOMEN' - Saratoga Civic Theater 2%

CATCH ME IF YOU CAN - Masquers Playhouse 2%

COME FROM AWAY - TheatreWorks Silicon Valley 2%

THE LAST FIVE YEARS - Santa Cruz Shakespeare 2%

INTO THE WOODS - San Francisco Playhouse 2%

EVERY SATURDAY NIGHT - SFBATCO - San Francisco Bay Area Theatre Company 2%

JAGGED LITTLE PILL - Center Repertory Company 2%

THE SPONGEBOB MUSICAL - Tri-Valley Theatre Company 2%

ELF THE MUSICAL - Coastal Repertory Theatre 2%

MAMMA MIA! - Transcendence Theatre Company 1%

THEATREWORKS SILICON VALLEY PRESENTS 'THE PRINCE OF EGYPT' - Sunnyvale Community Players 1%

WE WILL ROCK YOU - San Jose Stage Company 1%

Best New Play Or Musical

EVERY SATURDAY NIGHT - SFBATCO - San Francisco Bay Area Theatre Company 31%

COME BACK TO THE 5 & DIME, JIMMY DEAN, JIMMY DEAN: A NEW MUSICAL - TheatreWorks Silicon Valley 19%

WRECKAGE: A MUSICAL TRAGICOMEDY - San Francisco Mime Troupe 17%

RUNNING AFTER SHADOWS - City Lights Theatre Company 15%

A DRIVING BEAT - TheatreWorks Silicon Valley 14%

DEV CUNY’S ASSIGNED AT BIRTH: MY FUNERAL PART 1 - The Marsh 4%

Best Performer In A Musical

Safira McGrew - THE COLOR PURPLE - Pittsburg Theatre Company 8%

Astraea Parker - DISNEY'S FROZEN - Palo Alto Players 8%

Kyle Parks - AIN'T TOO PROUD - Transcendence Theatre Company 5%

Hannah Martinez-Crow - CATS - Berkeley Playhouse 4%

Kyra Lynn Kozlenko - THE WIZARD OF OZ - Cushing Memorial Amphitheater 4%

Alexander Reyes - IN THE HEIGHTS - Saratoga Civic Theater 4%

Keli'i 'Kaos' Salvador - LEGALLY BLONDE THE MUSICAL - Berkeley Playhouse 3%

Gabrielle Goodman - URINETOWN - Ray of Light Theatre 3%

Benjamin Pierson - THE COLOR PURPLE - Pittsburg Theatre Company 3%

Emilio Lopez - SOMETHING ROTTEN! - Ghostlight Theatre Ensemble 3%

ELLA RUTH FRANCIS - HAIRSPRAY - San Francisco Playhouse 3%

Topher Yengbeh - AIN'T TOO PROUD - Transcendence Theatre Company 3%

Adam Weaver - SOMETHING ROTTEN! - Woodside Musical Theatre 3%

Samantha Ayoob - THE WEDDING SINGER - Woodside Musical Theatre 2%

Kwame Michael Remy - AIN'T TOO PROUD - Transcendence Theatre Company 2%

Ralph Shehayed - ELF THE MUSICAL - Coastal Repertory Theatre 2%

Mia Helene Faillace - SOMETHING ROTTEN! - Woodside Musical Theatre 2%

Charlotte Boyce Munson - THE LAST FIVE YEARS - Santa Cruz Shakespeare 2%

Conroe Brooks - AIN'T TOO PROUD - Transcendence Theatre Company 2%

Corinna Laskin - IN THE HEIGHTS - Saratoga Civic Theater 2%

Lauren Berling - DISNEY'S FROZEN - Palo Alto Players 2%

Clarisse Nichole Saam - THE 25TH ANNUAL PUTNAM COUNTY SPELLING BEE - Pittsburg Theatre Company 2%

Sarah Szeibel - JESUS CHRIST SUPERSTAR - Woodside Musical Theatre 2%

Andre Alexander - JESUS CHRIST SUPERSTAR - Woodside Musical Theatre 2%

Tyler Savin - SOMETHING ROTTEN! - Woodside Musical Theatre 1%

Best Performer In A Play

Joe Hudson - EVERY CHRISTMAS STORY EVER TOLD (AND THEN SOME!) - Ghostlight Theatre Ensemble 9%

Aishy Panwar - MUCH ADO ABOUT NOTHING - Silicon Valley Shakespeare 6%

Hannah Martinez-Crow - POTUS: OR, BEHIND EVERY GREAT DUMBASS ARE SEVEN WOMEN TRYING TO KEEP HIM ALIVE - The Royal Underground Theatre Company 6%

Brittany Young - THE IMPORTANCE OF BEING EARNEST - Pittsburg Theatre Company 5%

Andre Alexander - MURDER ON THE ORIENT EXPRESS - Pacifica Spindrift Players 4%

William Rhea - MURDER ON THE ORIENT EXPRESS - Pacifica Spindrift Players 4%

Tristan Rodriguez - LOST IN YONKERS - Center Repertory Company 3%

Elana Swartz - CYRANO - Berkeley Shakespeare Company 3%

Kirk Waller - DRIVING MISS DAISY - Pittsburg Theatre Company 3%

Andrew Cope - THE PLAY THAT GOES WRONG - Hillbarn Theatre 3%

Kim Donovan - WHAT THE CONSTITUTION MEANS TO ME - Hillbarn Theatre 3%

Allison Gamlen - STEEL MAGNOLIAS - Town Hall Theatre 3%

Renee Rogoff - LOST IN YONKERS - Center Repertory Company 2%

Andre Guardado - MURDER ON THE ORIENT EXPRESS - Pacifica Spindrift Players 2%

Karla Acosta Ormond - POTUS: OR, BEHIND EVERY GREAT DUMBASS ARE SEVEN WOMEN TRYING TO KEEP HIM ALIVE - The Royal Underground Theatre Company 2%

Harrison Alter - A FEW GOOD MEN - The Royal Underground Theatre Company 2%

Adam Magill - LOST IN YONKERS - Center Repertory Company 2%

Adam Torrian - SHERWOOD - Cinnabar Theater 2%

Michele Rabkin - POTUS: OR, BEHIND EVERY GREAT DUMBASS ARE SEVEN WOMEN TRYING TO KEEP HIM ALIVE - The Royal Underground Theatre Company 2%

Natalie Tichenor - DOCTOR VOYNICH AND HER CHILDREN A PREDICTION - Masquers Playhouse 2%

David Bogdonoff - EUREKA DAY - Contra Costa Civic Theatre 2%

Charlotte Boyce Munson - MUCH ADO ABOUT NOTHING - Santa Cruz Shakespeare 1%

David Boyll - THE DA VINCI CODE - Palo Alto Players 1%

Andre Amarotico - HAMLET - SPARC Theater 1%

Joanie Pugh Newman - A MURDER IS ANNOUNCED - Pacifica Spindrift Players 1%

Best Play

MURDER ON THE ORIENT EXPRESS - Pacifica Spindrift Players 8%

EVERY CHRISTMAS STORY EVER TOLD (AND THEN SOME!) - Ghostlight Theatre Ensemble 8%

CYRANO - Berkeley Shakespeare Company 8%

WHAT THE CONSTITUTION MEANS TO ME - Hillbarn Theatre 7%

POTUS: OR, BEHIND EVERY GREAT DUMBASS ARE SEVEN WOMEN TRYING TO KEEP HIM ALIVE - The Royal Underground Theatre Company 5%

THE PLAY THAT GOES WRONG - Hillbarn Theatre 5%

'M. BUTTERFLY' - San Francisco Playhouse 4%

A CHRISTMAS CAROL - Center Repertory Company 3%

A FEW GOOD MEN - The Royal Underground Theatre Company 3%

STEEL MAGNOLIAS - Town Hall Theatre 3%

THE TEMPEST - Berkeley Shakespeare Company 3%

THE IMPORTANCE OF BEING EARNEST - Pittsburg Theatre Company 3%

MUCH ADO ABOUT NOTHING - Santa Cruz Shakespeare 3%

A MURDER IS ANNOUNCED - Pacifica Spindrift Players 2%

FENCES - Santa Cruz Shakespeare 2%

LOST IN YONKERS - Center Repertory Company 2%

EUREKA DAY - City Lights Theatre Company 2%

THE COOK - Berkeley Repertory Theatre 2%

EUREKA DAY - Contra Costa Civic Theatre 2%

CLUE - Coastal Repertory Theatre 2%

VANYA AND SONIA AND MASHA AND SPIKE - Masquers Playhouse 2%

PICKLEBALL - Hillbarn Theatre 2%

THE GOAT OR, WHO IS SYLVIA - Shotgun Players 1%

DIAL M FOR MURDER - City Lights Theatre Company 1%

PRESENT LAUGHTER - Orinda Starlight Village Players 1%

Best Production of an Opera

THE MONKEY KING - San Francisco Opera 31%

MADAMA BUTTERFLY - Opera San José 24%

IOLANTHE - Lamplighters Music Theatre 14%

LA TRAVIATA - Opera San José 12%

CAVALLERIA RUSTICANA / PAGLIACCI - Opera San José 8%

I CAPULETI E I MONTECCHI - Verismo Opera 5%

ARIADNE AUF NAXOS - Merola Opera Program 5%

Best Scenic Design Of A Play Or Musical

Shara Main, Marcella Montez, Gracie Hyler-Smith - SOMETHING ROTTEN! - Ghostlight Theatre Ensemble 16%

Don Coluzzi - SOMETHING ROTTEN! - Woodside Musical Theatre 11%

Kalyn McKenzie - IN THE HEIGHTS - Saratoga Civic Theater 10%

Courtney Sutherland - POTUS: OR, BEHIND EVERY GREAT DUMBASS ARE SEVEN WOMEN TRYING TO KEEP HIM ALIVE - The Royal Underground Theatre Company 7%

Ron Gasparinetti - RIDE THE CYCLONE - City Lights Theatre Company 6%

C.S. Bauman - THE TEMPEST - Berkeley Shakespeare Company 4%

Christopher Jones - EUREKA DAY - Contra Costa Civic Theatre 3%

HEATHER KENYON - INTO THE WOODS - San Francisco Playhouse 3%

WILSON CHIN - COME FROM AWAY - TheatreWorks Silicon Valley 3%

Dianna Schepers - FOOTLOOSE - Pittsburg Theatre Company 3%

Nina Ball - JULIUS CAESAR - Marin Shakespeare Company 3%

Christopher Fitzer - JAGGED LITTLE PILL - Center Repertory Company 2%

Christopher Jones - A FEW GOOD MEN - The Royal Underground Theatre Company 2%

Jenna Forder - WHAT THE CONSTITUTION MEANS TO ME - Hillbarn Theatre 2%

Steve Muterspaugh - PICKLEBALL - Hillbarn Theatre 2%

Camryn Lang - HAMLET - SPARC Theater 2%

Michael Wilson - THE IMPORTANCE OF BEING EARNEST - Pittsburg Theatre Company 2%

Thomas Bigley - PRIVATE LIVES - Santa Cruz Shakespeare 2%

Nina Ball - THE CHERRY ORCHARD - Marin Theatre 1%

USTIN HUMPHRIES - WE WILL ROCK YOU - San Jose Stage Company 1%

HEATHER KENYON - NOISES OFF - San Francisco Playhouse 1%

Yi-Chien Lee - THE GLASS MENAGERIE - Center Repertory Company 1%

Matt Cardigan-Smith - PRESENT LAUGHTER - Orinda Starlight Village Players 1%

Deanna Zibello - LOST IN YONKERS - Center Repertory Company 1%

Eric Olson - MURDER FOR TWO - Hillbarn Theatre 1%

Best Sound Design Of A Play Or Musical

Chuck Phalen & Sydney Stull - SOMETHING ROTTEN! - Ghostlight Theatre Ensemble 12%

Chuck Phalen & Sydney Stull - EVERY CHRISTMAS STORY EVER TOLD (AND THEN SOME!) - Ghostlight Theatre Ensemble 9%

Robert Harper - SOMETHING ROTTEN! - Woodside Musical Theatre 6%

Robert Harper - JESUS CHRIST SUPERSTAR - Woodside Musical Theatre 5%

WES SHIPPEE - AIN'T TOO PROUD - Transcendence Theatre Company 5%

Jonah Phan - IN THE HEIGHTS - Saratoga Civic Theater 5%

Katherine Park - THE TEMPEST - Berkeley Shakespeare Company 4%

JAMES ARD - HAIRSPRAY - San Francisco Playhouse 4%

Dan Holland - INTO THE WOODS - San Francisco Playhouse 4%

Wes Shippee - MAMMA MIA! - Transcendence Theatre Company 3%

Enrico Banson - A FEW GOOD MEN - The Royal Underground Theatre Company 3%

Brittany Law - SHERWOOD - Cinnabar Theater 3%

JAMES ARD - JAGGED LITTLE PILL - Center Repertory Company 3%

Enrico Banson - CATCH ME IF YOU CAN - Masquers Playhouse 2%

Cliff Caruthers - LOST IN YONKERS - Center Repertory Company 2%

Enrico Banson - EUREKA DAY - Contra Costa Civic Theatre 2%

Luke Sheperd - THE LAST FIVE YEARS - Santa Cruz Shakespeare 2%

Jeff Mockus - THE PLAY THAT GOES WRONG - Hillbarn Theatre 2%

Julie Domingo - FOOTLOOSE - Pittsburg Theatre Company 2%

Peter Bullen - 'LOUISA MAY ALCOTT'S LITTLE WOMEN' - Saratoga Civic Theater 2%

Luke Sheperd - MUCH ADO ABOUT NOTHING - Santa Cruz Shakespeare 2%

STEVE SCHOENBECK - WE WILL ROCK YOU - San Jose Stage Company 2%

Sheraj Ragobeer - THE SOUND OF MUSIC - Saratoga Civic Theater 2%

Ray Archie - JULIUS CAESAR - Marin Shakespeare Company 1%

George Psarras - DIAL M FOR MURDER - City Lights Theatre Company 1%

Best Supporting Performer In A Musical

Amber Hill - SOMETHING ROTTEN! - Ghostlight Theatre Ensemble 16%

Audrey Degon - MEAN GIRLS: THE MUSICAL - Pacifica Spindrift Players 6%

Allison Taylor - IN THE HEIGHTS - Saratoga Civic Theater 6%

Michael Reed - JESUS CHRIST SUPERSTAR - Woodside Musical Theatre 4%

David Yen - THE WIZARD OF OZ - Cushing Memorial Amphitheater 4%

Nia Alsop - AIN'T TOO PROUD - Transcendence Theatre Company 3%

Ralph Shehayed - DISNEY'S FROZEN - Palo Alto Players 3%

Mia Helene Faillace - SOMETHING ROTTEN! - Woodside Musical Theatre 3%

Ralph Shehayed - URINETOWN - Ray of Light Theatre 3%

Jordan Covington - HAIRSPRAY - San Francisco Playhouse 3%

Asoula Jasmine Aveglio - THE COLOR PURPLE - Pittsburg Theatre Company 3%

Angie Alvarez - IN THE HEIGHTS - Saratoga Civic Theater 3%

Arielle Crosby - AIN'T TOO PROUD - Transcendence Theatre Company 2%

Paige Collazo - RODGERS & HAMMERSTEIN'S CINDERELLA - Hillbarn Theatre 2%

Alison Ewing - COME FROM AWAY - TheatreWorks Silicon Valley 2%

Alicia Von Kugelgen - CATCH ME IF YOU CAN - Masquers Playhouse 2%

Grace Margaret Craig - JAGGED LITTLE PILL - Center Repertory Company 2%

Sofia Costantini - JESUS CHRIST SUPERSTAR - Woodside Musical Theatre 2%

William Rhea - SOMETHING ROTTEN! - Woodside Musical Theatre 2%

Anthony Eiras - JESUS CHRIST SUPERSTAR - Woodside Musical Theatre 2%

Hayley Finetti - THE SPONGEBOB MUSICAL - Tri-Valley Theatre Company 2%

PHIL WONG - INTO THE WOODS - San Francisco Playhouse 2%

Ayanna Brewer - RODGERS & HAMMERSTEIN'S CINDERELLA - Hillbarn Theatre 1%

Joshua Beld - JESUS CHRIST SUPERSTAR - Woodside Musical Theatre 1%

Liam Cody - MY FAIR LADY - Cinnabar Theater 1%

Best Supporting Performer In A Play

Amber McCann - CYRANO - Berkeley Shakespeare Company 9%

William Rhea - A MURDER IS ANNOUNCED - Pacifica Spindrift Players 7%

Avery Hartman - WHAT THE CONSTITUTION MEANS TO ME - Hillbarn Theatre 6%

Jin Poon - THE IMPORTANCE OF BEING EARNEST - Pittsburg Theatre Company 6%

Curtis Henry - A FEW GOOD MEN - The Royal Underground Theatre Company 6%

Robin Cammerer - EVERY CHRISTMAS STORY EVER TOLD (AND THEN SOME!) - Ghostlight Theatre Ensemble 5%

Elly Grace Hudson - THE TEMPEST - Berkeley Shakespeare Company 4%

Vivienne Truong - THE PLAY THAT GOES WRONG - Hillbarn Theatre 3%

Allie Pratt - MACBETH - Santa Cruz Shakespeare 3%

Miriam Shem-Tov - WHAT THE CONSTITUTION MEANS TO ME - Hillbarn Theatre 3%

Andre Amarotico - DRACULA: A FEMINIST REVENGE FANTASY, REALLY - San Francisco Playhouse 3%

Alyssa Ponce - THE IMPORTANCE OF BEING EARNEST - Pittsburg Theatre Company 2%

Meldoy Payne Alonzo - STEEL MAGNOLIAS - Town Hall Theatre 2%

Natalie Tichenor - EQUIVOCATION - Spreckels Performing Arts Center 2%

Austin Bean - EUREKA DAY - Contra Costa Civic Theatre 2%

Ted Zoldan - THE PLAY THAT GOES WRONG - Hillbarn Theatre 2%

David Yen - SHERWOOD - Cinnabar Theater 2%

Maddie Rea - CLUE - Coastal Repertory Theatre 2%

Johnny Moreno - JULIUS CAESAR - Marin Shakespeare Company 2%

Brady Morales-Woolery - JULIUS CAESAR - Marin Shakespeare Company 2%

Arup Chakrabarti - A FEW GOOD MEN - The Royal Underground Theatre Company 2%

Keenan Flagg - EUREKA DAY - City Lights Theatre Company 2%

Avondina Wills - FENCES - Santa Cruz Shakespeare 1%

Kenny Scott - PRIMARY TRUST - TheatreWorks Silicon Valley 1%

Michael Asberry - FENCES - Santa Cruz Shakespeare 1%

Best Theatre For Young Audiences Production

THE LIGHTNING THIEF - Pittsburg Theatre Company 30%

A CHRISTMAS CAROL - Santa Cruz Shakespeare 23%

'LOUISA MAY ALCOTT'S LITTLE WOMEN' - Saratoga Civic Theater 18%

IF YOU GIVE A MOUSE A COOKIE - Cinnabar Theater 15%

PEPPA PIG: MY FIRST CONCERT - Lesher Center for the Arts 14%

Favorite Local Theatre

Ghostlight Theatre Ensemble 14%

Berkeley Playhouse 11%

Transcendence Theatre Company 7%

Palo Alto Players 6%

Woodside Musical Theatre 5%

Woodside Musical Theatre 5%

Berkeley Shakespeare Company 4%

Pacifica Spindrift Players 4%

San Francisco Playhouse 4%

Pittsburg Theatre Company 3%

Saratoga Civic Theater 3%

Cushing Memorial Amphitheater 3%

Santa Cruz Shakespeare 3%

Hillbarn Theatre 3%

Shotgun Players 2%

City Lights Theatre Company 2%

The Royal Underground Theatre Company 2%

Pear Theatre 2%

Contra Costa Civic Theatre 2%

Coastal Repertory Theatre 1%

San Jose Stage Company 1%

South Bay Musical Theatre 1%

Sunnyvale Community Players 1%

Korsa Musical Theater 1%

Marin Shakespeare Company 1%

The race is on for the San Francisco / Bay Area Awards Voting ends December 31. Who's in the lead right now: Musical Play Favorite Local Theatre Performer In A Musical Best Musical 1 SOMETHING ROTTEN! Ghostlight Theatre Ensemble 12% 2 AIN'T TOO PROUD Transcendence Theatre Company 9% 3 LEGALLY BLONDE THE MUSICAL Berkeley Playhouse 7% 4 SOMETHING ROTTEN! Woodside Musical Theatre 6% 5 JESUS CHRIST SUPERSTAR Woodside Musical Theatre 6% Best Play 1 MURDER ON THE ORIENT EXPRESS Pacifica Spindrift Players 8% 2 EVERY CHRISTMAS STORY EVER TOLD (AND THEN SOME!) Ghostlight Theatre Ensemble 8% 3 CYRANO Berkeley Shakespeare Company 8% 4 WHAT THE CONSTITUTION MEANS TO ME Hillbarn Theatre 7% 5 POTUS: OR, BEHIND EVERY GREAT DUMBASS ARE SEVEN WOMEN TRYING TO KEEP HIM ALIVE The Royal Underground Theatre Company 5% Favorite Local Theatre 1 Ghostlight Theatre Ensemble 14% 2 Berkeley Playhouse 11% 3 Transcendence Theatre Company 7% 4 Palo Alto Players 6% 5 Woodside Musical Theatre 5% Best Performer In A Musical 1 Safira McGrew - THE COLOR PURPLE Pittsburg Theatre Company 8% 2 Astraea Parker - DISNEY'S FROZEN Palo Alto Players 8% 3 Kyle Parks - AIN'T TOO PROUD Transcendence Theatre Company 5% 4 Hannah Martinez-Crow - CATS Berkeley Playhouse 4% 5 Kyra Lynn Kozlenko - THE WIZARD OF OZ Cushing Memorial Amphitheater 4% Vote now See all standings › Standings are un-audited and update as votes come in.

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