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Todos tenemos algún tipo de familiaridad con el Grinch, ya sea por la versión animada de 1966, la película con Jim Carrey de 2000 o el musical del Old Globe en inglés, que lleva 29 años presentándose aquí en San Diego antes de las fiestas decembrinas. Pero al parecer aún no nos cansamos del personaje más verde del Dr. Seuss, porque por fin ha llegado su versión completamente en español al mismo escenario donde nació esta tradición.

Con solo cuatro funciones, ¡Cómo el Grinch robó la Navidad! retoma la magia del musical original del Old Globe hasta el domingo 22 de noviembre. La producción conserva la escenografía, el vestuario y la coreografía de la versión en inglés, manteniendo el distintivo lenguaje visual de Dr. Seuss que el público conoce y quiere. Pero esta vez, todo está en español: desde que entras al teatro en Balboa Park y te acompañan hasta tu asiento, hasta la última canción del elenco. Incluso en la tienda de regalos suena Luis Miguel con su "Blanca Navidad". ¡Fue muy emocionante vivir esta experiencia rodeada de una audiencia hispanohablante!

Como contexto, en noviembre de 2025, el Old Globe presentó dos funciones especiales en formato de concierto de esta traducción. Desafortunadamente, no pude asistir a la presentación anterior, por lo que no puedo comparar directamente ambas versiones, aunque me interesa saber qué cambios se realizaron, si es que hubo alguno.

El elenco de ¡Cómo el Grinch robó la Navidad! en el Old Globe, 2026.

Foto por Satvika Nitya.

La traducción y adaptación estuvieron a cargo de Katya Ojeda Iturbide y Luis Gerardo Villegas, quienes cuentan con una amplia trayectoria en películas de Disney, Pixar, Marvel y otros estudios.

¡Y vaya reto al que se comprometieron! El resultado tenía que conservar la esencia, el ritmo y las canciones de una obra tan conocida, encontrando palabras y expresiones que funcionaran en español y que también rimaran. Es una tarea complicada que, en esta ocasión, se quedó un poco corta. Algunas palabras, como "carmesí", me llamaron la atención por no ser tan comunes en esta región. También hubo un chiste que salió de la nada en medio de la canción "No es el regalo, sino la intención", con un tono más adulto que me dejó confundida.

Esta traducción parece haber priorizado un español más neutro y accesible para distintos mercados hispanohablantes, perdiendo parte de la autenticidad regional y del humor que pudo haber conectado mejor con el público de San Diego y la frontera. Aun así, fue emocionante escuchar por primera vez en mi lengua materna estas canciones tan conocidas y vivir la producción completamente escenificada en español.

En cuanto al carismático elenco, Cindy Lou es interpretada por Leila Manuel con mucha dulzura. Ella ya había interpretado el papel en inglés, pero ahora lo hace en español por primera vez. Los abuelos, interpretados por Shadia Fairuz y David Baida, agregan encanto y humor, mientras que Ariella Kvashny y Eddie Lopez cautivan con sus voces como Mamá y Papá Quién. El elenco infantil también destaca por su trabajo vocal, incluso mientras saltan la cuerda y patina sobre el escenario.

Berto Fernández interpreta al Viejo Max con ternura y gran corazón, además de una voz poderosa digna de interpretar la icónica canción "Es Malvado, Señor Grinch". Giovanny Díaz de León hace un excelente papel como el Joven Max y, de hecho, interpreta al personaje en ambos idiomas. Su expresión corporal y voz alegre hacen que este personaje sea muy divertido de observar.

Martín Solá interpreta al Grinch con una potente voz y tiene momentos muy divertidos, tanto en el escenario bailando al ritmo de "Tan singular" como cuando baja a las butacas para asustar a los espectadores más despistados. Sin embargo, me quedé con ganas de ver una interpretación más física y desbordada, que se entregara por completo a la naturaleza traviesa y exagerada del Grinch.

Martín Solá como El Grinch y Giovanny Diaz de Leon como el Joven Max en

¡Cómo el Grinch robó la Navidad! en el Old Globe, 2026. Foto por Rich Soublet II.

En general, el elenco está bien armado, pero la pronunciación de algunas palabras hace evidente que algunos integrantes no hablan español de manera habitual.

Entre las travesuras del Grinch, los momentos cómicos de Max y la interacción con el público, la producción mantiene su ritmo alegre y navideño. Hay que reconocer el esfuerzo del Old Globe por hacer realidad este proyecto, pues llevar una producción de esta magnitud y tan conocida al escenario en otro idioma es un proceso complicado y costoso.

Recomiendo vivir este conmovedor y cómico musical en familia o con amigos, pues personas de todas las edades pueden disfrutarlo. Incluso quienes solo han visto la versión en inglés podrían sorprenderse al descubrir que la esencia de la obra y sus personajes permanecen intactos.

Espero que se convierta en una tradición anual para muchas familias, así como lo ha sido la versión en inglés durante casi tres décadas, y que se sigan creando oportunidades para más teatro en español en este y otros teatros de la región.

El elenco se completa con Sebastian Guerrero, Liliana Rodriguez, Eleni Stavros, E.Y. Washington y Bekah Zornosa en el ensamble adulto, así como Reese Goetzinger, Olive Livingston, Dwight Pluciennik, Melvin Matthew Pluciennik, Liliana Pomeranz, Amani Solorio, Dhani Solorio y Rayna Townsend en el ensamble infantil.

La producción original cuenta con libro y letras de Timothy Mason, música de Mel Marvin, letras adicionales de Theodor S. Geisel y música adicional de Albert Hague. Fue concebida y dirigida originalmente por Jack O’Brien, con diseño escénico de John Lee Beatty, vestuario de Robert Morgan y coreografía original de John DeLuca. Esta producción está dirigida por James Vásquez, con dirección musical de Jesse J. Sanchez.

Nota: Actualmente participo en el BIPOC Critics Lab, un programa que apoya el desarrollo de voces críticas diversas y del que el Old Globe forma parte como institución anfitriona.

El elenco de ¡Cómo el Grinch robó la Navidad! en el Old Globe, 2026.

Foto por Satvika Nitya.





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