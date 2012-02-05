First Standings Announced for the 2025 BroadwayWorld San Diego Awards; 13 THE MUSICAL Leads Best Musical!

Get all the top news & discounts for San Diego & beyond.
The first standings have been released for the 2025 BroadwayWorld San Diego Awards. Don't miss out on making sure that your favorite theatres, stars, and shows get the recognition they deserve!
The 2025 Regional Awards honor regional productions, touring shows, and more which had their first performance between October 1, 2024 through September 30, 2025. Winners will be announced in January.
This year the BroadwayWorld Regional Awards include over 100 cities across America, Canada, Central and South America, Europe, and Asia.
2025 BroadwayWorld San Diego Standings
Best Cabaret/Concert/Solo Performance
Erica Marie Weiss
- I CAN COOK TOO
- New Village Arts
14%
Shakina
- MANIFEST PUSSY
- Diversionary Theatre
12%
Sofia Rosas
- DREAMER CABARET
- Open Book Theatre Company
10%
Tyler Tafolla
- MOVIN’ RIGHT ALONG: AN ALL STAR TRIBUTE TO JIM HENSON
- Oceanside Theatre Company
8%
Laney Norberg
- HEAD OVER HEELS
- Coronado Playhouse
8%
Encore Vocal Ensemble
- REVOLUTION! A CELEBRATION OF THE REBELS, THE DREAMERS, AND THE VOICES THAT REFUSE TO BE SILENCED,
- Grossmont College Performing & Visual Arts Center
8%
Becca Myers
- MSCAST
- MOXIE
8%
Kaileya Quindoy
- DREAMER CABARET
- Open Book Theatre Company
6%
Heaven Cruz
- DREAMER CABARET
- Open Book Theatre Company
5%
Rick Najera
- LATIN HISTORY FOR MORONS
- Oceanside Theatre Company
5%
Maya Cloud
- DREAMER CABARET
- Open Book Theatre Company
5%
Wendy Maples
- MS.CAST: DREAM ROLES
- MOXIE Theatre
4%
Mikaela Macias
- MSCAST
- MOXIE
3%
Samanthan Ginn
- MS.CAST: DREAM ROLES
- MOXIE Theatre
2%
Nic & Desi
- BROADWAY TO HOLLYWOOD
- CCAE Theatricals
2%Best Choreography Of A Play Or Musical
Christian “Tian” DePaul
- THE WULFEATER
- Tenth Avenue Arts Center
17%
Dewey Decking
- SHREK
- Carlsbad Community theater
10%
Taylin Maienschein
- FOOTLOOSE
- A-List Theatre
9%
Ryan Tawa
- PIPPIN
- Star Theatre
6%
Xavier J. Bush
- THE PROM
- San Diego Musical Theatre
6%
EY Washington
- SPRING AWAKENING
- Oceanside Theatre Company
5%
Antonio Cayler
- ALICE BY HEART
- Open Book Theatre Company
4%
Jimmy Locust
- PRINCE OF EGYPT
- Moonlight Amphitheater
4%
AJ Junious
- ONCE ON THIS ISLAND
- Oceanside Theatre Company
4%
Michael Mizerany
- HEAD OVER HEELS
- Coronado Playhouse
4%
Antonio Cayler
- HEATHERS
- Open Book Theatre Company
4%
Katie Banville
- FOLLIES
- Cygnet Theatre
3%
Melissa Glasgow
- MATILDA
- San Diego Musical Theatre
3%
Katie Banville
- WAITRESS
- Moonlight Stage Productions
3%
Xavier J. Bush
- LITTLE WOMEN: THE BROADWAY MUSICAL
- MOXIE Theatre
3%
Taylin Maeinschein
- SEUSSICAL
- Trinity Theatre Company
3%
Xavier J. Bush
- HELLO, DOLLY!
- San Diego Musical Theatre
2%
Antonio Cayler
- THE LIGHTNING THIEF
- Open Book Theatre Company
2%
Micah Parra
- KARAOKE DREAMS
- Blindspot Collective
2%
Katie Wallace
- BEETLEJUICE
- Young Actors' Theatre
1%
Sharla Mandere
- BRIGHT STAR
- Lamplighters
1%
Luke Harve Jacobs
- MIRACLE ON 31ST STREET
- New Village Arts
1%
Katie Banville
- SWEENEY TODD
- San Diego Musical Theatre
1%
Noa Barankin
- RHYTHM DELIVERED
- Grand Ritz
0%
Noa Barankin
- DRUMATIX: A RHYTHM PACKED ADVENTURE
- The Bornemann
0%Best Costume Design Of A Play Or Musical
Danisha Jenkins
- THE WULFEATER
- Tenth Avenue Arts Center
15%
Brenna Maienschein
- FOOTLOOSE
- A-List Theatre
9%
Kelly Dempsey
- SHREK
- Carlsbad Community theater
8%
Antonio Cayler
- HEATHERS
- Open Book Theatre Company
7%
Renetta Lloyd
- PIPPIN
- Star Theatre
6%
Zoë Trautmann
- SPRING AWAKENING
- Oceanside Theatre Company
5%
Elisa Benzoni
- FOLLIES
- Cygnet Theatre
5%
Teresa Craven
- HEAD OVER HEELS
- Coronado Playhouse
5%
Chong Mi Land
- THE PROM
- San Diego Musical Theatre
4%
Sabrina Soto
- WE ARE CONTINUOUS
- Diversionary Theatre
4%
Antonio Cayler
- ALICE BY HEART
- Open Book Theatre Company
4%
Brooke Kesler
- LITTLE WOMEN: THE BROADWAY MUSICAL
- MOXIE Theatre
4%
Claire Peterson
- MERRY ME
- Diversionary Theatre
3%
Chong Mi Land
- MATILDA
- San Diego Musical Theatre
3%
Valynsia Sims
- THE SEUSSIFICATION OF ROMEO & JULIET
- Trinity Theatre Company
3%
Chong Mi Land
- HELLO, DOLLY!
- San Diego Musical Theatre
3%
Chong Mi Land
- SWEENEY TODD
- San Diego Musical Theatre
2%
Miguel Barragan
- MANIFEST PUSSY
- Diversionary Theatre
2%
Erica Henson
- BEETLEJUICE
- Young Actors' Theatre
2%
Carmen Amon
- MANNY AND THE WISE QUEENS
- Oceanside Theatre Company
2%
Zoë Trautmann
- ONCE ON THIS ISLAND
- Oceanside Theatre Company
2%
Judith Dolan
- ALL'S WELL THAT ENDS WELL
- The Old Globe
1%
Claire Peterson
- MIDNIGHT AT THE NEVER GET
- Diversionary Theatre
1%
Marcene Drysdale
- DIE MOMMIE DIE!
- Compulsion Dance & Theater
1%Best Dance Production FOOTLOOSE
- A-List Theatre
27%THE WULFEATER
- Tenth Avenue Arts Center
25%THE PROM
- San Diego Musical Theatre
18%PRINCE OF EGYPT
- Moonlight Stage Productions
17%HELLO, DOLLY!
- San Diego Musical Theatre
8%DRUMATIX: A RHYTHM PACKED ADVENTURE
- The Bornemann
3%RHYTHM DELIVERED
- Grand Ritz
2%Best Direction Of A Musical
Brian Jenkins
- THE WULFEATER
- Tenth Avenue Arts Center
15%
Colin Alsop
- FOOTLOOSE
- A-List Theatre
10%
Mark Scott
- SHREK
- Carlsbad Community theater
7%
David Schulz
- PIPPIN
- Star Theatre
6%
Blake McCarty
- KARAOKE DREAMS
- Blindspot Collective
5%
Gerilyn Brault
- SPRING AWAKENING
- Oceanside Theatre Company
5%
Geno Carr
- MATILDA
- San Diego Musical Theatre
5%
Antonio Cayler
- HEATHERS
- Open Book Theatre Company
5%
Michael Mizerany
- HEAD OVER HEELS
- Coronado Playhouse
4%
Antonio Cayler
- ALICE BY HEART
- Open Book Theatre Company
4%
Gerilyn Breault
- THE PROM
- San Diego Musical Theatre
4%
Sheri Eden Barber
- MANIFEST PUSSY
- Diversionary Theatre
3%
Teri Brown
- BRIGHT STAR
- Lamplighters Community Theatre
3%
Noelle Marion
- WAITRESS
- Moonlight Stage Productions
3%
Kevin Burroughs
- ONCE ON THIS ISLAND
- Oceanside Theatre Company
2%
Sean Murray
- FOLLIES
- Cygnet Theatre
2%
Stephen Brotebeck
- MIDNIGHT AT THE NEVER GET
- Diversionary Theatre
2%
Steve Glaudini
- FIDDLER ON THE ROOF
- Moonlight Stage Productions
2%
Christopher Ashley
- THE HEART
- La Jolla Playhouse
2%
Leigh Scarritt
- LITTLE WOMEN: THE BROADWAY MUSICAL
- MOXIE Theatre
2%
Larry Ruben
- PRINCE OF EGYPT
- Moonlight Amphitheater
2%
Katie Wallace
- BEETLEJUICE
- Young Actors' Theatre
1%
Randy Slovacek
- HELLO, DOLLY!
- San Diego Musical Theatre
1%
Jason Blitman
- SWEENEY TODD
- San Diego Musical Theatre
1%Best Direction Of A Play
Katie Marquardt
- OUR TOWN
- Star Theatre
11%
Vivian White
- THE SEUSSIFICATION OF ROMEO & JULIET
- Trinity Theatre Company
11%
Kian Kline-Chilton
- WE ARE CONTINUOUS
- Diversionary Theatre
9%
Desireé Clarke Miller
- OUR DEAR DEAD DRUG LORD
- MOXIE Theatre
9%
Anthony Methvin
- VANYA AND SONYA AND MASHA AND SPIKE
- Cygnet Theatre
9%
Vanessa Stalling
- MERRY ME
- Diversionary Theatre
9%
Jacole Kitchen
- MANNY AND THE WISE QUEENS
- Oceanside Theatre Company
7%
Kara Tuckfield
- WAIT UNTIL DARK
- Lamplighters Theater
7%
Peter Francis James
- ALL'S WELL THAT ENDS WELL
- The Old Globe
5%
Michael Mizerany
- MARRY ME, DENNIS BRANIGAN
- Compulsion Dance & Theater
4%
Kimberly Senior
- ONE OF THE GOOD ONES
- The Old Globe
4%
Michael Mizerany
- DIE MOMMIE DIE!
- Compulsion Dance & Theater
4%
Patrice Amon
- OUR LADY OF THE SAN DIEGO CONVENTION CENTER
- TuYo + The Old Globe
3%
Herbert Siguenza
- LATIN HISTORY FOR MORONS
- Oceanside Theatre Company
3%
Phil Johnson
- TRUE WEST
- The Roustabouts Theatre Co.
3%Best Ensemble THE WULFEATER
- Tenth Avenue Arts Center
14%SHREK
- Carlsbad Community theater
10%FOOTLOOSE
- A-List Theatre
8%PIPPIN
- Star Theatre
6%THE PROM
- San Diego Musical Theatre
5%SPRING AWAKENING
- Oceanside Theatre Company
5%THE LIGHTNING THIEF
- Open Book Theatre Company
5%SWEENEY TODD
- San Diego Musical Theatre
4%MATILDA
- San Diego Musical Theatre
4%MERRY ME
- Diversionary Theatre
3%KARAOKE DREAMS
- Blindspot Collective
3%HEAD OVER HEELS
- Coronado Playhouse
3%PRINCE OF EGYPT
- Moonlight Amphitheater
3%WAITRESS
- Moonlight Stage Productions
3%FOLLIES
- Cygnet Theatre
2%ALICE BY HEART
- Open Book Theatre Company
2%ONCE ON THIS ISLAND
- Oceanside Theatre Company
2%THE SEUSSIFICATION OF ROMEO & JULIET
- Trinity Theatre Company
2%OUR DEAR DEAD DRUG LORD
- MOXIE Theatre
2%OUR LADY OF THE SAN DIEGO CONVENTION CENTER
- TuYo + The Old Globe
1%THE PRINCE OF EGYPT
- Moonlight Stage
1%JEKYLL & HYDE
- San Diego Musical Theatre
1%HEATHERS
- Open Book Theatre Company
1%BRIGHT STAR
- Lamplighters
1%WAIT UNTIL DARK
- Lamplighters Theater
1%Best Lighting Design Of A Play Or Musical
Sara Hayes
- THE WULFEATER
- Tenth Avenue Arts Center
18%
Kevin 'Blax' Burroughs
- SPRING AWAKENING
- Oceanside Theatre Company
8%
David Schulz
- PIPPIN
- Star Theatre
8%
Amanda Zeive
- FOLLIES
- Cygnet Theatre
7%
Star Sanders
- HEATHERS
- Open Book Theatre Company
4%
Sammy Webster
- MANIFEST PUSSY
- Diversionary Theatre
4%
Sierra Shreves
- KARAOKE DREAMS
- Blindspot Collective
4%
All's Well That Ends Well
- SHERICE MOJGANI
- The Old Globe
4%
Michelle Miles
- THE PROM
- San Diego Musical Theatre
4%
Star Sanders
- ALICE BY HEART
- Open Book Theatre Company
4%
Colby Freel
- OUR DEAR DEAD DRUG LORD
- MOXIE Theatre
4%
Josh Olmstead
- HEAD OVER HEELS
- Coronado Playhouse
3%
Mashun Tucker
- LIVING AFTER MIDNIGHT
- Trinity Theatre Company
3%
Michelle Miles
- SWEENEY TODD
- San Diego Musical Theatre
3%
Michelle Miles
- MATILDA
- San Diego Musical Theatre
3%
Star Sanders
- THE LIGHTNING THIEF
- Open Book Theatre Company
3%
Annelise Salazar
- MERRY ME
- Diversionary Theatre
3%
Mashaun Tucker
- WAIT UNTIL DARK
- Lamplighters Theater
2%
Nate Cargill
- ONCE ON THIS ISLAND
- Oceanside Theatre Company
2%
Nayeli Bailey
- MIDNIGHT AT THE NEVER GET
- Diversionary Theatre
2%
Jared Jacobs
- DIE MOMMIE DIE!
- Compulsion Dance & Theater
2%
Michelle Miles
- HELLO, DOLLY!
- San Diego Musical Theatre
2%
Mashun Tucker
- A PERFECT GANESH
- Lamplighters Community Theatre
1%
Colby Freel
- WE ARE CONTINUOUS
- Diversionary Theatre
1%Best Music Direction & Orchestra Performance
Julia Roskopf
- THE WULFEATER
- Tenth Avenue Arts Center
16%
Lyndon Pugeda
- SHREK
- Carlsbad Community theater
10%
Antonio Cayler
- ALICE BY HEART
- Open Book Theatre Company
9%
Elan McMahan
- THE PRINCE OF EGYPT
- Moonlight Stage
8%
EY Washington
- SPRING AWAKENING
- Oceanside Theatre Company
8%
Tamara Paige
- WAITRESS
- Moonlight Stage Productions
7%
Van Angelo
- THE PROM
- San Diego Musical Theatre
6%
Jacob Yates
- MANIFEST PUSSY
- Diversionary Theatre
5%
Patrick Marion
- FOLLIES
- Cygnet Theatre
5%
Jaelyne Sanchez
- SEUSSICAL
- Trinity Theatre Company
5%
Eliza Vedar
- THE PROM
- San Diego Junior Theatre
3%
Richard Dueñez Morrison
- MATILDA
- San Diego Musical Theatre
3%
Lyndon Pugeda
- ONCE ON THIS ISLAND
- Oceanside Theatre Company
3%
Lyndon Pugeda
- KARAOKE DREAMS
- Blindspot Collective
3%
Richard Dueñez Morrison
- SWEENEY TODD
- San Diego Musical Theatre
3%
Richard Duenez Morrison
- JEKYLL & HYDE
- San Diego Musical Theatre
2%
Richard Dueñez Morrison
- HELLO, DOLLY!
- San Diego Musical Theatre
2%
Ron Councell
- MIDNIGHT AT THE NEVER GET
- Diversionary Theatre
2%Best Musical THE WULFEATER
- Tenth Avenue Arts Center
14%SHREK
- Carlsbad Community theater
10%FOOTLOOSE
- A-List Theatre
8%THE PROM
- San Diego Musical Theatre
6%WAITRESS
- Moonlight Stage Productions
6%PIPPIN
- Star Theatre
5%SPRING AWAKENING
- Oceanside Theatre Company
3%HEATHERS
- Open Book Theatre Company
3%MATILDA
- San Diego Musical Theatre
3%MANIFEST PUSSY
- Diversionary Theatre
3%KARAOKE DREAMS
- Blindspot Collective
3%FOLLIES
- Cygnet Theatre
3%ALICE BY HEART
- Open Book Theatre Company
3%HEAD OVER HEELS
- Coronado Playhouse
3%MIDNIGHT AT THE NEVER GET
- Diversionary Theatre
3%SEUSSICAL
- Trinity Theatre Company
3%NEXT TO NORMAL
- Luminary Arts
2%BEETLEJUICE
- Young Actors' Theatre
2%THE PRINCE OF EGYPT
- Moonlight Stage
2%STRANGER SINGS!
- Oceanside theatre company
2%SWEENEY TODD
- San Diego Musical Theatre
2%FIDDLER ON THE ROOF
- Moonlight stage productions
2%LITTLE WOMEN: THE BROADWAY MUSICAL
- MOXIE Theatre
2%BRIGHT STAR
- Lamplighters
2%PRINCE OF EGYPT
- Moonlight Amphitheater
1%Best New Play Or Musical THE WULFEATER
- Tenth Avenue Arts Center
24%THE HEART
- La Jolla Playhouse
19%MANIFEST PUSSY
- Diversionary Theatre
7%KARAOKE DREAMS
- Blindspot Collective
7%MANNY AND THE WISE QUEENS
- Oceanside Theatre Company
6%MERRY ME
- Diversionary Theatre
5%ANOTHER DAY IN PARADISE
- Blindspot Collective
5%COLORÍN COLORADO
- La Jolla Playhouse
4%ONE OF THE GOOD ONES
- The Old Globe
4%OUR LADY OF THE SAN DIEGO CONVENTION CENTER
- TuYo + The Old Globe
4%WE ARE CONTINUOUS
- Diversionary Theatre
4%LIVING AFTER MIDNIGHT
- Trinity Theatre Company
4%LOTERÍA: GAME ON
- CCAE Theatricals
3%MIDNIGHT AT THE NEVER GET
- Diversionary Theatre
2%DEAD MOOSE
- City Heights Performance Annex
2%Best Performer In A Musical
Danisha Jenkins
- THE WULFEATER
- Tenth Avenue Arts Center
8%
Savannah Comer
- FOOTLOOSE
- A-List Theatre
5%
Greg Bailey
- SHREK
- Carlsbad Community theater
5%
Silas Schulz
- PIPPIN
- Star Theatre
4%
Julia Roskopf
- THE WULFEATER
- Tenth Avenue Arts Center
4%
Tirzah
- STRANGER SINGS!
- Oceanside Theatre Company
4%
Heaven Cruz
- ALICE BY HEART
- Open Book Theatre Company
3%
Sarah K. Pierce
- SPRING AWAKENING
- Oceanside Theatre Company
3%
Espie Ignacio
- FOOTLOOSE
- A-List Theatre
3%
Sofia Rosas
- HEATHERS
- Open Book Theatre Company
3%
Wendy Waddell
- THE PROM
- San Diego Musical Theatre
3%
Tyler Jiles
- THE WULFEATER
- Tenth Avenue Arts Center
3%
Shakina
- MANIFEST PUSSY
- Diversionary Theatre
3%
Bryan Banville
- MIDNIGHT AT THE NEVER GET
- Diversionary Theatre
3%
Keri Miller
- BRIGHT STAR
- Lamplighters Community Theatre
2%
Isabella Fernandes
- NEXT TO NORMAL
- Luminary Arts
2%
Joshua Powers
- SPRING AWAKENING
- Oceanside Theatre Company
2%
Sean Boyd
- SEUSSICAL
- Trinity Theatre Company
2%
Kay Marian Mcnellen
- HEAD OVER HEELS
- Coronado Playhouse
2%
Peyton Farmer
- FOOTLOOSE
- A-List Theatre
2%
Hunter Brooke
- THE LIGHTNING THIEF
- Open Book Theatre Company
2%
David Burnham
- THE PRINCE OF EGYPT
- Moonlight Stage
2%
Iris Manter
- MATILDA
- San Diego Musical Theatre
2%
Chase Boertje
- ALICE BY HEART
- Open Book Theatre Company
2%
Xavier J. Bush
- ONCE ON THIS ISLAND
- Oceanside Theatre Company
2%Best Performer In A Play
Andrian Eagleston
- OUR TOWN
- Star Theatre
10%
Jennifer Guttiere
- STEEL MAGNOLIAS
- Patio Playhouse
9%
Eli Wood
- WE ARE CONTINUOUS
- Diversionary Theatre
7%
Analia Romero
- COLORÍN COLORADO
- La Jolla Playhouse
7%
Taylor Barnes
- OUR TOWN
- Star Theatre
6%
Taylor Henderson
- MANNY AND THE WISE QUEENS
- Oceanside Theatre Company
6%
Winnie Beasley
- MERRY ME
- Diversionary Theatre
5%
Andréa Agosto
- MERRY ME
- Diversionary Theatre
5%
Shealyn Sailors
- WAIT UNTIL DARK
- Lamplighters Theater
4%
Eileen Bowman
- VANYA AND SONYA AND MASHA AND SPIKE
- Cygnet Theatre
4%
Andrew Oswald
- VANYA AND SONYA AND MASHA AND SPIKE
- Cygnet Theatre
3%
David McBean
- TRUE WEST
- The Roustabouts Theatre Co.
3%
DeAndre Simmons
- THE MOUNTAINTOP
- New Village Arts
3%
Kylie Young
- DIE MOMMIE DIE!
- Compulsion Dance & Theater
3%
Kevin Phan
- MARRY ME, DENNIS BRANIGAN
- Compulsion Dance & Theater
3%
Neha Curtis
- LIVING AFTER MIDNIGHT
- Trinity Theatre Company
3%
Joey Kirkpatrick
- DIE MOMMIE DIE!
- Compulsion Dance & Theater
3%
Angelique Cabral
- ONE OF THE GOOD ONES
- The Old Globe
3%
Jason Maddy
- TRUE WEST
- The Roustabouts Theatre Co.
2%
Mary Lou Rossato
- ALL'S WELL THAT ENDS WELL
- The Old Globe
2%
Kate Rose Reynolds
- THE COUNTER
- MOXIE Theatre
2%
Eileen Bowman
- LOOPED
- The Roustabouts Theatre Co.
2%
Elliot Sagay
- WE ARE CONTINUOUS
- Diversionary Theatre
2%
Vicky Dawson
- TRUE WEST
- The Roustabouts Theatre Co.
1%
Michael Amira Temple
- MERRY ME
- Diversionary Theatre
1%Best Play ALL'S WELL THAT ENDS WELL
- The Old Globe
17%OUR TOWN
- Star Theatre
15%WE ARE CONTINUOUS
- Diversionary Theatre
11%THE SEUSSIFICATION OF ROMEO & JULIET
- Trinity Theatre Company
10%TWAS THE NIGHT BEFORE CHRISTMAS
- Lamplighters Community Theatre
7%DIE MOMMIE DIE!
- Compulsion Dance & Theater
6%MANNY AND THE WISE QUEENS
- Oceanside Theatre Company
6%WAIT UNTIL DARK
- Lamplighters Theater
5%OUR LADY OF THE SAN DIEGO CONVENTION CENTER
- TuYo + The Old Globe
5%ONE OF THE GOOD ONES
- The Old Globe
5%MARRY ME, DENNIS BRANIGAN
- Compulsion Dance & Theater
4%THE MOUNTAIN
- New Village Arts
4%THE COUNTER
- MOXIE Theatre
3%TRUE WEST
- The Roustabouts Theatre Co.
2%Best Scenic Design Of A Play Or Musical
Brian Jenkins
- THE WULFEATER
- Tenth Avenue Arts Theater
19%
Greg Ertel
- SHREK
- Carlsbad Community theater
10%
Andrew Hull
- FOLLIES
- Cygnet Theatre
8%
Tyler Dean
- SPRING AWAKENING
- Oceanside Theatre Company
8%
Matthew Herman
- MATILDA
- San Diego Musical Theatre
8%
Heather Larsen
- WE ARE CONTINUOUS
- Diversionary Theatre
5%
James G. Boyd
- THE SEUSSIFICATION OF ROMEO & JULIET
- Trinity Theatre Company
5%
Mathys Herbert
- SWEENEY TODD
- San Diego Musical Theatre
4%
Clifton Chadick
- MANIFEST PUSSY
- Diversionary Theatre
4%
Mike Buckley
- HELLO, DOLLY!
- San Diego Musical Theatre
3%
Michael Wogulis
- ONCE ON THIS ISLAND
- Oceanside Theatre Company
3%
Yi-Chien Li
- MIDNIGHT AT THE NEVER GET
- Diversionary Theatre
3%
Jared Jacobos
- DIE MOMMIE DIE!
- Compulsion Dance & Theater
3%
Takeshi Kata
- ONE OF THE GOOD ONES
- The Old Globe
2%
Colby Freel
- MERRY ME
- Diversionary Theatre
2%
Julie Lorenz
- THE COUNTER
- MOXIE Theatre
2%
Mathys Herbert
- MERRY ME
- Diversionary Theatre
2%
Lawrence E Moten III
- ALL'S WELL THAT ENDS WELL
- The Old Globe
2%
Kyle Waterman
- ANOTHER DAY IN PARADISE
- Blindspot Collective
2%
Jared Jacobs
- MARRY ME, DENNIS BRANIGAN
- Coronado Playhouse
1%
Reiko Huffman
- MANNY AND THE WISE QUEENS
- Oceanside Theatre Company
1%Best Sound Design Of A Play Or Musical
Brian Jenkins
- THE WULFEATER
- Tenth Avenue Arts Center
18%
Jordan Gray
- THE PRINCE OF EGYPT
- Moonlight Stage
10%
Jordan Gray
- SPRING AWAKENING
- Oceanside Theatre Company
9%
Paul Peterson
- MATILDA
- San Diego Musical Theatre
8%
Connor Boyd
- THE SEUSSIFICATION OF ROMEO & JULIET
- Trinity Theatre Company
6%
Estefania Ricalde
- ONCE ON THIS ISLAND
- Oceanside Theatre Company
5%
Julia Roskopf
- THE WULFEATER
- Tenth Avenue Arts Center
5%
Eliza Vedar
- OUR LADY OF THE SAN DIEGO CONVENTION CENTER
- TuYo + The Old Globe
4%
Jordan Gray
- SWEENEY TODD
- San Diego Musical Theatre
4%
Andrea Allmond and Jeff Gardner
- ONE OF THE GOOD ONES
- The Old Globe
4%
Steve Murdock
- A PERFECT GANESH
- Lamplighters Community Theatre
4%
Nikki (Nic) Rodriguez Villafañe
- MANIFEST PUSSY
- Diversionary Theatre
4%
Matt Lescault Wood
- FOLLIES
- Cygnet Theatre
4%
Padra Crisafulli
- MERRY ME
- Diversionary Theatre
4%
Jordan Gray
- HELLO, DOLLY!
- San Diego Musical Theatre
3%
Janine Rose
- MIDNIGHT AT THE NEVER GET
- Diversionary Theatre
3%
Eliza Vedar
- THE COUNTER
- MOXIE Theatre
2%
Padra Crisafulli
- WE ARE CONTINUOUS
- Diversionary Theatre
2%
Julian Roskopf
- THE WULFEATER
- Tenth Ave
1%Best Supporting Performer In A Musical
Jillian Mayer
- SHREK
- Carlsbad Community theater
9%
Antonio Vargas
- FOOTLOOSE
- A-List Theatre
7%
T.j. Rodriguez
- SHREK
- Carlsbad Community theater
5%
Alia Eddington
- THE WULFEATER
- The Tenth Avenue Arts Center
5%
Juliet Fischer
- THE PROM
- San Diego Musical Theatre
4%
Julia Roskopf
- THE WULFEATER
- Tenth Avenue Arts Center
4%
Daniel Watts
- PIPPIN
- Star Theatre
4%
Rachel Dillon
- FIRST DATE
- Point Loma Playhouse
4%
Zane Camacho
- MATILDA
- San Diego Musical Theatre
3%
Phoebie-Jeene Omondi
- THE LIGHTNING THIEF
- Open Book Theatre Company
3%
Sofia Rosas
- ALICE BY HEART
- Open Book Theatre Company
3%
Heaven Cruz
- HEATHERS
- Open Book Theatre Company
3%
Erica Marie Weisz
- SPRING AWAKENING
- Oceanside Theatre Company
2%
Cody Bianchi
- MIDNIGHT AT THE NEVER GET
- Diversionary Theatre
2%
Brian Imoto
- SHREK
- Carlsbad Community theater
2%
Adam Granados
- HELLO, DOLLY!
- San Diego Musical Theatre
2%
Tyler C. Jiles
- THE WULFEATER
- 10th Ave Arts
2%
Marcy Ledvinka
- SEUSSICAL
- Trinity Theatre Company
2%
Melinda Gilb
- FOLLIES
- Cygnet Theatre
2%
Lexi Hoffman
- FOOTLOOSE
- A-List Theatre
2%
Jonathan Sangster
- WAITRESS
- Moonlight
2%
Brooke Henderson
- PRINCE OF EGYPT
- Moonlight Stage Productions
2%
Michael Harrison
- BRIGHT STAR
- Lamplighters
2%
Tanner Vydos
- SWEENEY TODD
- San Diego Musical Theatre
2%
Constance Jewel Lopez
- LITTLE WOMEN: THE BROADWAY MUSICAL
- MOXIE Theatre
2%Best Supporting Performer In A Play
Becca Myers
- OUR DEAR DEAD DRUG LORD
- MOXIE Theatre
13%
Arthur Hanket
- ALL'S WELL THAT ENDS WELL
- The Old Globe
11%
Bobby Imperato
- WAIT UNTIL DARK
- Lamplighters Theater
11%
Lulu Stezano
- OUR LADY OF THE SAN DIEGO CONVENTION CENTER
- TuYo Theatre
9%
Dani Guinn
- MARRY ME, DENNIS BRANIGAN
- Compulsion Dance & Theater
8%
Coleman Ray Clark
- MERRY ME
- Diversionary Theatre
7%
Diane Yvette
- MANNY AND THE WISE QUEENS
- Oceanside Theatre Company
7%
Santino Jimenez
- ONE OF THE GOOD ONES
- The Old Globe
6%
Jacquelyn Ritz
- MERRY ME
- Diversionary Theatre
5%
Cody Dupree
- DIE MOMMIE DIE!
- Compulsion Dance & Theater
5%
Mak Shealy
- MERRY ME
- Diversionary Theatre
5%
J. Rainey
- LIVING AFTER MIDNIGHT
- Trinity Theatre Company
5%
Troy Tinker-Elliot
- MERRY ME
- Diversionary Theatre
5%
Cody Dupree
- MARRY ME, DENNIS BRANIGAN
- Compulsion Dance & Theater
3%Best Theatre For Young Audiences Production MATILDA
- San Diego Musical Theatre
19%SHREK
- Carlsbad Community theater
19%FOOTLOOSE
- A-List Theatre
16%ALICE BY HEART
- Trinity Theatre Company
12%BEETLEJUICE
- Young Actors' Theatre
10%THE ADDAMS FAMILY
- Oceanside Theatre Company
9%SEUSSICAL
- Oceanside Theatre Company
8%LEGALLY BLONDE
- Junior Actors Company
7%Favorite Local Theatre
Diversionary Theatre
9%
A-List Theatre
8%
San Diego Musical Theatre
7%
Star Theatre
7%
Tenth Avenue Arts Center
7%
Carlsbad Community Theater
6%
Open Book Theatre Company
6%
Moonlight Stage Productions
6%
Oceanside Theatre Company
5%
Trinity Theatre Company
4%
The Old Globe
4%
Cygnet Theatre
3%
La Jolla Playhouse
3%
Lamplighters Community Theatre
3%
Luminary Arts
3%
Moonlight Amphitheater
3%
Coronado Playhouse
3%
Old Globe Theatre
2%
10th Ave Arts
2%
MOXIE Theatre
2%
Blindspot Collective
2%
Junior Actors Company
1%
Point Loma Playhouse
1%
New Village Arts
1%
Compulsion Dance & Theater
1%