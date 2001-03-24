First Standings Announced for the 2025 BroadwayWorld San Antonio Awards; CABARET Leads Best Musical!

Get all the top news & discounts for San Antonio & beyond.
The first standings have been released for the 2025 BroadwayWorld San Antonio Awards. Don't miss out on making sure that your favorite theatres, stars, and shows get the recognition they deserve!
The 2025 Regional Awards honor regional productions, touring shows, and more which had their first performance between October 1, 2024 through September 30, 2025. Winners will be announced in January.
This year the BroadwayWorld Regional Awards include over 100 cities across America, Canada, Central and South America, Europe, and Asia.
2025 BroadwayWorld San Antonio Standings
Best Choreography Of A Play Or Musical
Bryanna Dummond
- THE WEDDING SINGER
- Circle Arts Theatre
28%
Rafael Ferreras
- JERSEY BOYS
- San Pedro Playhouse
16%
Lawrence Acosta
- A XMAS CUENTO REMIX
- Teatro Audaz San Antonio
15%
Monica Delgado
- GODSPELL
- Crystal Sea Drama Company
14%
Cameron O'Briant
- THE BEST LITTLE WHOREHOUSE IN TEXAS
- Angelo Civic Theatre
11%
Nick Lawson
- ROMEO & JULIET
- San Pedro Playhouse
10%
Cameron O'Briant and Erin Lane
- OKLAHOMA!
- Angelo Civic Theatre
7%Best Costume Design Of A Play Or Musical
Jessica Mewborne
- THE MOUSETRAP
- Boerne Community Theatre
22%
Jillian Campos
- MOTHER COURAGE AND HER CHILDREN
- San Antonio College Theatre
18%
Tiffany Yeager
- JERSEY BOYS
- San Pedro Playhouse
9%
Rachael Lorenzetti
- ANYTHING GOES
- San Pedro Playhouse
8%
Chasity Trajcheski
- THE ODD COUPLE FEMALE VERSION
- Fredericksburg Theater Company
7%
Joey Rios
- MEN ON BOATS
- Palo Alto College - Teatro Palo Alto
7%
Sarah Steele
- THE IMPORTANCE OF BEING EARNEST
- Teatro Audaz San Antonio
7%
Julia Cammack
- WHEN BULLFROGS SING OPERA
- S.t.a.g.e. bulverde
6%
Jolene Keefer
- PETER AND THE STAR CATCHER
- Fredericksburg Theater Company
3%
Martha Peneranda
- THE REVOLUTIONISTS
- 100A
3%
Melissa Marlowe
- GREATER TUNA
- 100A
3%
Barbara Coleman
- BRIGHT STAR
- Angelo Civic Theatre
2%
Leah Speed and Ethan Bilbrey
- OKLAHOMA!
- Angelo Civic Theatre
2%
Trina Medellin, Barbara Coleman, and Chloe Casey
- BRIGHT STAR
- Angelo Civic Theatre
2%
Augusto Cuellar
- TALLEY'S FOLLY
- 100A
1%
Leah Speed
- RUMORS
- Angelo Civic Theatre
0%Best Dance Production THE NUTCRACKER
- Ballet San Angelo
48%
THE WEDDING SINGER
- Circle Arts Theatre
40%BEYOND BALLET: EXPERIMENTAL WORKS IN MUSIC & DANCE
- Ballet San Angelo
11%Best Direction Of A Musical
Donna Provencher
- THE WEDDING SINGER
- Circle Arts Theatre
34%
Gwendolyn J. Kandt
- GODSPELL
- Crystal Sea Drama Company
13%
Jimmy Moore
- ANYTHING GOES
- San Pedro Playhouse
13%
Nathan Stith
- JERSEY BOYS
- San Pedro Playhouse
13%
Jimmy Moore
- ROCKY HORROR SHOW
- San Pedro Playhouse
9%
Cameron O'Briant & Julie Hamil
- BEST LITTLE WHOREHOUSE IN TEXAS
- Angelo Civic Theatre
8%
Cameron O'Briant
- THE BEST LITTLE WHOREHOUSE IN TEXAS
- Angelo Civic Theatre
6%
China Young
- BRIGHT STAR
- Angelo Civic Theatre
4%Best Direction Of A Play
Laura T Garza
- MOTHER COURAGE AND HER CHILDREN
- San Antonio College Theatre
17%
Donna Provencher and Barry Goettl
- THE MOUSETRAP
- Boerne Community Theatre
15%
Allen Rudolph
- TACKY GARDENS
- Boerne Community Theatre
13%
Jeffery Hensel
- THE MOUNTAIN KING
- Boerne Community Theatre
8%
Jimmy Moore
- AMADEUS
- Classic Theatre
7%
Chasity Trajcheski
- THE ODD COUPLE FEMALE VERSION
- Fredericksburg Theater Company
5%
Lou Garza
- WHEN BULLFROGS SING OPERA
- S.t.a.g.e. bulverde
5%
Barry Goettl
- THE SUBJECT WAS ROSES
- Bulverde S.T.A.G.E.
5%
Saphire Mendez
- CALLING
- Overtime Theater
5%
Emely Valladares-Orellana, Sarah Middleton, Zoebella Bookter
- MEN ON BOATS
- Palo Alto College - Teatro Palo Alto
5%
Laura T Garza
- MOJADA: A MEDEA IN LOS ANGELES
- Teatro Audaz San Antonio
4%
Tim Hedgepeth
- GREATER TUNA
- 100A
3%
DR. SUSANNA MORROW
- THE REVOLUTIONISTS
- 100A
2%
David Connelly
- TALLEY'S FOLLY
- 100A
2%
Charles Tyler Matlock
- WAIT UNTIL DARK
- Angelo Civic Theatre
1%
Ruby Reyes
- LAS COMADRES DE MORALES STREET
- Guadalupe Theatre
1%
Ruby Ruiz
- LAS COMADRES DE MORALES STREET
- Guadalupe Theatre
1%
Susanna Morrow
- THE REVOLUTIONISTS
- 100A
1%Best Ensemble THE WEDDING SINGER
- Circle Arts Theatre
19%THE MOUSETRAP
- Boerne Community Theatre
19%JERSEY BOYS
- San Pedro Playhouse
14%GODSPELL
- Crystal Sea Drama Company
10%A XMAS CUENTO REMIX
- Teatro Audaz San Antonio
9%MEN ON BOATS
- Palo Alto College - Teatro Palo Alto
7%THE ODD COUPLE FEMALE VERSION
- Fredericksburg Theater Company
6%BEST LITTLE WHOREHOUSE IN TEXAS
- Angelo Civic Theatre
4%TALLEY’S FOLLY
- 100A
2%REVOLUTIONISTS
- Tobin Center
2%LAS COMADRES DE MORALES STREET
- Guadalupe Theatre
2%THE BEST LITTLE WHOREHOUSE IN TEXAS
- Angelo Civic Theatre
2%THE REVOLUTIONISTS
- 100 A Productions
2%BRIGHT STAR
- Angelo Civic theatre
1%GREATER TUNA
- 100A
1%Best Lighting Design Of A Play Or Musical
Daniel Heggem
- THE MOUSETRAP
- Boerne Community Theatre
28%
Devin Vanderveer
- THE MOUNTAIN KING
- Boerne Community Theatre
15%
Brandon Rosen
- MOJADA
- Teatro Audaz San Antonio
12%
Kyllie Avery
- JERSEY BOYS
- San Pedro Playhouse
12%
Brandon R. Rosen
- MEN ON BOATS
- Palo Alto College - Teatro Palo Alto
9%
Chuck Drew
- GREATER TUNA
- 100A
7%
Dylan Brainard
- THE REVOLUTIONISTS
- 100A
5%
Lance Turner
- THE BEST LITTLE WHOREHOUSE IN TEXAS
- Angelo Civic Theatre
5%
Lance Turner
- BRIGHT STAR
- Angelo Civic Theatre
3%
Christian Clark
- RED ,WHITE AND BLUE FOR YOU
- San angelo performing arts center
2%
Chuck Drew
- TALLEY'S FOLLY
- 100A
2%Best Music Direction & Orchestra Performance
Melissa Beaudin-Vandolder
- THE WEDDING SINGER
- Circle Arts Theatre
26%
Jaime Ramirez
- JERSEY BOYS
- San Pedro Playhouse
21%
Jessica West
- GODSPELL
- Crystal Sea Drama Company
20%
Hunter Garrett
- A XMAS CUENTO REMIX
- Teatro Audaz San Antonio
15%
Julie Hamil
- THE BEST LITTLE WHOREHOUSE IN TEXAS
- Angelo Civic Theatre
9%
Eric Montoya
- THE REVOLUTIONISTS
- 100A
5%
Julie Hamil and sariah Noworatzky
- OKLAHOMA!
- Angelo Civic Theatre
3%
Julie Hamil
- BRIGHT STAR
- Angelo Civic theatre
2%Best Musical THE WEDDING SINGER
- Circle Arts Theatre
30%JERSEY BOYS
- San Pedro Playhouse
23%JOSEPH AND THE DREAM COAT
- Hill Country Arts Foundation
21%GODSPELL
- Crystal Sea Drama Company
15%THE BEST LITTLE WHOREHOUSE IN TEXAS
- Angelo Civic Theatre
7%BRIGHTSTAR
- Angelo Civic Theatre
3%Best New Play Or Musical THE MOUNTAIN KING
- Boerne Community Theatre
25%TACKY GARDENS
- Boerne Community Theatre
24%A XMAS CUENTO REMIX
- Teatro Audaz San Antonio
15%FLOOD
- The Overtime
10%THE BATTLE OF BAMBER BRIDGE
- Overtime Theater
8%CALLING
- Overtime Theater
6%BRIGHT STAR
- Angelo Civic Theatre
5%LAS COMADRES DE MORALES STREET
- Jump Start
3%YAZOO, MISS'SSIPPI
- Overtime Theater
3%Best Performer In A Musical
Robert Gonzalez
- INTO THE WOODS
- Playhouse 2000
19%
Taylor Dabbs
- THE WEDDING SINGER
- Circle Arts Theatre
16%
Niko De La Garza
- GODSPELL
- Crystal Sea Drama Company
11%
Anthony Martucci
- JERSEY BOYS
- San Pedro Playhouse
10%
Mike Parisi
- JERSEY BOYS
- San Pedro Playhouse
9%
Taylor Luke
- THE WEDDING SINGER
- Circle Arts Theatre
7%
Kaden Wright
- OKLAHOMA!
- Angelo Civic Theatre
6%
Rachael Remlinger
- JOSEPH AND THE TECHNICOLOR DREAMCOAT
- Hill Country Arts Foundation
5%
Alysa Spence
- BEST LITTLE WHOREHOUSE IN TEXAS
- Angelo Civic Theatre
4%
Rachael Remlinger
- PROMISES PROMISES
- Hill Country Arts Foundation
4%
Georgia Swaney
- BRIGHT STAR
- Angelo Civic Theatre
4%
Trina Delgado
- THE BEST LITTLE WHOREHOUSE IN TEXAS
- Angelo Civic Theatre
2%
Trina Medellin
- BEST LITTLE WHOREHOUSE IN TEXAS
- Angelo Civic Theatre
2%
Deja Martinez
- BRIGHT STAR
- Angelo Civic Theatre
1%
Gianni Mares
- BRIGHT STAR
- Angelo Civic Theatre
1%
Sarah Olson
- WINTER WONDERETTES
- Angelo Civic Theatre
0%Best Performer In A Play
Donna Provencher
- THE MOUSETRAP
- Boerne Community Theatre
13%
Kane Lopez
- MOTHER COURAGE AND HER CHILDREN
- San Antonio College Theatre
9%
Ila Handy
- TACKY GARDENS
- Boerne Community Theatre
9%
Davis Hayes
- THE MOUNTAIN KING
- Boerne Community Theatre
7%
Robert Moritz
- FLOOD
- The Overtime
6%
Taylor Lueckenotte
- THE MOUSETRAP
- Boerne Community Theatre
6%
Emely Valladares-Orellana
- MEN ON BOATS
- Palo Alto College - Teatro Palo Alto
5%
Brooke Arnold
- BAMBER BRIDGE
- Overtime Theater
5%
Steve Harris
- THE MOUNTAIN KING
- Boerne Community Theatre
5%
Kelli Grant
- WHEN BULLFROGS SING OPERA
- S.t.a.g.e. bulverde
4%
Dani Gonzales
- MOJADA: A MEDEA IN LOS ANGELES
- Teatro Audaz San Antonio
4%
Donna Provencher
- THE SUBJECT WAS ROSES
- Bulverde S.T.A.G.E.
3%
Belinda Harolds
- YAZOO, MISS'SSIPPI
- Overtime Theater
3%
Rebecca Vidal
- THE TEMPEST
- Playhouse 2000
2%
Grantham Woods
- GREATER TUNA
- 100A
2%
Jeffery Hensel
- THE MOUSETRAP
- Boerne Community Theatre
2%
Jade M. Zapata
- THE IMPORTANCE OF BEING EARNEST
- Teatro Audaz San Antonio
2%
Sara Holliday
- THE ODD COUPLE FEMALE VERSION
- Fredericksburg Theater Company
2%
Kaitlin Jones
- THE REVOLUTIONISTS
- 100 A productions
2%
Mark Stringham
- MATT FRIEDMAN
- 100A
1%
Robin Cunningham
- WHEN BULLFROGS SING OPERA
- S.t.a.g.e. bulverde
1%
Kaden Wright
- WAIT UNTIL DARK
- Angelo Civic Theatre
1%
Gloria Sanchez
- GREATER TUNA
- 100A
1%
Isiah Flores
- MOTHER COURAGE AND HER CHILDREN
- San Antonio College Theatre
1%
Cindy Martinez
- LAS COMADRES DE MORALES STREET
- Jump Start
1%Best Play THE MOUSETRAP
- Boerne Community Theatre
16%MOTHER COURAGE AND HER CHILDREN
- San Antonio College Theatre
15%TACKY GARDENS
- Boerne Community Theatre
14%THE MOUNTAIN KING
- Boerne Community Theatre
8%LOST IN YONKERS
- Playhouse 2000
8%WHEN BULLFROGS SING OPERA
- S.t.a.g.e. bulverde
7%THE BATTLE OF BAMBER BRIDGE
- Overtime Theater
5%MEN ON BOATS
- Palo Alto College - Teatro Palo Alto
4%THE ODD COUPLE FEMALE VERSION
- Fredericksburg Theater Company
4%YAZOO, MISS'SSIPPI
- Overtime Theater
3%SEE HOW THEY RUN
- UIW
3%GREATER TUNA
- 100A
2%THE REVOLUTIONISTS
- 100A
2%RUMORS
- Angelo Civic Theatre
2%TALLEY'S FOLLY
- 100A
1%LAS COMADRES DE MORALES STREET
- Jump Start Performance Company
1%HOUND OF THE BASKERVILLES
- Angelo Civic Theatre
1%WAIT UNTIL DARK
- Angelo Civic Theatre
1%DO YOU FEEL ANGER
- Miscast Theatre Company
1%REVOLUTIONISTS
- Tobin Center
1%Best Production of an Opera MADAMA BUTTERFLY
- Opera San Antonio
80%CRUZAR
- Opera San Antonio
20%Best Scenic Design Of A Play Or Musical
Robert Moritz
- THE MOUSETRAP
- Boerne Community Theatre
21%
Nathan Thurman
- MOTHER COURAGE AND HER CHILDREN
- San Antonio College Theatre
17%
Allen Rudolph
- TACKY GARDENS
- Boerne Community Theatre
15%
Javier Sanchez
- JERSEY BOYS
- San Pedro Playhouse
9%
Jeff Cunningham
- THE ODD COUPLE FEMALE VERSION
- Fredericksburg Theater Company
8%
Jimmy Moore
- ANYTHING GOES
- San Pedro Playhouse
8%
Max Estudillo Cantu
- THE IMPORTANCE OF BEING EARNEST
- Teatro Audaz San Antonio
6%
Nicolas Castanon
- MEN ON BOATS
- Palo Alto College
5%
Lance Turner
- BEST LITTLE WHOREHOUSE IN TEXAS
- Angelo Civic Theatre
3%
Rick Frederick
- GREATER TUNA
- 100A
3%
Karen Miller
- TALLEY’S FOLLY
- 100A
2%
Martha Pernada
- THE REVOLUTIONISTS
- 100A
2%
Lance Turner
- BRIGHT STAR
- Angelo Civic Theatre
1%Best Sound Design Of A Play Or Musical
Dylan Byrnes
- THE MOUSETRAP
- Boerne Community Theatre
28%
Allen Rudolph
- EBENEZER SCROOGE'S BIG BOERNE CHRISTMAS SHOW
- Boerne Community Theatre
17%
Meredith Shuman
- JERSEY BOYS
- San Pedro Playhouse
16%
Rey Calderon
- MEN ON BOATS
- Palo Alto College - Teatro Palo Alto
9%
Eric Montoya
- THE REVOLUTIONISTS
- 100A
9%
Jillian Campos
- MOJADA: A MEDEA IN LOS ANGELES
- Teatro Audaz San Antonio
8%
Laura willig
- RED WHITE AND BLUE FOR YOU
- San amgelo performing arts center
8%
Meredith Shuman
- GREATER TUNA
- 100A
3%
Eric Montoya
- TALLEY'S FOLLY
- 100A
2%Best Supporting Performer In A Musical
Jackson Gable
- JERSEY BOYS
- San Pedro Playhouse
21%
Chelsea Debonopaula
- THE WEDDING SINGER
- Circle Arts Theatre
13%
Mia Whalen
- GODSPELL
- Crystal Sea Drama Company
12%
Rebekah Remlinger
- PROMISES, PROMISES
- Hill Country Arts Foundation
11%
Billie Guffey
- THE WEDDING SINGER
- Circle Arts Theatre
10%
Salomon Lopez
- THE WEDDING SINGER
- Circle Arts Theatre
8%
Noah Tarnow
- THE WEDDING SINGER
- Circle Arts Theatre
7%
Alyssa Spence
- THE BEST LITTLE WHOREHOUSE IN TEXAS
- Angelo Civic Theatre
5%
Esther Whited
- BRIGHT STAR
- Angelo Civic Theatre
5%
Kraig Schell
- BEST LITTLE WHOREHOUSE IN TEXAS
- Angelo Civic Theatre
2%
Nathan Miller
- BRIGHT STAR
- Angelo Civic Theatre
2%
Georgia Swaney
- BRIGHT STAR
- Angelo Civic Theatre
1%Best Supporting Performer In A Play
Alex Aleman
- MOTHER COURAGE AND HER CHILDREN
- San Antonio College Theatre
14%
Jackson Gable
- ROMEO & JULIET
- Classic Theatre
9%
James Augustine
- TACKY GARDENS
- Boerne Community Theatre
9%
Rebekah Remlinger
- LOST IN YONKERS
- Playhouse 2000
8%
Becca Adams
- WHEN BULLFROGS SING OPERA
- S.t.a.g.e. bulverde
8%
Kareem Abu Dahab
- THE MOUSETRAP
- Boerne Community Theatre
6%
Keisha McFerrin
- THE MOUSETRAP
- Boerne Community Theatre
6%
Danny Marquez
- THE SUBJECT WAS ROSES
- Bulverde S.T.A.G.E.
6%
DJ Bohman
- THE MOUSETRAP
- Boerne Community Theatre
5%
Georgie Lee
- THE IMPORTANCE OF BEING EARNEST
- Teatro Audaz
5%
Rebekah Remilinger
- THE ODD COUPLE FEMALE VERSION
- Fredericksburg Theater Company
4%
Jonathan Cordaway
- MOTHER COURAGE AND HER CHILDREN
- San Antonio College Theatre
3%
Allie Perez
- THE REVOLUTIONISTS
- 100A
3%
Cindy Rodriguez Martinez
- MOJADA: A MEDEA IN LOS ANGELES
- Teatro Audaz San Antonio
2%
Angie Flores
- MOJADA: A MEDEA IN LOS ANGELES
- Teatro Audaz San Antonio
2%
Caitlin Hoover
- THE ODD COUPLE FEMALE VERSION
- Fredericksburg Theater Company
2%
Lucy Perez
- MOTHER COURAGE AND HER CHILDREN
- San Antonio College Theatre
2%
Briana Morales
- THE IMPORTANCE OF BEING EARNEST
- Teatro Audaz San Antonio
1%
Emily Spicer
- THE REVOLUTIONISTS
- 100A
1%
Lauren Spraggins
- THE ODD COUPLE FEMALE VERSION
- Fredericksburg Theater Company
1%
Emily Huber
- YAZOO, MISS'SSIPPI
- Overtime Theater
1%
Marissa Vaughan
- THE ODD COUPLE FEMALE VERSION
- Fredericksburg Theater Company
1%
Kaitlyn Jones
- THE REVOLUTIONISTS
- 100A
1%
Josh Rocchi
- WAIT UNTIL DARK
- Angelo Civic Theatre
0%
Emily Lemons
- RUMORS
- Angelo Civic Theatre
0%Best Theatre For Young Audiences Production PETER/WENDY
- San Antonio College Theatre
53%THE ARISTOCATS
- Fredericksburg Theater Company
30%CAMILLA LA MAGICA MAKES TAMALES
- Palo Alto College - Teatro Palo Alto
17%Favorite Local Theatre
Boerne Community Theatre
23%
San Pedro Playhouse
12%
Teatro Audaz
12%
Circle Arts Theatre
9%
Playhouse 2000
9%
Crystal Sea Drama Company
8%
Overtime Theater
6%
S.t.a.g.e. bulverde
6%
Palo Alto College - Teatro Palo Alto
4%
Tobin Center
3%
Fredericksburg Theater Company
2%
Bulverde S.T.A.G.E.
2%
Miscast Theatre Company
1%
Guadalupe Theatre
1%
100 PRODUCTIONS / THE TOBIN CENTER
1%
Angelo Civic Theatre
1%
100A
1%
Jump Start
0%
Guadalupe Cultural Arts Center
0%