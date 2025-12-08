Latest Standings Announced for the 2025 BroadwayWorld Salt Lake City Awards; West Valley Performing Arts Center Leads Favorite Theatre!

Get all the top news & discounts for Salt Lake City & beyond.
The Latest standings have been released for the 2025 BroadwayWorld Salt Lake City Awards. Don't miss out on making sure that your favorite theatres, stars, and shows get the recognition they deserve!
The 2025 Regional Awards honor regional productions, touring shows, and more which had their first performance between October 1, 2024 through September 30, 2025. Winners will be announced in January.
This year the BroadwayWorld Regional Awards include over 100 cities across America, Canada, Central and South America, Europe, and Asia.
2025 BroadwayWorld Salt Lake City Standings
Best Choreography Of A Play Or Musical
Ben Roeling and Izzy Arrietta
- A CHORUS LINE
- West Valley Performing Arts Center
21%
Alaina Stone
- ANNIE
- Taylorsville Arts Council
7%
Aaron Larsen Ford
- TUCK EVERLASTING
- Centerpoint Theatre
6%
Penny Saunders
- AN AMERICAN IN PARIS
- The Ruth & Nathan Hale Theater
6%
Heather Jefferies
- DOGFIGHT
- Sentinel Theatre
6%
Sam Stowell
- BRIGHT STAR
- Draper Historic Theatre
5%
Stephanie Cole
- BRIGHT STAR
- Sentinel Theatre
5%
Mara Newbery Greer
- NEWSIES
- Tuacahn Center for the Arts
5%
Diana Dresser
- A GENTLEMAN'S GUIDE TO LOVE & MURDER
- Utah Shakespeare Festival
4%
Lindsey D. Smith
- PRINCE OF EGYPT
- Hale Centre Theatre
4%
Nick Garner
- A CHRISTMAS CAROL
- The Ruth & Nathan Hale Theater
4%
Cynthia Fleming
- SLAC'S SUMMER SHOW: THE SECRET LIVES OF THE REAL WIVES IN THE SALT LAKE HIVE
- Salt Lake Acting Company
4%
David Smith
- LITTLE WOMEN
- Hale Centre Theatre
3%
David Walker
- INTO THE WOODS
- Creekside Theatre Fest
3%
Karllen Johnson
- THE LIGHTNING THIEF
- Cottonwood Heights Arts Council
2%
Lindsey Smith
- FINDING NEVERLAND
- Hale Centre Theatre
2%
Eric Sciotto
- BAT BOY: THE MUSICAL
- Salt Lake Acting Company
2%
Heather Childs
- ANNIE
- Taylorsville Arts Council
2%
Nathan Balser
- THE WIZARD OF OZ
- Sundance Summer Musical
1%
Sarah Heiner
- THE PROM
- OPPA!
1%
Karen Azenberg
- JERSEY BOYS
- Pioneer Theatre Company
1%
Natalie Malotke
- WAITRESS
- Pioneer Theatre Company
1%
Latoya Cameron & Tito Smeeth Livas
- WHITELISTED
- Salt Lake Acting Company
1%
Ramsi Stoker & Lindsey D Smith
- FINDING NEVERLAND
- Hale Centre Theatre
1%
Gerry McIntyre
- BEAUTIFUL
- Pioneer Theatre Company
1%Best Costume Design Of A Play Or Musical
Alicia Kondrick
- THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME
- West Valley Performing Arts Center
21%
Ashley North
- BRIGHT STAR
- Draper Historic Theatre
7%
Alicia Kondrick
- A CHORUS LINE
- West Valley Performing Arts Center
6%
Brenda Van Der Wiel
- AN AMERICAN IN PARIS
- The Ruth & Nathan Hale Theater
5%
Rebecca Fenton
- BRIGHT STAR
- Sentinel Theatre
5%
Bill Black
- AS YOU LIKE IT
- Utah Shakespeare Festival
4%
Torrey Woolsey
- JEKYLL & HYDE
- The Hopebox Theatre
3%
Alicia Kondrick
- THE PLAY THAT GOES WRONG
- West Valley Arts
3%
Stephanie Colyar
- CATS
- Centerpointe Theatre
3%
Nancy Henderson
- ANNIE
- Taylorsville Arts Council
3%
Bill Black
- THE IMPORTANCE OF BEING EARNEST
- Utah Shakespeare Festival
3%
Amanda Larsen
- JOSEPH AND THE...
- OPPA!
3%
Boston Partridge
- ROMEO & JULIET
- Tooele Valley Theatre
3%
Maria Menlove
- JOSEPH AND THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT
- The Ziegfeld Theater
3%
Jen Jackson
- THE LIGHTNING THIEF
- Cottonwood Heights Arts Council
3%
Lauri Baird
- A CHRISTMAS CAROL
- The Ruth & Nathan Hale Theater
2%
Tabitha Sublette
- MYSTIC PIZZA
- Allred Theatre
2%
Joy Zhu
- FINDING NEVERLAND
- Hale Centre Theatre
2%
Candice Nielsen
- PRINCE OF EGYPT
- Hale Centre Theatre
2%
Lauren Roark
- MACBETH
- Utah Shakespeare Festival
2%
Ricky Lurie
- NEWSIES
- Tuacahn Center for the Arts
1%
Brenda Van Der Weil
- JERSEY BOYS
- Pioneer Theatre Company
1%
Jen Christensen
- INTO THE WOODS
- Creekside Theatre Fest
1%
Ryan Moller
- THE WIZARD OF OZ
- Tuacahn Center for the Arts
1%
Elizabeth Webb & Sofia Paredes-Kenrick
- BAT BOY: THE MUSICAL
- Salt Lake Acting Company
1%Best Dance Production FOOTLOOSE
- Hale Centre Theatre
44%AN AMERICAN IN PARIS
- The Ruth & Nathan Hale Theater
28%A CHORUS LINE
- West Valley Performing Arts Center
28%Best Direction Of A Musical
Kate Rufener
- THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME
- West Valley Arts
17%
Andrew Jefferies
- DOGFIGHT
- Sentinel Theatre
10%
Andrew Jefferies
- BRIGHT STAR
- Sentinel Theatre
6%
Andrew Barratt Lewis
- MYSTIC PIZZA
- Allred Theater
6%
Amanda Berg Wilson
- A GENTLEMAN'S GUIDE TO LOVE & MURDER
- Utah Shakespeare Festival
6%
Ben Roeling and Izzy Arietta
- A CHORUS LINE
- West Valley Performing Arts Center
5%
Jennifer Hill Barlow
- AN AMERICAN IN PARIS
- The Ruth & Nathan Hale Theater
4%
Ryan Bruckman
- SOMETHING ROTTEN!
- Hopebox Theatre
3%
Cassidy Wixon-Heise
- JESUS CHRIST SUPERSTAR
- Ziegfeld Theater
3%
Wendy Dahl-Smedshammer
- ANNIE
- Taylorsville Arts Council
3%
Mindy Eckroth
- BRIGHT STAR
- Draper Historic Theatre
3%
Brooklynn Kohler
- ALICE BY HEART
- West Valley Arts
3%
Danny Inkley
- TUCK EVERLASTING
- Centerpoint Legacy Theatre
3%
David Smith
- LITTLE WOMEN
- Hale Centre Theatre
3%
Sadie Saunders Day
- JEKYLL & HYDE
- The Hopebox Theatre
3%
Dave Tinney
- FINDING NEVERLAND
- Hale Centre Theatre
2%
Karen Azenberg
- DEAR EVAN HANSEN
- Pioneer Theatre Co
2%
Ashley Grant
- JOSEPH AND THE...
- OPPA!
2%
Eric Sciotto
- BAT BOY: THE MUSICAL
- Salt Lake Acting Company
2%
Dave Tinney
- PRINCE OF EGYPT
- Hale Centre Theatre
1%
David Walker
- INTO THE WOODS
- Creekside Theatre Fest
1%
Sarah Hartmann
- NEWSIES
- Tuacahn Center for the Arts
1%
chase Grant
- THE WIZARD OF OZ
- Sundance Summer Musical
1%
Wendy Dahl-Smedshammer
- SNOOPY
- Taylorsville Arts Council
1%
Melinda Pfundstein
- WAITRESS
- Pioneer Theatre Company
1%Best Direction Of A Play
Rob Fernandez
- NIGHTFALL
- West Valley Arts
18%
David Morgan
- A CHRISTMAS CAROL
- The Ruth & Nathan Hale Theater
13%
Kristi Curtis
- THE PLAY THAT GOES WRONG
- West Valley Arts
13%
Ada Lauren Taylor
- ROMEO & JULIET
- Tooele Valley Theatre
8%
John DiAntonio
- MACBETH
- Utah Shakespeare Festival
7%
Beth Lopes
- AS YOU LIKE IT
- Utah Shakespeare Festival
7%
Blake Barlow
- THE BOX-CAR CHILDREN
- Creekside Theatre Fest
5%
Rodney Lizcano
- THE IMPORTANCE OF BEING EARNEST
- Utah Shakespeare Festival
4%
Karen Azenberg
- PRAYER FOR THE FRENCH REPUBLIC
- Pioneer Theater
3%
Heather Ann Jackson
- SILENT SKY
- OPPA!
3%
Tom Frey
- 2 PIANOS 4 HANDS
- Pioneer Theatre Company
3%
Jon Liddiard
- HENRY V
- Creekside Theatre Fest
3%
Penelope Caywood & Hannah Keating
- THE ROBERTASSEY
- Salt Lake Acting Company
3%
Latoya Cameron & Tito Smeeth Livas
- WHITELISTED
- Salt Lake Acting Company
2%
Timothy Douglas
- A CASE FOR THE EXISTENCE OF GOD
- Pioneer Theatre Company
2%
Wes Grantom
- SOUVENIR
- Pioneer Theatre Company
2%
Michael John Garces
- DIAL M FOR MURDER
- Pioneer Theatre Co
2%
Michael Perlman
- DEAR JACK, DEAR LOUISE
- Utah Shakespeare Festival
1%Best Ensemble THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME
- West Valley Arts
18%DOGFIGHT
- Sentinel Theatre
8%SOMETHING ROTTEN!
- Hopebox Theatre
7%AN AMERICAN IN PARIS
- The Ruth & Nathan Hale Theater
6%BRIGHT STAR
- Draper Historic Theatre
5%MACBETH
- Utah Shakespeare Festival
5%NEWSIES
- Tuacahn Center for the Arts
5%PRINCE OF EGYPT
- Hale Centre Theatre
4%A CHRISTMAS CAROL
- The Ruth & Nathan Hale Theater
3%A GENTLEMAN’S GUIDE TO LOVE AND MURDER
- Utah Shakespeare Festival
3%ANNIE
- Taylorsville Arts Council
3%MYSTIC PIZZA
- Allred Theater
3%THE LIGHTNING THIEF
- Cottonwood Heights Arts Council
3%DEAR EVAN HANSEN
- Pioneer Theatre Co
3%FINDING NEVERLAND
- Hale Centre Theatre
2%TUCK EVERLASTING
- Centerpoint Theatre
2%BAT BOY: THE MUSICAL
- Salt Lake Acting Company
2%ANASTASIA
- Draper Historic Theatre
2%FLOWERS FOR MRS. HARRIS
- The Ruth & Nathan Hale Theater
1%AS YOU LIKE IT
- Utah Shakespeare Festival
1%THE SOUND OF MUSIC
- Centerpoint Legacy Theatre
1%WAITRESS
- Pioneer Theatre Company
1%SLAC'S SUMMER SHOW: THE SECRET LIVES OF THE REAL WIVES IN THE SALT LAKE HIVE
- Salt Lake Acting Company
1%PRAYER FOR THE FRENCH REPUBLIC
- Pioneer Theater
1%SHE LOVES ME
- OPPA!
1%Best Lighting Design Of A Play Or Musical
Jaron Kent Hermansen
- PRINCE OF EGYPT
- Hale Centre Theatre
16%
Caleb Wallengren
- DOGFIGHT
- Sentinel Theatre
10%
Caleb Wallengren
- BRIGHT STAR
- Sentinel Theatre
10%
Michael Gray
- THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME
- West Valley Arts
5%
Caden Schaefer
- MYSTIC PIZZA
- Allred Theatre
5%
Ryan Fallis
- AN AMERICAN IN PARIS
- The Ruth & Nathan Hale Theater
5%
Dalton Hamilton
- THE WIZARD OF OZ
- Tuacahn Center for the Arts
4%
Renee Fowler
- ALICE BY HEART
- West Valley Arts
4%
Jaron Hermansen
- FINDING NEVERLAND
- Hale Centre Theatre
4%
Jessica Greenberg
- A GENTLEMAN'S GUIDE TO LOVE AND MURDER
- Utah Shakespeare Festival
4%
Paul Miller
- DEAR EVAN HANSEN
- Pioneer Theatre Co
4%
Shannon McKinney
- MACBETH
- Utah Shakespeare Festival
3%
Joe Governale
- THE LIGHTNING THIEF
- Cottonwood Heights Arts Council
3%
Ryan Fallis
- A CHORUS LINE
- West Valley Arts
3%
Dawn Chiang
- BEAUTIFUL
- Pioneer Theatre Co
3%
Graham Whipple
- THE WIZARD OF OZ
- Sundance Summer Musical
2%
Zac Bringhurst
- INTO THE WOODS
- Creekside Theatre Fest
2%
Jesse Portillo
- BAT BOY: THE MUSICAL
- Salt Lake Acting Company
2%
Paul Black
- THE LITTLE MERMAID
- Tuacahn Center for the Arts
1%
Rob Siler
- NEWSIES
- Tuacahn Center for the Arts
1%
Sara Clark
- NIGHTFALL
- West Valley Arts
1%
Jesse Portillo
- DON'T LET THE PIGEON DRIVE THE BUS! THE MUSICAL!
- Salt Lake Acting Company
1%
Shannon McKinney
- AS YOU LIKE IT
- Utah Shakespeare Festival
1%
Yael Lubetzsky
- A CASE FOR THE EXISTENCE OF GOD
- Pioneer Theatre Company
1%
Lindsay Young
- DIARY OF A WIMPY KID, THE MUSICAL
- Hale Centre Theatre
1%Best Music Direction & Orchestra Performance
Ai Lesa
- THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME
- West Valley Arts
24%
Chari Bennett
- BRIGHT STAR
- Sentinel Theatre
9%
Anne Puzey
- RAGTIME
- The Ruth & Nathan Hale Theater
9%
Alex Marshall
- BAT BOY: THE MUSICAL
- Salt Lake Acting Company
9%
Brad Carroll
- A GENTLEMAN'S GUIDE TO LOVE AND MURDER
- Utah Shakespeare Festival
7%
Chari Bennett
- DOGFIGHT
- Sentinel Theatre
7%
Anne Puzey
- A CHORUS LINE
- West Valley Arts
5%
Alex Marshall
- PRINCE OF EGYPT
- Hale Centre Theatre
5%
Dr. Robert 'BJ' Bedont
- THE LIGHTNING THIEF
- Cottonwood Heights Arts Council
4%
Christopher Babbage
- NEWSIES
- Tuacahn Center for the Arts
3%
Helen Gregory
- DEAR EVAN HANSEN
- Pioneer Theatre Co
3%
Anne Puzey
- BELOVED KING: A QUEER BIBLE MUSICAL
- Salt Lake Acting Company
3%
Tom Griffin
- WAITRESS
- Pioneer Theatre Company
2%
Maren Hansen
- INTO THE WOODS
- Creekside Theatre Fest
2%
Phil Reno
- JERSEY BOYS
- Pioneer Theatre Company
2%
Christopher Babbage
- THE LITTLE MERMAID
- Tuacahn Center for the Arts
2%
Daniel Mollett
- THE WIZARD OF OZ
- Tuacahn Center for the Arts
2%
Nic Maughan
- NEXT TO NORMAL
- Hart Theater Company
1%
Zach Hansen
- SLAC'S SUMMER SHOW: THE SECRET LIVES OF THE REAL WIVES IN THE SALT LAKE HIVE
- Salt Lake Acting Company
1%
Helen Gregory
- BEAUTIFUL
- Pioneer Theatre Company
1%Best Musical THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME
- West Valley Arts
17%SOMETHING ROTTEN!
- Hopebox Theatre
8%DOGFIGHT
- Sentinel Theatre
7%AN AMERICAN IN PARIS
- The Ruth & Nathan Hale Theater
6%NEWSIES
- Tuacahn Center for the Arts
5%BRIGHT STAR
- Sentinel Theatre
5%A GENTLEMAN'S GUIDE TO LOVE & MURDER
- Utah Shakespeare Festival
5%JEKYLL & HYDE
- The Hopebox Theatre
5%THE LIGHTNING THIEF
- Cottonwood Heights Arts Council
4%PRINCE OF EGYPT
- Hale Centre Theatre
4%DEAR EVAN HANSEN
- Pioneer Theatre Co
3%ANNIE
- Taylorsville Arts Council
3%A CHORUS LINE
- West Valley Arts
3%TUCK EVERLASTING
- Centerpoint Legacy Theatre
3%FINDING NEVERLAND
- Hale Centre Theatre
2%BAT BOY: THE MUSICAL
- Salt Lake Acting Company
2%MYSTIC PIZZA
- Allred Theater
2%NEXT TO NORMAL
- Hart Theater Company
2%SHE LOVES ME
- OPPA!
1%THE SOUND OF MUSIC
- Centerpoint Legacy Theatre
1%WAITRESS
- Pioneer Theatre Company
1%SLAC'S SUMMER SHOW: THE SECRET LIVES OF THE REAL WIVES IN THE SALT LAKE HIVE
- Salt Lake Acting Company
1%A CHRISTMAS CAROL
- Tuacahn Hafen Theatre
1%THE WIZARD OF OZ
- Tuacahn Center for the Arts
1%THE PROM
- OPPA!
1%Best New Play Or Musical STAR OF WONDER
- West Valley Arts
30%MYSTIC PIZZA
- Allred Theater
20%THE BOX-CAR CHILDREN
- Creekside Theatre Fest
19%BELOVED KING: A QUEER BIBLE MUSICAL
- Salt Lake Acting Company
11%SLAC'S SUMMER SHOW: THE SECRET LIVES OF THE REAL WIVES IN THE SALT LAKE HIVE
- Salt Lake Acting Company
8%WHITELISTED
- Salt Lake Acting Company
7%THE ROBERTASSEY
- Salt Lake Acting Company
5%Best Performer In A Musical
Chase Peterson
- THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME
- West Valley Arts
13%
Brynn Thurston
- SOMETHING ROTTEN!
- The Hopebox Theatre
10%
Chelsea Campbell
- BRIGHT STAR
- Draper Historic Theatre
8%
Ali Gordon
- DOGFIGHT
- Sentinel Theatre
5%
Kailey Simmons
- BRIGHT STAR
- Sentinel Theatre
5%
Adam Moore
- DOGFIGHT
- Sentinel Theatre
4%
Rob Riordan
- A GENTLEMAN'S GUIDE TO LOVE & MURDER
- Utah Shakespeare Festival
4%
Beatriz Melo
- THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME
- West Valley Arts
4%
Nellie Hasler
- ANNIE
- Taylorsville Arts Council
3%
Camdyn Anderson
- MYSTIC PIZZA
- Allred Theatre
3%
Thomas Wood
- AN AMERICAN IN PARIS
- The Ruth & Nathan Hale Theater
3%
Ella Bleu Bradford
- AN AMERICAN IN PARIS
- The Ruth & Nathan Hale Theater
3%
Johnathan Tanner
- AN AMERICAN IN PARIS
- The Ruth & Nathan Hale Theater
2%
Kyle Dalsimer
- DEAR EVAN HANSEN
- Pioneer Theatre Co
2%
Tanner Tate
- BIG FISH
- Kensington Theatre Company
2%
Taylor Smith
- THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME
- West Valley Arts
2%
Ellie England
- THE LIGHTNING THIEF
- Cottonwood Heights Arts Council
2%
Bailey Johnson
- A CHORUS LINE
- West Valley Arts
2%
Amy Shreeve Keeler
- RAGTIME
- The Ruth & Nathan Hale Theater
1%
David Smith
- FINDING NEVERLAND
- Hale Centre Theatre
1%
Isaac Carrillo
- BRIGHT STAR
- Draper Historic Theatre
1%
Amanda Crabb
- SISTER ACT
- HCT
1%
Jordan Briggs
- AN AMERICAN IN PARIS
- The Ruth & Nathan Hale Theater
1%
Ben Lowell
- DADDY LONG LEGS
- Centerpoint Theatre
1%
Joseph Paul Branca
- NEXT TO NORMAL
- Hart Theater Company
1%Best Performer In A Play
Adam Packard
- THE PLAY THAT GOES WRONG
- West Valley Arts
20%
Jillian Joy
- THE PLAY THE GOES WRONG
- West Valley Arts
16%
Daniel Hess
- A CHRISTMAS CAROL
- The Ruth & Nathan Hale Theater
13%
Cassandra Bissell
- MACBETH
- Utah Shakespeare Festival
6%
Anne Louise Brings
- THE ROBERTASSEY
- Salt Lake Acting Company
5%
Olivia D. Dawson
- STEEL MAGNOLIAS
- Utah Shakespeare Festival
5%
Kayland Jordan
- AS YOU LIKE IT
- Utah Shakespeare Festival
4%
Walter Kmiec
- MACBETH
- Utah Shakespeare Festival
4%
Kai Freeman
- ROMEO & JULIET
- Tooele Valley Theatre
4%
Collette Astle
- WHITELISTED
- Salt Lake Acting Company
3%
Cassie Hurt-McLarty
- SILENT SKY
- OPPA!
3%
Kennedi Drake
- ROMEO & JULIET
- Tooele Valley Theatre
3%
Matt McGloin
- 2 PIANOS 4 HANDS
- Pioneer Theatre Company
2%
Kim Taff
- PRAYER FOR THE FRENCH REPUBLIC
- Pioneer Theater
2%
Richard Todd Adams
- 2 PIANOS 4 HANDS
- Pioneer Theatre Company
2%
Dan Tate
- TUNA DOES VEGAS
- OPPA!
2%
Jarod Lewis
- HENRY V
- Creekside Theatre Fest
2%
Linda Mugleston
- SOUVENIR
- Pioneer Theatre Company
2%
Jon Hudson Odom
- A CASE FOR THE EXISTENCE OF GOD
- Pioneer Theatre Company
1%
Brandon Stauffer
- TUNA DOES VEGAS
- OPPA!
1%
Kathryn Ktel
- ANTONY & CLEOPATRA
- Utah Shakespeare Festival
1%
Marcee Ludlow
- SILENT SKY
- OPPA!
1%Best Play THE PLAY THAT GOES WRONG
- West Valley Arts
24%A CHRISTMAS CAROL
- The Ruth & Nathan Hale Theater
13%TWELVE ANGRY MEN
- HCT
9%ROMEO & JULIET
- Tooele Valley Theatre
9%MACBETH
- Utah Shakespeare Festival
5%AS YOU LIKE IT
- Utah Shakespeare Festival
5%WHITELISTED
- Salt Lake Acting Company
4%STEEL MAGNOLIAS
- Utah Shakespeare Festival
3%A CASE FOR THE EXISTENCE OF GOD
- Pioneer Theatre Company
3%THE BOX-CAR CHILDREN
- Creekside Theatre Fest
3%NIGHTFALL
- West Valley Arts
3%TWO PIANOS FOUR HANDS
- Pioneer Theatre Co
2%THE ROBERTASSEY
- Salt Lake Acting Company
2%TUNA DOES VEGAS
- OPPA!
2%DEAR JACK, DEAR LOUISE
- Utah Shakespeare Festival
2%2 PIANOS 4 HANDS
- Pioneer Theatre Company
2%DIAL M FOR MURDER
- Pioneer Theatre Co
2%SOUVENIR
- Pioneer Theatre Company
2%SILENT SKY
- OPPA!
1%PRAYER FOR THE FRENCH REPUBLIC
- Pioneer Theater
1%HENRY V
- Creekside Theatre Fest
1%CASE FOR THE EXISTENCE OF GOD
- Pioneer Theatre Co
1%Best Scenic Design Of A Play Or Musical
Adam Flitton
- THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME
- West Valley Arts
19%
Caleb Wallengren
- DOGFIGHT
- Sentinel Theatre
9%
Apollo Mark Weaver
- MACBETH
- Utah Shakespeare Festival
9%
Bruce Cutler
- DEAR EVAN HANSEN
- Pioneer Theatre Co
5%
Nate Bertone
- PRINCE OF EGYPT
- Hale Centre Theatre
5%
Kristyan Williams
- BRIGHT STAR
- Sentinel Theatre
5%
Jo Winiarski
- AN AMERICAN IN PARIS
- The Ruth & Nathan Hale Theater
5%
Jo Winiarski
- THE IMPORTANCE OF BEING EARNEST
- Utah Shakespeare Festival
4%
Carter Thompson
- A CHRISTMAS CAROL
- The Ruth & Nathan Hale Theater
4%
Morgan Golightly
- ALICE BY HEART
- West Valley Arts
3%
Cully Long
- MYSTIC PIZZA
- Allred Theatre
3%
Nate Bertone
- FINDING NEVERLAND
- Hale Centre Theatre
3%
Clayton Dombach
- NEWSIES
- Tuacahn Center for the Arts
3%
Jenn Taylor
- LITTLE WOMEN
- Hale Centre Theatre
2%
Brandon Stauffer
- JOSEPH AND THE..
- OPPA!
2%
Bryce Cutler
- PRAYER FOR THE FRENCH REPUBLIC
- Pioneer Theatre Company
2%
Nathan Stuart and Winter Craner
- ROMEO & JULIET
- Tooele Valley Theatre
2%
Paul Black
- THE LITTLE MERMAID
- Tuacahn Center for the Arts
2%
Canon Hadfield
- INTO THE WOODS
- Creekside Theatre Fest
2%
Jenn Stapley-Taylor
- TWELVE ANGRY MEN
- HCT
2%
Yoon Bae
- WAITRESS
- Pioneer Theatre Company
2%
Dennis Hassan
- DON'T LET THE PIGEON DRIVE THE BUS! THE MUSICAL
- Salt Lake Acting Company
1%
Shannon McKinney
- AS YOU LIKE IT
- Utah Shakespeare Festival
1%
Jo Winiarski
- STEEL MAGNOLIAS
- Utah Shakespeare Festival
1%
Jo Winiarski
- BAT BOY: THE MUSICAL
- Salt Lake Acting Company
1%Best Sound Design Of A Play Or Musical
Andrew Domyan
- THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME
- West Valley Arts
23%
Chari Bennett
- DOGFIGHT
- Sentinel Theatre
10%
Aaron Hubbard
- DEAR EVAN HANSEN
- Pioneer Theatre Co
7%
Bryce Robinette
- A CHORUS LINE
- West Valley Arts
5%
Richie Trimble
- AN AMERICAN IN PARIS
- The Ruth & Nathan Hale Theater
5%
Carmel Dean
- MYSTIC PIZZA
- Allred Theater
5%
Nathan Martineau
- BRIGHT STAR
- Sentinel Theatre
4%
Grace Heinz
- THE PLAY THAT GOES WRONG
- West Valley Arts
4%
Linsday Jones
- MACBETH
- Utah Shakespeare Festival
4%
Rob Moffat
- FINDING NEVERLAND
- Hale Centre Theatre
4%
Michelle Ohumukini
- PRINCE OF EGYPT
- Hale Centre Theatre
4%
Eric Collins
- A CHRISTMAS CAROL
- Tuacahn Hafen Theatre
3%
Joe Killian
- BAT BOY: THE MUSICAL
- Salt Lake Acting Company
3%
Scott O'Brien
- A GENTLEMAN'S GUIDE TO LOVE & MURDER
- Utah Shakespeare Festival
3%
Josh Liebert
- NEWSIES
- Tuacahn Center for the Arts
2%
Zac Bringhurst
- INTO THE WOODS
- Creekside Theatre Fest
2%
Josh Liebert
- THE WIZARD OF OZ
- Tuacahn Center for the Arts
2%
Lindsay Jones
- AS YOU LIKE IT
- Utah Shakespeare Festival
1%
Penelope Caywood
- DON'T LET THE PIGEON DRIVE THE BUS! THE MUSICAL
- Salt Lake Acting Company
1%
Evan Saunders
- DIARY OF A WIMPY KID, THE MUSICAL
- Hale Centre Theatre
1%
Lindsay Jones
- ANTONY & CLEOPATRA
- Utah Shakespeare Festival
1%
Joe Killian
- SLAC'S SUMMER SHOW: THE SECRET LIVES OF THE REAL WIVES IN THE SALT LAKE HIVE
- Salt Lake Acting Company
1%
Zac Bringhurst
- THE BOX-CAR CHILDREN
- Creekside Theatre Fest
1%
Matt Mitchell
- A CASE FOR THE EXISTENCE OF GOD
- Pioneer Theatre Company
1%
Melanie Chen Cole
- DEAR JACK, DEAR LOUISE
- Utah Shakespeare Festival
1%Best Supporting Performer In A Musical
Sophia Morrill Mancilla
- PRINCE OF EGYPT
- Hale Centre Theatre
12%
Robert Campbell
- JEKYLL & HYDE
- The Hopebox Theatre
7%
Abby Heywood Bradshaw
- BRIGHT STAR
- Draper Historic Theatre
5%
River Robinson
- DOGFIGHT
- Sentinel Theatre
5%
James Carter
- THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME
- West Valley Arts
5%
Angie Call
- A GENTLEMAN'S GUIDE TO LOVE AND MURDER
- Terrace Plaza Playhouse
4%
Abby Linderman
- NEWSIES
- Tuacahn Center for the Arts
4%
Jordan Briggs
- DEAR EVAN HANSEN
- Pioneer Theatre Co
4%
Scotty Fletcher
- SOMETHING ROTTEN!
- The Ruth & Nathan Hale Theater
3%
Trevor Williams
- BRIGHT STAR
- Sentinel Theatre
3%
Graham Ward
- A GENTLEMAN'S GUIDE TO LOVE & MURDER
- Utah Shakespeare Festival
3%
Austinn Le
- THE LIGHTNING THIEF
- Cottonwood Heights Arts Council
2%
Sam Bennett
- DOGFIGHT
- Sentinel Theatre
2%
Lily Shepherd
- BRIGHT STAR
- Sentinel Theatre
2%
RyLee Smedshammer
- ANNIE
- Taylorsville Arts Council
2%
Flynn Mitchell
- FINDING NEVERLAND
- Hale Centre Theatre
2%
Aaron Arnell Harrington
- WAITRESS
- Pioneer Theatre Company
2%
Joseph Paul Branca
- SOMETHING ROTTEN!
- The Ruth & Nathan Hale Theater
2%
Donna Vivino
- DEAR EVAN HANSEN
- Pioneer Theatre Co
2%
Mandy Chandler
- MYSTIC PIZZA
- Allred Theater
2%
Melinda Parrett
- A GENTLEMAN’S GUIDE TO LOVE AND MURDER
- Utah Shakespeare Festival
2%
Scott Urie
- ANNIE
- Taylorsville Arts Council
2%
Teaira Burge
- AN AMERICAN IN PARIS
- The Ruth & Nathan Hale Theater
2%
Ben Roeling
- AN AMERICAN IN PARIS
- The Ruth & Nathan Hale Theater
2%
Anthony Sagaria
- BEAUTIFUL
- Pioneer Theatre Co
2%Best Supporting Performer In A Play
Armando Serrano
- THE PLAY THAT GOES WRONG
- West Valley Arts
20%
Andrew Maddocks
- A CHRISTMAS CAROL
- The Ruth & Nathan Hale Theater
10%
Will Gardner
- A CHRISTMAS CAROL
- The Ruth & Nathan Hale Theater
10%
Anton Moss
- HENRY V
- Creekside Theatre Fest
7%
Dan Radford
- THE PLAY THAT GOES WRONG
- West Valley Arts
6%
Blake Henri
- MACBETH
- Utah Shakespeare Festival
6%
Tessie Smith
- A CHRISTMAS CAROL
- Hale Centre Theatre
6%
Kat Lee
- AS YOU LIKE IT
- Utah Shakespeare Festival
3%
Caitlin Wise
- ANTONY & CLEOPATRA
- Utah Shakespeare Festival
3%
Sofia Paredes-Kenrick
- ROMEO & JULIET
- Tooele Valley Theatre
3%
Bob Walton
- SOUVENIR
- Pioneer Theatre Company
3%
Dee-Dee Darby-Duffin
- WHITELSITED
- Salt Lake Acting Company
2%
Megan Bishop
- ROMEO & JULIET
- Tooele Valley Theatre
2%
Emelie Shinn
- ROMEO & JULIET
- Tooele Valley Theatre
2%
Eric Sciotto
- THE ROBERTASSEY
- Salt Lake Acting Company
2%
Cassandra Bissell
- AS YOU LIKE IT
- Utah Shakespeare Festival
2%
Michael Smith
- THE BOX-CAR CHILDREN
- Creekside Theatre Fest
2%
Lavour Addison
- MACBETH
- Utah Shakespeare Festival
2%
Lucy Lavely
- DIAL M FOR MURDER
- Pioneer Theatre Company
2%
Chauncy Thomas
- MACBETH
- Utah Shakespeare Festival
2%
Dan Domingues
- DIAL M FOR MURDER
- Pioneer Theatre Company
1%
Raine Finch Eldredge
- ROMEO & JULIET
- Tooele Valley Theatre
1%
Jacob Barnes
- WHITELISTED
- Salt Lake Acting Company
1%
Heidi Hackney
- THE ROBERTASSEY
- Salt Lake Acting Company
1%
Joleah Long
- HENRY V
- Creekside Theatre Fest
1%Best Theatre For Young Audiences Production PRINCE OF EGYPT
- Hale Centre Theatre
28%THE ADDAMS FAMILY
- West Valley Arts
20%DIARY OF A WIMPY KID, THE MUSICAL
- Hale Centre Theatre
17%DON'T LET THE PIGEON DRIVE THE BUS! THE MUSICAL!
- Salt Lake Acting Company
12%THE BOX-CAR CHILDREN
- Creekside Theatre Fest
8%PRAYER FOR THE FRENCH REPUBLIC
- Pioneer Theatre
6%CRASH LANDING
- Tooele Valley Theatre
6%STORY WEAVERS
- Hale Centre Theatre
2%Favorite Local Theatre
West Valley Performing Arts Center
22%
Hopebox Theatre
11%
The Ruth & Nathan Hale Theater
9%
Sentinel Theatre
9%
Utah Shakespeare Festival
8%
Hale Centre Theatre
6%
Centerpoint Legacy Theatre
4%
Draper Historic Theatre
4%
Pioneer Theater
3%
Tuacahn Center for the Arts
3%
Taylorsville Arts Council
3%
The Ziegfeld Theater
3%
Tooele Valley Theatre
3%
Salt Lake Acting Company
3%
Parker Theatre
1%
Allred Theater
1%
Saint George Musical Theatre
1%
Scera Theatre
1%
OPPA!
1%
Cottonwood Heights Arts Council
1%
Allred Theatre
1%
Terrace plaza playhouse
1%
Sundance Summer Theatre
0%
Creekside Theatre Fest
0%
Hart Theatre
0%