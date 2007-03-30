First Standings Announced for the 2025 BroadwayWorld Salt Lake City Awards; EVITA Leads Best Musical!

Get all the top news & discounts for Salt Lake City & beyond.
The first standings have been released for the 2025 BroadwayWorld Salt Lake City Awards. Don't miss out on making sure that your favorite theatres, stars, and shows get the recognition they deserve!
The 2025 Regional Awards honor regional productions, touring shows, and more which had their first performance between October 1, 2024 through September 30, 2025. Winners will be announced in January.
This year the BroadwayWorld Regional Awards include over 100 cities across America, Canada, Central and South America, Europe, and Asia.
2025 BroadwayWorld Salt Lake City Standings
Best Choreography Of A Play Or Musical
Ben Roeling and Izzy Arrietta
- A CHORUS LINE
- West Valley Performing Arts Center
11%
Alaina Stone
- ANNIE
- Taylorsville Arts Council
8%
Heather Jefferies
- DOGFIGHT
- Sentinel Theatre
7%
Aaron Larsen Ford
- TUCK EVERLASTING
- Centerpoint Theatre
7%
Penny Saunders
- AN AMERICAN IN PARIS
- The Ruth & Nathan Hale Theater
6%
Sam Stowell
- BRIGHT STAR
- Draper Historic Theatre
6%
Stephanie Cole
- BRIGHT STAR
- Sentinel Theatre
6%
Diana Dresser
- A GENTLEMAN'S GUIDE TO LOVE & MURDER
- Utah Shakespeare Festival
5%
Nick Garner
- A CHRISTMAS CAROL
- The Ruth & Nathan Hale Theater
5%
Mara Newbery Greer
- NEWSIES
- Tuacahn Center for the Arts
4%
Cynthia Fleming
- SLAC'S SUMMER SHOW: THE SECRET LIVES OF THE REAL WIVES IN THE SALT LAKE HIVE
- Salt Lake Acting Company
4%
David Smith
- LITTLE WOMEN
- Hale Centre Theatre
4%
Lindsey D. Smith
- PRINCE OF EGYPT
- Hale Centre Theatre
3%
Karllen Johnson
- THE LIGHTNING THIEF
- Cottonwood Heights Arts Council
3%
David Walker
- INTO THE WOODS
- Creekside Theatre Fest
3%
Lindsey Smith
- FINDING NEVERLAND
- Hale Centre Theatre
3%
Eric Sciotto
- BAT BOY: THE MUSICAL
- Salt Lake Acting Company
3%
Heather Childs
- ANNIE
- Taylorsville Arts Council
2%
Nathan Balser
- THE WIZARD OF OZ
- Sundance Summer Musical
2%
Sarah Heiner
- THE PROM
- OPPA!
1%
Karen Azenberg
- JERSEY BOYS
- Pioneer Theatre Company
1%
Latoya Cameron & Tito Smeeth Livas
- WHITELISTED
- Salt Lake Acting Company
1%
Ramsi Stoker & Lindsey D Smith
- FINDING NEVERLAND
- Hale Centre Theatre
1%
Natalie Malotke
- WAITRESS
- Pioneer Theatre Company
1%
Gerry McIntyre
- BEAUTIFUL
- Pioneer Theatre Company
1%Best Costume Design Of A Play Or Musical
Alicia Kondrick
- THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME
- West Valley Performing Arts Center
9%
Ashley North
- BRIGHT STAR
- Draper Historic Theatre
8%
Alicia Kondrick
- A CHORUS LINE
- West Valley Performing Arts Center
7%
Rebecca Fenton
- BRIGHT STAR
- Sentinel Theatre
6%
Brenda Van Der Wiel
- AN AMERICAN IN PARIS
- The Ruth & Nathan Hale Theater
5%
Torrey Woolsey
- JEKYLL & HYDE
- The Hopebox Theatre
4%
Bill Black
- AS YOU LIKE IT
- Utah Shakespeare Festival
4%
Stephanie Colyar
- CATS
- Centerpointe Theatre
4%
Nancy Henderson
- ANNIE
- Taylorsville Arts Council
4%
Bill Black
- THE IMPORTANCE OF BEING EARNEST
- Utah Shakespeare Festival
4%
Boston Partridge
- ROMEO & JULIET
- Tooele Valley Theatre
4%
Maria Menlove
- JOSEPH AND THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT
- The Ziegfeld Theater
4%
Alicia Kondrick
- THE PLAY THAT GOES WRONG
- West Valley Arts
3%
Jen Jackson
- THE LIGHTNING THIEF
- Cottonwood Heights Arts Council
3%
Amanda Larsen
- JOSEPH AND THE...
- OPPA!
3%
Joy Zhu
- FINDING NEVERLAND
- Hale Centre Theatre
3%
Tabitha Sublette
- MYSTIC PIZZA
- Allred Theatre
3%
Candice Nielsen
- PRINCE OF EGYPT
- Hale Centre Theatre
2%
Lauri Baird
- A CHRISTMAS CAROL
- The Ruth & Nathan Hale Theater
2%
Lauren Roark
- MACBETH
- Utah Shakespeare Festival
2%
Stephanie Colyar
- THE PRODUCERS
- The Ziegfeld Theater
1%
Elizabeth Webb & Sofia Paredes-Kenrick
- BAT BOY: THE MUSICAL
- Salt Lake Acting Company
1%
Ricky Lurie
- NEWSIES
- Tuacahn Center for the Arts
1%
Brenda Van Der Weil
- JERSEY BOYS
- Pioneer Theatre Company
1%
Jen Christensen
- INTO THE WOODS
- Creekside Theatre Fest
1%Best Dance Production FOOTLOOSE
- Hale Centre Theatre
38%AN AMERICAN IN PARIS
- The Ruth & Nathan Hale Theater
33%A CHORUS LINE
- West Valley Performing Arts Center
29%Best Direction Of A Musical
Andrew Jefferies
- DOGFIGHT
- Sentinel Theatre
12%
Andrew Jefferies
- BRIGHT STAR
- Sentinel Theatre
8%
Andrew Barratt Lewis
- MYSTIC PIZZA
- Allred Theater
7%
Amanda Berg Wilson
- A GENTLEMAN'S GUIDE TO LOVE & MURDER
- Utah Shakespeare Festival
6%
Ben Roeling and Izzy Arietta
- A CHORUS LINE
- West Valley Performing Arts Center
5%
Jennifer Hill Barlow
- AN AMERICAN IN PARIS
- The Ruth & Nathan Hale Theater
4%
Ryan Bruckman
- SOMETHING ROTTEN!
- Hopebox Theatre
4%
Kate Rufener
- THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME
- West Valley Arts
4%
Cassidy Wixon-Heise
- JESUS CHRIST SUPERSTAR
- Ziegfeld Theater
4%
Wendy Dahl-Smedshammer
- ANNIE
- Taylorsville Arts Council
4%
Mindy Eckroth
- BRIGHT STAR
- Draper Historic Theatre
4%
Danny Inkley
- TUCK EVERLASTING
- Centerpoint Legacy Theatre
4%
Sadie Saunders Day
- JEKYLL & HYDE
- The Hopebox Theatre
3%
David Smith
- LITTLE WOMEN
- Hale Centre Theatre
3%
Brooklynn Kohler
- ALICE BY HEART
- West Valley Arts
3%
Dave Tinney
- FINDING NEVERLAND
- Hale Centre Theatre
3%
Karen Azenberg
- DEAR EVAN HANSEN
- Pioneer Theatre Co
3%
Ashley Grant
- JOSEPH AND THE...
- OPPA!
2%
Eric Sciotto
- BAT BOY: THE MUSICAL
- Salt Lake Acting Company
2%
Dave Tinney
- PRINCE OF EGYPT
- Hale Centre Theatre
1%
chase Grant
- THE WIZARD OF OZ
- Sundance Summer Musical
1%
Wendy Dahl-Smedshammer
- SNOOPY
- Taylorsville Arts Council
1%
Melinda Pfundstein
- WAITRESS
- Pioneer Theatre Company
1%
David Walker
- INTO THE WOODS
- Creekside Theatre Fest
1%
Wendy Oltmanns
- TITANIC
- On Pitch Performing Arts
1%Best Direction Of A Play
David Morgan
- A CHRISTMAS CAROL
- The Ruth & Nathan Hale Theater
14%
Kristi Curtis
- THE PLAY THAT GOES WRONG
- West Valley Arts
13%
Ada Lauren Taylor
- ROMEO & JULIET
- Tooele Valley Theatre
10%
John DiAntonio
- MACBETH
- Utah Shakespeare Festival
9%
Beth Lopes
- AS YOU LIKE IT
- Utah Shakespeare Festival
8%
Blake Barlow
- THE BOX-CAR CHILDREN
- Creekside Theatre Fest
6%
Rodney Lizcano
- THE IMPORTANCE OF BEING EARNEST
- Utah Shakespeare Festival
5%
Rob Fernandez
- NIGHTFALL
- West Valley Arts
5%
Heather Ann Jackson
- SILENT SKY
- OPPA!
4%
Karen Azenberg
- PRAYER FOR THE FRENCH REPUBLIC
- Pioneer Theater
4%
Penelope Caywood & Hannah Keating
- THE ROBERTASSEY
- Salt Lake Acting Company
3%
Jon Liddiard
- HENRY V
- Creekside Theatre Fest
3%
Tom Frey
- 2 PIANOS 4 HANDS
- Pioneer Theatre Company
3%
Latoya Cameron & Tito Smeeth Livas
- WHITELISTED
- Salt Lake Acting Company
3%
Wes Grantom
- SOUVENIR
- Pioneer Theatre Company
3%
Timothy Douglas
- A CASE FOR THE EXISTENCE OF GOD
- Pioneer Theatre Company
3%
Michael John Garces
- DIAL M FOR MURDER
- Pioneer Theatre Co
2%
Michael Perlman
- DEAR JACK, DEAR LOUISE
- Utah Shakespeare Festival
1%Best Ensemble DOGFIGHT
- Sentinel Theatre
10%SOMETHING ROTTEN!
- Hopebox Theatre
9%THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME
- West Valley Arts
7%BRIGHT STAR
- Draper Historic Theatre
7%MACBETH
- Utah Shakespeare Festival
6%AN AMERICAN IN PARIS
- The Ruth & Nathan Hale Theater
6%NEWSIES
- Tuacahn Center for the Arts
5%PRINCE OF EGYPT
- Hale Centre Theatre
5%ANNIE
- Taylorsville Arts Council
4%MYSTIC PIZZA
- Allred Theater
3%A GENTLEMAN’S GUIDE TO LOVE AND MURDER
- Utah Shakespeare Festival
3%THE LIGHTNING THIEF
- Cottonwood Heights Arts Council
3%DEAR EVAN HANSEN
- Pioneer Theatre Co
3%FINDING NEVERLAND
- Hale Centre Theatre
3%TUCK EVERLASTING
- Centerpoint Theatre
3%BAT BOY: THE MUSICAL
- Salt Lake Acting Company
2%AS YOU LIKE IT
- Utah Shakespeare Festival
2%ANASTASIA
- Draper Historic Theatre
1%A CHRISTMAS CAROL
- The Ruth & Nathan Hale Theater
1%SLAC'S SUMMER SHOW: THE SECRET LIVES OF THE REAL WIVES IN THE SALT LAKE HIVE
- Salt Lake Acting Company
1%WAITRESS
- Pioneer Theatre Company
1%FLOWERS FOR MRS. HARRIS
- The Ruth & Nathan Hale Theater
1%SHE LOVES ME
- OPPA!
1%PRAYER FOR THE FRENCH REPUBLIC
- Pioneer Theater
1%JOSEPH AND THE...
- OPPA!
1%Best Lighting Design Of A Play Or Musical
Caleb Wallengren
- DOGFIGHT
- Sentinel Theatre
12%
Caleb Wallengren
- BRIGHT STAR
- Sentinel Theatre
12%
Caden Schaefer
- MYSTIC PIZZA
- Allred Theatre
6%
Ryan Fallis
- AN AMERICAN IN PARIS
- The Ruth & Nathan Hale Theater
6%
Dalton Hamilton
- THE WIZARD OF OZ
- Tuacahn Center for the Arts
5%
Renee Fowler
- ALICE BY HEART
- West Valley Arts
5%
Paul Miller
- DEAR EVAN HANSEN
- Pioneer Theatre Co
5%
Jaron Hermansen
- FINDING NEVERLAND
- Hale Centre Theatre
4%
Jaron Kent Hermansen
- PRINCE OF EGYPT
- Hale Centre Theatre
4%
Jessica Greenberg
- A GENTLEMAN'S GUIDE TO LOVE AND MURDER
- Utah Shakespeare Festival
4%
Michael Gray
- THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME
- West Valley Arts
4%
Shannon McKinney
- MACBETH
- Utah Shakespeare Festival
4%
Dawn Chiang
- BEAUTIFUL
- Pioneer Theatre Co
3%
Joe Governale
- THE LIGHTNING THIEF
- Cottonwood Heights Arts Council
3%
Ryan Fallis
- A CHORUS LINE
- West Valley Arts
3%
Graham Whipple
- THE WIZARD OF OZ
- Sundance Summer Musical
3%
Jesse Portillo
- BAT BOY: THE MUSICAL
- Salt Lake Acting Company
2%
Zac Bringhurst
- INTO THE WOODS
- Creekside Theatre Fest
2%
Jesse Portillo
- DON'T LET THE PIGEON DRIVE THE BUS! THE MUSICAL!
- Salt Lake Acting Company
2%
Paul Black
- THE LITTLE MERMAID
- Tuacahn Center for the Arts
2%
Shannon McKinney
- AS YOU LIKE IT
- Utah Shakespeare Festival
2%
Rob Siler
- NEWSIES
- Tuacahn Center for the Arts
1%
Yael Lubetzsky
- A CASE FOR THE EXISTENCE OF GOD
- Pioneer Theatre Company
1%
Lindsay Young
- DIARY OF A WIMPY KID, THE MUSICAL
- Hale Centre Theatre
1%
José Santiago
- PRAYER FOR THE FRENCH REPUBLIC
- Pioneer Theatre Company
1%Best Music Direction & Orchestra Performance
Chari Bennett
- BRIGHT STAR
- Sentinel Theatre
12%
Ai Lesa
- THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME
- West Valley Arts
11%
Anne Puzey
- RAGTIME
- The Ruth & Nathan Hale Theater
10%
Alex Marshall
- BAT BOY: THE MUSICAL
- Salt Lake Acting Company
10%
Chari Bennett
- DOGFIGHT
- Sentinel Theatre
9%
Brad Carroll
- A GENTLEMAN'S GUIDE TO LOVE AND MURDER
- Utah Shakespeare Festival
9%
Anne Puzey
- A CHORUS LINE
- West Valley Arts
6%
Alex Marshall
- PRINCE OF EGYPT
- Hale Centre Theatre
5%
Dr. Robert 'BJ' Bedont
- THE LIGHTNING THIEF
- Cottonwood Heights Arts Council
5%
Helen Gregory
- DEAR EVAN HANSEN
- Pioneer Theatre Co
4%
Christopher Babbage
- NEWSIES
- Tuacahn Center for the Arts
3%
Anne Puzey
- BELOVED KING: A QUEER BIBLE MUSICAL
- Salt Lake Acting Company
3%
Tom Griffin
- WAITRESS
- Pioneer Theatre Company
3%
Maren Hansen
- INTO THE WOODS
- Creekside Theatre Fest
2%
Phil Reno
- JERSEY BOYS
- Pioneer Theatre Company
2%
Daniel Mollett
- THE WIZARD OF OZ
- Tuacahn Center for the Arts
2%
Christopher Babbage
- THE LITTLE MERMAID
- Tuacahn Center for the Arts
2%
Nic Maughan
- NEXT TO NORMAL
- Hart Theater Company
2%
Helen Gregory
- BEAUTIFUL
- Pioneer Theatre Company
1%
Zach Hansen
- SLAC'S SUMMER SHOW: THE SECRET LIVES OF THE REAL WIVES IN THE SALT LAKE HIVE
- Salt Lake Acting Company
1%Best Musical SOMETHING ROTTEN!
- Hopebox Theatre
10%DOGFIGHT
- Sentinel Theatre
9%THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME
- West Valley Arts
7%BRIGHT STAR
- Sentinel Theatre
6%AN AMERICAN IN PARIS
- The Ruth & Nathan Hale Theater
6%JEKYLL & HYDE
- The Hopebox Theatre
5%A GENTLEMAN'S GUIDE TO LOVE & MURDER
- Utah Shakespeare Festival
5%NEWSIES
- Tuacahn Center for the Arts
5%THE LIGHTNING THIEF
- Cottonwood Heights Arts Council
5%ANNIE
- Taylorsville Arts Council
4%PRINCE OF EGYPT
- Hale Centre Theatre
4%DEAR EVAN HANSEN
- Pioneer Theatre Co
4%A CHORUS LINE
- West Valley Arts
3%TUCK EVERLASTING
- Centerpoint Legacy Theatre
3%FINDING NEVERLAND
- Hale Centre Theatre
3%MYSTIC PIZZA
- Allred Theater
2%BAT BOY: THE MUSICAL
- Salt Lake Acting Company
2%NEXT TO NORMAL
- Hart Theater Company
2%SHE LOVES ME
- OPPA!
2%SLAC'S SUMMER SHOW: THE SECRET LIVES OF THE REAL WIVES IN THE SALT LAKE HIVE
- Salt Lake Acting Company
1%WAITRESS
- Pioneer Theatre Company
1%THE SOUND OF MUSIC
- Centerpoint Legacy Theatre
1%THE PROM
- OPPA!
1%JERSEY BOYS
- Pioneer Theatre Company
1%THE WIZARD OF OZ
- Tuacahn Center for the Arts
1%Best New Play Or Musical MYSTIC PIZZA
- Allred Theater
23%THE BOX-CAR CHILDREN
- Creekside Theatre Fest
21%STAR OF WONDER
- West Valley Arts
20%BELOVED KING: A QUEER BIBLE MUSICAL
- Salt Lake Acting Company
12%SLAC'S SUMMER SHOW: THE SECRET LIVES OF THE REAL WIVES IN THE SALT LAKE HIVE
- Salt Lake Acting Company
9%WHITELISTED
- Salt Lake Acting Company
8%THE ROBERTASSEY
- Salt Lake Acting Company
6%Best Performer In A Musical
Brynn Thurston
- SOMETHING ROTTEN!
- The Hopebox Theatre
12%
Chelsea Campbell
- BRIGHT STAR
- Draper Historic Theatre
9%
Ali Gordon
- DOGFIGHT
- Sentinel Theatre
7%
Adam Moore
- DOGFIGHT
- Sentinel Theatre
5%
Kailey Simmons
- BRIGHT STAR
- Sentinel Theatre
5%
Rob Riordan
- A GENTLEMAN'S GUIDE TO LOVE & MURDER
- Utah Shakespeare Festival
4%
Nellie Hasler
- ANNIE
- Taylorsville Arts Council
4%
Camdyn Anderson
- MYSTIC PIZZA
- Allred Theatre
3%
Ella Bleu Bradford
- AN AMERICAN IN PARIS
- The Ruth & Nathan Hale Theater
3%
Beatriz Melo
- THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME
- West Valley Arts
3%
Johnathan Tanner
- AN AMERICAN IN PARIS
- The Ruth & Nathan Hale Theater
2%
Kyle Dalsimer
- DEAR EVAN HANSEN
- Pioneer Theatre Co
2%
Ellie England
- THE LIGHTNING THIEF
- Cottonwood Heights Arts Council
2%
Thomas Wood
- AN AMERICAN IN PARIS
- The Ruth & Nathan Hale Theater
2%
Tanner Tate
- BIG FISH
- Kensington Theatre Company
2%
Isaac Carrillo
- BRIGHT STAR
- Draper Historic Theatre
2%
Bailey Johnson
- A CHORUS LINE
- West Valley Arts
2%
Taylor Smith
- THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME
- West Valley Arts
2%
Jordan Briggs
- AN AMERICAN IN PARIS
- The Ruth & Nathan Hale Theater
2%
Amy Shreeve Keeler
- RAGTIME
- The Ruth & Nathan Hale Theater
1%
Chase Peterson
- THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME
- West Valley Arts
1%
Amanda Crabb
- SISTER ACT
- HCT
1%
Ben Lowell
- DADDY LONG LEGS
- Centerpoint Theatre
1%
Joseph Paul Branca
- NEXT TO NORMAL
- Hart Theater Company
1%
David Smith
- FINDING NEVERLAND
- Hale Centre Theatre
1%Best Performer In A Play
Adam Packard
- THE PLAY THAT GOES WRONG
- West Valley Arts
18%
Daniel Hess
- A CHRISTMAS CAROL
- The Ruth & Nathan Hale Theater
13%
Jillian Joy
- THE PLAY THE GOES WRONG
- West Valley Arts
8%
Anne Louise Brings
- THE ROBERTASSEY
- Salt Lake Acting Company
7%
Cassandra Bissell
- MACBETH
- Utah Shakespeare Festival
7%
Olivia D. Dawson
- STEEL MAGNOLIAS
- Utah Shakespeare Festival
6%
Kai Freeman
- ROMEO & JULIET
- Tooele Valley Theatre
5%
Kayland Jordan
- AS YOU LIKE IT
- Utah Shakespeare Festival
5%
Walter Kmiec
- MACBETH
- Utah Shakespeare Festival
4%
Cassie Hurt-McLarty
- SILENT SKY
- OPPA!
4%
Collette Astle
- WHITELISTED
- Salt Lake Acting Company
4%
Kennedi Drake
- ROMEO & JULIET
- Tooele Valley Theatre
3%
Kim Taff
- PRAYER FOR THE FRENCH REPUBLIC
- Pioneer Theater
2%
Matt McGloin
- 2 PIANOS 4 HANDS
- Pioneer Theatre Company
2%
Richard Todd Adams
- 2 PIANOS 4 HANDS
- Pioneer Theatre Company
2%
Dan Tate
- TUNA DOES VEGAS
- OPPA!
2%
Jarod Lewis
- HENRY V
- Creekside Theatre Fest
2%
Linda Mugleston
- SOUVENIR
- Pioneer Theatre Company
2%
Jon Hudson Odom
- A CASE FOR THE EXISTENCE OF GOD
- Pioneer Theatre Company
1%
Brandon Stauffer
- TUNA DOES VEGAS
- OPPA!
1%
Kathryn Ktel
- ANTONY & CLEOPATRA
- Utah Shakespeare Festival
1%
Marcee Ludlow
- SILENT SKY
- OPPA!
1%Best Play THE PLAY THAT GOES WRONG
- West Valley Arts
16%A CHRISTMAS CAROL
- The Ruth & Nathan Hale Theater
13%ROMEO & JULIET
- Tooele Valley Theatre
11%TWELVE ANGRY MEN
- HCT
11%MACBETH
- Utah Shakespeare Festival
6%WHITELISTED
- Salt Lake Acting Company
5%AS YOU LIKE IT
- Utah Shakespeare Festival
5%STEEL MAGNOLIAS
- Utah Shakespeare Festival
4%A CASE FOR THE EXISTENCE OF GOD
- Pioneer Theatre Company
3%THE BOX-CAR CHILDREN
- Creekside Theatre Fest
3%TWO PIANOS FOUR HANDS
- Pioneer Theatre Co
3%TUNA DOES VEGAS
- OPPA!
3%THE ROBERTASSEY
- Salt Lake Acting Company
3%DIAL M FOR MURDER
- Pioneer Theatre Co
2%SILENT SKY
- OPPA!
2%SOUVENIR
- Pioneer Theatre Company
2%PRAYER FOR THE FRENCH REPUBLIC
- Pioneer Theater
2%DEAR JACK, DEAR LOUISE
- Utah Shakespeare Festival
2%2 PIANOS 4 HANDS
- Pioneer Theatre Company
2%NIGHTFALL
- West Valley Arts
1%HENRY V
- Creekside Theatre Fest
1%CASE FOR THE EXISTENCE OF GOD
- Pioneer Theatre Co
1%Best Scenic Design Of A Play Or Musical
Caleb Wallengren
- DOGFIGHT
- Sentinel Theatre
11%
Apollo Mark Weaver
- MACBETH
- Utah Shakespeare Festival
10%
Adam Flitton
- THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME
- West Valley Arts
9%
Bruce Cutler
- DEAR EVAN HANSEN
- Pioneer Theatre Co
7%
Kristyan Williams
- BRIGHT STAR
- Sentinel Theatre
6%
Jo Winiarski
- AN AMERICAN IN PARIS
- The Ruth & Nathan Hale Theater
5%
Jo Winiarski
- THE IMPORTANCE OF BEING EARNEST
- Utah Shakespeare Festival
4%
Morgan Golightly
- ALICE BY HEART
- West Valley Arts
4%
Cully Long
- MYSTIC PIZZA
- Allred Theatre
4%
Carter Thompson
- A CHRISTMAS CAROL
- The Ruth & Nathan Hale Theater
3%
Nate Bertone
- FINDING NEVERLAND
- Hale Centre Theatre
3%
Brandon Stauffer
- JOSEPH AND THE..
- OPPA!
3%
Jenn Taylor
- LITTLE WOMEN
- Hale Centre Theatre
3%
Nate Bertone
- PRINCE OF EGYPT
- Hale Centre Theatre
3%
Clayton Dombach
- NEWSIES
- Tuacahn Center for the Arts
2%
Bryce Cutler
- PRAYER FOR THE FRENCH REPUBLIC
- Pioneer Theatre Company
2%
Nathan Stuart and Winter Craner
- ROMEO & JULIET
- Tooele Valley Theatre
2%
Canon Hadfield
- INTO THE WOODS
- Creekside Theatre Fest
2%
Paul Black
- THE LITTLE MERMAID
- Tuacahn Center for the Arts
2%
Yoon Bae
- WAITRESS
- Pioneer Theatre Company
2%
Jenn Stapley-Taylor
- TWELVE ANGRY MEN
- HCT
2%
Dennis Hassan
- DON'T LET THE PIGEON DRIVE THE BUS! THE MUSICAL
- Salt Lake Acting Company
2%
Shannon McKinney
- AS YOU LIKE IT
- Utah Shakespeare Festival
2%
Jo Winiarski
- STEEL MAGNOLIAS
- Utah Shakespeare Festival
1%
Jo Winiarski
- BAT BOY: THE MUSICAL
- Salt Lake Acting Company
1%Best Sound Design Of A Play Or Musical
Chari Bennett
- DOGFIGHT
- Sentinel Theatre
13%
Andrew Domyan
- THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME
- West Valley Arts
11%
Aaron Hubbard
- DEAR EVAN HANSEN
- Pioneer Theatre Co
8%
Bryce Robinette
- A CHORUS LINE
- West Valley Arts
6%
Nathan Martineau
- BRIGHT STAR
- Sentinel Theatre
6%
Carmel Dean
- MYSTIC PIZZA
- Allred Theater
6%
Richie Trimble
- AN AMERICAN IN PARIS
- The Ruth & Nathan Hale Theater
6%
Linsday Jones
- MACBETH
- Utah Shakespeare Festival
5%
Rob Moffat
- FINDING NEVERLAND
- Hale Centre Theatre
4%
Eric Collins
- A CHRISTMAS CAROL
- Tuacahn Hafen Theatre
4%
Michelle Ohumukini
- PRINCE OF EGYPT
- Hale Centre Theatre
4%
Grace Heinz
- THE PLAY THAT GOES WRONG
- West Valley Arts
4%
Joe Killian
- BAT BOY: THE MUSICAL
- Salt Lake Acting Company
4%
Scott O'Brien
- A GENTLEMAN'S GUIDE TO LOVE & MURDER
- Utah Shakespeare Festival
3%
Zac Bringhurst
- INTO THE WOODS
- Creekside Theatre Fest
2%
Josh Liebert
- NEWSIES
- Tuacahn Center for the Arts
2%
Lindsay Jones
- AS YOU LIKE IT
- Utah Shakespeare Festival
2%
Josh Liebert
- THE WIZARD OF OZ
- Tuacahn Center for the Arts
2%
Penelope Caywood
- DON'T LET THE PIGEON DRIVE THE BUS! THE MUSICAL
- Salt Lake Acting Company
2%
Lindsay Jones
- ANTONY & CLEOPATRA
- Utah Shakespeare Festival
2%
Evan Saunders
- DIARY OF A WIMPY KID, THE MUSICAL
- Hale Centre Theatre
1%
Joe Killian
- SLAC'S SUMMER SHOW: THE SECRET LIVES OF THE REAL WIVES IN THE SALT LAKE HIVE
- Salt Lake Acting Company
1%
Matt Mitchell
- A CASE FOR THE EXISTENCE OF GOD
- Pioneer Theatre Company
1%
Zac Bringhurst
- THE BOX-CAR CHILDREN
- Creekside Theatre Fest
1%
Melanie Chen Cole
- DEAR JACK, DEAR LOUISE
- Utah Shakespeare Festival
1%Best Supporting Performer In A Musical
Robert Campbell
- JEKYLL & HYDE
- The Hopebox Theatre
8%
Abby Heywood Bradshaw
- BRIGHT STAR
- Draper Historic Theatre
6%
River Robinson
- DOGFIGHT
- Sentinel Theatre
6%
Angie Call
- A GENTLEMAN'S GUIDE TO LOVE AND MURDER
- Terrace Plaza Playhouse
5%
Jordan Briggs
- DEAR EVAN HANSEN
- Pioneer Theatre Co
4%
Trevor Williams
- BRIGHT STAR
- Sentinel Theatre
4%
Abby Linderman
- NEWSIES
- Tuacahn Center for the Arts
3%
Scotty Fletcher
- SOMETHING ROTTEN!
- The Ruth & Nathan Hale Theater
3%
Graham Ward
- A GENTLEMAN'S GUIDE TO LOVE & MURDER
- Utah Shakespeare Festival
3%
Sam Bennett
- DOGFIGHT
- Sentinel Theatre
3%
Lily Shepherd
- BRIGHT STAR
- Sentinel Theatre
3%
RyLee Smedshammer
- ANNIE
- Taylorsville Arts Council
3%
Austinn Le
- THE LIGHTNING THIEF
- Cottonwood Heights Arts Council
3%
Aaron Arnell Harrington
- WAITRESS
- Pioneer Theatre Company
2%
James Carter
- THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME
- West Valley Arts
2%
Joseph Paul Branca
- SOMETHING ROTTEN!
- The Ruth & Nathan Hale Theater
2%
Flynn Mitchell
- FINDING NEVERLAND
- Hale Centre Theatre
2%
Scott Urie
- ANNIE
- Taylorsville Arts Council
2%
Mandy Chandler
- MYSTIC PIZZA
- Allred Theater
2%
Melinda Parrett
- A GENTLEMAN’S GUIDE TO LOVE AND MURDER
- Utah Shakespeare Festival
2%
Teaira Burge
- AN AMERICAN IN PARIS
- The Ruth & Nathan Hale Theater
2%
Donna Vivino
- DEAR EVAN HANSEN
- Pioneer Theatre Co
2%
Anthony Sagaria
- BEAUTIFUL
- Pioneer Theatre Co
2%
Sophia Morrill Mancilla
- PRINCE OF EGYPT
- Hale Centre Theatre
2%
Weston Harvey
- BRIGHT STAR
- Draper Historic Theatre
2%Best Supporting Performer In A Play
Will Gardner
- A CHRISTMAS CAROL
- The Ruth & Nathan Hale Theater
11%
Armando Serrano
- THE PLAY THAT GOES WRONG
- West Valley Arts
9%
Anton Moss
- HENRY V
- Creekside Theatre Fest
9%
Blake Henri
- MACBETH
- Utah Shakespeare Festival
8%
Andrew Maddocks
- A CHRISTMAS CAROL
- The Ruth & Nathan Hale Theater
8%
Tessie Smith
- A CHRISTMAS CAROL
- Hale Centre Theatre
7%
Dan Radford
- THE PLAY THAT GOES WRONG
- West Valley Arts
7%
Kat Lee
- AS YOU LIKE IT
- Utah Shakespeare Festival
4%
Bob Walton
- SOUVENIR
- Pioneer Theatre Company
3%
Megan Bishop
- ROMEO & JULIET
- Tooele Valley Theatre
3%
Caitlin Wise
- ANTONY & CLEOPATRA
- Utah Shakespeare Festival
3%
Dee-Dee Darby-Duffin
- WHITELSITED
- Salt Lake Acting Company
3%
Emelie Shinn
- ROMEO & JULIET
- Tooele Valley Theatre
3%
Sofia Paredes-Kenrick
- ROMEO & JULIET
- Tooele Valley Theatre
3%
Eric Sciotto
- THE ROBERTASSEY
- Salt Lake Acting Company
3%
Cassandra Bissell
- AS YOU LIKE IT
- Utah Shakespeare Festival
3%
Lavour Addison
- MACBETH
- Utah Shakespeare Festival
2%
Lucy Lavely
- DIAL M FOR MURDER
- Pioneer Theatre Company
2%
Michael Smith
- THE BOX-CAR CHILDREN
- Creekside Theatre Fest
2%
Dan Domingues
- DIAL M FOR MURDER
- Pioneer Theatre Company
2%
Chauncy Thomas
- MACBETH
- Utah Shakespeare Festival
2%
Raine Finch Eldredge
- ROMEO & JULIET
- Tooele Valley Theatre
2%
Jacob Barnes
- WHITELISTED
- Salt Lake Acting Company
1%
Joleah Long
- HENRY V
- Creekside Theatre Fest
1%
Heidi Hackney
- THE ROBERTASSEY
- Salt Lake Acting Company
1%Best Theatre For Young Audiences Production THE ADDAMS FAMILY
- West Valley Arts
22%DIARY OF A WIMPY KID, THE MUSICAL
- Hale Centre Theatre
21%PRINCE OF EGYPT
- Hale Centre Theatre
17%DON'T LET THE PIGEON DRIVE THE BUS! THE MUSICAL!
- Salt Lake Acting Company
13%THE BOX-CAR CHILDREN
- Creekside Theatre Fest
9%PRAYER FOR THE FRENCH REPUBLIC
- Pioneer Theatre
8%CRASH LANDING
- Tooele Valley Theatre
7%STORY WEAVERS
- Hale Centre Theatre
3%Favorite Local Theatre
Hopebox Theatre
14%
Sentinel Theatre
11%
West Valley Performing Arts Center
11%
The Ruth & Nathan Hale Theater
10%
Utah Shakespeare Festival
8%
Hale Centre Theatre
6%
Centerpoint Legacy Theatre
5%
Draper Historic Theatre
4%
Taylorsville Arts Council
4%
The Ziegfeld Theater
4%
Pioneer Theater
4%
Tuacahn Center for the Arts
3%
Tooele Valley Theatre
3%
Salt Lake Acting Company
3%
Allred Theater
1%
Parker Theatre
1%
Saint George Musical Theatre
1%
Cottonwood Heights Arts Council
1%
OPPA!
1%
Scera Theatre
1%
Terrace plaza playhouse
1%
Sundance Summer Theatre
1%
Allred Theatre
1%
Hart Theatre
0%
Creekside Theatre Fest
0%