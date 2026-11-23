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The first standings have been announced for the 2026 BroadwayWorld Rockland / Westchester Awards, as of Monday, November 23. Don't miss out on making sure that your favorite theatres, stars, and shows get the recognition they deserve!

The 2026 Regional Awards honor regional productions, touring shows, and more which had their first performance between October 1, 2025 through September 30, 2026. Our local editors set the categories, our readers submitted their nominees, and now you get to vote for your favorites! Voting will continue through December 31st, 2026.

Winners will be announced in January!

This year the BroadwayWorld Regional Awards are bigger and better than ever. The Regional Awards include over 100 cities across America, Canada, Central and South America, Europe, and Asia.

See a mistake? Please let us know here.

2026 BroadwayWorld Rockland / Westchester Awards - Current Standings

Best Cabaret/Concert/Solo Performance

Rachel McNamara - 60! - Brewster Theater Company 33%

Kamran Saliani - ACTING SHAKESPEARE: AN AMERICAN ODYSSEY - Irvington Shakespeare Company 18%

Megan Otteni - WORKING - Artistree Performing Arts 14%

Angela Pepe - ROCK OF 80’S CABARET - Theatre on Main Street, Inc 9%

Paolo Perri - UNTAPPED GOLD - Artistree Performing Arts 9%

Lisa DiBlasi - ROCK OF 80’S CABARET - Theatre on Main Street, Inc 8%

Christopher Underhill - UNTAPPED GOLD - Artistree Performing Arts 6%

Kathy Jones - HUGUENOT CABARET - The Manor Club Theatre 3%

Best Choreography Of A Play Or Musical

Nikki Woods - SHREK THE MUSICAL - Artistree Performing Arts 29%

Jason Summers - THE PROM - Elmwood Community Playhouse 21%

Janice Paganelli - SOMETHING ROTTEN! - Actors Conservatory Theatre 20%

Veronica Nogrady - 42ND STREET - Theatre on Main Street, Inc 11%

Ari Mack - Fight Choreography - I HATE HAMLET - Elmwood Community Playhouse 10%

Felicity Stiverson - FINDING NEVERLAND - White Plains Performing Arts Center 5%

Ian Coulter-Buford - FLYING TOWARD THE SUN - Penguin Rep Theatre 5%

Best Costume Design Of A Play Or Musical

C.J. Umbrino - INTO THE WOODS - Brewster Theater Company 21%

Lexie Fennell Frare - SHREK THE MUSICAL - Artistree Performing Arts 12%

Nancy Nichols - PRIVATE LIVES - Schoolhouse Theater 11%

Jessica Picard - SOMETHING ROTTEN! - Actors Conservatory Theatre 8%

Colleen Ammirato - THE SPITFIRE GRILL - Armonk players 7%

Andrea St Louis - MISS JULIE/VENUS IN FUR - Katonah Classic Stage 6%

Janet Fenton - THE PROM - Elmwood Community Playhouse 6%

Lexie Frare - SHREK THE MUSICAL - Artistree Performing Arts 5%

Janet Fenton - I HATE HAMLET - Elmwood Community Playhouse 4%

C.J. Umbrino - RICHARD III - Brewster Theater Company 4%

Gina Stanton & Amber Layne - STEEL MAGNOLIAS - Phoenix Theatre & Arts Company 3%

Claudia Stefany - THE BOOK OF WILL - Elmwood Community Playhouse 3%

Jessica Jaber - 42ND STREET - Theatre on Main Street, Inc 2%

Nancy Nichols - JEEVES & WOOSTER IN PERFECT NONSENSE - Schoolhouse Theater 2%

Gina Stanton & Amber Layne - GAS LIGHT - Phoenix Theatre & Arts Company 2%

Janet Fenton - PERFECT ARRANGEMENT - Elmwood Community Playhouse 1%

Jason Goodwin - MY LORD, WHAT A NIGHT - Penguin Rep Theatre 1%

Maddelyn Curbelo - THE 39 STEPS - Elmwood Community Playhouse 1%

Best Dance Production

SHREK THE MUSICAL - Artistree Performing Arts 36%

THE PROM - Elmwood Community Playhouse 26%

SOMETHING ROTTEN! - Actors Conservatory Theatre 22%

42ND STREET - Theatre on Main Street, Inc 16%

Best Direction Of A Musical

Ben Kistinger - INTO THE WOODS - Brewster Theater Company 27%

Lexie Fennell Frare - SHREK THE MUSICAL - Artistree Performing Arts 14%

Jason Summers - THE PROM - Elmwood Community Playhouse 13%

George Croom - SOMETHING ROTTEN! - Actors Conservatory Theatre 11%

August Abatecola - SHREK THE MUSICAL - Yorktown Stage 8%

Pia Haas - THE SPITFIRE GRILL - Armonk players 7%

Nicholas Culver - AVENUE Q - Antrim Playhouse 5%

Rena Gavigan - A NEW BRAIN - Arc Stages 4%

Jessica Jaber - 42ND STREET - Theatre on Main Street, Inc 4%

Joe Brancato - FLYING TOWARD THE SUN - Penguin Rep Theatre 3%

Lexie Fennell Frare - WORKING - Artistree Performing Arts 3%

Marc Tumminelli - FINDING NEVERLAND - White Plains Performing Arts Center 1%

Best Direction Of A Play

Anthony Valbiro - DEATH OF A SALESMAN - Harrison Players, Inc. 16%

Vincent Mraz - EQUUS - DayStar Creations 16%

Ben Kistinger - THE CURIOUS INCIDENT OF THE DOG IN THE NIGHT-TIME - Brewster Theater Company 11%

Owen Thompson - PRIVATE LIVES - Schoolhouse Theater 9%

Vince Umbrino - RICHARD III - Brewster Theater Company 7%

Amber Layne - STEEL MAGNOLIAS - Phoenix Theatre & Arts Company 7%

TRENT DAWSON - MISS JULIE/VENUS IN FUR - Katonah Classic Stage 5%

Bram Lewis - OUTSIDE MULLINGAR - Schoolhouse Theater 4%

Jess Reed - RADIUM GIRLS - YCPTheaterWorks 4%

Kathleen Mahan - I HATE HAMLET - Elmwood Community Playhouse 3%

Amber Layne - GAS LIGHT - Phoenix Theatre & Arts Company 3%

Joe Brancato - IN PLAIN SIGHT - Penguin Rep Theatre 3%

Lisa Spielman - THE BOOK OF WILL - Elmwood Community Playhouse 2%

Derek Tarson - ALL MY SONS - Elmwood Community Playhouse 2%

Jessica Jaber - ONE FLEW OVER THE CUCKOO'S NEST - Theatre on Main Street, Inc 2%

Margaret Young - THE 39 STEPS - Elmwood Community Playhouse 2%

Paul Russo - PERFECT ARRANGEMENT - Elmwood Community Playhouse 1%

Anne nagier martin - NOISES OFF - Arc Stages 1%

Stephen Nachamie - THE RESERVOIR - SHADOWLAND STAGES 1%

Best Ensemble

INTO THE WOODS - Brewster Theater Company 16%

1776 - Katonah Classic Stage 11%

SHREK THE MUSICAL - Artistree Performing Arts 11%

DEATH OF A SALESMAN - Harrison Players, Inc. 9%

SOMETHING ROTTEN! - Actors Conservatory Theatre 6%

THE PROM - Elmwood Community Playhouse 6%

PRIVATE LIVES - Schoolhouse Theater 6%

THE SPITFIRE GRILL - Armonk players 5%

SHREK THE MUSICAL - Yorktown Stage 4%

STEEL MAGNOLIAS - Phoenix Theatre & Arts Company 3%

THE CURIOUS INCIDENT OF THE DOG IN THE NIGHT-TIME - Brewster Theater Company 3%

MISS JULIE/VENUS IN FUR - Katonah Classic Stage 2%

JEEVES & WOOSTER IN PERFECT NONSENSE - Schoolhouse Theater 2%

WORKING - Artistree Performing Arts 2%

42ND STREET - Theatre on Main Street, Inc 2%

OUTSIDE MULLINGAR - Schoolhouse Theater 2%

FLYING TOWARD THE SUN - Penguin Rep Theatre 2%

THE 39 STEPS - Elmwood Community Playhouse 2%

THE BOOK OF WILL - Elmwood Community Playhouse 2%

NOISES OFF - Arc Stages 1%

A NEW BRAIN - Arc Stages 1%

PERFECT ARRANGEMENT - Elmwood Community Playhouse 1%

ONE FLEW OVER THE CUCKOO'S NEST - Theatre on Main Street, Inc 1%

GAS LIGHT - Phoenix Theatre & Arts Company 1%

IN PLAIN SIGHT - Penguin Rep Theatre 1%

Best Lighting Design Of A Play Or Musical

Adam Browne - INTO THE WOODS - Brewster Theater Company 19%

Anthony Santora - SHREK THE MUSICAL - Artistree Performing Arts 17%

Sangeetha Nair - THE CURIOUS INCIDENT OF THE DOG IN THE NIGHT-TIME - Brewster Theater Company 10%

Deanna Koski - THE PROM - Elmwood Community Playhouse 8%

Hexcel Robinson - EQUUS - DayStar Creations 8%

Dennis Parichy - PRIVATE LIVES - Schoolhouse Theater 8%

Anthony Santora - THE SPITFIRE GRILL - Armonk players 7%

OLIVIA MARTIN - MISS JULIE/VENUS IN FUR - Katonah Classic Stage 4%

Dennis Parichy - OUTSIDE MULLINGAR - Schoolhouse Theater 4%

Gina Stanton - STEEL MAGNOLIAS - Phoenix Theatre & Arts Company 4%

Mike Gnazzo - THE 39 STEPS - Elmwood Community Playhouse 4%

Cameron Filepas - IN PLAIN SIGHT - Penguin Rep Theatre 3%

Deanna Koski - THE BOOK OF WILL - Elmwood Community Playhouse 3%

Jeremy Johnson - THE RESERVOIR - SHADOWLAND STAGES 1%

Mike Stanton - GAS LIGHT - Phoenix Theatre & Arts Company 1%

Best Music Direction & Orchestra Performance

Joy Giuseffi & Nate Brewster - INTO THE WOODS - Brewster Theater Company 24%

Zack Autieri - SHREK THE MUSICAL - Artistree Performing Arts 15%

Peter Reit - 1776 - Katonah Classic Stage 13%

Stephen Ferri - SOMETHING ROTTEN! - Actors Conservatory Theatre 12%

Josh Vreeland - THE PROM - Elmwood Community Playhouse 11%

Helen Konrad - AVENUE Q - Antrim Playhouse 7%

Will Rich - THE SPITFIRE GRILL - Armonk players 6%

Zack Autieri - WORKING - Artistree Performing Arts 4%

Richard Schacher - 42ND STREET - Theatre on Main Street, Inc 3%

Stephen Ferri - A NEW BRAIN - Arc Stages 3%

Matthew Stephens - FLYING TOWARD THE SUN - Penguin Rep Theatre 2%

Wendy Bobbit Cavett - FLYING TOWARD THE SUN - Penguin Rep Theatre 2%

Best Musical

INTO THE WOODS - Brewster Theater Company 23%

1776 - Bedford historical hall 15%

SHREK THE MUSICAL - Artistree Performing Arts 13%

THE PROM - Elmwood Community Playhouse 10%

SOMETHING ROTTEN! - Actors Conservatory Theatre 10%

AVENUE Q - Antrim Playhouse 6%

SHREK THE MUSICAL - Yorktown Stage 6%

THE SPITFIRE GRILL - Armonk players 5%

42ND STREET - Theatre on Main Street, Inc 3%

WORKING - Artistree Performing Arts 3%

FLYING TOWARD THE SUN - Penguin Rep Theatre 3%

A NEW BRAIN - Arc Stages 2%

Best Performer In A Musical

Maggie Carey - 1776 - Katonah Classic Stage 12%

C.J. Umbrino - INTO THE WOODS - Brewster Theater Company 9%

Chris Manetakis - SOMETHING ROTTEN! - Actors Conservatory Theatre 7%

Rachel McNamara - INTO THE WOODS - Brewster Theater Company 7%

Akari Funakoshi - SHREK THE MUSICAL - Artistree Performing Arts 6%

Paolo Perri - SHREK THE MUSICAL - Artistree Performing Arts 6%

Rebecca Spalvieri - INTO THE WOODS - Brewster Theater Company 4%

Justin Zelamsky - INTO THE WOODS - Brewster Theater Company 4%

Hayden Gelman - THE PROM - Elmwood Community Playhouse 4%

Natasha Fallen - THE PROM - Elmwood Community Playhouse 4%

Megan Otteni - SHREK THE MUSICAL - Artistree Performing Arts 3%

Ann Alford - THE SPITFIRE GRILL - Armonk players 3%

Glory Derhammer-Hill - SHREK THE MUSICAL - Artistree Performing Arts 3%

Chad Hudson - THE PROM - Elmwood Community Playhouse 3%

Jacob Ruiz - SOMETHING ROTTEN! - Actors Conservatory Theatre 3%

Anthony Malchar - SOMETHING ROTTEN! - Actors Conservatory Theatre 2%

Dominique Karanfilian - THE SPITFIRE GRILL - Armonk players 2%

Jimmy Duffy - SHREK THE MUSICAL - Artistree Performing Arts 2%

Nick Stevens - AVENUE Q - Antrim Playhouse 2%

Rachel Sara Johnson - AVENUE Q - Antrim Playhouse 2%

Ryan Hontz - A NEW BRAIN - Arc Stages 2%

Robert Zelaya - FLYING TOWARD THE SUN - Penguin Rep Theatre 1%

Joey Sanzaro - SHREK THE MUSICAL - Yorktown Stage 1%

Leanna Newell - THE PROM - Elmwood Community Playhouse 1%

Montana Nogrady - 42ND STREET - Theatre on Main Street, Inc 1%

Best Performer In A Play

Ben Kistinger - RICHARD III - Brewster Theater Company 10%

Jude Segrest - EQUUS - DayStar Creations 8%

Kamran Saliani - ACTING SHAKESPEARE: AN AMERICAN ODYSSEY - Irvington Shakespeare Company 8%

Stacey Cohen - STEEL MAGNOLIAS - Phoenix Theatre & Arts Company 7%

Jason Summers - I HATE HAMLET - Elmwood Community Playhouse 7%

Tom Weppler - DEATH OF A SALESMAN - Harrison Players, Inc. 6%

Patrick Zeller - PRIVATE LIVES - Schoolhouse Theater 5%

Debbie Buchsbaum - DEATH OF A SALESMAN - Harrison Players, Inc. 4%

Steven Sylvia - THE CURIOUS INCIDENT OF THE DOG IN THE NIGHT-TIME - Brewster Theater Company 4%

Terence Keyes - EQUUS - DayStar Creations 3%

LEA DIMARCHI - MISS JULIE/VENUS IN FUR - Katonah Classic Stage 3%

Donna White - STEEL MAGNOLIAS - Phoenix Theatre & Arts Company 3%

Sean Alexander - DEATH OF A SALESMAN - Harrison Players, Inc. 3%

Rebecca Spalvieri - STEEL MAGNOLIAS - Phoenix Theatre & Arts Company 3%

Adam Bloom - THE BOOK OF WILL - Elmwood Community Playhouse 2%

Chris partelow - NOISES OFF - Arc Stages 2%

Traci Redmond - THE 39 STEPS - Elmwood Community Playhouse 2%

Will DeVary - JEEVES & WOOSTER IN PERFECT NONSENSE - Schoolhouse Theater 2%

Michael E. Boyle, Jr. - ONE FLEW OVER THE CUCKOO'S NEST - Theatre on Main Street, Inc 2%

Olivia Gilliatt - PRIVATE LIVES - Schoolhouse Theater 2%

Maddi Landau - SYLVIA - The Manor Club Theatre 1%

Alison Costello - THE BOOK OF WILL - Elmwood Community Playhouse 1%

Derek Smith - IN PLAIN SIGHT - Penguin Rep Theatre 1%

Roberta Robinson - STEEL MAGNOLIAS - Phoenix Theatre & Arts Company 1%

Dana Watkins - OUTSIDE MULLINGAR - Schoolhouse Theater 1%

Best Play

DEATH OF A SALESMAN - Harrison Players, Inc. 16%

EQUUS - DayStar Creations 13%

PRIVATE LIVES - Schoolhouse Theater 12%

ACTING SHAKESPEARE: AN AMERICAN ODYSSEY - Irvington Shakespeare Company 10%

THE CURIOUS INCIDENT OF THE DOG IN THE NIGHT-TIME - Brewster Theater Company 10%

RICHARD III - Brewster Theater Company 6%

RADIUM GIRLS - YCPTheaterWorks 4%

I HATE HAMLET - Elmwood Community Playhouse 4%

STEEL MAGNOLIAS - Phoenix Theatre & Arts Company 4%

MISS JULIE/VENUS IN FUR - Katonah Classic Stage 4%

IN PLAIN SIGHT - Penguin Rep Theatre 2%

OUTSIDE MULLINGAR - Schoolhouse Theater 2%

PERFECT ARRANGEMENT - Elmwood Community Playhouse 2%

THE 39 STEPS - Elmwood Community Playhouse 2%

THE BOOK OF WILL - Elmwood Community Playhouse 2%

GAS LIGHT - Phoenix Theatre & Arts Company 2%

NOISES OFF - Arc Stages 2%

ONE FLEW OVER THE CUCKOO'S NEST - Theatre on Main Street, Inc 2%

JEEVES & WOOSTER IN PERFECT NONSENSE - Schoolhouse Theater 2%

THE RESERVOIR - SHADOWLAND STAGES 1%

Best Scenic Design Of A Play Or Musical

Ben Kistinger - INTO THE WOODS - Brewster Theater Company 21%

Lexie Fennell Frare - SHREK THE MUSICAL - Artistree Performing Arts 14%

Hayden Bingham - PRIVATE LIVES - Schoolhouse Theater 8%

Mitch horn - 1776 - Bedford historical hall 7%

Eric Zoback - AVENUE Q - Antrim Playhouse 7%

TRENT DAWSON - MISS JULIE/VENUS IN FUR - Katonah Classic Stage 7%

Amber Layne & Amanda Booth - STEEL MAGNOLIAS - Phoenix Theatre & Arts Company 6%

Steve Loftus - SHREK THE MUSICAL - Artistree Performing Arts 6%

Ben Kistinger - THE CURIOUS INCIDENT OF THE DOG IN THE NIGHT-TIME - Brewster Theater Company 5%

Bill Mentz - I HATE HAMLET - Elmwood Community Playhouse 5%

Isabelle Favette - OUTSIDE MULLINGAR - Schoolhouse Theater 3%

Christian Fleming - IN PLAIN SIGHT - Penguin Rep Theatre 3%

Rob Ward - THE BOOK OF WILL - Elmwood Community Playhouse 3%

Jessica Jaber - ONE FLEW OVER THE CUCKOO'S NEST - Theatre on Main Street, Inc 2%

Donna Buckalter - PERFECT ARRANGEMENT - Elmwood Community Playhouse 2%

Bill Mentz - THE 39 STEPS - Elmwood Community Playhouse 2%

THE RESERVOIR - PETER JOHNSON - SHADOWLAND STAGES 1%

Best Sound Design Of A Play Or Musical

Bryan McPartlan - SHREK THE MUSICAL - Artistree Performing Arts 23%

Vince Umbrino - INTO THE WOODS - Brewster Theater Company 20%

Vince Umbrino - THE CURIOUS INCIDENT OF THE DOG IN THE NIGHT-TIME - Brewster Theater Company 13%

Daniel Scherer - THE SPITFIRE GRILL - Armonk players 7%

Jessica Klee and Owen Thompson - PRIVATE LIVES - Schoolhouse Theater 7%

Gina Stanton - STEEL MAGNOLIAS - Phoenix Theatre & Arts Company 4%

Lisa Spielman - THE BOOK OF WILL - Elmwood Community Playhouse 4%

Jesse Melito - THE SPITFIRE GRILL - Armonk players 4%

Mitchell Schneider - THE 39 STEPS - Elmwood Community Playhouse 4%

Mitchell Schneider - I HATE HAMLET - Elmwood Community Playhouse 3%

Jessica Klee and Owen Thompson - JEEVES & WOOSTER IN PERFECT NONSENSE - Schoolhouse Theater 3%

Jessica Klee and Owen Thompson - OUTSIDE MULLINGAR - Schoolhouse Theater 3%

Gina Stanton - GAS LIGHT - Phoenix Theatre & Arts Company 3%

Max Silverman - MY LORD, WHAT A NIGHT - Penguin Rep Theatre 3%

DEAN MAHONEY - THE RESERVOIR - SHADOWLAND STAGES 1%

Best Supporting Performer In A Musical

Jack Dawson - 1776 - Katonah Classic Stage 9%

Jason Styka - INTO THE WOODS - Brewster Theater Company 8%

Akari Funakoshi - SHREK THE MUSICAL - Artistree Performing Arts 7%

Ailis Tyra - INTO THE WOODS - Brewster Theater Company 7%

Jacob Ruiz - SOMETHING ROTTEN! - Actors Conservatory Theatre 7%

Ralph Barone Jr. - INTO THE WOODS - Brewster Theater Company 5%

Jessica Beitscher - 1776 - Katonah Classic Stage 4%

Natasha Fallen - THE PROM - Elmwood Community Playhouse 4%

Elijah Shaheen - 1776 - Katonah Classic Stage 4%

Megan Otteni - SHREK THE MUSICAL - Artistree Performing Arts 4%

Michael Moriarity - THE SPITFIRE GRILL - Armonk players 4%

Ann Alford - THE SPITFIRE GRILL - Armonk players 3%

James Lugo - THE PROM - Elmwood Community Playhouse 3%

Jane Olszewski - SHREK THE MUSICAL - Artistree Performing Arts 3%

Jimmy Duffy - SHREK THE MUSICAL - Artistree Performing Arts 3%

Tom Beck - SOMETHING ROTTEN! - Actors Conservatory Theatre 2%

Carlos Gomez - 42ND STREET - Theatre on Main Street, Inc 2%

Ava Pursel - SHREK THE MUSICAL - Artistree Performing Arts 2%

Lucette Ow - INTO THE WOODS - Brewster Theater Company 2%

Anthony Malchar - THE SPITFIRE GRILL - Armonk players 2%

Carolyn Burch - FLYING TOWARD THE SUN - Penguin Rep Theatre 2%

Jenna Dunlay - AVENUE Q - Antrim Playhouse 2%

Lori Skjeveland - THE SPITFIRE GRILL - Armonk players 2%

Mariann Felice - THE PROM - Elmwood Community Playhouse 2%

Carly Michelle Kaufman - SHREK THE MUSICAL - Yorktown Stage 1%

Best Supporting Performer In A Play

George Burns - DEATH OF A SALESMAN - Harrison Players, Inc. 16%

Kate Day Magocsi - PRIVATE LIVES - Schoolhouse Theater 14%

Stacey Cohen - THE CURIOUS INCIDENT OF THE DOG IN THE NIGHT-TIME - Brewster Theater Company 11%

Candida Fink - EQUUS - DayStar Creations 6%

Elijah Shaheen - THE CURIOUS INCIDENT OF THE DOG IN THE NIGHT-TIME - Brewster Theater Company 6%

Rich Evans - EQUUS - DayStar Creations 5%

Allie Abetti - THE CURIOUS INCIDENT OF THE DOG IN THE NIGHT-TIME - Brewster Theater Company 4%

Gabriella Isabelle Castrodad - EQUUS - DayStar Creations 4%

Alison Costello - THE BOOK OF WILL - Elmwood Community Playhouse 3%

Adrienne T. Voltaire - STEEL MAGNOLIAS - Phoenix Theatre & Arts Company 3%

Bob Cady - GAS LIGHT - Phoenix Theatre & Arts Company 2%

Lisa DiBlasi - ONE FLEW OVER THE CUCKOO'S NEST - Theatre on Main Street, Inc 2%

Donna White - STEEL MAGNOLIAS - Phoenix Theatre & Arts Company 2%

JAMES LOUIS WAGNER - MISS JULIE/VENUS IN FUR - Katonah Classic Stage 2%

Kimberley Lowden - EQUUS - DayStar Creations 2%

Roberta Robinson - STEEL MAGNOLIAS - Phoenix Theatre & Arts Company 2%

Todd Brown - THE BOOK OF WILL - Elmwood Community Playhouse 2%

Michelle Concha - PERFECT ARRANGEMENT - Elmwood Community Playhouse 2%

Rob Webber - THE 39 STEPS - Elmwood Community Playhouse 2%

Zachary Clark - PRIVATE LIVES - Schoolhouse Theater 2%

Lana Gordon - IN PLAIN SIGHT - Penguin Rep Theatre 1%

Michael Daly - OUTSIDE MULLINGAR - Schoolhouse Theater 1%

Carole Monferdini - OUTSIDE MULLINGAR - Schoolhouse Theater 1%

Andrew Greenway - THE BOOK OF WILL - Elmwood Community Playhouse 1%

Mark Edward Lang - JEEVES & WOOSTER IN PERFECT NONSENSE - Schoolhouse Theater 1%

Favorite Local Theatre

Brewster Theater Company 19%

Artistree Performing Arts 12%

Schoolhouse Theater 10%

Elmwood Community Playhouse 9%

Actors Conservatory Theatre 9%

Katonah Classic Stage 8%

Irvington Shakespeare Company 7%

Harrison Players, Inc. 5%

Yorktown Stage 4%

Armonk players 3%

Phoenix Theatre & Arts Company 3%

Antrim Playhouse 3%

Emelin Theatre for the Performing Arts 2%

Penguin Rep Theatre 2%

Arc Stages 2%

Theatre on Main Street, Inc 1%

YCPTheaterWorks 1%

The Manor Club Theatre 1%

SHADOWLAND STAGES 0%

SOOP Theatre Company 0%

The race is on for the Rockland / Westchester Awards Voting ends December 31. Who's in the lead right now: Musical Play Favorite Local Theatre Performer In A Musical Best Musical 1 INTO THE WOODS Brewster Theater Company 23% 2 1776 Bedford historical hall 15% 3 SHREK THE MUSICAL Artistree Performing Arts 13% 4 THE PROM Elmwood Community Playhouse 10% 5 SOMETHING ROTTEN! Actors Conservatory Theatre 10% Best Play 1 DEATH OF A SALESMAN Harrison Players, Inc. 16% 2 EQUUS DayStar Creations 13% 3 PRIVATE LIVES Schoolhouse Theater 11% 4 ACTING SHAKESPEARE: AN AMERICAN ODYSSEY Irvington Shakespeare Company 10% 5 THE CURIOUS INCIDENT OF THE DOG IN THE NIGHT-TIME Brewster Theater Company 10% Favorite Local Theatre 1 Brewster Theater Company 19% 2 Artistree Performing Arts 12% 3 Schoolhouse Theater 10% 4 Elmwood Community Playhouse 9% 5 Actors Conservatory Theatre 9% Best Performer In A Musical 1 Maggie Carey - 1776 Katonah Classic Stage 12% 2 C.J. Umbrino - INTO THE WOODS Brewster Theater Company 9% 3 Chris Manetakis - SOMETHING ROTTEN! Actors Conservatory Theatre 7% 4 Rachel McNamara - INTO THE WOODS Brewster Theater Company 7% 5 Akari Funakoshi - SHREK THE MUSICAL Artistree Performing Arts 6% Vote now See all standings › Standings are un-audited and update as votes come in.

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