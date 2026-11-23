"OMG you guys!" LEGALLY BLONDE is more respected now than when it premiered on Broadway in 2007. Today, we explore what happened then, and what has changed since! Joining us is original Broadway "Brooke Wyndam" turned director/choreographer Nikki Snelson (ANNIE GET YOUR GUN, SWEET CHARITY, A CHORUS LINE).
First Standings Announced For 2026 BroadwayWorld Raleigh Awards - HAIRSPRAY Leads Best Musical
Voting is open through December 31st.
The first standings have been announced for the 2026 BroadwayWorld Raleigh Awards, as of Monday, November 23. Don't miss out on making sure that your favorite theatres, stars, and shows get the recognition they deserve!
The 2026 Regional Awards honor regional productions, touring shows, and more which had their first performance between October 1, 2025 through September 30, 2026. Our local editors set the categories, our readers submitted their nominees, and now you get to vote for your favorites! Voting will continue through December 31st, 2026.
Winners will be announced in January!
This year the BroadwayWorld Regional Awards are bigger and better than ever. The Regional Awards include over 100 cities across America, Canada, Central and South America, Europe, and Asia.
See a mistake? Please let us know here.
2026 BroadwayWorld Raleigh Awards - Current Standings
Best Choreography Of A Play Or Musical
Liz Sanford - HAIRSPRAY - Raleigh Little Theatre 20%
Leah Wilks - COMMITTED: THE MUSICAL - Fabulodge Productions 13%
Marian Matos and Hannah Ackman - DISNEY'S FROZEN - Studio 1 13%
Taylor Mackenzie Smith - ONCE ON THIS ISLAND - Theatre Raleigh 9%
Mandie Rapoza - COME FROM AWAY - Theatre Raleigh 9%
Eamon Foley - THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME - Theatre Raleigh 7%
Molly Hamelin - THE PROM - Cary Players 6%
Freddie Lee Heath - SCHOOL OF ROCK - Raleigh Little Theatre 5%
Flora Bare - ONCE - Burning Coal Theatre / Murphey School Auditorium 5%
Jose Rondon Jr. - CINDERELLA - Raleigh Little Theatre 3%
Aya Wallace - 1776 - Raleigh Little Theatre 3%
Dale Girard - MACBETH - PlayMakers Repertory Company 3%
Flora Bare - MY FAIR LADY - Burning Coal Theatre / Murphey School Auditorium 3%
Nancy Rich & Clare Vestal - ANASTASIA - The Justice Theater Project 2%
Best Costume Design Of A Play Or Musical
Jess Brammer-Owens - DISNEY'S FROZEN - Studio 1 15%
Kim Black - COMMITTED: THE MUSICAL - Fabulodge Productions 13%
Mark Sorensen - THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME - Theatre Raleigh 11%
Denise Schumaker - 1776 - Raleigh Little Theatre 8%
Stephanie Bahniuk - ONCE ON THIS ISLAND - Theatre Raleigh 8%
Lisa Hess - A MIDSUMMER NIGHT'S DREAM - Stone Soup Theatre Company 6%
Lisa Hess - JOSEPH AND THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT - Stone Soup Theatre Company 6%
Matthew Emig - DEAR EVAN HANSEN - Theatre Raleigh 6%
Jenny Michell - THE HOBBIT - Raleigh Little Theatre 5%
Ella Brooks - COME FROM AWAY - Theatre Raleigh 4%
Jenny Mitchell - WITCH - Raleigh Little Theatre 4%
Matthew Emig - DIVERSION - NRACT (North Raleigh Arts & Creative Theatre) 3%
Anne Kennedy - YOU CAN'T TAKE IT WITH YOU - PlayMakers Repertory Company 2%
Olivera Gajic - MACBETH - PlayMakers Repertory Company 2%
Grier Coleman - STEEL MAGNOLIAS - PlayMakers Repertory Company 2%
Lydia Houston and Taylor Bugge - RHINOCEROS - Switch Theatre Company 2%
Lisa Hess - MAN OF LA MANCHA - Stone Soup Theatre Company 2%
Kishara McKnight - PRINCESS IDA - The Durham Savoyards 1%
Lex Liang - OEDIPUS: KING/COLONUS - PlayMakers Repertory Company 1%
Best Dance Production
ONCE ON THIS ISLAND - Theatre Raleigh 30%
DISNEY'S FROZEN - Studio 1 27%
SCHOOL OF ROCK - Raleigh Little Theatre 24%
THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME - Theatre Raleigh 19%
Best Direction Of A Musical
Caitlin Wells - COMMITTED: THE MUSICAL - Fabulodge Productions 12%
Lisa Jolley - HAIRSPRAY - Raleigh Little Theatre 12%
Eric Love - NEXT TO NORMAL - Paradox Opera 10%
Eric Woodall - THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME - Theatre Raleigh 10%
Tami Kress - DISNEY'S FROZEN - Studio 1 9%
Christopher D. Betts - ONCE ON THIS ISLAND - Theatre Raleigh 6%
Tim Seib - COME FROM AWAY - Theatre Raleigh 6%
Melissa Craib Dombrowski - JOSEPH AND THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT - Stone Soup Theatre Company 6%
Wayne Leonard - THE PROM - Studio 1 5%
Patrick Torres - 1776 - Raleigh Little Theatre 5%
Nancy Rich - ANASTASIA - The Justice Theater Project 4%
Ruthie Martinez - CINDERELLA - Raleigh Little Theatre 3%
Jessica Boevers Bogart - DEAR EVAN HANSEN - Theatre Raleigh 3%
Susannah Hough - SCHOOL OF ROCK - Raleigh Little Theatre 3%
Grace Siplon St. Lawrence - A GIRL CALLED TINY - Blue Box Theatre Company 2%
Melissa Craib Dombrowski - MAN OF LA MANCHA - Stone Soup Theatre Company 2%
Latrese B. Carter - WHERE THE RAILS DIVIDE - Gallery Players 0%
Best Direction Of A Play
Timothy E. Locklear - THE BOYS IN THE BAND - NRACT (North Raleigh Arts & Creative Theatre) 17%
Lily Vance - A MIDSUMMER NIGHT'S DREAM - Stone Soup Theatre Company 14%
Betsy Henderson - MOONLIGHT AND MAGNOLIAS - Raleigh Little Theatre 12%
Dustin Britt - MAMA'S BOY - Assorted Arts 8%
Jeri Lynn Schulke - WITCH - Raleigh Little Theatre 7%
Tracy Bersley - MACBETH - PlayMakers Repertory Company 6%
Flora Bare - DRACULA: A FEMINIST REVENGE FANTASY, REALLY - The Justice Theater Project 6%
Flora Bare - METAMORPHOSIS, BY STEVEN BERKOFF - Bare Arts Productions 5%
Dustin Britt, Tyler Dennis, Grace Fox - THREE BLUE BOX DEBUTS - Blue Box Theatre Company 4%
NJ Agwuna - PRIMARY TRUST - PlayMakers Repertory Company 4%
Carey Perloff - OEDIPUS: KING/COLONUS - PlayMakers Repertory Company 3%
Flora Bare - THE HOBBIT - Raleigh Little Theatre 3%
Lisa Rothe - STEEL MAGNOLIAS - PlayMakers Repertory Company 3%
Adam Traylor - RHINOCEROS - Switch Theatre Company 3%
Gwendolyn Schwinke - SHAKESPEARE IN THE PARKS: “AS YOU LIKE IT” - Switch Theatre Company 3%
Lavour Addison - EVERY BRILLIANT THING - Stone Soup Theatre Company 3%
Lauren Sale - #TALLTALES - Vault Theatre 2%
Best Ensemble
HAIRSPRAY - Raleigh Little Theatre 14%
DISNEY'S FROZEN - Studio 1 11%
COMMITTED: THE MUSICAL - Fabulodge Productions 10%
NEXT TO NORMAL - Paradox Opera 8%
COME FROM AWAY - Theatre Raleigh 7%
JOSEPH AND THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT - Stone Soup Theatre Company 6%
THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME - Theatre Raleigh 6%
THE PROM - Cary Players 5%
ONCE ON THIS ISLAND - Theatre Raleigh 5%
A MIDSUMMER NIGHT'S DREAM - Stone Soup Theatre Company 4%
DEAR EVAN HANSEN - Theatre Raleigh 3%
GILBERT & SULLIVAN'S PIRATES OF PENZANCE - Snow Camp Outdoor Theater 3%
ANASTASIA - The Justice Theater Project 2%
SCHOOL OF ROCK - Raleigh Little Theatre 2%
1776 - Raleigh Little Theatre 2%
ONCE - Burning Coal Theatre / Murphey School Auditorium 2%
THREE BLUE BOX DEBUTS - Blue Box Theatre Company 1%
DRACULA: A FEMINIST REVENGE FANTASY, REALLY - The Justice Theater Project 1%
MACBETH - PlayMakers Repertory Company 1%
METAMORPHOSIS, BY STEVEN BERKOFF - Bare Arts Productions 1%
MAN OF LA MANCHA - Stone Soup Theatre Company 1%
THE HOBBIT - Raleigh Little Theatre 1%
THE WOLVES - PlayMakers Repertory Company 1%
RHINOCEROS - Switch Theatre Company 1%
OEDIPUS: KING/COLONUS - PlayMakers Repertory Company 0%
Best Lighting Design Of A Play Or Musical
Ethan Drezner - HAIRSPRAY - Raleigh Little Theatre 12%
Lynx Brown - NEXT TO NORMAL - Paradox Opera 11%
Joseph Amodei - COMMITTED: THE MUSICAL - Fabulodge Productions 11%
Jeremy Diamond - THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME - Theatre Raleigh 10%
Ava Bitsas - JOSEPH AND THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT - Stone Soup Theatre Company 9%
Bill Webb - DEAR EVAN HANSEN - Theatre Raleigh 7%
Jeremy Diamond - ONCE ON THIS ISLAND - Theatre Raleigh 6%
Julianna Babcock - SCHOOL OF ROCK - Raleigh Little Theatre 6%
Rob Denton - COME FROM AWAY - Theatre Raleigh 5%
Darby E. Madewell - WITCH - Raleigh Little Theatre 4%
Robyn Ardern - A MIDSUMMER NIGHT'S DREAM - Stone Soup Theatre Company 4%
Abigail Hoke-Brady - THE WOLVES - PlayMakers Repertory Company 3%
Erin Bell - 1776 - Raleigh Little Theatre 3%
Amith Chandrashaker - MACBETH - PlayMakers Repertory Company 3%
Ava Bitsas - PRINCESS IDA - The Durham Savoyards 1%
MacKenzie Ulibarri - RHINOCEROS - Switch Theatre Company 1%
Robert Wierzel - OEDIPUS: KING/COLONUS - PlayMakers Repertory Company 1%
Eric Norbury - PRIMARY TRUST - PlayMakers Repertory Company 1%
Best Music Direction & Orchestra Performance
Micaela Shanyce Bundy - HAIRSPRAY - Raleigh Little Theatre 16%
Alex Thompson - NEXT TO NORMAL - Paradox Opera 13%
Keith Lewis - COMMITTED: THE MUSICAL - Fabulodge Productions 12%
Leslie Wickham - THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME - Theatre Raleigh 8%
Christian Stahr - THE PROM - Cary Players 8%
Lauren Tompkins - COME FROM AWAY - Theatre Raleigh 7%
Joanna Sisk-Purvis - JOSEPH AND THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT - Stone Soup Theatre Company 6%
Brian P. Whitted - ONCE ON THIS ISLAND - Theatre Raleigh 6%
Christian Stahr - CINDERELLA - Raleigh Little Theatre 5%
Beth G. Tankersley - DEAR EVAN HANSEN - Theatre Raleigh 4%
Diane Petteway - SCHOOL OF ROCK - Raleigh Little Theatre 4%
Britt Wilson - A GIRL CALLED TINY - Blue Box Theatre Company 3%
Joanna Sisk-Purvis - MAN OF LA MANCHA - Stone Soup Theatre Company 2%
Alex Thompson - PRIMARY TRUST - PlayMakers Repertory Company 2%
Joanna Sisk-Purvis - PRINCESS IDA - The Durham Savoyards 2%
Katherine Anderson - 1776 - Raleigh Little Theatre 2%
David Coulter - OEDIPUS: KING/COLONUS - PlayMakers Repertory Company 1%
Best Musical
HAIRSPRAY - Raleigh Little Theatre 15%
COMMITTED: THE MUSICAL - Fabulodge Productions 10%
DISNEY'S FROZEN - Studio 1 10%
NEXT TO NORMAL - Paradox Opera 8%
THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME - Theatre Raleigh 7%
COME FROM AWAY - Theatre Raleigh 6%
JOSEPH AND THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT - Stone Soup Theatre Company 6%
ONCE ON THIS ISLAND - Theatre Raleigh 5%
DEAR EVAN HANSEN - Theatre Raleigh 5%
GILBERT & SULLIVAN'S PIRATES OF PENZANCE - Snow Camp Outdoor Theater 4%
BRIGHT STAR - Temple Theatre 3%
ONCE - Burning Coal Theatre / Murphey School Auditorium 3%
SWEENEY TODD, THE DEMON BARBER OF FLEET STREET - McGregor Hall Performing Arts Center 3%
CINDERELLA - Raleigh Little Theatre 3%
A GIRL CALLED TINY - Blue Box Theatre Company 2%
SCHOOL OF ROCK - Raleigh Little Theatre 2%
ANASTASIA - The Justice Theater Project 2%
MAN OF LA MANCHA - Stone Soup Theatre Company 1%
1776 - Raleigh Little Theatre 1%
MY FAIR LADY - Burning Coal Theatre / Murphey School Auditorium 1%
WHERE THE RAILS DIVIDE - Gallery Players 0%
Best New Play Or Musical
COMMITTED: THE MUSICAL - fabulodge productions 36%
A GIRL CALLED TINY - Blue Box Theatre Company 16%
OEDIPUS: KING/COLONUS - PlayMakers Repertory Company 14%
A MIDLIFE SUMMER’S DREAM (ODYSSEYSTAGE’S NEXTACT FESTIVAL) - OdysseyStage 12%
MAMA'S BOY - Assorted Arts 11%
WHERE THE RAILS DIVIDE - The Gallery Theatre 6%
THREE BLUE BOX DEBUTS - Blue Box Theatre Company 5%
Best Performer In A Musical
Alysse Miller - HAIRSPRAY - Raleigh Little Theatre 11%
Caleb Rivera - DISNEY'S FROZEN - Studio 1 9%
Averi Zimmermann - COMMITTED: THE MUSICAL - Fabulodge Productions 7%
Reid Bowman - JOSEPH AND THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT - Stone Soup Theatre Company 7%
Kelley Keats - NEXT TO NORMAL - Paradox Opera 6%
Amaya White - ONCE ON THIS ISLAND - Theatre Raleigh 5%
Greg Toft - SWEENEY TODD, THE DEMON BARBER OF FLEET STREET - McGregor Hall Performing Arts Center 5%
Scooter Mistretta - GILBERT & SULLIVAN'S PIRATES OF PENZANCE - Snow Camp Outdoor Theater 5%
Bradley McBride - NEXT TO NORMAL - Paradox Opera 4%
Jason Thomas Clyde - DEAR EVAN HANSEN - Theatre Raleigh 4%
Adalynn Eller - CINDERELLA - Raleigh Little Theatre 4%
Kevin Ferguson - HAIRSPRAY - Raleigh Little Theatre 3%
Julian R. Decker - THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME - Theatre Raleigh 3%
Akili Gathers - A GIRL CALLED TINY - Blue Box Theatre Company 3%
Kelley Keats - THE PROM - Cary Players 3%
Erik Agle - SCHOOL OF ROCK - Raleigh Little Theatre 3%
Kai Thompson - COMMITTED: THE MUSICAL - Fabulodge Productions 3%
Caleb Rivera - GILBERT & SULLIVAN'S PIRATES OF PENZANCE - Snow Camp Outdoor Theater 2%
Dave Keats - ONCE - Burning Coal Theatre / Murphey School Auditorium 2%
Graham Rowat - THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME - Theatre Raleigh 2%
Wade Newhouse - MAN OF LA MANCHA - Stone Soup Theatre Company 2%
Hannah Ackman - THE PROM - Cary Players 2%
Margaret-Ellen Christensen - ONCE - Burning Coal Theatre / Murphey School Auditorium 1%
Noah Pieper - ANYTHING GOES - Orange Community Players 1%
Dylan Elza - NEXT TO NORMAL - Paradox Opera 1%
Best Performer In A Play
Caleb Rivera - THE MERRY WIVES OF WINDSOR - Snow Camp Outdoor Theater 17%
Annabella Fuller - A MIDSUMMER NIGHT'S DREAM - Stone Soup Theatre Company 9%
Joel Leonard - PUFFS, OR SEVEN INCREASINGLY EVENTFUL YEARS AT A CERTAIN SCHOOL OF MAGIC AND MAGIC - Studio 1 8%
Seth Blum - MOONLIGHT AND MAGNOLIAS - Raleigh Little Theatre 7%
Zachary Jones - THE HOBBIT - Raleigh Little Theatre 7%
Nate Carter III - THE BOYS IN THE BAND - NRACT (North Raleigh Arts & Creative Theatre) 6%
Sharon Lawrence - STEEL MAGNOLIAS - PlayMakers Repertory Company 6%
Lola Urena - WITCH - Raleigh Little Theatre 6%
Brittni Shambaugh Addison - EVERY BRILLIANT THING - Stone Soup Theatre Company 5%
Andrew Price Carlile - METAMORPHOSIS, BY STEVEN BERKOFF - Bare Arts Productions 5%
Vivienne Benesch - MACBETH - PlayMakers Repertory Company 4%
DH Johnson - MOONLIGHT AND MAGNOLIAS - Raleigh Little Theatre 4%
Jordan Monadjemi - WITCH - Raleigh Little Theatre 4%
Nate John Mark - PRIMARY TRUST - PlayMakers Repertory Company 4%
Sky Symonds - #TALLTALES - Vault Theatre 3%
Hannah LaMarlowe - SHAKESPEARE IN THE PARKS: “AS YOU LIKE IT” - Switch Theatre Company 3%
Katie Jo Fulks - #TALLTALES - Vault Theatre 1%
Ron Menzel - MACBETH - PlayMakers Repertory Company 1%
Best Play
PUFFS, OR SEVEN INCREASINGLY EVENTFUL YEARS AT A CERTAIN SCHOOL OF MAGIC AND MAGIC - Studio 1 17%
A MIDSUMMER NIGHT'S DREAM - Stone Soup Theatre Company 13%
THE BOYS IN THE BAND - NRACT (North Raleigh Arts & Creative Theatre) 11%
THE HOBBIT - Raleigh Little Theatre 9%
MOONLIGHT AND MAGNOLIAS - Raleigh Little Theatre 8%
WITCH - Raleigh Little Theatre 6%
EVERY BRILLIANT THING - Stone Soup Theatre Company 5%
MACBETH - PlayMakers Repertory Company 5%
METAMORPHOSIS, BY STEVEN BERKOFF - Bare Arts Productions 5%
OEDIPUS: KING/COLONUS - PlayMakers Repertory Company 4%
PRIMARY TRUST - PlayMakers Repertory Company 3%
STEEL MAGNOLIAS - PlayMakers Repertory Company 3%
GUILTY PLEASURE - Shadowbox Studio 3%
#TALLTALES - Vault Theatre 2%
RHINOCEROS - Switch Theatre Company 2%
SHAKESPEARE IN THE PARKS: “AS YOU LIKE IT” - Switch Theatre Company 1%
Best Production of an Opera
MADAMA BUTTERFLY - North Carolina Opera 33%
DON GIOVANNI (ABRIDGED!) - Paradox Opera 26%
PRINCESS IDA - The Durham Savoyards 21%
IL TROVATORE - North Carolina Opera 11%
CENDRILLON - North Carolina Opera 10%
Best Scenic Design Of A Play Or Musical
Chelsea Ward - DISNEY'S FROZEN - Studio 1 16%
Shannon Clark - HAIRSPRAY - Raleigh Little Theatre 15%
Jon Haas - COMMITTED: THE MUSICAL - Fabulodge Productions 14%
David McQuillen Robertson - THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME - Theatre Raleigh 12%
Benedict R. Fancy - COME FROM AWAY - Theatre Raleigh 7%
Stephanie Bahniuk - ONCE ON THIS ISLAND - Theatre Raleigh 6%
Art Jolin - MAN OF LA MANCHA - Stone Soup Theatre Company 5%
Kevin Judge - DEAR EVAN HANSEN - Theatre Raleigh 4%
Dennis R. Berfield - SCHOOL OF ROCK - Raleigh Little Theatre 4%
Alexis Distler - MACBETH - PlayMakers Repertory Company 3%
Dennis R. Berfield - MOONLIGHT AND MAGNOLIAS - Raleigh Little Theatre 3%
Lex Liang - PRIMARY TRUST - PlayMakers Repertory Company 2%
Charles Machalicky and John Paul Middlesworth - RHINOCEROS - Switch Theatre Company 2%
Jenni Mann Becker - WITCH - Raleigh Little Theatre 2%
Lex Liang - OEDIPUS: KING/COLONUS - PlayMakers Repertory Company 2%
Shannon Clark - 1776 - Raleigh Little Theatre 2%
James Vollers - PRINCESS IDA - The Durham Savoyards 2%
Daniel Zimmerman - YOU CAN'T TAKE IT WITH YOU - PlayMakers Repertory Company 1%
Best Sound Design Of A Play Or Musical
Jared Kirkpatrick - HAIRSPRAY - Raleigh Little Theatre 15%
Wil Coulbourn - DISNEY'S FROZEN - Studio 1 14%
Eden Segbefia - COMMITTED: THE MUSICAL - Fabulodge Productions 14%
Charlie Harris - NEXT TO NORMAL - Paradox Opera 12%
Cameron Fitzpatrick - THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME - Theatre Raleigh 7%
Cameron Fitzpatrick - ONCE ON THIS ISLAND - Theatre Raleigh 6%
Parker Gagnier - COME FROM AWAY - Theatre Raleigh 5%
Jared Kirkpatrick - SCHOOL OF ROCK - Raleigh Little Theatre 5%
Jos Purvis - MAN OF LA MANCHA - Stone Soup Theatre Company 5%
Cameron Fitzpatrick - DEAR EVAN HANSEN - Theatre Raleigh 4%
Chella Anderson - THREE BLUE BOX DEBUTS - Blue Box Theatre Company 3%
Alex Thompson - PRIMARY TRUST - PlayMakers Repertory Company 2%
Brooks Frederickson - RHINOCEROS - Switch Theatre Company 2%
Thomas Matrejek - THE HOBBIT - Raleigh Little Theatre 2%
Lindsay Jones - MACBETH - PlayMakers Repertory Company 1%
Melanie Chen Cole - STEEL MAGNOLIAS - PlayMakers Repertory Company 1%
Jane Shaw - OEDIPUS: KING/COLONUS - PlayMakers Repertory Company 0%
Best Supporting Performer In A Musical
A'zhariyha T. Vaughan - HAIRSPRAY - Raleigh Little Theatre 11%
Atticus Blum - COMMITTED: THE MUSICAL - Fabulodge Productions 10%
Alissa Roca - NEXT TO NORMAL - Paradox Opera 9%
Chris Earl - DISNEY'S FROZEN - Studio 1 7%
Ben Gibson - JOSEPH AND THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT - Stone Soup Theatre Company 6%
Stephen Chambers - BRIGHT STAR - Temple Theatre 5%
Sara Jean Ford - COME FROM AWAY - Theatre Raleigh 4%
Calli Brielle - THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME - Theatre Raleigh 4%
Catherine Brunell - DEAR EVAN HANSEN - Theatre Raleigh 4%
Tara Lashan Clinkscales - ONCE ON THIS ISLAND - Theatre Raleigh 4%
Molly Williams - COMMITTED: THE MUSICAL - Fabulodge Productions 4%
Chris Earl - GILBERT & SULLIVAN'S PIRATES OF PENZANCE - Snow Camp Outdoor Theater 3%
Hannah Ackman - THE PROM - Cary Players 3%
Rebecca Teague - SWEENEY TODD, THE DEMON BARBER OF FLEET STREET - Henderson Rec Players/McGregor Hall 3%
Brett Perdue - SWEENEY TODD, THE DEMON BARBER OF FLEET STREET - Henderson Rec Players/McGregor Hall 2%
Greg Toft - COMMITTED: THE MUSICAL - Fabulodge Productions 2%
Gwen Hyland - NEXT TO NORMAL - Paradox Opera 2%
Lucas Hinds Babcock - ONCE ON THIS ISLAND - Theatre Raleigh 2%
Bryce Nasir-Preston - 1776 - Raleigh Little Theatre 1%
Simon Kaplan - MY FAIR LADY - Burning Coal Theatre / Murphey School Auditorium 1%
Wayne Leonard - ANYTHING GOES - Orange Community Players 1%
LEXI YOUNG - COMMITTED: THE MUSICAL - Fabulodge Productions 1%
Lily Walls(Amber) - HAIRSPRAY - Carolina Civic Center Historic Theater 1%
Logan Wilson - MAN OF LA MANCHA - Stone Soup Theatre Company 1%
Autumn Ducler-Pearson - SCHOOL OF ROCK - Raleigh Little Theatre 1%
Best Supporting Performer In A Play
Dustin Britt - A MIDSUMMER NIGHT'S DREAM - Stone Soup Theatre Company 18%
Zion Clarke - THE HOBBIT - Raleigh Little Theatre 14%
Landon Henry - THE BOYS IN THE BAND - NRACT (North Raleigh Arts & Creative Theatre) 14%
Teal Lepley - THE HOBBIT - Raleigh Little Theatre 12%
Julia Gibson - STEEL MAGNOLIAS - PlayMakers Repertory Company 10%
Louise Martin - DRACULA: A FEMINIST REVENGE FANTASY, REALLY - The Justice Theater Project 7%
Tia James - OEDIPUS: KING/COLONUS - PlayMakers Repertory Company 6%
Allen Tedder - MACBETH - PlayMakers Repertory Company 5%
Ali Patalano - SHAKESPEARE IN THE PARKS: “AS YOU LIKE IT” - Switch Theatre Company 5%
John Paul Middlesworth - RHINOCEROS - Switch Theatre Company 5%
Rasool Jahan - PRIMARY TRUST - PlayMakers Repertory Company 4%
Best Theatre For Young Audiences Production
DISNEY'S FROZEN - Studio 1 42%
DINOSAUR! - Raleigh Little Theatre 15%
MÚSICA, MÚSICA, MÁXIMO, MÚSICA - Raleigh Little Theatre 14%
TWINKLE, TWINKLE LITTLE STAR - Raleigh Little Theatre 13%
#TALLTALES - Vault Theatre 6%
PIRATES! A BOY AT SEA - Switch Theatre Company 6%
THE WHEELS ON THE BUS (TVY) – FALL 2025 - Raleigh Little Theatre 3%
Favorite Local Theatre
Raleigh Little Theatre 21%
Theatre Raleigh 15%
Studio 1 14%
Stone Soup Theatre Company 8%
Paradox Opera 7%
NRACT (North Raleigh Arts & Creative Theatre) 7%
Fabulodge Productions 4%
McGregor Hall Performing Arts Center 4%
Burning Coal Theatre / Murphey School Auditorium 3%
Cary Players 3%
Blue Box Theatre Company 2%
THE FRUIT 2%
PlayMakers Repertory Company 2%
The Justice Theater Project 2%
Temple Theatre 2%
Seed Art Share 1%
The Durham Savoyards 1%
Assorted Arts 1%
Switch Theatre Company 1%
The Gallery Theatre 0%
Vault Theatre 0%
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