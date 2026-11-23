"OMG you guys!" LEGALLY BLONDE is more respected now than when it premiered on Broadway in 2007. Today, we explore what happened then, and what has changed since! Joining us is original Broadway "Brooke Wyndam" turned director/choreographer Nikki Snelson (ANNIE GET YOUR GUN, SWEET CHARITY, A CHORUS LINE).
Review: Atmosféru počínající zimy nabourá v Brně MAMMA MIA!
Známé rytmy skupiny ABBA v nestárnoucí inscenaci
V hledišti Hudební scény Městského divadla v Brně se setmí a rozeznívají se známé rytmy kapely ABBA. Divák se hned dostane do veselé letní atmosféry, přestože za zdmi divadla začínají padat první sněhové vločky. Předehra muzikálu hraje do tmy, divadlo nám scénu odhaluje až na jejím konci, což je trošku škoda. To stejné se opakuje v kratší verzi i na začátku druhé půle po přestávce. Možná se jedná o požadavek licencora, nicméně to prvnímu dojmu z inscenace zbytečně škodí. Pak už přichází na scénu herci a tento jukebox muzikál může začít. Na scéně brněnské inscenace najdeme pohyblivé kulisy domů, které můžeme potkat na kterémkoli z mnoha řeckých ostrovů. Dále je zde malá pláž, koktejlový bar a boky s pozadím modré barvy odkazující na středozemní moře.
Brněnská Mamma Mia si zakládá na vypointovaných hereckých pasážích inscenace. Herecké výkony ve vedlejších rolích jsou opravdu přesvědčivé, např. Tanya a Rosie Johany Gazdíkové a Lucie Bergerové, Harry Milana Němce a Pepper Libora Matouše. Oni všichni jsou taháky muzikálu a posouvají tento popový koncert nahoru. Skvěle zpívá Robin Schenk jako Sky, Donna Ivany Vaňkové v pěveckých partech obstála. Sophie Barbory Remišové však bohužel zaostává. Alžběta Janíčková a Romana Horáková jako Ali a Lisa si svou premiérovou úlohu obhájily také. Nápadité jsou choreografie muzikálu Hany Kratochvilové. Využití off-stage sboru nabízí příležitost přizvat na jeviště vice profesionálních tanečníků a je to na inscenaci znát. Divák má pocit, že přestože není tanečníků a herců na jevišti mnoho je v tanečních písních zaplněno dostatečně. Na tom má podíl chytře řešená scéna s putujícími domy a skvělý světelný design inscenace. Za zmínku stojí také krásné kostýmy, kterých herci vystřídají během inscenace hned několik.
Problémy jsou v hudebních číslech s frázováním a rytmem. To první lze přikládat překladu Adama Nováka, který se bohužel českých inscenací Mamma Mia drží již mnoho let. S rytmem by ale bylo dobré pracovat přísněji. Někdy jsou sólisté za hudbou, někdy před hudbou, nestíhají nástupy. To je u písní, které jsou naprosté většině diváků v divadle velmi dobře známé, problém. Některé písně bylo prvních několik vteřin právě z tohoto důvodu těžké identifikovat. Herci by nejspíš potřebovali pevnější vedení, dirigent Daniel Kyzlink ale hraje téměř neustále na klávesy a sólisté jsou tak ve svých partech závislí jen sami na sobě. Kapela ale odvádí velmi dobrou práci a písně reprodukuje věrně. Pokud se diváci chtějí zaposlouchat do známých rytmů a nabít se energií letní dovolené, je volba Mamma Mia v Brně jasná. Ještě máte šanci chytit několik dalších listopadových termínů před další pauzou inscenace.
Snímky z muzikálu pochází z webu Městského divadla v Brně.
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