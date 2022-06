Prémio Miguel Rovisco Anúncio Do Texto Vencedor Da 4ª Edição

A nuvem originada por uma erupção vulcânica na Islândia, foi responsável por encobrir e paralisar todo o espaço europeu em 2010. Numa ilha, assim isolada do mundo, o estranho desaparecimento de um famoso artista causa inquietação. Nessa contingência quatro pessoas descobrem que tudo é nuvem. Não há nada que não seja nuvem nas relações humanas.

O júri para esta edição foi constituído por Diogo Infante, Daniel Gorjão e Rui Pina Coelho. Considerou que "Nuvem" é uma peça de teatro que agarra o leitor do principio ao fim. Insinua a intriga policial, deixa-se atravessar pelo drama familiar e explora o tema da essência do artista, a dualidade entre o mercado da arte e a criação artística. As personagens são coesas e os diálogos de cadência rápida, levando-nos a sentir o calor de África enquanto, num momento de suspensão do tempo, uma nuvem de poeira provocada por um vulcão na Islândia, nos reduz à nossa insignificância perante a própria Natureza, lembrando-nos que todas as grandes intrigas humanas não passam de nuvens, que se desfazem à passagem do vento da história.

Daniel Gorjão será o responsável pela encenação da obra.

Carlos Manuel Rodrigues nasceu em 1940 e começou a escrever teatro na década de 60. Foi cofundador, em 1973, do grupo "Lydia, a Mulher Tatuada", apresentando dois espetáculos no agora Teatro Municipal Amélia Rey Colaço. Em 1992, a peça "Noites", da sua autoria, estreia durante o ciclo inaugural da então nova Sala Estúdio do Teatro da Trindade. Dos seus trabalhos destacam-se "Os Mortos no WC", a "Máquina de Naufragar" (Prémio Raul Brandão, 1969), "Ninguém Joga Mais?", " Marrom" e " A Tragédia da Rua Das Flores" (Teatro Maria Matos, 1980-81).

Escreveu peças para a infância, grande parte incluída no reportório da companhia do Teatro Infantil de Lisboa (TIL), como " Romeu e Julieta, Uma História de Gatos" (2003) e "D. Quixote"(2004).

Diplomado pela Escola Náutica e licenciado em Geografia pela Universidade de Lisboa trabalhou como piloto na marinha mercante, navegador e técnico de voo na TAP.