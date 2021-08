El Musical Favorito de... Rubén Yuste

Hoy el actor y director de Teatro Musical Rubén Yuste nos responde a cinco preguntas sobre su obra preferida. Este artista, conocido por sus papeles en MAMMA MIA!, GREASE y LOS MISERABLES, así como por su trabajo directivo en LA CANCIÓN DE IPANEMA y EL DESPERTAR DE LA PRIMAVERA, actualmente está nominado a la Mejor Dirección en los Premios BroadwayWorld Spain por LAS CHICAS DEL CORO.

¿Cuál es tu musical favorito y por qué?

Es muy difícil quedarse sólo con uno, de favorito, porque me gustaría hablar acerca de muchos, pero voy a decir SOMETHING ROTTEN!, porque me parece una obra maestra como comedia musical que respeta o plantea súper bien las tres disciplinas; tanto la interpretación, como el canto, como el baile.

¿Qué es lo que te parece más especial de él?

Quizá cómo hace comedia a partir de una historia ambientada en el siglo XVI, en la que se presentan todos los cambios que hubo entonces a nivel cultural, político y científico, introduciendo la figura de un escritor, William Shakespeare, que hacía que el resto de artistas vivieran a su sombra.

También, la verdad, como fusiona de una manera tan original la estética del siglo XVI, con una coreografía con unos toques modernos, que coexisten con estilos más clásicos, como el claqué.

¿Cuál es tu momento favorito?

Mi momento preferido es cuando el protagonista se encuentra con Nostradamus para que le ayude a predecir el futuro, sobretodo para saber qué puede escribir para superar a Shakespeare, y empieza entonces el gran número, uno de los mejores, que es 'A Musical', en el que le intenta explicar que lo que tiene que hacer es un musical.

¿Si tuvieras que escoger una canción suya, con cuál te quedarías?

Con la primera de la obra, que es 'Welcome to the Renaissance', porque cuando vi el musical en Broadway, que lo vi dos veces, no paraba de escucharla en bucle por la calle, o sino con 'Right Hand Man'.

¿Qué personaje te gustaría interpretar, si pudieras escoger uno?

Pues, obviamente, me gustaría hacer de uno de los dos hermanos Bottom, o de Nick o de Nigel. Con cualquiera de los dos me lo pasaría estupendamente bien.