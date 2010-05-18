First Standings Announced for the 2025 BroadwayWorld Portland Awards; GREASE THE MUSICAL Leads Best Musical!

Get all the top news & discounts for Portland & beyond.
The first standings have been released for the 2025 BroadwayWorld Portland Awards. Don't miss out on making sure that your favorite theatres, stars, and shows get the recognition they deserve!
The 2025 Regional Awards honor regional productions, touring shows, and more which had their first performance between October 1, 2024 through September 30, 2025. Winners will be announced in January.
This year the BroadwayWorld Regional Awards include over 100 cities across America, Canada, Central and South America, Europe, and Asia.
2025 BroadwayWorld Portland Standings
Best Cabaret/Concert/Solo Performance
Douglas Sellers
- I’M GONNA MARRY YOU, TOBEY MAGUIRE
- Twilight Theater Company
23%
Chris Grace
- CHRIS GRACE AS SCARLETT JOHANSSON
- Portland Center Stage
22%
Sammy Rat Rios
- WE'RE GONNA DIE
- Shaking the Tree Theatre
18%
Damaris Webb
- PRECIPICE
- Third Rail Repertory Theatre
18%
Lacy Knightly
- LET. HER. RIP.
- Alberta Rose Theatre
13%
Marco Davis
- AGAIN! THE ACT OF PERFECTION
- Ten Fifteen Productions
6%Best Choreography Of A Play Or Musical
Chynna Rae Shurts
- ALICE BY HEART
- Metropolitan Performing Arts
10%
Jeananne Kelsey
- THE ROCKY HORROR SHOW
- Theatre in the Grove
10%
Julie June Heffner
- THE ROCKY HORROR SHOW
- Funhouse Lounge
9%
Laura Hiszczynskyj
- DAMN YANKEES
- Clackamas Repertory Theatre
7%
Teri Berardino-Newman
- ALL SHOOK UP
- Lakewood Theatre
7%
Adin Walker
- WITCH
- Profile Theatre
6%
Sara Jane Hardy
- GREASE
- Broadway Rose Theatre
6%
Laura Cannon
- DANCING ON THE SABBATH
- Shaking the Tree Theatre
5%
Jeremy Duvall
- WAITRESS
- Broadway Rose Theatre
5%
Elise Byrne
- BRIGHT STAR
- Hillsboro Artists Regional Theatre
5%
Chynna Rae Shurts
- THE GREAT AMERICAN TRAILER PARK MUSICAL
- Metropolitan Performing Arts
4%
Theresa VanWetten
- JOSEPH AND THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT
- Christian Community Theater
4%
Shannon Jung
- FUN HOME
- Metropolitan Performing Arts
4%
Liberty Dolance
- A GENTLEMAN’S GUIDE TO LOVE AND MURDER
- Penguin Productions
3%
Shannon Jung
- IRVING BERLIN’S WHITE CHRISTMAS
- Metropolitan Performing Arts
3%
Alicia Turvin
- REEFER MADNESS
- Theatre in the Grove
3%
Peggy Taphorn
- ANYTHING GOES
- Broadway Rose Theatre
3%
Liberty Dolance
- UPON THE KING
- Penguin Productions
3%
Dan Murphy
- 8-TRACK
- Broadway Rose Theatre
2%
Janet Rust, Darcy Rust
- SOMETHING ROTTEN!
- Cottage Theatre
1%
Marco Davis
- AGAIN! THE ACT OF PERFECTION
- Ten Fifteen Productions
0%Best Costume Design Of A Play Or Musical
Zachary Centers
- THE ROCKY HORROR SHOW
- Theatre in the Grove
12%
Heather Skogen
- ALICE BY HEART
- Metropolitan Performing Arts
10%
Ahmad Santos
- WITCH
- Profile Theatre
8%
Clover Mackenzie
- THE ROCKY HORROR SHOW
- Funhouse Lounge
7%
Heather Skogen
- THE GREAT AMERICAN TRAILER PARK MUSICAL
- Metropolitan Performing Arts
6%
Shelly mortimer
- DAMN YANKEES
- Clackamas Repertory Theatre
5%
Christine Kuzar
- SWEENEY TODD
- Twilight Theater Company
5%
Janelle Sutton
- GREASE
- Broadway Rose Theatre
4%
Beth Staats
- FIDDLER ON THE ROOF
- Gallery Theater
4%
Anya Jones
- DANCING ON THE SABBATH
- Shaking the Tree Theatre
4%
Kianna Vandermolen
- JOSEPH AND THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT
- Christian Community Theater
4%
Allie Schulchter-Cox
- TRIANGLE
- Broadway Rose Theatre
3%
Ahmad Santos
- MOTHER RUSSIA
- Profile Theatre
3%
Betsy LeClair
- A GENTLEMAN’S GUIDE TO LOVE AND MURDER
- Penguin Productions
3%
Laura Streeter
- SILENT SKY
- Mt Hood Repertory Theatre
3%
Laura Helgsen
- GROUNDHOG DAY
- Lakewood Theatre
2%
Chris Byrne
- REEFER MADNESS
- Theatre in the Grove
2%
Wanda Walden & Dayna Lucas
- AMELIE
- Portland Playhouse
2%
Chris Byrne
- BRIGHT STAR
- Hillsboro Artists' Regional Theatre
2%
Lorelai Shae
- AMERICAN SON
- Twilight Theater Company
2%
Betsy LeClair
- UPON THE KING
- Penguin Productions
2%
Debbie Bray
- WAITRESS
- Broadway Rose Theatre
1%
Sara Estrella
- SAMSARA
- Profile Theatre
1%
Harper York
- MIMETIC DESIRE
- Salt and Sage
1%
Harper York
- TEARS AND GLITTER
- Salt and Sage
1%Best Dance Production THE WIZARD OF OZ
- Theatre in The Grove
34%DAPPERLESQUE: A GENDER BENDING BURLESQUE CABARET
- Alberta Rose Theatre
16%LET IT GO: A BURLESQUE TRIBUTE TO FROZEN
- Alberta Rose Theatre
16%BOOKLOVER'S BURLESQUE
- Alberta Rose Theatre
14%TRUTH, BEAUTY, FREEDOM, LOVE: A BURLESQUE TRIBUTE TO MOULIN ROUGE
- Lacy Productions/Alberta Rose Theatre
12%FOOLISH MORTALS: A HAUNTED MANSION BURLESQUE CABARET
- Alberta Rose Theatre
6%Best Direction Of A Musical
Kris Heller
- ALICE BY HEART
- Metropolitan Performing Arts
10%
Zachary Centers
- THE ROCKY HORROR SHOW
- Theatre in The Grove
8%
Rusty Tennant
- ASSASSINS
- Fuse Theatre
8%
Karlyn love
- DAMN YANKEES
- Clackamas Repertory Theatre
8%
Sara Elizabeth King
- THE ROCKY HORROR SHOW
- Funhouse Lounge
5%
Bryce Britton
- FUN HOME
- Metropolitan Performing Arts
5%
Amelia Segler and Elise Byrne
- BRIGHT STAR
- Hillsboro Artists' Regional Theatre
5%
Dorinda Toner
- REEFER MADNESS
- Theatre in the Grove
5%
Tony Bump
- SWEENEY TODD
- Twilight Theater Company
4%
Robert Salberg
- HAIRSPRAY
- Pentacle Theatre
4%
Seth Renne
- FIDDLER ON THE ROOF
- Gallery Theater
4%
Sarah Jane hardy
- GREASE
- Broadway Rose Theatre
3%
Thomas Graff
- ALL SHOOK UP
- Lakewood Theatre
3%
Brian Weaver
- AMELIE
- Portland Playhouse
3%
Bryce Britton
- GROUNDHOG DAY
- Lakewood Theatre
2%
Josie Seid
- INTO THE WOODS
- Lovegood Performing Arts
2%
Seth Renne
- FLY BY NIGHT
- Gallery Theater
2%
Kevin Paul Clark
- BONNIE & CLYDE
- Bridgetown Conservatory of Musical Theatre
2%
Lyn Cramer
- WAITRESS
- Broadway Rose Theatre
2%
Zachary Centers
- THE WIZARD OF OZ
- Theatre in the Grove
2%
Elise Byrne
- BRIGHT STAR
- Hillsboro Artists Regional Theatre
2%
Theresa VanWetten
- JOSEPH AND THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT
- Christian Community Theater
2%
Abigail Torres
- FLY BY NIGHT
- Tapestry Theater Collective
2%
Claire Johanson-Muller and Evan Tait
- THE LAST FIVE YEARS
- Compass Productions
2%
Dan Murphy
- FIVE GOLDEN RINGS
- Broadway Rose Theatre
1%Best Direction Of A Play
Annie Kehoe and Blaine Palmer
- ORANGE FLOWER WATER
- 100 Lives Repertory
17%
Dylan Sladky
- TWELFTH NIGHT
- Metropolitan Performing Arts
11%
William Thomas Berk
- CHRISTMAS CAROL: A GHOST STORY
- Magenta Theater
10%
Alicia Turvin
- ARSENIC & OLD LACE
- Theatre in the Grove
7%
Joellen Sweeny
- SILENT SKY
- Mt Hood Repertory Theatre
6%
Doug Sellers
- NO SEX WITHOUT TOYS
- Shaking The Tree Theatre
4%
Samantha Van Der Merwe
- DANCING ON THE SABBATH
- Shaking the Tree Theatre
4%
Roman Sanchez
- THE GROWN-UPS
- Sunstone Theatre Company
3%
Josh Hecht
- WITCH
- Profile Theatre
3%
Riley Parham
- MELANCHOLY PLAY
- Blinking Eye Theatre
3%
Tea Johnson
- AMERICAN SON
- Twilight Theater Company
3%
Jerry Mouawad
- A STREETCAR NAMED DESIRE
- IMAGO Theatre
3%
Josie Sied
- FEZZIWIGS FORTUNE
- Twilight Theater Company
3%
Charles Grant
- A CHRISTMAS CAROL
- Portland Playhouse
2%
Adam Harrell
- SHAKESPEARE IN THE DARK
- Chapel Theatre
2%
Jacob Coleman
- AW, HELL
- Portland Experimental Theatre Ensemble
2%
Melory Mirashrafi
- SAPIENCE
- Artist Repertory Theatre
2%
Sam Hill
- I’M GONNA PRAY FOR YOU SO HARD
- Twilight Theater Company
2%
Jamie M. Rea & Ajai Tripathi
- SAMSARA
- Profile Theatre
2%
Samm Hill
- I’M GONNA PRAY FOR YOU SO HARD
- Twilight Theater Company
2%
Rebecca Lingafelter
- INFINITE LIFE
- Third Rail Repertory Theatre
1%
Asae Dean
- TEARS AND GLITTER
- Salt and Sage
1%
Steve Koeppen
- FOOL FOR LOVE
- Tour de Force Productions
1%JAMIE RAE
- Profile Theatre
1%
Vin Shambry
- PASS OVER
- Corrib Theatre
1%Best Ensemble ORANGE FLOWER WATER
- 100 Lives Repertory
11%ROCKY HORROR SHOW
- Theatre in the Grove
8%SWEENEY TODD
- Twilight Theater Company
6%ALICE BY HEART
- Metropolitan Performing Arts
5%DAMN YANKEES
- Clackamas Repertory Theatre
4%THE GREAT AMERICAN TRAILER PARK MUSICAL
- Metropolitan Performing Arts
4%THE ROCKY HORROR SHOW
- Funhouse Lounge
4%JOSEPH AND THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT
- Christian Community Theater
4%GREASE
- Broadway Rose Theatre
3%ALL SHOOK UP
- Lakewood Theatre
3%AMELIE
- Portland Playhouse
3%DANCING ON THE SABBATH
- Shaking the Tree Theatre
3%HAIRSPRAY
- Pentacle theatre
2%ANYTHING GOES
- Broadway Rose Theatre
2%NO SEX WITHOUT TOYS
- Shaking The Tree Theatre
2%MARY POPPINS
- Cottage Theatre
2%FLY BY NIGHT
- Gallery Theater
2%REEFER MADNESS
- Theatre in the Grove
2%THE GROWN-UPS
- Sunstone Theatre Company
2%THE ANTIPODES
- Shaking the Tree Theatre
2%FOOTLOOSE
- Pentacle Theatre
2%BONNIE AND CLYDE
- Bridgetown Conservatory of Musical Theater
2%SILENT SKY
- Mt Hood Repertory Theatre
1%BIG FISH
- Pentacle Theatre
1%A GENTLEMAN’S GUIDE TO LOVE AND MURDER
- Penguin Productions
1%Best Lighting Design Of A Play Or Musical
Kristeen Willis
- WAITRESS
- Broadway Rose Theatre
11%
Ian Anderson Priddy
- ALICE BY HEART
- Metropolitan Performing Arts
11%
Sandy and Tom Cronin
- ROCKY HORROR SHOW
- Theatre in the Grove
10%
Jeremy Cole
- I’M GONNA PRAY FOR YOU SO HARD
- Twilight Theater Company
8%
Ward Ramsdall
- SWEENEY TODD
- Twilight Theater Company
6%
Blanca Forzan
- SAPIENCE
- Artists Repertory Theatre
6%
Thyra Hoartshorn
- SILENT SKY
- Mt Hood Repertory Theatre
6%
Annabel Cantor
- PRECIPICE
- Third Rail Repertory Theatre
5%
Tom & Sandy Cronin
- REEFER MADNESS
- Theatre in the Grove
5%
Riley Parham
- FEZZIWIGS FORTUNE
- Twilight Theater Company
4%
Ian Anderson Priddy
- ALL SHOOK UP
- Lakewood Theatre
4%
Ward Ramsdell
- BRIGHT STAR
- Hillsboro Artists Regional Theatre
3%
Miranda Hardy
- AW HELL
- Portland Experimental Theatre Ensemble
3%
Ian Anderson Priddy
- FUN HOME
- Metropolitan Performing Arts
3%
Larry Larsen
- TRIANGLE
- Broadway Rose Theatre
3%
Amanda Ferguson
- SOMETHING ROTTEN!
- Cottage Theatre
3%
Gabriel Costales
- GRAVES
- Stomping Grounds Arthouse
2%
Trinity Riddell
- MARY POPPINS
- Cottage Theatre
2%
Sam Kemp
- 8-TRACK
- Broadway Rose Theatre
1%
Kelly Terry
- PASS OVER
- Corrib Theatre
1%
Jeremy Towsey-French
- AGAIN! THE ACT OF PERFECTION
- Ten Fifteen Productions
1%
Philip Leonard
- DECKED!
- Ten Fifteen Productions
0%
Larry Larsen
- FIVE GOLDEN RINGS
- Broadway Rose Theatre
0%Best Music Direction & Orchestra Performance
Alicia Barret
- THE ROCKY HORROR SHOW
- Theatre in the Grove
15%
Alex Trull
- ALICE BY HEART
- Metropolitan Performing Arts
13%
Billy Thompson
- WAITRESS
- Broadway Rose Theatre
9%
Cyndy Ramsey-Rier
- ALL SHOOK UP
- Lakewood Theatre
9%
Alex Trull
- THE GREAT AMERICAN TRAILER PARK MUSICAL
- Metropolitan Performing Arts
8%
Kennedy Realness
- AMÉLIE
- Portland Playhouse
6%
Elleon Dobias & Kennedy Verrett
- AMELIE
- Portland Playhouse
6%
Alicia Barrett
- REEFER MADNESS
- Theatre in the Grove
5%
Shanae Tullis
- IRVING BERLIN’S WHITE CHRISTMAS
- Metropolitan Performing Arts
4%
David Rivas
- BEAUTY AND THE BEAST
- Lovegood Performing Arts Company
4%
Christie Smith & Travis Morgan
- FLY BY NIGHT
- Gallery Theater
4%
Eric Nordin
- TRIANGLE
- Broadway Rose Theatre
4%
Alicia Barrett
- ANNIE
- Theatre in the Grove
3%
Wendy Vece
- FIVE GOLDEN RINGS
- Broadway Rose Theatre
3%
Joshua Hegg
- 8-TRACK
- Broadway Rose Theatre
2%
Chris Holt
- GUYS & DOLLS
- Cottage Theatre
1%
Chris Holt
- MARY POPPINS
- Cottage Theatre
1%
Chris Holt
- SOMETHING ROTTEN!
- Cottage Theatre
1%Best Musical FUN HOME
- Metropolitan Performing Arts
9%THE ROCKY HORROR SHOW
- Theatre in the Grove
8%SWEENEY TODD
- Twilight Theater Company
8%THE ROCKY HORROR SHOW
- Funhouse Lounge
8%WAITRESS
- Broadway Rose Theatre
7%ASSASSINS
- Fuse Theatre Ensemble
6%AMELIE
- Portland Playhouse
4%GREASE
- Broadway Rose Theatre
4%ALL SHOOK UP
- Lakewood Theatre
4%HAIRSPRAY
- Pentacle theatre
4%DAMN YANKEES
- Clackamas Repertory Theatre
4%THE GREAT AMERICAN TRAILER PARK MUSICAL
- Metropolitan Performing Arts
3%FOOTLOOSE
- Pentacle Theatre
3%REEFER MADNESS
- Theatre in the Grove
3%FIDDLER ON THE ROOF
- Gallery Theater
3%ASSASSINS
- Fuse Theatre
2%THE LAST FIVE YEARS
- Compass Productions
2%GROUNDHOG DAY
- Lakewood Theatre
2%BONNIE AND CLYDE
- Bridgetown Conservatory of Musical Theater
2%JOSEPH AND THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT
- Christian Community Theater
2%ROCKY HORROR SHOW
- Theatre in the Grove
2%BRIGHT STAR
- Hillsboro Artists’ Regional Theatre
2%ANYTHING GOES
- Broadway Rose Theatre
2%TRIANGLE
- Broadway Rose Theatre
1%A GENTLEMAN’S GUIDE TO LOVE AND MURDER
- Penguin Productions
1%Best New Play Or Musical ANNO MACHINA
- Theatre Berk
11%NO SEX WITHOUT TOYS
- SHAKING THE TREE THEATRE
10%I’M GONNA PRAY FOR YOU SO HARD
- Twilight Theater Company
9%THE STORYTELLER
- Artist Repertory Theatre
7%FAENA
- PETE
6%MIMETIC DESIRE
- Salt and Sage
5%THE BED TRICK
- Artists Repertory Theatre
5%FEZZIWIGS FORTUNE
- Twilight Theater Company
5%DANCING ON THE SABBATH
- Shaking the Tree Theatre
5%SHAKESPEARE'S SKULL
- Readers Theatre Gresham
5%TEARS AND GLITTER
- Salt and Sage
3%APPLE SEASON
- 21Ten Theatre
3%SHAKESPEARE IN THE DARK
- Chapel Theatre
3%FROM A HOLE IN THE GROUND
- Corrib Theatre
3%PRECIPICE
- Third Rail Repertory Theatre
3%AGAIN! THE ACT OF PERFECTION
- Ten Fifteen Productions
3%BANNED
- Hand2Mouth Theatre
3%THE EVENT
- Artists Repertory Theatre
2%THE LONG REACH OF THE ALLIGATOR
- The Back Door Theater
2%NEVERMORE
- Cottage Theatre
2%21 NEW MESSAGES
- Shaking The Tree
2%SAPIENCE
- Artist Repertory Theatre
1%BLUEJAY'S CANOE
- illioo Native Theatre
1%Best Performer In A Musical
Aidan Nolan
- THE ROCKY HORROR SHOW
- Funhouse Lounge
6%
Ben Froeschle
- THE ROCKY HORROR SHOW
- Theatre in the Grove
6%
Hunter Moate
- FOOTLOOSE
- Pentacle Theatre
6%
Kris Heller
- THE GREAT AMERICAN TRAILER PARK MUSICAL
- Metropolitan Performing Arts
4%
Leif norby
- DAMN YANKEES
- Clackamas Repertory Theatre
4%
Brian Burger
- SWEENEY TODD
- Portland Center Stage
4%
Molly Jung
- ALICE BY HEART
- Metropolitan Performing Arts
4%
Abby Fordice
- BEAUTY AND THE BEAST
- Lovegood Performing Arts Company
3%
Shannon Jung
- THE ROCKY HORROR SHOW
- Theatre in the Grove
3%
Margo Schembre
- ASSASSINS
- Fuse Theatre Ensemble
3%
Danny Walker
- THE LAST FIVE YEARS
- Compass Productions
3%
Sophie Mackay
- GREASE
- Broadway Rose Theatre
3%
Brittainy Mather
- BONNIE AND CLYDE
- Bridgetown Conservatory of Musical Theater
3%
Lance Nuttman
- FIDDLER ON THE ROOF
- Gallery Theater
3%
Leah Yorkston
- WAITRESS
- Broadway Rose Theatre
3%
Chris Brantley
- FUN HOME
- Metropolitan Performing Arts
3%
Lauren Steele
- AMELIE
- Portland Playhouse
3%
Lo Steele
- AMÉLIE
- Portland Playhouse
2%
Erin Zelazny
- THE ROCKY HORROR SHOW
- Theatre in The Grove
2%
Jackson Wells-Benitez
- ALL SHOOK UP
- Lakewood Theatre
2%
Emily Russell
- BRIGHT STAR
- Hillsboro Artists' Regional Theatre
2%
Victor Polanco
- GREASE
- Broadway Rose Theatre
2%
Sophie McKay
- BONNIE AND CLYDE
- Bridgetown Conservatory of Musical Theater
2%
Teddy Sferrazza
- GREASE
- Broadway Rose Theatre
2%
Jameson James
- SWEENEY TODD
- Twilight Theater Company
2%Best Performer In A Play
Brooke Totman
- ORANGE FLOWER WATER
- 100 Lives Repertory
11%
Alex Gutridge
- CHRISTMAS CAROL: A GHOST STORY
- Magenta Theater
7%
Cora Beeman
- TWELFTH NIGHT
- Metropolitan Performing Arts
5%
Gabby Bosso
- ANNO MACHINA
- Theatre Berk
5%
Georgia Ketchmark
- ARSENIC & OLD LACE
- Theatre in the Grove
4%
Leif Norby
- WHO'S AFRIAD OF VIRGINIA WOOLF?
- Portland center stage
4%
Shay Wisniewski
- BOEING BOEING
- Experience Theatre Project
4%
Molly Gilbert
- THE WINTER’S TALE
- Oregon adventure theatre
3%
Lennox Blodgett
- MIMETIC DESIRE
- Salt and Sage
3%
Brittainy Mather
- FEZZIWIG’S FORTUNE
- Twilight Theater Company
3%
Douglas Sellers
- I’M GONNA PRAY FOR YOU SO HARD
- Twilight Theater Company
3%
Cody Burkett
- BILOXI BLUES
- Hillsboro Artists’ Regional Theatre
3%
Jaiden Wirth
- A STREETCAR NAMED DESIRE
- Imago Theatre
3%
Stephanie Gibbs
- UPON THE KING
- Penguin Productions
3%
Blake Presnell
- TWELFTH NIGHT
- Metropolitan Performing Arts
2%
Barbie Wu
- SAPIENCE
- Artists Repertory Theatre
2%
Alex Lathrop
- ORANGE FLOWER WATER
- 100 Lives Repertory
2%
Daye Thomas
- GRAVES
- Stomping Grounds Arthouse
2%
Dylan Hankins
- FAENA
- PETE
2%
Hailey Henderson
- SILENT SKY
- Mt Hood Repertory Theatre
2%
Mia Torres
- THE GROWN-UPS
- Sunstone Theatre Company
1%
Matt Sunderland
- DRACULA
- Lakewood Theatre
1%
Isaac Lamb
- A CASE FOR THE EXISTENCE OF GOD
- Third Rail Repertory Theatre
1%
Ximena Morales
- A HOME WHAT HOWLS
- Milagro Theatre
1%
Megan Daaboul
- FOOL FOR LOVE
- Tour de Force Productions
1%Best Play ORANGE FLOWER WATER
- 100 Lives Repertory
15%TWELFTH NIGHT
- Metropolitan Performing Arts
9%NOISES OFF!
- Lakewood Theatre
6%THE ANTIPODES
- Shaking the Tree Theatre
5%DANCING ON THE SABBATH
- Shaking the Tree Theatre
4%NO SEX WITHOUT TOYS
- Shaking The Tree Theatre
4%WHO'S AFRIAD OF VIRGINIA WOOLF?
- PCS
4%A STREETCAR NAMED DESIRE
- IMAGO Theatre
4%BILOXI BLUES
- Hillsboro Artists’ Regional Theatre
3%WITCH
- Profile Theatre
3%UPON THE KING
- Penguin Productions
3%SILENT SKY
- Mt Hood Repertory Theatre
3%FEZZIWIG’S FORTUNE
- Twilight Theater Company
3%MIMETIC DESIRE
- Salt and Sage
3%THE LIGHT
- Portland Center Stage
3%THE GROWN-UPS
- Sunstone Theatre Company
3%I’M GONNA PRAY FOR YOU SO HARD
- Twilight Theater Company
2%LUNGS
- Spark Plug Theatre Collective
2%SHAKESPEARE IN THE DARK
- Chapel Theatre
2%FOOL FOR LOVE
- Tour de Force Productions
2%MELANCHOLY PLAY
- Blinking Eye Theatre
2%TEARS AND GLITTER
- Salt and Sage
2%BIRDS OF NORTH AMERICA
- Bag & Baggage
2%AMERICAN SON
- Twilight Theater Company
2%JOE TURNER'S COME AND GONE
- Portland Playhouse
1%Best Production of an Opera WAKING THE WITCH
- Renegade opera
37%PATIENCE
- Light Opera of Portland
33%FALSTAFF
- Portland Opera
30%Best Scenic Design Of A Play Or Musical
Zachary Centers
- THE ROCKY HORROR SHOW
- Theatre in the Grove
14%
Sean Kelly
- THE GREAT AMERICAN TRAILER PARK MUSICAL
- Metropolitan Performing Arts
12%
Alex Meyer
- MOTHER RUSSIA
- Profile Theatre
9%
Jake France
- SWEENEY TODD
- Twilight Theater Company
9%
Sean O'Skea
- WAITRESS
- Broadway Rose Theatre
7%
Bryan Boyd
- GREASE
- Broadway Rose Theatre
6%
Seth Renne
- FIDDLER ON THE ROOF
- Gallery Theater
6%
Peter Ksander
- WHO'S AFRIAD OF VIRGINIA WOOLF?
- Portland Center Stage
5%
Bill Burbach
- ALL SHOOK UP
- Lakewood Theatre
4%
James Grimes
- FEZZIWIGS FORTUNE
- Twilight Theater Company
4%
Peter Ksander
- AW HELL
- Portland Experimental Theatre Ensemble
4%
Alix Meyer
- MIMETIC DESIRE
- Salt and Sage
3%
Seth Renne
- FLY BY NIGHT
- Gallery Theater
3%
Tyler Buswell
- 8-TRACK
- Broadway Rose Theatre
3%
Tyler Buswell
- JOE TURNERS COME AND GONE
- Portland Playhouse
3%
Deanna Duplechain
- FOR PETER PAN ON HER 70TH BIRTHDAY
- Ten Fifteen Productions
3%
Adam Koch
- TRIANGLE
- Broadway Rose Theatre
2%
Micah Tait
- THE LAST FIVE YEARS
- Compass Productions
1%
Markus Brown
- MARJORIE PRIME
- Ten Fifteen Productions
0%Best Sound Design Of A Play Or Musical
Lola Toner
- SWEENEY TODD
- Twilight Theater Company
17%
Marcus Story
- ALL SHOOK UP
- Lakewood Theatre
11%
Brian Moen
- ANYTHING GOES
- Broadway Rose Theatre
10%
Brian Moen
- WAITRESS
- Broadway Rose Theatre
10%
Matt Wiens
- DANCING ON THE SABBATH
- Shaking the Tree Theatre
8%
Alex Hugo
- NO SEX WITHOUT TOYS
- Broken Toe Productions
8%
Rory Breshears
- JOE TURNER'S COME AND GONE
- Portland Playhouse
7%
Daye Thomas
- APPLE SEASON
- 21Ten Theatre
7%
Cam Ramirez
- THE GROWN-UPS
- Sunstone Theatre Company
5%
Charles Latin
- THE WINTER’S TALE
- Oregon adventure theatre
4%
Mark Valadez
- AW HELL
- Portland Experimental Theatre Ensemble
4%
Brian Moen
- TRIANGLE
- Broadway Rose Theatre
3%
Brian Moen
- 8-TRACK
- Broadway Rose Theatre
3%
Daye Thomas
- YOU'RE THE ONE IN HERE
- From the Ground Up
3%
Lawrence Siulagi
- A HOME WHAT HOWLS
- Milagro Theatre
3%Best Supporting Performer In A Musical
Ace Alexander
- ALICE BY HEART
- Metropolitan Performing Arts
7%
RJ Tofte
- SWEENEY TODD
- Twilight Theater Company
7%
Aidan Hefley
- ALICE BY HEART
- Metropolitan Performing Arts
6%
Walter Haight
- FLY BY NIGHT
- Gallery Theater
5%
Jeananne Kelsey
- THE ROCKY HORROR SHOW
- Theatre in the Grove
5%
Elijah Anderson
- THE ROCKY HORROR SHOW
- Theatre in the Grove
4%
Kenzie Chapman
- THE ROCKY HORROR SHOW
- Funhouse Lounge
4%
Isaac Lamb
- SWEENEY TODD
- Portland Center Stage
4%
Sammy Rat Rios
- AMÉLIE
- Portland Playhouse
4%
Jacquelle Davis
- ASSASSINS
- Fuse Theatre Ensemble
4%
Andy Baldwin
- WAITRESS
- Broadway Rose Theatre
3%
Tristan Muller
- THE ROCKY HORROR SHOW
- Theatre in the Grove
3%
Susana Mars
- AMELIE
- Portland Playhouse
3%
Tristan Roseff
- THE GREAT AMERICAN TRAILER PARK MUSICAL
- Metropolitan Performing Arts
3%
Brenna Comastro
- ALICE BY HEART
- Metropolitan Performing Arts
3%
Michael Streeter
- ALL SHOOK UP
- Lakewood Theatre
3%
Victor Polanco
- BONNIE & CLYDE
- Bridgetown Conservatory of Musical Theatre
3%
Benjamin Tissell
- AMELIE
- Portland Playhouse
2%
Madeleine Tran
- SWEENEY TODD
- Portland Center Stage
2%
Betsy Joan LeClair
- FLY BY NIGHT
- Gallery Theater
2%
La'Tevin Alexander
- JOE TURNER COME AND GONE
- Portland Playhouse
2%
Shane Magargal
- SWEENEY TODD
- Twilight Theater Company
2%
Benjamin Tissell
- WAITRESS
- Broadway Rose Theatre
2%
Daniel Eremeyeff
- JOSEPH AND THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT
- Christian Community Theater
2%
Jaclyn VerHurst
- BRIGHT STAR
- Hillsboro Artists' Regional Theatre
2%Best Supporting Performer In A Play
Briana Ratterman
- ORANGE FLOWER WATER
- 100 Lives Repertory
10%
Benjamin Tissell
- WHO'S AFRIAD OF VIRGINIA WOOLF?
- Portland Center Stage
10%
Norah Sucku
- CHRISTMAS CAROL: A GHOST STORY
- Magenta Theater
9%
Ben Selfridge
- TWELFTH NIGHT
- Metropolitan Performing Arts
7%
Holly Hurley Feather
- TWELFTH NIGHT
- Metropolitan Performing Arts
6%
Jeff Giberson
- A STREETCAR NAMED DESIRE
- IMAGO Theatre
6%
Todd Robinson
- ORANGE FLOWER WATER
- 100 Lives Repertory
6%
Tony Domingues
- AMERICAN SON
- Twilight Theater Company
4%
KJ Snyder
- THE WINTER’S TALE
- Oregon adventure theatre
4%
Kasia Caravello
- FAENA
- PETE
3%
Xavier Beacham
- JOE TURNER'S COME AND GONE
- Portland Playhouse
3%
Tricia Castañeda-Guevara
- SAPIENCE
- Artist Repertory Theatre
3%
Conor Eifler
- SILENT SKY
- Mt Hood Repertory Theatre
3%
Gabby Cefalu
- THE GROWN-UPS
- Sunstone Theatre Company
3%
Isaac Lamb
- THE BED TRICK
- Artists Repertory Theatre
3%
Jason Paris
- NO SEX WITHOUT TOYS
- Broken Toe Productions
3%
Brandon B. Weaver
- FOOL FOR LOVE
- Tour de Force Productions
2%
Kylen Beatty
- MELANCHOLY PLAY
- Blinking Eye Theatre
2%
Brian Trybom
- A HOME WHAT HOWLS
- Milagro Theatre
2%
Elizabeth Jackson
- THE MERCHANT OF VENICE
- Portland Shakespeare Project
1%
Max Bernsohn
- SALOME
- Milagro Theatre
1%
Damaris Webb
- INFINITE LIFE
- Third Rail Repertory Theatre
1%
Cosmo Reynolds
- MIMETIC DESIRE
- Salt and Sage
1%
Raz Mostaghimi
- SHAKESPEARE IN THE DARK
- Chapel Theatre
1%
Billie Jane Dawson
- TEARS AND GLITTER
- Salt and Sage
1%Best Theatre For Young Audiences Production THE LITTLE MERMAID
- Broadway Rose Theatre
26%THE WIZARD OF OZ
- Theatre in The Grove
24%FROM A HOLE IN THE GROUND
- Corrib Theatre
14%CHARLOTTE'S WEB
- Theatre in the Grove
13%MATILDA
- Storybook Theatre of Cottage Grove
11%BLUE MARIGOLD
- Northwest Children's Theatre
8%SHIZUE: AN AMERICAN STORY
- Portland Opera
3%Favorite Local Theatre
Metropolitan Performing Arts
12%
100 Lives Repertory
10%
Theatre in the Grove
7%
Twilight Theater Company
7%
Shaking the Tree Theatre
5%
Lakewood Theatre
5%
Pentacle Theatre
4%
Funhouse Lounge
4%
Broadway Rose Theatre
4%
Portland Playhouse
3%
Clackamas Repertory Theatre
3%
Gallery Theater
3%
Profile Theatre
3%
Portland Center Stage
3%
Chapel Theatre
2%
Stumptown Stages
2%
Portland Experimental Theatre Ensemble
2%
Lovegood Performing Arts Company
2%
Fuse Theatre Ensemble
2%
Hillsboro Artists' Regional Theatre
2%
Tour de Force Productions
1%
Penguin Productions
1%
Corrib Theatre
1%
CoHo Productions
1%
21Ten Theatre
1%