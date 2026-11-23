"OMG you guys!" LEGALLY BLONDE is more respected now than when it premiered on Broadway in 2007. Today, we explore what happened then, and what has changed since! Joining us is original Broadway "Brooke Wyndam" turned director/choreographer Nikki Snelson (ANNIE GET YOUR GUN, SWEET CHARITY, A CHORUS LINE).
First Standings Announced For 2026 BroadwayWorld Portland Awards - DISNEY'S NEWSIES Leads Best Musical
Voting is open through December 31st.
The first standings have been announced for the 2026 BroadwayWorld Portland Awards, as of Monday, November 23. Don't miss out on making sure that your favorite theatres, stars, and shows get the recognition they deserve!
The 2026 Regional Awards honor regional productions, touring shows, and more which had their first performance between October 1, 2025 through September 30, 2026. Our local editors set the categories, our readers submitted their nominees, and now you get to vote for your favorites! Voting will continue through December 31st, 2026.
Winners will be announced in January!
This year the BroadwayWorld Regional Awards are bigger and better than ever. The Regional Awards include over 100 cities across America, Canada, Central and South America, Europe, and Asia.
See a mistake? Please let us know here.
2026 BroadwayWorld Portland Awards - Current Standings
Best Cabaret/Concert/Solo Performance
Storm Large - STORM LARGE MAKES IT HOME - Portland Center Stage 16%
Sophie McKay - FLY AWAY WITH US: AN EVENING OF SONG WITH SOPHIE AND MARIN - Sunstone Theatre 14%
Nathalie Reid-Holbrook - COME FROM AWAY - Albany Civic Theater 10%
Dru Rutledge - GOOD GRIEF, DRU RUTLEDGE - Fuse Theatre Ensemble 9%
Ben Tissell - THE CHIMES - Chehalem Cultural Center 9%
Rusty Tennant - RECTA’S CHRIS™AS CAREHOLE - Fuse Theatre Ensemble 8%
Lacy Knightly - BOOKLOVER'S BURLESQUE - Lacy Productions 6%
Merideth Kaye Clark - MY FAVORITE THINGS - Clackamas Repertory Theatre 5%
Nick Lacy - DAPPERLESQUE: PRIDE EDITION A GENDER BENDING BURLESQUE CABARET - Lacy Productions 5%
Julia Bray - LOBOTOMOMMY - CoHo Theater 5%
JOHNNY NURIEL - CARNIVAL OF CURIOSITIES - Can Can's Paris Theatre 4%
Anne Zander - JUICEBOX - CoHo Theater 3%
Nick Lacy - DAPPERLESQUE: A GENDER BENDING BURLESQUE CABARET - Lacy Productions 3%
Cabaret - CAPES OFF! CABARET - CallSign Productions 3%
Best Choreography Of A Play Or Musical
Amy Reynolds-Reed - NEWSIES - Broadway Rose Theatre Company 15%
Kathleen Van De Veere - CABARET - Gallery Theater 10%
Corinn DeTorres - MAZE: THE LABYRINTH PARODY - Infernal Machine Productions/Chapel Theatre 9%
Xander Dean and Anna Wright - MARY POPPINS - Motive Theatrics 8%
AJ McConnell - COME FROM AWAY - Albany Civic Theater 6%
Marco Davis - THE GUY WHO DIDN'T LIKE MUSICALS - Ten Fifteen Productions 6%
Sarah Rose - INTO THE WOODS - Mt Hood Repertory Theatre 6%
Laura Hiszczynskyj - A CHORUS LINE - Clackamas Repertory Theatre 5%
Bob Avian - A CHORUS LINE - Clackamas Repertory Theatre 5%
Brian Danner - THE PLAY THAT GOES WRONG - Portland Center Stage 4%
Laura Hiszczynskyj - FUNNY GIRL - Lakewood Theatre Company 4%
Teri Berardino Newman - HANDS ON A HARDBODY - Lakewood Theatre Company 3%
Brie Graham / Christopher Dean - MEAN GIRLS - Theatre Under The Stars, Chemeketa 3%
Elise Byrne - DISNEY'S DESCENDANTS: THE MUSICAL - HART Theatre 3%
KEMBA SHANNON - FAT HAM - Portland Center Stage 3%
Kristen Mun-Van Noy - X - Third Rail Repertory Theatre 3%
Voni Kengla - MARVIN'S RESCUE: A NEW MUSICAL BY MARV ROSS - Portland Playhouse 3%
Bethany Hanson - CATCH ME IF YOU CAN - Theatre in the Grove 2%
Sam Dinkowitz - HOLIDAZED - Ten Fifteen Productions 2%
Fae Pink - CARNIVAL OF CURIOSITIES - Can Can's Paris Theatre 2%
Best Costume Design Of A Play Or Musical
Lisa Neher - DEEP WATER - New Wave Opera 9%
Claire Smith - DRACULA: A COMEDY OF TERRORS - Magenta Theater 7%
Tabitha Wells-Benitez and Xander Dean - MARY POPPINS - Motive Theatrics 7%
Allie Callow-Spencer - MAZE: THE LABYRINTH PARODY - Infernal Machine Productions/Chapel Theatre 6%
Jennifer Mikel - TIME STANDS STILL - Ten Fifteen Productions 5%
WANDA WALDEN - JAJA'S AFRICAN HAIR BRAIDING - Clackamas Repertory Theatre 4%
DOMINIQUE FAWN HILL - LIZARD BOY - Portland Center Stage 4%
Frank Kern - COME FROM AWAY - Albany Civic Theater 4%
Ahmad Daniel Santos - FREUD ON COCAINE - Fuse Theatre Ensemble 4%
Bethany Amsler and Laurie Robertson - BLITHE SPIRIT - Magenta Theater 4%
Kris Arbaugh and Karin Presnell - LIVE IN 3,2,1... - TOUR DE FORCE PRODUCTIONS 3%
Shelly Mortimer - A CHORUS LINE - Clackamas Repertory Theatre 3%
Lisa Bondarenko - INTO THE WOODS - Mt Hood Repertory Theatre 3%
Miranda Mattlin - KING BEER - The Canon Shakespeare Company 3%
Tonya Nichols - ROSENCRANTZ & GUILDENSTERN ARE DEAD - Gallery Theater 3%
Cathy Willoughby - WHO'S AFRAID OF VIRGINIA WOOLF? - Gallery Theater 3%
WANDA WALDEN - FAT HAM - Portland Center Stage 3%
Jenn Bates - BYE BYE BIRDIE - Gallery Theater 2%
Jenny Ampersand - X - Third Rail Repertory Theatre 2%
Sara Bergman - Million Dollar Quartet - Broadway Rose Theatre Company - MILLION DOLLAR QUARTET - Broadway Rose Theatre Company 2%
Jennifer Mikel - THE TAMING - Ten Fifteen Productions 2%
Mary Smalley Acuff - SENSE AND SENSIBILITY - Penguin Productions 2%
Harper York - RIOT QUEENS - Fuse Theatre Ensemble 1%
Kira Smolev - DISNEY'S DESCENDANTS: THE MUSICAL - HART Theatre 1%
Olivia Banks - TETHERED - 21ten Theater 1%
Best Dance Production
DISNEY'S NEWSIES - Broadway Rose Theatre Company 30%
CABARET - Gallery Theater 22%
MARY POPPINS - Motive Theatrics 12%
FOOLISH MORTALS: A HAUNTED MANSION BURLESQUE CABARET - Lacy Productions 8%
DAPPERLESQUE: A GENDER BENDING BURLESQUE CABARET - Lacy Productions 8%
CARNIVAL OF CURIOSITIES - Can Can's Paris Theatre 8%
BOOKLOVER'S BURLESQUE - Lacy Productions 7%
FANTASTICAL CABARET: AN OTHERWORLDLY BURLESQUE REVUE - Lacy Productions 4%
Best Direction Of A Musical
Lyn Kramer - DISNEY'S NEWSIES - Broadway Rose Theatre Company 9%
Christine Freije - DEEP WATER - New Wave Opera 8%
CHIP MILLER - LIZARD BOY - Portland Center Stage 8%
Levi Buchanan - MAZE: THE LABYRINTH PARODY - Infernal Machine Productions/Chapel Theatre 7%
Emily Matsuda - BYE BYE BIRDIE - Gallery Theater 6%
PRINCESS KANNAH - INTO THE WOODS - Funhouse Lounge 6%
Karlyn Love - A CHORUS LINE - Clackamas Repertory Theatre 6%
Xander Dean and Liberty Dolence - MARY POPPINS - Motive Theatrics 5%
LORIANN SCHMIDT - COME FROM AWAY - Albany Civic Theater 5%
Ryan Hull - THE GUY WHO DIDN'T LIKE MUSICALS - Ten Fifteen Productions 5%
Zoe Centers - CABARET - Theatre in the Grove 5%
Brian Weaver - THE SPONGEBOB MUSICAL - Portland Playhouse 5%
Laurence Cox - THE GONDOLIERS - Light Opera of Portland 4%
Sharon Maroney - MILLION DOLLAR QUARTET - Broadway Rose Theatre Company 3%
Michael Streeter - INTO THE WOODS - Mt Hood Repertory Theatre 3%
Elise Byrne - DISNEY'S DESCENDANTS: THE MUSICAL - HART Theatre 3%
Ruby Welch - MAGNETIC ELECTRIC - Fuse Theatre Ensemble 2%
Abe Reybold - 'IN CLAY' - A NEW MUSICAL INSPIRED BY TRUE EVENTS - Broadway Rose Theatre Company 2%
Cambria Herrera - PÁSALE, PÁSALE: AN IMMERSIVE SWAP MEET MUSICAL - Gather Repertory Theatre 2%
Chris Byrne - CATCH ME IF YOU CAN - Theatre in the Grove 1%
Garrett Gibbs - ORDINARY DAYS - Penguin Productions 1%
Marissa Wolf - STORM LARGE MAKES IT HOME - Portland Center Stage 1%
Shaleen Reid-Holbrook - I LOVE YOU, YOU'RE PERFECT, NOW CHANGE - Keizer Homegrown Theatre 1%
Daye Thomas - RE-RITE - Portland Revels 0%
Best Direction Of A Play
Dorinda Toner - TIME STANDS STILL - Ten Fifteen Productions 9%
Dylan Sladky - BLITHE SPIRIT - Magenta Theater 6%
Georgia Ketchmark - DRACULA: A COMEDY OF TERRORS - Magenta Theater 5%
Sean Kirkpatrick - MY GAY GRANDFATHER WAS ABDUCTED BY ALIENS, AND OTHER TRUE STORIES - CoHo Theater 5%
Jaime Fields - DOCTOR FAUSTUS - The Canon Shakespeare Company 5%
CHARLES GRANT - FAT HAM - Portland Center Stage 4%
John Hamilton - ROSENCRANTZ & GUILDENSTERN ARE DEAD - Gallery Theater 4%
Meghan Daaboul - LIVE IN 3,2,1... - TOUR DE FORCE PRODUCTIONS 4%
Antonio Sonera - THE GLASS MENAGERIE - Lakewood Theatre Company 4%
Melory Mirashrafi - RACECAR RACECAR RACECAR - Artists Repertory Theatre 4%
Cassandra Schwanke - TETHERED - 21ten Theater 3%
David Bates - WHO'S AFRAID OF VIRGINIA WOOLF? - Gallery Theater 3%
Damaso Rodriguez - THE PLAY THAT GOES WRONG - Portland Center Stage 3%
Stephanie Gibbs - PRIDE & PREJUDICE - Penguin Productions 2%
Damaris Webb - JAJA'S AFRICAN HAIR BRAIDING - Clackamas Repertory Theatre 2%
Jake Merriman - TWELFTH NIGHT - Sunstone Theatre 2%
April Aasheim - STEEL MAGNOLIAS - HART Theatre 2%
Christine Freije - ATHENA - 21 Ten Theatre 2%
Karen McCarthy - IN-LAWS, OUTLAWS, AND OTHER PEOPLE: THAT SHOULD BE SHOT - Pentacle Theatre 2%
Stephanie Gibbs - SENSE AND SENSIBILITY - Penguin Productions 2%
Isaac Lamb - A MIRROR - Third Rail Repertory Theatre 2%
Kraig Williams - DRINKING HABITS - HART Theatre 2%
Rebecca Lingafelter - X - Third Rail Repertory Theatre 2%
Asae Dean - THE WINTER'S TALE - Salt and sage 2%
Asae Dean - MUCH ADO ABOUT NOTHING - Salt and sage 1%
Best Ensemble
DISNEY'S NEWSIES - Broadway Rose Theatre Company 10%
COME FROM AWAY - Albany Civic Theater 7%
A CHORUS LINE - Clackamas Repertory Theatre 6%
THE BRIDGES OF MADISON COUNTY - Magenta Theater 6%
MAZE: THE LABYRINTH PARODY - Infernal Machine Productions/Chapel Theatre 5%
A MIDSUMMER NIGHT'S DREAM - Rotten in Denmark 4%
LIVE IN 3,2,1... - TOUR DE FORCE PRODUCTIONS 4%
DOCTOR FAUSTUS - The Canon Shakespeare Company 3%
MY GAY GRANDFATHER WAS ABDUCTED BY ALIENS, AND OTHER TRUE STORIES - CoHo Theater 3%
NEWSIES - Broadway Rose Theatre Company 3%
MARY POPPINS - Motive Theatrics 3%
STEEL MAGNOLIAS - Gallery Theater 3%
HOLIDAZED - Ten Fifteen Productions 3%
FUNNY GIRL - Lakewood Theatre Company 2%
HANDS ON A HARDBODY - Lakewood Theatre Company 2%
ALMOST, MAINE - Gallery Theater 2%
DRINKING HABITS - HART Theatre 2%
INTO THE WOODS - Mt Hood Repertory Theatre 2%
MILLION DOLLAR QUARTET - Broadway Rose Theatre Company 2%
THE GUY WHO DIDN'T LIKE MUSICALS - Ten Fifteen Productions 2%
DEAR EVAN HANSEN - Broadway Rose Theatre Company 2%
WITCH - Profile Theatre 2%
XANADU - Funhouse Lounge 2%
ANGRY, RAUCOUS AND SHAMELESSLY GORGEOUS - Portland Playhouse 1%
HAMLET - Rose City Stage Company 1%
Best Lighting Design Of A Play Or Musical
Wayne Simons - DRACULA: A COMEDY OF TERRORS - Magenta Theater 13%
Samantha Kemp - DEEP WATER - New Wave Opera 10%
Dug Martell - MAZE: THE LABYRINTH PARODY - Infernal Machine Productions/Chapel Theatre 8%
Maeve Stier - COME FROM AWAY - Albany Civic Theater 7%
Larry Larsen - MILLION DOLLAR QUARTET - Broadway Rose Theatre Company 5%
Samantha Kemp - THE GLASS MENAGERIE - Shaking the Tree Theatre 5%
ERICA MAHOLMES - FAT HAM - Portland Center Stage 4%
Philip Leonard - TIME STANDS STILL - Ten Fifteen Productions 4%
Serah Pope - INTO THE WOODS - Mt Hood Repertory Theatre 4%
Christopher B. Whitten - LAUGHTER ON THE 23RD FLOOR - Clackamas Repertory Theatre 4%
Tiernan Lanoie - COME FROM AWAY - Albany Civic Theater 4%
Samantha Kemp - THE RAVEN - Renegade Opera 4%
Carl Faber - X - Third Rail Repertory Theatre 3%
Sam Kemp - RACECAR RACECAR RACECAR - Artists Repertory Theatre 3%
Philip Leonard - HOLIDAZED - Ten Fifteen Productions 2%
Sophina Flores - FREUD ON COCAINE - Fuse Theatre Ensemble 2%
Sophina Flores - RIOT QUEENS - Fuse Theatre Ensemble 2%
Harrison Butler - DOUBT - HART Theatre 2%
Harrison Butler - STEEL MAGNOLIAS - HART Theatre 2%
Harrison Butler - THE PROS AND CONS OF KILLING YOUR HUSBAND - HART Theatre 2%
Sam Kemp - MELANCHOLY PLAY - Gather Repertory Theatre 2%
Trevor Sargent - X - Third Rail Repertory Theatre 2%
Joel Ferraro - A MIRROR - Third Rail Repertory Theatre 1%
Sam Kemp - RE-RITE - Portland Revels 1%
Sophina Flores - MAGNETIC ELECTRIC - Fuse Theatre Ensemble 1%
Best Music Direction & Orchestra Performance
Cyndy Ramsey-Rier - FUNNY GIRL - Lakewood Theatre Company 13%
Steve Lewis - DEEP WATER - New Wave Opera 13%
Billy Thompson - MILLION DOLLAR QUARTET - Broadway Rose Theatre Company 12%
MAK KASTELIC - INTO THE WOODS - Funhouse Lounge 11%
Chip Miller - LIZARD BOY - Portland Center Stage 9%
Nathalie Reid-Holbrook - COME FROM AWAY - Albany Civic Theater 9%
Rob LeFebvre - MAZE: THE LABYRINTH PARODY - Infernal Machine Productions/Chapel Theatre 7%
Hannah Penn - INTO THE WOODS - Mt Hood Repertory Theatre 7%
Elise Byrne - DISNEY'S DESCENDANTS: THE MUSICAL - HART Theatre 4%
Ash - MAGNETIC ELECTRIC - Fuse Theatre Ensemble 3%
Daye Thomas - PÁSALE, PÁSALE: AN IMMERSIVE SWAP MEET MUSICAL - Gather Repertory Theatre 3%
Stepan Simek - THE SNOW GLOBE - 21ten Theater 2%
Daye Thomas - RE-RITE - Portland Revels 2%
Elliot Lorenc - MUCH ADO ABOUT NOTHING - Salt and sage 2%
Elliot Lorenc - THE WINTER'S TALE - Salt and sage 1%
Maria Finkelmeier - DIES IRAE, DESIREE - Bag&Baggage 1%
Best Musical
DISNEY'S NEWSIES - Broadway Rose Theatre Company 12%
CABARET - Gallery Theater 7%
THE SPONGEBOB MUSICAL - Portland Playhouse 6%
THE GUY WHO DIDN'T LIKE MUSICALS - Ten Fifteen Productions 6%
A CHORUS LINE - Clackamas Repertory Theatre 6%
COME FROM AWAY - Albany Civic Theater 5%
INTO THE WOODS - Funhouse Lounge 5%
MAZE: THE LABYRINTH PARODY - Infernal Machine Productions/Chapel Theatre 5%
LIZARD BOY - Portland Center Stage 5%
CABARET - Theatre in the Grove 4%
INTO THE WOODS - Mt Hood Repertory Theatre 4%
MARY POPPINS - Motive Theatrics 4%
FUNNY GIRL - Lakewood Theatre Company 4%
XANADU - Funhouse Lounge 3%
THE GONDOLIERS - Light Opera of Portland 3%
'IN CLAY' - A NEW MUSICAL INSPIRED BY TRUE EVENTS - Broadway Rose Theatre Company 3%
HANDS ON A HARDBODY - Lakewood Theatre Company 2%
MILLION DOLLAR QUARTET - Broadway Rose Theatre Company 2%
THE PROM - Stumptown Stages 2%
PÁSALE, PÁSALE: AN IMMERSIVE SWAP MEET MUSICAL - Gather Repertory Theatre 2%
MAGNETIC ELECTRIC - Fuse Theatre Ensemble 2%
DISNEY'S DESCENDANTS: THE MUSICAL - HART Theatre 1%
ORDINARY DAYS - Penguin Productions 1%
I LOVE YOU, YOU'RE PERFECT, NOW CHANGE - Keizer Homegrown Theatre 1%
STORM LARGE MAKES IT HOME - Portland Center Stage 1%
Best New Play Or Musical
MY GAY GRANDFATHER WAS ABDUCTED BY ALIENS, AND OTHER TRUE STORIES - CoHo Theater 14%
DEEP WATER - New Wave Opera 14%
MAZE: THE LABYRINTH PARODY - Infernal Machine Productions/Chapel Theatre 12%
THE PROS AND CONS OF KILLING YOUR HUSBAND - HART Theatre 9%
MARVIN'S RESCUE: A NEW MUSICAL BY MARV ROSS - Portland Playhouse 8%
FREUD ON COCAINE - Fuse Theatre Ensemble 7%
RIOT QUEENS - Fuse Theatre Ensemble 5%
PÁSALE, PÁSALE: AN IMMERSIVE SWAP MEET MUSICAL - Gather Repertory Theatre 5%
TETHERED - 21ten Theater 4%
UNDERTOW - Many Hats Collaboration 4%
ANONYMOUS - Bets Swadis 4%
THE WORLD PREMIERE OF 'ALMA DE LUNA' - HART Theatre 3%
THE SIMPLE TRUTH - Oregon Adventure Theatre 3%
MAGNETIC ELECTRIC - Fuse Theatre Ensemble 2%
THE BODY’S MIDNIGHT - 100 Lives Repertory Theatre 2%
LOBOTOMOMMY - CoHo Theater 2%
RE-RITE - Portland Revels 1%
RECTA’S CHRIS™AS CAREHOLE - Fuse Theatre Ensemble 1%
Best Performer In A Musical
Grant Goldman - DISNEY'S NEWSIES - Broadway Rose Theatre Company 12%
NOAH MILLER - CABARET - Gallery Theater 5%
Josephyne Patten - THE GONDOLIERS - Light Opera of Portland 5%
Voni kengla - MARY POPPINS - Motive Theatrics 5%
Amanda Eichsteadt - NEXT TO NORMAL - Twilight Theater 4%
Lindsey Rae Johnson - DEEP WATER - New Wave Opera 4%
Amanda Marie Pred - FUNNY GIRL - Lakewood Theatre Company 4%
Liliana Quiroz - BYE BYE BIRDIE - Gallery Theater 3%
Danielle Valentine - CABARET - Theatre in the Grove 3%
Ben Tissell - LIZARD BOY - Portland Center Stage 2%
Dylan Disch - THE GUY WHO DIDN'T LIKE MUSICALS - Ten Fifteen Productions 2%
HALEY ALFORD - INTO THE WOODS - Funhouse Lounge 2%
Phoebe Gildea - DEEP WATER - New Wave Opera 2%
Nathalie Reid-Holbrook - COME FROM AWAY - Albany Civic Theater 2%
Illya DeTorres - MAZE: THE LABYRINTH PARODY - Infernal Machine Productions/Chapel Theatre 2%
Derek Gregerson - HANDS ON A HARDBODY - Lakewood Theatre Company 2%
Storm Large - STORM LARGE MAKES IT HOME - Portland Center Stage 2%
Abigail Torres - PÁSALE, PÁSALE: AN IMMERSIVE SWAP MEET MUSICAL - Gather Repertory Theatre 2%
Noah Miller - SOMETHING ROTTEN! - Pentacle Theatre 2%
Sarah Munk - COME FROM AWAY - Albany Civic Theater 2%
Donzelle Roane - A CHORUS LINE - Clackamas Repertory Theatre 2%
Jessica Curtis - MAZE: THE LABYRINTH PARODY - Infernal Machine Productions/Chapel Theatre 2%
Ben Tissell - THE SPONGEBOB MUSICAL - Portland Playhouse 2%
Bobbi Kaye Kupfner - MAZE: THE LABYRINTH PARODY - Infernal Machine Productions/Chapel Theatre 2%
Carly Keone - THE GUY WHO DIDN'T LIKE MUSICALS - Ten Fifteen Productions 2%
Best Performer In A Play
Olivia Hughs - DRACULA: A COMEDY OF TERRORS - Magenta Theater 6%
Isabella Giordano - DOCTOR FAUSTUS - The Canon Shakespeare Company 4%
Caitlin Rose - HAMLET - Rose City Stage Company 4%
Josie Seid - JAJA'S AFRICAN HAIR BRAIDING - Clackamas Repertory Theatre 4%
Danyelle Tinker - TIME STANDS STILL - Ten Fifteen Productions 3%
Bryn Bollimpalli - RIOT QUEENS - Fuse Theatre Ensemble 3%
Emily Smith - BLITHE SPIRIT - Magenta Theater 3%
Alec Henneberger - DOCTOR FAUSTUS - The Canon Shakespeare Company 3%
Andrea Flowers - MY GAY GRANDFATHER WAS ABDUCTED BY ALIENS, AND OTHER TRUE STORIES - CoHo Theater 2%
Holly Spencer - WHO'S AFRAID OF VIRGINIA WOOLF? - Gallery Theater 2%
Reese Madden - ROSENCRANTZ & GUILDENSTERN ARE DEAD - Gallery Theater 2%
Travis Belinski - BLITHE SPIRIT - Magenta Theater 2%
Brant McKinney - DRINKING HABITS - HART Theatre 2%
Steven Pendleton - MY GAY GRANDFATHER WAS ABDUCTED BY ALIENS, AND OTHER TRUE STORIES - CoHo Theater 2%
AJ Graham - SENSE AND SENSIBILITY - Penguin Productions 2%
Lance Nuttman - WHO'S AFRAID OF VIRGINIA WOOLF? - Gallery Theater 2%
Olivia Hughs - BLITHE SPIRIT - Magenta Theater 2%
Brandy Hussa - WHAT THE CONSTITUTION MEANS TO ME - Ten Fifteen Productions 2%
Morgan Voellger - LIVE IN 3,2,1... - TOUR DE FORCE PRODUCTIONS 2%
Orion Corinne - THE COVER OF LIFE - Mask & Mirror Community Theatre 2%
ASHLEE RADNEY - ANGRY, RAUCOUS AND SHAMELESSLY GORGEOUS - Portland Playhouse 2%
Alannah Walker - ATHENA - 21ten Theater 2%
Charles Grant - WITCH - Profile Theatre 2%
Isabella Buckner - TETHERED - 21ten Theater 2%
Matt Sunderland - LIVE IN 3,2,1... - TOUR DE FORCE PRODUCTIONS 2%
Best Play
BLITHE SPIRIT - Magenta Theater 9%
DOCTOR FAUSTUS - The Canon Shakespeare Company 6%
THE PLAY THAT GOES WRONG - Portland Center Stage 6%
MY GAY GRANDFATHER WAS ABDUCTED BY ALIENS, AND OTHER TRUE STORIES - CoHo Theater 5%
STEEL MAGNOLIAS - Gallery Theater 5%
TIME STANDS STILL - Ten Fifteen Productions 5%
LIVE IN 3,2,1... - TOUR DE FORCE PRODUCTIONS 5%
FAT HAM - Portland Center Stage 5%
JAJA'S AFRICAN HAIR BRAIDING - Clackamas Repertory Theatre 4%
ROSENCRANTZ & GUILDENSTERN ARE DEAD - Gallery Theater 3%
WHO'S AFRAID OF VIRGINIA WOOLF? - Gallery Theater 3%
RACECAR RACECAR RACECAR - Artists Repertory Theatre 3%
SENSE AND SENSIBILITY - Penguin Productions 3%
YOU CAN'T TAKE IT WITH YOU - Mask & Mirror Community Theatre 3%
DRINKING HABITS - HART Theatre 2%
FREUD ON COCAINE - Fuse Theatre Ensemble 2%
HAMLET - Rose City Stage Company 2%
ANONYMOUS - CallSign Productions 2%
AS YOU LIKE IT - Rose City Stage Company 2%
WITCH - Profile Theatre 2%
X - Third Rail Repertory Theatre 2%
RIOT QUEENS - Fuse Theatre Ensemble 2%
THE GLASS MENAGERIE - Shaking the Tree Theatre 2%
TWELFTH NIGHT - Sunstone Theatre 2%
A GIFT TO REMEMBER - HART Theatre 1%
Best Production of an Opera
DEEP WATER - New Wave Opera 52%
THE RAVEN - Renegade Opera 48%
Best Scenic Design Of A Play Or Musical
Morgan Bailey - BLITHE SPIRIT - Magenta Theater 10%
Alex Meyer - FAT HAM - Portland Center Stage 9%
Rob Marsh - TIME STANDS STILL - Ten Fifteen Productions 6%
Julianne Bodner - THE BRIDGES OF MADISON COUNTY - Magenta Theater 6%
Finch Lappenbusch - COME FROM AWAY - Albany Civic Theater 6%
Bryan Boyd - Million Dollar Quartet - Broadway Rose Theatre Company - MILLION DOLLAR QUARTET - Broadway Rose Theatre Company 6%
Amee Curtis - INTO THE WOODS - Mt Hood Repertory Theatre 5%
Emily Matsuda - BYE BYE BIRDIE - Gallery Theater 5%
Rusty Tennant - FREUD ON COCAINE - Fuse Theatre Ensemble 5%
Chris Byrne - CATCH ME IF YOU CAN - Theatre in the Grove 4%
Alex Meyer and Tyler Buswell - THE BED TRICK - Artists Repertory Theatre 4%
Jackson Ross - BYE BYE BIRDIE - Gallery Theater 4%
Tom Harper - THE GONDOLIERS - Light Opera of Portland 3%
Rusty Tennant - RACECAR RACECAR RACECAR - Artists Repertory Theatre 3%
William Crawford - THE PROS AND CONS OF KILLING YOUR HUSBAND - HART Theatre 3%
Christopher B. Whitten - LAUGHTER ON THE 23RD FLOOR - Clackamas Repertory Theatre 2%
Julianne Bodner - THE PROM - Stumptown Stages 2%
Samantha Van Der Merwe - THE GLASS MENAGERIE - Shaking the Tree Theatre 2%
Alex Meyer - X - Third Rail Repertory Theatre 2%
Alex Meyer - X BY ALISTAIR MCDOWALL - Third Rail Repertory Theatre 2%
William Crawford - STEEL MAGNOLIAS - HART Theatre 2%
Marla Nuttman - WHO'S AFRAID OF VIRGINIA WOOLF? - Gallery Theater 2%
Bets Swadis - ANONYMOUS - CallSign Productions 1%
Emily McHugh - A NIGHT AT THE GRAND OPERA - String & Shadow Puppet Theatre 1%
Julianne Bodner - ATHENA - 21 Ten Theatre 1%
Best Sound Design Of A Play Or Musical
Caroline Louise Miller - DEEP WATER - New Wave Opera 11%
Sam Dinkowitz - TIME STANDS STILL - Ten Fifteen Productions 10%
Brian Karl Moen - MILLION DOLLAR QUARTET - Broadway Rose Theatre Company 10%
Michael Bard - FUNNY GIRL - Lakewood Theatre Company 7%
Alex Werthauer - THE RAVEN - Renegade Opera 7%
Josh Blomberg - INTO THE WOODS - Mt Hood Repertory Theatre 7%
Maeve Stier - COME FROM AWAY - Albany Civic Theater 5%
Shaleen Reid-Holbrook - COME FROM AWAY - Albany Civic Theater 5%
Matthew Cherub - RACECAR RACECAR RACECAR - Artists Repertory Theatre 4%
Rusty Tennant - FREUD ON COCAINE - Fuse Theatre Ensemble 4%
Daye Thomas - PÁSALE, PÁSALE: AN IMMERSIVE SWAP MEET MUSICAL - Gather Repertory Theatre 4%
Daye Thomas - RIOT QUEENS - Fuse Theatre Ensemble 3%
Piper Francis - TETHERED - 21ten Theater 3%
Liz Rodgers - ANGEL STREET (GASLIGHT) - Pentacle Theatre 3%
Tiernan Lanoie - COME FROM AWAY - Albany Civic Theater 3%
Grant Turner - AS YOU LIKE IT - Rose City Stage Company 2%
Elliot Lorenc - MUCH ADO ABOUT NOTHING - Salt and sage 2%
Elliot Lorenc - THE WINTER'S TALE - Salt and sage 2%
Grant Turner - HAMLET - Rose City Stage Company 2%
Harrison Butler - THE PROS AND CONS OF KILLING YOUR HUSBAND - HART Theatre 2%
Ingrid Bell - DIES IRAE, DESIREE - Bag&Baggage 2%
Harrison Butler - STEEL MAGNOLIAS - HART Theatre 1%
Jonathan Hoonhout - THE BODY’S MIDNIGHT - 100 Lives Repertory Theatre 1%
George Mauro - THE WORLD PREMIERE OF 'ALMA DE LUNA' - HART Theatre 1%
Harrison Butler - A GIFT TO REMEMBER - HART Theatre 1%
Best Supporting Performer In A Musical
Sam Myersonn - DISNEY'S NEWSIES - Broadway Rose Theatre Company 9%
GWYNETH LUTOVSKY - INTO THE WOODS - Funhouse Lounge 6%
Megan Perkins - THE BRIDGES OF MADISON COUNTY - Magenta Theater 6%
Randy Joiner - THE BRIDGES OF MADISON COUNTY - Magenta Theater 6%
Allison Knotts - DEEP WATER - New Wave Opera 5%
Riley Parham - FUNNY GIRL - Lakewood Theatre Company 5%
Kylie Rose - INTO THE WOODS - Mt Hood Repertory Theatre 5%
Maeve Stier - THE SPONGEBOB MUSICAL - Portland Playhouse 5%
Adam John Roper - OLIVER! - Stumptown Stages 4%
Seth Renne - ORDINARY DAYS - Penguin Productions 4%
Aurora Primavera - MAZE: THE LABYRINTH PARODY - Infernal Machine Productions/Chapel Theatre 3%
Sarah Munk - COME FROM AWAY - Albany Civic Theater 3%
Gina Adorno - DEEP WATER - New Wave Opera 3%
Jason Nuesa - HANDS ON A HARDBODY - Lakewood Theatre Company 3%
Lavender Maceira - MEAN GIRLS - Theatre Under The Stars, Chemeketa 2%
Malia Tippets - TRIANGLE - Broadway Rose Theatre Company 2%
Kenzie Chapman - MAZE: THE LABYRINTH PARODY - Infernal Machine Productions/Chapel Theatre 2%
Juliana Gibbons - COME FROM AWAY - Albany Civic Theater 2%
RJ Tofte - HANDS ON A HARDBODY - Lakewood Theatre Company 2%
Kaley McConnaughey - MILLION DOLLAR QUARTET - Broadway Rose Theatre Company 2%
Danae Newsom - COME FROM AWAY - Albany Civic Theater 2%
Rachel Modlin - A CHORUS LINE - Clackamas Repertory Theatre 2%
Sawyer Buyagawan - ORDINARY DAYS - Penguin Productions 2%
Bryan Durden - HANDS ON A HARDBODY - Lakewood Theatre Company 1%
Kaley McConnaughey as Dyanne - Million Dollar Quartet - Broadway Rose Theatre Company - MILLION DOLLAR QUARTET - Broadway Rose Theatre Company 1%
Best Supporting Performer In A Play
Maddy Gourlay - LIVE IN 3,2,1... - TOUR DE FORCE PRODUCTIONS 6%
Jasper Bracely - MY GAY GRANDFATHER WAS ABDUCTED BY ALIENS, AND OTHER TRUE STORIES - CoHo Theater 4%
ASHLEE RADNEY - FAT HAM - Portland Center Stage 4%
AJ Graham - SENSE AND SENSIBILITY - Penguin Productions 4%
Paul Verano - TIME STANDS STILL - Ten Fifteen Productions 4%
Chloe Peterson - KING LEAR - Rotten in Denmark 4%
Siobhan Kaplan - TIME STANDS STILL - Ten Fifteen Productions 3%
Katie Souza - DRINKING HABITS - HART Theatre 3%
Quaye Dydasco - SENSE AND SENSIBILITY - Penguin Productions 3%
Chris Murray - THE PLAY THAT GOES WRONG - Portland Center Stage 3%
Tony Pascalar - TWELFTH NIGHT - Sunstone Theatre 3%
Caitlin Nolan - TETHERED - 21ten Theater 3%
Michael Teufel - FREUD ON COCAINE - Fuse Theatre Ensemble 3%
Ajai Tripathi - FREUD ON COCAINE - Fuse Theatre Ensemble 2%
Danielle Ross - ROSENCRANTZ & GUILDENSTERN ARE DEAD - Gallery Theater 2%
Diego Sanchez - THE WORLD PREMIERE OF 'ALMA DE LUNA' - HART Theatre 2%
Sean Soren Brady - ROSENCRANTZ & GUILDENSTERN ARE DEAD - Gallery Theater 2%
Reese Madden - WHO'S AFRAID OF VIRGINIA WOOLF? - Gallery Theater 2%
sara king - FREUD ON COCAINE - Fuse Theatre Ensemble 2%
Isabella Giordano - KING LEAR - Rotten in Denmark 2%
Meg Morrigan - MY GAY GRANDFATHER WAS ABDUCTED BY ALIENS, AND OTHER TRUE STORIES - CoHo Theater 2%
Dave Pinson - MY GAY GRANDFATHER WAS ABDUCTED BY ALIENS, AND OTHER TRUE STORIES - CoHo Theater 2%
Ernie Gonzalez Jr - AS YOU LIKE IT - Thomas Theatre, Oregon Shakespeare Festival 2%
Jason Shanafelt - AS YOU LIKE IT - Rose City Stage Company 2%
Jennifer Moody - A MIDSUMMER NIGHT'S DREAM - Albany Civic Theater 2%
Best Theatre For Young Audiences Production
THE BEST CHRISTMAS PAGEANT EVER - Gallery Theater 65%
WING IT - Clackamas Repertory Theatre 35%
Favorite Local Theatre
Magenta Theater 11%
Broadway Rose Theatre Company 10%
Gallery Theater 9%
Ten Fifteen Productions 5%
Chapel Theatre 5%
Lakewood Theatre Company 4%
The Canon Shakespeare Company 3%
Albany Civic Theater 3%
Portland Center Stage 3%
Clackamas Repertory Theatre 3%
Theatre in the Grove 3%
Twilight Theater Company 3%
Fuse Theatre Ensemble 3%
Shaking the Tree Theatre 3%
Bridgetown Portland Musical Theater 2%
Portland Playhouse 2%
Funhouse Lounge 2%
TOUR DE FORCE PRODUCTIONS 2%
HART Theatre 2%
100 Lives Repertory Theatre 2%
CoHo Theater 2%
Penguin Productions 2%
Rose City Stage Company 1%
Salt and sage 1%
Stumptown Stages 1%
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Join us for the 2026–2027 Season
Portland Center Stage at The Armory (9/27-6/27)
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Little Shop of Horrors
Portland Center Stage at The Armory (11/15-12/24)
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Irving Berlin's White Christmas
Lakewood Theatre Company (11/06-12/20) PHOTOS
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MRS. CHATTLETHWAITE'S CHRISTMAS TEA MUSICALE!
BRIDGETOWN PORTLAND MUSICAL THEATRE (12/10-12/20) PHOTOS
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RENT
Twilight Theater (12/03-12/20)
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The Smuggler
T. C. O’Leary’s Irish Pub (11/05-11/29)
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Mean Girls
Stumptown Stages (1/22-2/14)
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ZooZoo
Imago Theatre (12/18-1/03)
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How to Train Your Dragon Jr.
Magenta Theater (12/12-12/13)
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Spamalot
Magenta Theater (1/15-1/31)