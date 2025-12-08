Latest Standings Announced for the 2025 BroadwayWorld Pittsburgh Awards; The Geyer Performing Arts Center Leads Favorite Theatre!

Get all the top news & discounts for Pittsburgh & beyond.
The Latest standings have been released for the 2025 BroadwayWorld Pittsburgh Awards. Don't miss out on making sure that your favorite theatres, stars, and shows get the recognition they deserve!
The 2025 Regional Awards honor regional productions, touring shows, and more which had their first performance between October 1, 2024 through September 30, 2025. Winners will be announced in January.
This year the BroadwayWorld Regional Awards include over 100 cities across America, Canada, Central and South America, Europe, and Asia.
2025 BroadwayWorld Pittsburgh Standings
Best Cabaret/Concert/Solo Performance
Catherine Kolos
- SOLO SHOW
- Greer CAbaret Theater
34%
Sam Carter
- BIBLE ON BROADWAY
- The Strand Theater
23%
Dannielle DiClaudio Seanor
- AT THIS TABLE HOLIDAY CABARET
- Danniella DiClaudio Productions
19%
Dannielle DiClaudio Seanor
- WHAT’S LOVE? VALENTINE’S CABARET
- Danniella DiClaudio Productions
15%
Maree ReMalia
- WITH OURSELVES, WITH EACH OTHER
- Hatch Arts Collective
9%Best Choreography Of A Play Or Musical
Kellie Wilson and Jennifer Bailey
- SOMETHING ROTTEN!
- The Geyer Performing Arts Center
11%
Nicole Spencer
- SOMETHING ROTTEN!
- Center Theatre Players
10%
Sharon Schaller
- ANASTASIA
- Lincoln Park Performing Arts Center
9%
Chelsea Fredrickson
- THE PROM
- Stage 62
9%
Deborah Metzger
- FIDDLER ON THE ROOF
- Paragon Theatre
8%
Cara McClaine
- RODGERS & HAMMERSTEIN'S CINDERELLA
- Stage 62
5%
Jennifer Verba
- CHARLIE AND THE CHOCOLATE FACTORY
- Lincoln Park Performing Arts Center
5%
José Pérez IV
- TO BATTLE: A FIGHT PLAY
- Big Storm Performance Company
5%
Sam Mitchell
- INTO THE WOODS
- Mon River Arts
4%
Penelope Zamborsky
- TARZAN
- Geyer Performing Arts Center
4%
John Wagner-Malia
- ANYTHING GOES
- Main Street Theatre Company
4%
Cristy Crawshaw & Mikaela Kapeluck
- SEUSSICAL
- Stage 62
4%
John Wagner-Malia
- CATS
- Main Street Theatre Company
3%
Robbie roby
- FROZEN
- Pittsburgh Clo
3%
Jonathan Parker
- A GENTLEMAN'S GUIDE TO LOVE AND MURDER
- The Theatre Factory
3%
John Wagner-Malia
- SHREK
- Main Street Theatre Company
3%
Jeremy Czarniak & Sam Carter
- ROCK OF AGES
- The Strand Theater
2%
Victor Aponte
- I LOVE YOU, YOU'RE PERFECT, NOW CHANGE
- Stage 62
2%
Marty Savolskis
- GUYS & DOLLS
- The Theatre Factory
2%
John Wagner-Malia
- SPONGEBOB THE MUSICAL
- Pennwest California Theatre and University
1%
Justin Cerullo
- HIGH SCHOOL MUSICAL
- Main Street Theatre Company
1%Best Costume Design Of A Play Or Musical
Kim Brown
- ANASTASIA
- Lincoln Park Performing Arts Center
10%
Kim Brown
- THE LION THE WITCH AND THE WARDROBE
- Lincoln Park Performing Arts Center
9%
Deanna DeFazio
- SOMETHING ROTTEN!
- Geyer Performing Arts Center
8%
Patty Folmer
- SEUSSICAL
- Stage 62
6%
Megan Clark
- SHREK
- Main Street Theatre Company
6%
Martha Oliver
- TARZAN
- The Geyer Performing Arts Center
6%
Missy Nowakowski
- SWEENEY TODD
- The Strand Theater
6%
Michelle Nowakowski
- RODGERS + HAMMERSTEIN'S CINDERELLA
- Stage 62
5%
Amanda Anne Leight
- RUMORS
- Danniella DiClaudio Productions
5%
Sunshine MacIntyre
- A GENTLEMAN'S GUIDE TO LOVE AND MURDER
- The Theatre Factory
4%
Shantih Bianco
- THE REVOLUTIONISTS
- R-ACT Theatre Productions
4%
Melanie Taylor Burgess
- THE HOBBIT
- Pittsburgh Public Theater
4%
Angie Miller
- ANYTHING GOES
- Main Street Theatre Company
3%
Tina Lepidi-Stewart
- BABES IN TOYLAND
- The Geyer Performing Arts Center
3%
Amanda Anne Leight
- BLITHE SPIRIT
- Danniella DiClaudio Productions
3%
Damian E. Dominguez
- SEAGULL
- Quantum Theatre
3%
Rikki Lee Rose
- WITCH
- Carnegie Stage
3%
Kalee George
- MACBETH
- Heritage Players
2%
Deanna Defazio
- THE RAINBOW FISH
- Geyer Performing Arts Center
2%
Dannielle DiClaudio Seanor
- GRAVESTONE MANOR
- Geyer Performing Arts Center
2%
Carrie Anne Huneycutt
- CHRISTMAS AT PEMBERLEY: THE WICKHAMS
- City Theatre
2%
Ricky Lyle
- MACBETH
- Pittsburgh Shakespeare in the Parks
2%
Megan Clark
- HIGH SCHOOL MUSICAL
- Main Street Theatre Company
2%
Carrie Anne Huneycutt
- THE WICKHAMS: CHRISTMAS AT PEMBERLEY
- City Theatre
1%Best Dance Production SOMETHING ROTTEN!
- The Geyer Performing Arts Center
26%TOM SAWYER: A BALLET
- Lincoln Park Performing Arts Center
18%THE NUTCRACKER
- State Theatre
15%CATS
- Main Street Theatre Company
15%ANYTHING GOES
- Main Street Theatre Company
14%ASCEND
- Pittsburgh Playhouse
9%MAGIC TO DO REVUE
- Main Street Theatre company
3%Best Direction Of A Musical
Sandy Reigel
- SOMETHING ROTTEN!
- Center Theatre Players
10%
Deborah Metzger
- THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME
- Paragon Theatre
8%
Justin Fortunado
- ANASTASIA: THE MUSICAL
- Lincoln Park Performing Arts Center
7%
Nik Nemec
- THE PROM
- Stage 62
6%
Sara Barbisch
- SEUSSICAL
- Stage 62
6%
Brandon Kerr
- THE SOUND OF MUSIC
- Geyer performing arts center
5%
David DeFazio
- SOMETHING ROTTEN!
- Geyer Performing Arts Center
5%
Jeff Johnston
- INTO THE WOODS
- Mon River Arts
5%
Rob James
- SUNDAY IN THE PARK WITH GEORGE
- Front Porch
5%
Connor McCanlus
- I LOVE YOU, YOU'RE PERFECT, NOW CHANGE
- Stage 62
4%
Olivia Hartle
- A GENTLEMAN'S GUIDE TO LOVE AND MURDER
- The Theatre Factory
4%
Justin Fortunado
- SISTER ACT
- Lincoln Park Performing Arts Center
4%
John Wagner-Malia
- SHREK
- Main Street Theatre company
3%
Jessica Zack
- THE SPONGEBOB MUSICAL
- Geyer Performing Arts Center
3%
Katie Dunlap
- TARZAN
- The Geyer Performing Arts Center
3%
Dannielle Seanor
- GRAVESTONE MANOR
- Geyer Performing Arts Center
2%
Tina Lepidi-Stewart
- BABES IN TOYLAND
- The Geyer Performing Arts Center
2%
Justin Fortunato
- CHARLIE AND THE CHOCOLATE FACTORY
- Lincoln Park Performing Arts Center
2%
Michael heitzman
- FROZEN
- Pittsburgh Clo
2%
Michael Van Newkirk
- RODGERS + HAMMERSTEIN'S CINDERELLA
- Stage 62
2%
John Wagner-Malia
- CATS
- Main Street Theatre Company
2%
Jeremy Czarniak
- SWEENEY TODD
- The Strand Theater
2%
Rob Jessup
- AVENUE Q
- Split Stage Productions
2%
David Postlewait
- BABES IN TOYLAND
- The Geyer Performing Arts Center
2%
David Defazio
- THE RAINBOW FISH
- Geyer Performing Arts Center
2%Best Direction Of A Play
Rosh Raines
- THE LION THE WITCH AND THE WARDROBE
- Lincoln Park Performing Arts Center
9%
Tucker Topel
- AGATHA CHRISTIE’S MURDER ON THE ORIENT EXPRESS
- Little Lake Theatre Company
8%
Jeff & Julie Boles
- A MIDSUMMER NIGHT'S DREAM
- South Park Theater
8%
Tom Schaller
- THE GIFT OF THE MAGI
- Lincoln Park Performing Arts Center
8%
Tyler Handford
- ANGELS IN AMERICA PART TWO: PERESTROIKA
- The Geyer Performing Arts Center
7%
Nellie McVicker
- THE DIARY OF ANNE FRANK
- Geyer performing arts center
7%
Brooke Echnat
- THE REVOLUTIONISTS
- R-ACT Theatre Productions
5%
Shannon Knapp
- TO BATTLE: A FIGHT PLAY
- Big Storm Performance Company
5%
Dannielle DiClaudio Seanor
- RUMORS
- Danniella DiClaudio Productions
5%
Dannielle Seanor
- GRAVESTONE MANOR
- Geyer Performing Arts Center
4%
Ingrid Sonnichsen
- WITCH
- Carnegie Stage
4%
Chris Schaffer
- DASHING THROUGH THE SNOW
- Danniella DiClaudio Productions
4%
Rick Bryant
- THIS RANDOM WORLD
- South Park Theater
4%
Nancy Caronia
- A DOLL’S HOUSE
- The heritage players
4%
Elizabeth Huffman
- MISS JULIE
- Pittsburgh International Classic Theatre
3%
Trey Compton
- WHO'S HOLIDAY!
- Pittsburgh CLO
3%
Nick Hruktay
- MACBETH
- Pittsburgh Shakespeare in the Parks
3%
Meredith McDonough
- POTUS
- City Theatre
2%
Joanie Schulz
- SEAGULL
- Quantum Theatre
2%
Stephen Gallegher
- AROUND THE WORLD IN EIGHTY DAYS
- Bobcat Players
2%
Kyle Haden
- THE WICKHAMS: CHRISTMAS AT PEMBERLEY
- City Theatre
1%
Loren McCullough
- BLITHE SPIRIT
- Danniella DiClaudio Productions
1%
Loren McCullough
- MIRDER ON THE MENU
- Danniella DiClaudio Productions
1%Best Ensemble SISTER ACT
- Lincoln Park Performing Arts Center
8%THE PROM
- Stage 62
7%SEUSSICAL
- Stage 62
7%THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME
- Paragon Theatre
6%ANASTASIA: THE MUSICAL
- Lincoln Park Performing Arts Center
6%SPONGEBOB THE MUSICAL
- Geyer Performing Arts Center
5%SHREK
- Main Street Theatre Company
4%TARZAN
- The Geyer Performing Arts Center
4%HMS PINAFORE
- PITTSBURGH SAVOYARDS
4%RODGERS & HAMMERSTEIN’S CINDERELLA
- Stage 62
3%AGATHA CHRISTIE’S MURDER ON THE ORIENT EXPRESS
- Little Lake Theatre Company
3%INTO THE WOODS
- Mon River Arts
3%FROZEN
- Pittsburgh clo
3%THE SOUND OF MUSIC
- Geyer performing arts center
3%CHARLIE AND THE CHOCOLATE FACTORY
- Lincoln Park Performing Arts Center
3%THE REVOLUTIONISTS
- R-ACT Theatre Productions
3%TO BATTLE: A FIGHT PLAY
- Big Storm Performance Company
2%I LOVE YOU, YOU'RE PERFECT, NOW CHANGE
- Stage 62
2%THE RAINBOW FISH
- Geyer Performing Arts Center
2%GUYS & DOLLS
- The Theatre Factory
2%TWELFTH NIGHT
- Pittsburgh public theater
2%ROCK OF AGES
- The Strand Theater
2%MACBETH
- Pittsburgh Shakespeare in the Parks
2%BABY
- Front Porch Theatricals
2%CATS
- Main Street Theatre Company
2%Best Lighting Design Of A Play Or Musical
Jonathan Zelezniak
- THE LION THE WITCH AND THE WARDROBE
- Lincoln Park Performing Arts Center
12%
Garth Schafer
- SEUSSICAL
- Stage 62
9%
Harry Bolette
- THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME
- Paragon Theatre
8%
Nicole White
- AGATHA CHRISTIE’S MURDER ON THE ORIENT EXPRESS
- Little Lake Theatre Company
8%
Paul miller
- FROZEN
- Pittsburgh Clo
6%
Zachery Calloway
- SHREK
- Main Street Theatre Company
5%
Tyler Handford
- ANGELS IN AMERICA PART TWO: PERESTROIKA
- The Geyer Performing Arts Center
5%
Garth Schaefer
- RODGERS & HAMMERSTEIN'S CINDERELLA
- Stage 62
4%
Heather Fratto
- GRAVESTONE MANOR
- Geyer Performing Arts Center
4%
Clark Stewart
- A GENTLEMAN'S GUIDE TO LOVE AND MURDER
- The Theatre Factory
4%
Anna McAnallen
- THE REVOLUTIONISTS
- R-ACT Theatre Productions
4%
Bob Steineck
- MISS JULIE
- Pittsburgh International Classic Theatre
4%
Clark Stewart
- BABES IN TOYLAND
- The Geyer Performing Arts Center
4%
Wyatt Wilson
- CATS
- Main Street Theatre Company
3%
Loren McCullough
- BLITHE SPIRIT
- Danniella DiClaudio Productions
3%
Julie Adams
- WITCH
- Carnegie Stage
3%
Kelly Page
- GROUNDHOG DAY
- The Strand Theater
3%
Zachary Calloway
- CATS
- Main Street Theatre Company
2%
Robert J. Aguilar
- THE HOBBIT
- Pittsburgh Public Theater
2%
Zachery Calloway
- HIGH SCHOOL MUSICAL
- Main Street Theatre company
2%
Xuewei Eva Hu
- THE WICKHAMS: CHRISTMAS AT PEMBERLEY
- City Theatre
2%
Isabel Sinnott
- AS YOU LIKE IT
- Pitt Stages
1%
Xuewei Eva Hu
- CHRISTMAS AT PEMBERLEY: THE WICKHAMS
- City Theatre
1%Best Music Direction & Orchestra Performance
Robert Neumeyer
- ANASTASIA: THE MUSICAL
- Lincoln Park Performing Arts Center
12%
Kate Denman
- SOMETHING ROTTEN!
- Geyer Performing Arts Center
9%
Andrew Peters
- RODGERS + HAMMERSTEIN'S CINDERELLA
- Stage 62
8%
Camille Rolla
- SUNDAY IN THE PARK WITH GEORGE
- Front Porch Theatricals
7%
Catie Brown
- FROZEN
- Pittsburgh Clo
6%
Guy Russo
- HMS PINAFORE
- Pittsburgh Savoyards
6%
Cynthia Dougherty
- SEUSSICAL
- Stage 62
5%
Michael Rozell
- SHREK
- Main Street Theatre Company
5%
Travis Rigby
- A GENTLEMAN'S GUIDE TO LOVE AND MURDER
- The Theatre Factory
5%
Franklin Mosely
- ANASTASIA
- Mon River Arts
4%
Karen Ricco
- TARZAN
- Geyer Performing Arts Center
4%
Regina Kettering
- SWEENEY TODD
- The Strand Theater
3%
Christopher McAllister
- AVENUE Q
- Split Stage Productions
3%
Robert Neumeyer
- CAMELOT
- Pittsburgh CLO
3%
Karen Ricco
- BABES IN TOYLAND
- The Geyer Performing Arts Center
3%
Wyatt Wilson
- CATS
- Main Street Theatre Company
3%
Michelle Coltura
- SPONGEBOB THE MUSICAL
- Geyer Theater
3%
Wyatt Wilson
- HIGH SCHOOL MUSICAL
- Main Street Theatre Company
2%
David Bruce Smith
- BIBLE ON BROADWAY
- The Strand Theater
2%
Matt Calvetti
- MACBETH
- Pittsburgh Shakespeare in the Parks
2%
Deamna Muro
- SUNDAY IN THE PARK WITH GEORGE
- Front Porch
1%
Joe Andria
- ANYTHING GOES
- Main Street Theatre Company
1%Best Musical THE PROM
- Stage 62
9%ANASTASIA: THE MUSICAL
- Lincoln Park Performing Arts Center
9%SOMETHING ROTTEN!
- Geyer Performing Arts Center
8%THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME
- Paragon Theatre
8%SISTER ACT
- Lincoln Park Performing Arts Center
5%WAITRESS
- Pittsburgh Musical Theater
5%SHREK
- Main Street Theatre Company
5%JESUS CHRIST SUPERSTAR
- Pittsburgh Musical Theater
4%FROZEN
- Pittsburgh Clo
4%HMS PINAFORE
- Pittsburgh Savoyards
4%INTO THE WOODS
- Mon River Arts
4%THE SOUND OF MUSIC
- Geyer performing arts center
3%SUNDAY IN THE PARK WITH GEORGE
- Front Porch Theatricals
3%CHARLIE AND THE CHOCOLATE FACTORY
- Lincoln Park Performing Arts Center
3%SPONGEBOB THE MUSICAL
- The Geyer Performing Arts Center
3%TARZAN
- The Geyer Performing Arts Center
3%A GENTLEMAN'S GUIDE TO LOVE AND MURDER
- The Theatre Factory
2%HOW TO SUCCEED IN BUSINESS WITHOUT REALLY TRYING
- South Park Theatre
2%SWEENEY TODD
- The Strand Theater
2%RODGERS & HAMMERSTEIN'S CINDERELLA
- Stage 62
2%AVENUE Q
- Split Stage Productions
2%BABES IN TOYLAND
- The Geyer Performing Arts Center
2%ROCK OF AGES
- The Strand Theater
2%ANYTHING GOES
- Main Street Theatre Company
1%HEATHERS
- Stage Right!
1%Best New Play Or Musical WITCH
- Carnegie Stage
31%THE WOMAN IN WHITE
- Pittsburgh Savoyards
27%RUMORS
- Danniella DiClaudio Productions
16%DASHING THROUGH THE SNOW
- Danniella DiClaudio Productions
13%TO BATTLE: A FIGHT PLAY
- Big Storm Performance Company
9%THE LIVING NEWS FESTIVAL
- Throughline Theatre Company
4%Best Performer In A Musical
Piper Redford
- SEUSSICAL
- Stage 62
11%
Brontë Lucci
- SOMETHING ROTTEN!
- Center Theatre Players
8%
Sydney Ciencin
- ANASTASIA: THE MUSICAL
- Lincoln Park Performing Arts Center
8%
Tonilyn Jackson
- 9 TO 5 THE MUSICAL
- Little Lake Theatre Company
3%
Brooks Brady
- SOMETHING ROTTEN!
- Geyer Performing Arts Center
3%
Jordan Nofziger
- THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME
- Paragon Theatre
3%
Abby Lanzelotti
- TARZAN
- The Geyer Performing Arts Center
3%
Logan Newman
- HMS PINAFORE
- Pittsburgh Savoyards
3%
Johnny Terreri
- HOW TO SUCCEED IN BUSINESS WITHOUT REALLY TRYING
- South Park Theatre
3%
Adam Speers
- THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME
- Paragon Theatre
3%
Daniel LaMond
- SHREK
- Main Street Theatre company
3%
Moriah Carey
- SISTER ACT
- Lincoln Park Performing Arts Center
2%
Dixie Sherwood
- THE PROM
- Stage 62
2%
Camryn Beglin
- SOMETHING ROTTEN!
- Geyer Performing Arts Center
2%
Gunner Firmstone
- RAINBOW FISH
- Geyer Performing Arts Center
2%
Catherine Baird
- WAITRESS
- Pittsburgh Musical Theater
2%
Jess Whittington
- THE PROM
- Stage 62
2%
Brooks Brady
- SPONGEBOB THE MUSICAL
- The Geyer Performing Arts Center
2%
Aaron Galligan-Stierle
- SUNDAY IN THE PARK WITH GEORGE
- Front Porch Theatricals
2%
Joey Estok
- SOMETHING ROTTEN!
- Geyer Performing Arts Center
2%
Mike Good
- SOMETHING ROTTEN!
- Center Theatre Players
2%
Tom Smithyman
- THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME
- Paragon Theatre
2%
Saige Smith
- SUNDAY IN THE PARK WITH GEORGE
- Front Porch Theatricals
1%
Anna Gergerich
- INTO THE WOODS
- Mon River Arts
1%
Noah Kendall
- A GENTLEMAN'S GUIDE TO LOVE AND MURDER
- The Theatre Factory
1%Best Performer In A Play
Joe York
- THE LION THE WITCH AND THE WARDROBE
- Lincoln Park Performing Arts Center
6%
Carly Chotnier
- THE WOMAN IN WHITE
- Pittsburgh Savoyards
6%
Tristan Heavner
- THE LION THE WITCH AND THE WARDROBE
- Lincoln Park Performing Arts Center
5%
Olivia Powell
- THE DIARY OF ANNE FRANK
- Geyer Performing Arts Center
5%
Tom Smithyman
- AROUND THE WORLD IN EIGHTY DAYS
- Bobcat Players
4%
Lila Kudritz
- THE LION THE WITCH AND THE WARDROBE
- Lincoln Park Performing Arts Center
4%
Adrien-Sophia Curry
- THIS RANDOM WORLD
- South Park Theater
4%
Kathy Hawk
- AGATHA CHRISTIE’S MURDER ON THE ORIENT EXPRESS
- Little Lake Theatre Company
3%
Sean Michael Barrett
- AGATHA CHRISTIE’S MURDER ON THE ORIENT EXPRESS
- Little Lake Theatre Company
3%
Dan Brady
- THE DIARY OF ANNE FRANK
- The Geyer Performing Arts Center
3%
Alicyn Michael
- GREVESTONE MANOR
- Geyer Performing Arts Center
3%
Olivia DeJeet
- THE LION THE WITCH AND THE WARDROBE
- Lincoln Park Performing Arts Center
3%
Aleena Bowser
- THE GIFT OF THE MAGI
- Lincoln Park Performing Arts Center
3%
Heather Handford
- ANGELS IN AMERICA PART TWO: PERESTROIKA
- The Geyer Performing Arts Center
2%
Rhonny Dam
- THE REVOLUTIONISTS
- R-ACT Theatre Productions
2%
Aaron Crutchfield
- MACBETH
- Pittsburgh Shakespeare in the Parks
2%
Becky Hukill
- THE GOAT, OR WHO IS SYLVIA
- Riverfront Theatre
2%
Andy Hickly
- TO BATTLE: A FIGHT PLAY
- Big Storm
2%
Chelsea Davis
- THE DA VINCI CODE
- Little Lake Theatre Company
2%
Amari Mae Shakir
- A DOLL’S HOUSE
- Heritage players
2%
Shammen McCune
- THE HOBBIT
- Pittsburgh Public Theater
2%
John M. Herrmann
- AGATHA CHRISTIE’S MURDER ON THE ORIENT EXPRESS
- Little Lake Theatre Company
2%
Trieu Tran
- MISS JULIE
- Pittsburgh international Classic theatre
2%
Alex Truzzi
- ANGELS IN AMERICA PART TWO: PERESTROIKA
- The Geyer Performing Arts Center
2%
Alex Sheffield
- THE WICKHAMS: CHRISTMAS AT PEMBERLEY
- City Theatre
2%Best Play A MIDSUMMER NIGHT’S DREAM
- South Park Theater
11%THE LION THE WITCH AND THE WARDROBE
- Lincoln Park Performing Arts Center
11%THE DIARY OF ANNE FRANK
- The Geyer Performing Arts Center
9%AGATHA CHRISTIE’S MURDER ON THE ORIENT EXPRESS
- Little Lake Theatre Company
8%THE WOMAN IN WHITE
- Pittsburgh Savoyards
6%THE HOBBIT
- Pittsburgh Public Theater
5%WITCH
- Carnegie Stage
4%ANGELS IN AMERICA PART TWO: PERESTROIKA
- The Geyer Performing Arts Center
4%A DOLL’S HOUSE
- Heritage players
4%THE GIFT OF THE MAGI
- Lincoln Park Performing Arts Center
4%MACBETH
- Pittsburgh Shakespeare in the Parks
4%THE REVOLUTIONISTS
- R-ACT Theatre Productions
4%TO BATTLE: A FIGHT PLAY
- Big Storm Performance Company
3%GRAVESTONE MANOR
- Geyer Performing Arts Center
3%WHO'S HOLIDAY!
- Pittsburgh CLO
3%SEAGULL
- Quantum Theatre
3%THE GOAT, OR WHO IS SYLVIA
- Riverfront Theatre
2%RUMORS
- Danniella DiClaudio Productions
2%MISS JULIE
- Pittsburgh International Classic Theatre
2%THE WICKHAMS: CHRISTMAS AT PEMBERLEY
- City Theatre
2%AROUND THE WORLD IN EIGHTY DAYS
- Bobcat Players
1%CHRISTMAS AT PEMBERLEY: THE WICKHAMS
- City Theatre
1%THE HAUNTED MAN'S CHRISTMAS CAROL
- Cup-A-Jo Productions
1%PERSEVERANCE
- Prime Stage
1%BLITHE SPIRIT
- Danniella DiClaudio Productions
1%Best Production of an Opera THE LITTLE PRINCE
- Resonance Works/Carnegie Music Hall Homestead
46%H.M.S PINAFORE
- Pittsburgh Savoyards
35%MEOW AND FOREVER WITH DAPHNE ET CHLOE
- Thousand Bridges Opera
19%Best Scenic Design Of A Play Or Musical
Mikey Schrum
- SOMETHING ROTTEN!
- Center Theatre Players
11%
Johnmichael Bohach
- THE LION THE WITCH AND THE WARDROBE
- Lincoln Park Performing Arts Center
10%
Joshua Brady and Milo Carey
- TARZAN
- The Geyer Performing Arts Center
7%
Tucker Topel
- AGATHA CHRISTIES MURDER ON THE ORIENT EXPRESS
- Little Lake Theater
7%
Bill Jacka
- SOMETHING ROTTEN!
- Geyer Performing Arts Center
7%
Rob James & Chris Rotz
- SEUSSICAL
- Stage 62
6%
Emma Jones
- SHREK
- Main Street Theatre company
4%
Jennifer Zeyl
- THE HOBBIT
- Pittsburgh Public Theater
4%
Chuck Ziegler & Ron Carter
- SWEENEY TODD
- The Strand Theater
4%
Chris Schaffer and Wayne Seanor
- GRAVESTONE MANOR
- Geyer Performing Arts Center
4%
Chris Schaffer
- BABES IN TOYLAND
- The Geyer Performing Arts Center
4%
Jeff Way
- I LOVE YOU, YOU'RE PERFECT, NOW CHANGE
- Stage 62
3%
Samantha Kuchta
- MACBETH
- Pittsburgh Shakespeare in the Parks
3%
Tucker Topel
- MISS JULIE
- Pittsburgh International Classic Theatre
3%
Chris Rees
- THE GIFT OF THE MAGI
- Lincoln Park Performing Arts Center
3%
Sabrina Hykes Davis
- ANYTHING GOES
- Main Street Theatre Company
3%
Anne Mundell
- THE WICKHAMS: CHRISTMAS AT PEMBERLEY
- City Theatre
3%
Chelsea Warren
- SEAGULL
- Quantum Theatre
3%
Kelly Tunney
- HIGH SCHOOL MUSICAL
- Main Street Theatre company
3%
Wayne and Dannielle Seanor
- RUMORS
- Danniella DiClaudio Productions
2%
Eric Luchen
- CATS
- Main Street Theatre Company
2%
Anne Mundell
- CHRISTMAS AT PEMBERLEY: THE WICKHAMS
- City Theatre
2%
Jennifer Bechak
- WITCH
- Carnegie Stage
2%
Wayne and Dannielle Seanor
- BLITHE SPIRIT
- Danniella DiClaudio Productions
1%Best Sound Design Of A Play Or Musical
Steve Shapiro
- THE LION THE WITCH AND THE WARDROBE
- Lincoln Park Performing Arts Center
14%
Chris Schaffer & Tyler Handford
- ANGELS IN AMERICA PART TWO: PERESTROIKA
- The Geyer Performing Arts Center
8%
Steve Shapiro
- AGATHA CHRISTIE’S MURDER ON THE ORIENT EXPRESS
- Little Lake Theatre Company
7%
Sarah Speck
- FROZEN
- Pittsburgh CLO
6%
Clark Stewart
- BABES IN TOYLAND
- The Geyer Performing Arts Center
6%
Jay Weaver
- RODGERS + HAMMERSTEIN'S CINDERELLA
- Stage 62
6%
Loren McCullough
- GRAVESTONE MANOR
- Geyer Performing Arts Center
6%
Anna McAnallen
- THE REVOLUTIONISTS
- R-ACT Theatre Productions
6%
2Ts
- TO BATTLE: A FIGHT PLAY
- Big Storm Performance Company
5%
Joe Clark
- SHREK
- Main Street Theatre company
5%
Zach Moore
- THE HOBBIT
- Pittsburgh Public Theater
4%
Shapi Shapiro
- MISS JULIE
- Pittsburgh International Classic Theatre
3%
Joe Clark
- CATS
- Main Street Theatre Company
3%
JP Lisella
- GROUNDHOG DAY
- The Strand Theater
3%
Matt Calvetti
- MACBETH
- Pittsburgh Shakespeare in the Parks
3%
Janus Young
- WITCH
- Carnegie Stage
2%
Joe Clark
- ANYTHING GOES
- Main Street Theatre Company
2%
Jordan Kosisko
- A GENTLEMAN'S GUIDE TO LOVE AND MURDER
- The Theatre Factory
2%
Howard Patterson
- CHRISTMAS AT PEMBERLEY: THE WICKHAMS
- City Theatre
2%
Sam Silva
- MADAME CLICQUOT: A REVOLUTIONARY MUSICAL
- Pittsburgh CLO/42nd Parallel Productions
2%
Joe Clark
- HIGH SCHOOL MUSICAL
- Main Street Theatre company
2%
Lindsay Jones
- POTUS
- City Theatre
1%
Ryan McMasters
- SEAGULL
- Quantum Theatre
1%
Howard Patterson
- THE WICKHAMS: CHRISTMAS AT PEMBERLEY
- City Theatre
1%Best Supporting Performer In A Musical
Aaron Swoger
- SOMETHING ROTTEN!
- Center Theatre Players
10%
Brooks Brady
- THE SPONGEBOB SQUAREPANTS MUSICAL
- Geyer Performing Arts Center
5%
Joe York
- ANASTASIA: THE MUSICAL
- Lincoln Park Performing Arts Center
5%
David Toole
- ANASTASIA: THE MUSICAL
- Lincoln Park Performing Arts Center
5%
Allante Walker
- SHREK
- Main Street Theatre Company
4%
Mandy Patsy
- ANASTASIA: THE MUSICAL
- Lincoln Park Performing Arts Center
4%
Mairead Roddy
- GUYS & DOLLS
- The Theatre Factory
4%
Bryan Karpinski
- SOMETHING ROTTEN!
- Geyer Performing Arts Center
4%
Randy Dicks
- THE PROM
- Stage 62
4%
Elena Falgione
- I LOVE YOU, YOU'RE PERFECT, NOW CHANGE
- Stage 62
4%
Tonilynn Jackson
- THE PROM
- Stage 62
4%
Chad Elder
- THE PROM
- Stage 62
3%
Adam Drabish
- SHREK
- Main Street Theatre Company
3%
Tyler Neffield
- SHREK
- Main Street Theatre Company
3%
Brooks Brady
- SHAKESPEARE
- Geyer
3%
Jordan Zelmore
- SOMETHING ROTTEN!
- The Geyer Performing Arts Center
3%
Alicyn Michael
- CINDERELLA YOUTH
- Geyer Performing Arts Center
3%
Will Forrest
- BABY
- Front Porch theatricals
3%
Sharon Schaller
- SISTER ACT
- Lincoln Park Performing Arts Center
2%
Cait Crowley
- ANYTHING GOES
- Main Street Theatre Company
2%
Kathryn Carter
- SWEENEY TODD
- The Strand Theater
2%
Jennifer Eutsey
- TARZAN
- Geyer Performing Arts Center
2%
Ivan Bracy Jr
- SISTER ACT
- Lincoln Park Performing Arts Center
2%
Steve Bruno
- THE PROM
- Stage 62
2%
Jess Whittington
- RODGERS + HAMMERSTEIN'S CINDERELLA
- Stage 62
2%Best Supporting Performer In A Play
Cameron Kuntz
- THE DIARY OF ANNE FRANK
- The Geyer Performing Arts Center
9%
Caitlin Young
- THE OUTSIDER
- South Park Theatre
8%
Amber Yezak
- THE DIARY OF ANNE FRANK
- The Geyer Performing Arts Center
7%
Tamara Marlise Manzetti
- THE WOMAN IN WHITE
- Pittsburgh Savoyards
7%
Candice Fisher
- AGATHA CHRISTIE’S MURDER ON THE ORIENT EXPRESS
- Little Lake Theatre Company
6%
Yan Pang
- MISS JULIE
- Pittsburgh International Classic Theatre
5%
Brett Kennedy
- WITCH
- Carnegie Stage
4%
Robyn Brady
- ANGELS IN AMERICA PART TWO: PERESTROIKA
- The Geyer Performing Arts Center
4%
Britt Dorazio
- THE HOBBIT
- Pittsburgh Public Theater
4%
Catherine Baird
- MACBETH
- Pittsburgh Shakespeare in the Parks
3%
Michelle Buzas
- THE DIARY OF ANNE FRANK
- The Geyer Performing Arts Center
3%
Terri Davis
- RUMORS
- Danniella DiClaudio Productions
3%
Maya B. Fullard
- THE HOBBIT
- Pittsburgh Public Theater
3%
Cole Vecchio
- THE DA VINCI CODE
- Little Lake Theatre Company
3%
Ryan Kearney
- WITCH
- Carnegie Stage
3%
Sydney Cole
- BLITHE SPIRIT
- Danniella DiClaudio Productions
3%
Jenn Rian
- THE REVOLUTIONISTS
- R-ACT Theatre Productions
2%
Justin Williams
- ANGELS IN AMERICA PART TWO: PERESTROIKA
- The Geyer Performing Arts Center
2%
Brett Mack
- THE WICKHAMS: CHRISTMAS AT PEMBERLEY
- City Theatre
2%
Kalee George
- MACBETH
- Pittsburgh Shakespeare in the Parks
2%
Gabe Doman
- RUMORS
- Danniella DiClaudio Productions
2%
Lorna Lominac
- WITCH
- Carnegie Stage
2%
Rachel Smith
- TO BATTLE A FIGHT PLAY
- Big Storm
2%
Sarah Baker
- THE REVOLUTIONISTS
- R-ACT Theatre Productions
2%
Shammen McCune
- THE WICKHAMS: CHRISTMAS AT PEMBERLEY
- City Theatre
2%Best Theatre For Young Audiences Production SEUSSICAL
- Stage 62
23%BEETLEJUICE
- The Geyer Performing Arts Center
11%SHREK
- Main Street Theatre company
9%THE RAINBOW FISH
- The Geyer Performing Arts Center
7%NEWSIES
- Mon River Arts
7%THE HOBBIT
- Pittsburgh Public Theater
6%SPONGEBOB THE MUSICAL
- The Geyer Performing Arts Center
5%TWELFTH NIGHT
- Pittsburgh public theater
5%SPONGEBOB THE MUSICAL
- Pennwest California Theatre and University
5%TARZAN
- The Geyer Performing Arts Center
4%BOO'S HALLOWEEN HOUSE PARTY
- Pittsburgh Playhouse
4%GRAVESTONE MANOR
- Geyer Performing Arts Center
3%HIGH SCHOOL MUSICAL
- Main Street Theatre company
2%CINDERELLA
- The Geyer Performing Arts Center
2%SPONGEBOB THE MUSICAL
- Geyer Theater
2%BABES IN TOYLAND
- Main Street Theatre company
2%I NEVER SAW ANOTHER BUTTERFLY AND THE TEREZIN PROMISE
- Prime Stage
1%RAINBOW FISH
- The Geyer Performing Arts Center
1%Favorite Local Theatre
The Geyer Performing Arts Center
11%
Lincoln Park Performing Arts Center
10%
Stage 62
9%
Center Theatre Players
8%
South Park Theater
6%
Paragon Theatre
6%
Little Lake Theatre Company
6%
Pittsburgh Savoyards
4%
Main Street Theatre company
4%
Geyer Performing Arts Center
3%
Pittsburgh Playhouse
3%
Mon River Arts
2%
Pittsburgh Clo
2%
Heritage Players
2%
R-ACT Theatre Productions
2%
Pittsburgh International Classic Theatre
2%
The Theatre Factory
2%
Pittsburgh Shakespeare in the Parks
2%
Big Storm Performance Company
2%
Geyer Theater
2%
City Theatre
1%
Carnegie Stage
1%
Split Stage Productions
1%
The State Theater
1%
Danniella DiClaudio Productions
1%