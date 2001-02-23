First Standings Announced for the 2025 BroadwayWorld Pittsburgh Awards; THE SPONGEBOB MUSICAL Leads Best Musical!

Get all the top news & discounts for Pittsburgh & beyond.
The first standings have been released for the 2025 BroadwayWorld Pittsburgh Awards. Don't miss out on making sure that your favorite theatres, stars, and shows get the recognition they deserve!
The 2025 Regional Awards honor regional productions, touring shows, and more which had their first performance between October 1, 2024 through September 30, 2025. Winners will be announced in January.
This year the BroadwayWorld Regional Awards include over 100 cities across America, Canada, Central and South America, Europe, and Asia.
2025 BroadwayWorld Pittsburgh Standings
Best Cabaret/Concert/Solo Performance
Catherine Kolos
- SOLO SHOW
- Greer CAbaret Theater
33%
Sam Carter
- BIBLE ON BROADWAY
- The Strand Theater
24%
Dannielle DiClaudio Seanor
- AT THIS TABLE HOLIDAY CABARET
- Danniella DiClaudio Productions
19%
Dannielle DiClaudio Seanor
- WHAT’S LOVE? VALENTINE’S CABARET
- Danniella DiClaudio Productions
15%
Maree ReMalia
- WITH OURSELVES, WITH EACH OTHER
- Hatch Arts Collective
9%Best Choreography Of A Play Or Musical
Kellie Wilson
- SOMETHING ROTTEN!
- The Geyer Performing Arts Center
13%
Nicole Spencer
- SOMETHING ROTTEN!
- Center Theatre Players
9%
Chelsea Fredrickson
- THE PROM
- Stage 62
9%
Sharon Schaller
- ANASTASIA
- Lincoln Park Performing Arts Center
9%
Jennifer Verba
- CHARLIE AND THE CHOCOLATE FACTORY
- Lincoln Park Performing Arts Center
5%
Deborah Metzger
- FIDDLER ON THE ROOF
- Paragon Theatre
5%
Cara McClaine
- RODGERS & HAMMERSTEIN'S CINDERELLA
- Stage 62
5%
Penelope Zamborsky
- TARZAN
- Geyer Performing Arts Center
4%
Sam Mitchell
- INTO THE WOODS
- Mon River Arts
4%
José Pérez IV
- TO BATTLE: A FIGHT PLAY
- Big Storm Performance Company
4%
John Wagner-Malia
- ANYTHING GOES
- Main Street Theatre Company
4%
Cristy Crawshaw & Mikaela Kapeluck
- SEUSSICAL
- Stage 62
4%
Jonathan Parker
- A GENTLEMAN'S GUIDE TO LOVE AND MURDER
- The Theatre Factory
4%
Robbie roby
- FROZEN
- Pittsburgh Clo
4%
John Wagner-Malia
- CATS
- Main Street Theatre Company
4%
John Wagner-Malia
- SHREK
- Main Street Theatre Company
3%
Jeremy Czarniak & Sam Carter
- ROCK OF AGES
- The Strand Theater
2%
Marty Savolskis
- GUYS & DOLLS
- The Theatre Factory
2%
Victor Aponte
- I LOVE YOU, YOU'RE PERFECT, NOW CHANGE
- Stage 62
2%
John Wagner-Malia
- SPONGEBOB THE MUSICAL
- Pennwest California Theatre and University
1%
Justin Cerullo
- HIGH SCHOOL MUSICAL
- Main Street Theatre Company
1%Best Costume Design Of A Play Or Musical
Kim Brown
- ANASTASIA
- Lincoln Park Performing Arts Center
10%
Kim Brown
- THE LION THE WITCH AND THE WARDROBE
- Lincoln Park Performing Arts Center
9%
Deanna DeFazio
- SOMETHING ROTTEN!
- Geyer Performing Arts Center
8%
Martha Oliver
- TARZAN
- The Geyer Performing Arts Center
7%
Patty Folmer
- SEUSSICAL
- Stage 62
6%
Missy Nowakowski
- SWEENEY TODD
- The Strand Theater
5%
Megan Clark
- SHREK
- Main Street Theatre Company
5%
Michelle Nowakowski
- RODGERS + HAMMERSTEIN'S CINDERELLA
- Stage 62
5%
Amanda Anne Leight
- RUMORS
- Danniella DiClaudio Productions
5%
Sunshine MacIntyre
- A GENTLEMAN'S GUIDE TO LOVE AND MURDER
- The Theatre Factory
5%
Shantih Bianco
- THE REVOLUTIONISTS
- R-ACT Theatre Productions
4%
Melanie Taylor Burgess
- THE HOBBIT
- Pittsburgh Public Theater
3%
Tina Lepidi-Stewart
- BABES IN TOYLAND
- The Geyer Performing Arts Center
3%
Amanda Anne Leight
- BLITHE SPIRIT
- Danniella DiClaudio Productions
3%
Angie Miller
- ANYTHING GOES
- Main Street Theatre Company
3%
Deanna Defazio
- THE RAINBOW FISH
- Geyer Performing Arts Center
3%
Rikki Lee Rose
- WITCH
- Carnegie Stage
3%
Damian E. Dominguez
- SEAGULL
- Quantum Theatre
3%
Kalee George
- MACBETH
- Heritage Players
2%
Dannielle DiClaudio Seanor
- GRAVESTONE MANOR
- Geyer Performing Arts Center
2%
Carrie Anne Huneycutt
- CHRISTMAS AT PEMBERLEY: THE WICKHAMS
- City Theatre
2%
Ricky Lyle
- MACBETH
- Pittsburgh Shakespeare in the Parks
1%
Carrie Anne Huneycutt
- THE WICKHAMS: CHRISTMAS AT PEMBERLEY
- City Theatre
1%
Megan Clark
- HIGH SCHOOL MUSICAL
- Main Street Theatre Company
1%Best Dance Production SOMETHING ROTTEN!
- The Geyer Performing Arts Center
26%TOM SAWYER: A BALLET
- Lincoln Park Performing Arts Center
19%CATS
- Main Street Theatre Company
15%THE NUTCRACKER
- State Theatre
14%ANYTHING GOES
- Main Street Theatre Company
14%ASCEND
- Pittsburgh Playhouse
9%MAGIC TO DO REVUE
- Main Street Theatre company
3%Best Direction Of A Musical
Sandy Reigel
- SOMETHING ROTTEN!
- Center Theatre Players
10%
Justin Fortunado
- ANASTASIA: THE MUSICAL
- Lincoln Park Performing Arts Center
7%
Nik Nemec
- THE PROM
- Stage 62
7%
Brandon Kerr
- THE SOUND OF MUSIC
- Geyer performing arts center
6%
David DeFazio
- SOMETHING ROTTEN!
- Geyer Performing Arts Center
6%
Sara Barbisch
- SEUSSICAL
- Stage 62
6%
Jeff Johnston
- INTO THE WOODS
- Mon River Arts
5%
Rob James
- SUNDAY IN THE PARK WITH GEORGE
- Front Porch
5%
Olivia Hartle
- A GENTLEMAN'S GUIDE TO LOVE AND MURDER
- The Theatre Factory
5%
Justin Fortunado
- SISTER ACT
- Lincoln Park Performing Arts Center
5%
Connor McCanlus
- I LOVE YOU, YOU'RE PERFECT, NOW CHANGE
- Stage 62
4%
Deborah Metzger
- THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME
- Paragon Theatre
4%
Jessica Zack
- THE SPONGEBOB MUSICAL
- Geyer Performing Arts Center
3%
Justin Fortunato
- CHARLIE AND THE CHOCOLATE FACTORY
- Lincoln Park Performing Arts Center
2%
Tina Lepidi-Stewart
- BABES IN TOYLAND
- The Geyer Performing Arts Center
2%
Dannielle Seanor
- GRAVESTONE MANOR
- Geyer Performing Arts Center
2%
John Wagner-Malia
- SHREK
- Main Street Theatre company
2%
Michael heitzman
- FROZEN
- Pittsburgh Clo
2%
Katie Dunlap
- TARZAN
- The Geyer Performing Arts Center
2%
John Wagner-Malia
- CATS
- Main Street Theatre Company
2%
Michael Van Newkirk
- RODGERS + HAMMERSTEIN'S CINDERELLA
- Stage 62
2%
Rob Jessup
- AVENUE Q
- Split Stage Productions
2%
David Defazio
- THE RAINBOW FISH
- Geyer Performing Arts Center
2%
Jeremy Czarniak
- SWEENEY TODD
- The Strand Theater
2%
David Postlewait
- BABES IN TOYLAND
- The Geyer Performing Arts Center
2%Best Direction Of A Play
Rosh Raines
- THE LION THE WITCH AND THE WARDROBE
- Lincoln Park Performing Arts Center
10%
Jeff & Julie Boles
- A MIDSUMMER NIGHT'S DREAM
- South Park Theater
9%
Tucker Topel
- AGATHA CHRISTIE’S MURDER ON THE ORIENT EXPRESS
- Little Lake Theatre Company
8%
Tyler Handford
- ANGELS IN AMERICA PART TWO: PERESTROIKA
- The Geyer Performing Arts Center
8%
Nellie McVicker
- THE DIARY OF ANNE FRANK
- Geyer performing arts center
8%
Tom Schaller
- THE GIFT OF THE MAGI
- Lincoln Park Performing Arts Center
7%
Brooke Echnat
- THE REVOLUTIONISTS
- R-ACT Theatre Productions
5%
Dannielle DiClaudio Seanor
- RUMORS
- Danniella DiClaudio Productions
4%
Chris Schaffer
- DASHING THROUGH THE SNOW
- Danniella DiClaudio Productions
4%
Dannielle Seanor
- GRAVESTONE MANOR
- Geyer Performing Arts Center
4%
Shannon Knapp
- TO BATTLE: A FIGHT PLAY
- Big Storm Performance Company
4%
Ingrid Sonnichsen
- WITCH
- Carnegie Stage
4%
Rick Bryant
- THIS RANDOM WORLD
- South Park Theater
4%
Nancy Caronia
- A DOLL’S HOUSE
- The heritage players
4%
Elizabeth Huffman
- MISS JULIE
- Pittsburgh International Classic Theatre
4%
Trey Compton
- WHO'S HOLIDAY!
- Pittsburgh CLO
3%
Nick Hruktay
- MACBETH
- Pittsburgh Shakespeare in the Parks
3%
Meredith McDonough
- POTUS
- City Theatre
2%
Joanie Schulz
- SEAGULL
- Quantum Theatre
2%
Stephen Gallegher
- AROUND THE WORLD IN EIGHTY DAYS
- Bobcat Players
2%
Kyle Haden
- THE WICKHAMS: CHRISTMAS AT PEMBERLEY
- City Theatre
1%
Loren McCullough
- MIRDER ON THE MENU
- Danniella DiClaudio Productions
1%
Loren McCullough
- BLITHE SPIRIT
- Danniella DiClaudio Productions
1%Best Ensemble SISTER ACT
- Lincoln Park Performing Arts Center
8%THE PROM
- Stage 62
8%SEUSSICAL
- Stage 62
7%SPONGEBOB THE MUSICAL
- Geyer Performing Arts Center
6%ANASTASIA: THE MUSICAL
- Lincoln Park Performing Arts Center
6%TARZAN
- The Geyer Performing Arts Center
5%HMS PINAFORE
- PITTSBURGH SAVOYARDS
4%SHREK
- Main Street Theatre Company
4%INTO THE WOODS
- Mon River Arts
3%RODGERS & HAMMERSTEIN’S CINDERELLA
- Stage 62
3%AGATHA CHRISTIE’S MURDER ON THE ORIENT EXPRESS
- Little Lake Theatre Company
3%FROZEN
- Pittsburgh clo
3%THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME
- Paragon Theatre
3%THE SOUND OF MUSIC
- Geyer performing arts center
3%THE REVOLUTIONISTS
- R-ACT Theatre Productions
3%CHARLIE AND THE CHOCOLATE FACTORY
- Lincoln Park Performing Arts Center
3%THE RAINBOW FISH
- Geyer Performing Arts Center
2%GUYS & DOLLS
- The Theatre Factory
2%TWELFTH NIGHT
- Pittsburgh public theater
2%PIPPIN
- Greensburg Civic Theatre
2%TO BATTLE: A FIGHT PLAY
- Big Storm Performance Company
2%CATS
- Main Street Theatre Company
2%I LOVE YOU, YOU'RE PERFECT, NOW CHANGE
- Stage 62
1%BABY
- Front Porch Theatricals
1%ROCK OF AGES
- The Strand Theater
1%Best Lighting Design Of A Play Or Musical
Jonathan Zelezniak
- THE LION THE WITCH AND THE WARDROBE
- Lincoln Park Performing Arts Center
13%
Garth Schafer
- SEUSSICAL
- Stage 62
9%
Nicole White
- AGATHA CHRISTIE’S MURDER ON THE ORIENT EXPRESS
- Little Lake Theatre Company
8%
Paul miller
- FROZEN
- Pittsburgh Clo
6%
Tyler Handford
- ANGELS IN AMERICA PART TWO: PERESTROIKA
- The Geyer Performing Arts Center
6%
Anna McAnallen
- THE REVOLUTIONISTS
- R-ACT Theatre Productions
5%
Garth Schaefer
- RODGERS & HAMMERSTEIN'S CINDERELLA
- Stage 62
5%
Zachery Calloway
- SHREK
- Main Street Theatre Company
5%
Clark Stewart
- A GENTLEMAN'S GUIDE TO LOVE AND MURDER
- The Theatre Factory
4%
Harry Bolette
- THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME
- Paragon Theatre
4%
Heather Fratto
- GRAVESTONE MANOR
- Geyer Performing Arts Center
4%
Clark Stewart
- BABES IN TOYLAND
- The Geyer Performing Arts Center
4%
Bob Steineck
- MISS JULIE
- Pittsburgh International Classic Theatre
4%
Loren McCullough
- BLITHE SPIRIT
- Danniella DiClaudio Productions
4%
Wyatt Wilson
- CATS
- Main Street Theatre Company
3%
Julie Adams
- WITCH
- Carnegie Stage
3%
Zachary Calloway
- CATS
- Main Street Theatre Company
3%
Kelly Page
- GROUNDHOG DAY
- The Strand Theater
2%
Robert J. Aguilar
- THE HOBBIT
- Pittsburgh Public Theater
2%
Zachery Calloway
- HIGH SCHOOL MUSICAL
- Main Street Theatre company
2%
Isabel Sinnott
- AS YOU LIKE IT
- Pitt Stages
2%
Xuewei Eva Hu
- THE WICKHAMS: CHRISTMAS AT PEMBERLEY
- City Theatre
2%
Xuewei Eva Hu
- CHRISTMAS AT PEMBERLEY: THE WICKHAMS
- City Theatre
1%Best Music Direction & Orchestra Performance
Robert Neumeyer
- ANASTASIA: THE MUSICAL
- Lincoln Park Performing Arts Center
13%
Kate Denman
- SOMETHING ROTTEN!
- Geyer Performing Arts Center
8%
Andrew Peters
- RODGERS + HAMMERSTEIN'S CINDERELLA
- Stage 62
7%
Guy Russo
- HMS PINAFORE
- Pittsburgh Savoyards
7%
Camille Rolla
- SUNDAY IN THE PARK WITH GEORGE
- Front Porch Theatricals
6%
Catie Brown
- FROZEN
- Pittsburgh Clo
6%
Cynthia Dougherty
- SEUSSICAL
- Stage 62
6%
Travis Rigby
- A GENTLEMAN'S GUIDE TO LOVE AND MURDER
- The Theatre Factory
5%
Karen Ricco
- TARZAN
- Geyer Performing Arts Center
4%
Michael Rozell
- SHREK
- Main Street Theatre Company
4%
Franklin Mosely
- ANASTASIA
- Mon River Arts
4%
Christopher McAllister
- AVENUE Q
- Split Stage Productions
4%
Karen Ricco
- BABES IN TOYLAND
- The Geyer Performing Arts Center
4%
Wyatt Wilson
- CATS
- Main Street Theatre Company
4%
Robert Neumeyer
- CAMELOT
- Pittsburgh CLO
3%
Michelle Coltura
- SPONGEBOB THE MUSICAL
- Geyer Theater
3%
Regina Kettering
- SWEENEY TODD
- The Strand Theater
3%
Wyatt Wilson
- HIGH SCHOOL MUSICAL
- Main Street Theatre Company
2%
David Bruce Smith
- BIBLE ON BROADWAY
- The Strand Theater
2%
Matt Calvetti
- MACBETH
- Pittsburgh Shakespeare in the Parks
2%
Deamna Muro
- SUNDAY IN THE PARK WITH GEORGE
- Front Porch
1%
Joe Andria
- ANYTHING GOES
- Main Street Theatre Company
1%Best Musical THE PROM
- Stage 62
9%ANASTASIA: THE MUSICAL
- Lincoln Park Performing Arts Center
9%SOMETHING ROTTEN!
- Geyer Performing Arts Center
9%SISTER ACT
- Lincoln Park Performing Arts Center
6%WAITRESS
- Pittsburgh Musical Theater
5%SHREK
- Main Street Theatre Company
4%JESUS CHRIST SUPERSTAR
- Pittsburgh Musical Theater
4%THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME
- Paragon Theatre
4%FROZEN
- Pittsburgh Clo
4%THE SOUND OF MUSIC
- Geyer performing arts center
4%INTO THE WOODS
- Mon River Arts
4%HMS PINAFORE
- Pittsburgh Savoyards
4%CHARLIE AND THE CHOCOLATE FACTORY
- Lincoln Park Performing Arts Center
3%SUNDAY IN THE PARK WITH GEORGE
- Front Porch Theatricals
3%SPONGEBOB THE MUSICAL
- The Geyer Performing Arts Center
3%TARZAN
- The Geyer Performing Arts Center
3%A GENTLEMAN'S GUIDE TO LOVE AND MURDER
- The Theatre Factory
3%HOW TO SUCCEED IN BUSINESS WITHOUT REALLY TRYING
- South Park Theatre
3%AVENUE Q
- Split Stage Productions
2%SWEENEY TODD
- The Strand Theater
2%RODGERS & HAMMERSTEIN'S CINDERELLA
- Stage 62
2%BABES IN TOYLAND
- The Geyer Performing Arts Center
2%ROCK OF AGES
- The Strand Theater
1%HEATHERS
- Stage Right!
1%ANYTHING GOES
- Main Street Theatre Company
1%Best New Play Or Musical WITCH
- Carnegie Stage
31%THE WOMAN IN WHITE
- Pittsburgh Savoyards
26%RUMORS
- Danniella DiClaudio Productions
17%DASHING THROUGH THE SNOW
- Danniella DiClaudio Productions
13%TO BATTLE: A FIGHT PLAY
- Big Storm Performance Company
9%THE LIVING NEWS FESTIVAL
- Throughline Theatre Company
4%Best Performer In A Musical
Piper Redford
- SEUSSICAL
- Stage 62
11%
Brontë Lucci
- SOMETHING ROTTEN!
- Center Theatre Players
8%
Sydney Ciencin
- ANASTASIA: THE MUSICAL
- Lincoln Park Performing Arts Center
8%
Tonilyn Jackson
- 9 TO 5 THE MUSICAL
- Little Lake Theatre Company
4%
Brooks Brady
- SOMETHING ROTTEN!
- Geyer Performing Arts Center
4%
Johnny Terreri
- HOW TO SUCCEED IN BUSINESS WITHOUT REALLY TRYING
- South Park Theatre
3%
Abby Lanzelotti
- TARZAN
- The Geyer Performing Arts Center
3%
Logan Newman
- HMS PINAFORE
- Pittsburgh Savoyards
3%
Moriah Carey
- SISTER ACT
- Lincoln Park Performing Arts Center
3%
Dixie Sherwood
- THE PROM
- Stage 62
2%
Daniel LaMond
- SHREK
- Main Street Theatre company
2%
Camryn Beglin
- SOMETHING ROTTEN!
- Geyer Performing Arts Center
2%
Joey Estok
- SOMETHING ROTTEN!
- Geyer Performing Arts Center
2%
Gunner Firmstone
- RAINBOW FISH
- Geyer Performing Arts Center
2%
Brooks Brady
- SPONGEBOB THE MUSICAL
- The Geyer Performing Arts Center
2%
Adam Speers
- THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME
- Paragon Theatre
2%
Catherine Baird
- WAITRESS
- Pittsburgh Musical Theater
2%
Braden Max Stroppel
- BABY
- New Hazlett Theater
2%
Noah Kendall
- A GENTLEMAN'S GUIDE TO LOVE AND MURDER
- The Theatre Factory
2%
Anna Gergerich
- INTO THE WOODS
- Mon River Arts
2%
CJ Medley
- SPONGEBOB THE MUSICAL
- Geyer Performing Arts Center
2%
Mike Good
- SOMETHING ROTTEN!
- Center Theatre Players
2%
Samantha Hawk
- ANASTASIA
- Mon River Arts
2%
Aaron Galligan-Stierle
- SUNDAY IN THE PARK WITH GEORGE
- Front Porch Theatricals
2%
Saige Smith
- SUNDAY IN THE PARK WITH GEORGE
- Front Porch Theatricals
2%Best Performer In A Play
Carly Chotnier
- THE WOMAN IN WHITE
- Pittsburgh Savoyards
6%
Olivia Powell
- THE DIARY OF ANNE FRANK
- Geyer Performing Arts Center
6%
Joe York
- THE LION THE WITCH AND THE WARDROBE
- Lincoln Park Performing Arts Center
5%
Tristan Heavner
- THE LION THE WITCH AND THE WARDROBE
- Lincoln Park Performing Arts Center
5%
Lila Kudritz
- THE LION THE WITCH AND THE WARDROBE
- Lincoln Park Performing Arts Center
4%
Adrien-Sophia Curry
- THIS RANDOM WORLD
- South Park Theater
4%
Sean Michael Barrett
- AGATHA CHRISTIE’S MURDER ON THE ORIENT EXPRESS
- Little Lake Theatre Company
4%
Kathy Hawk
- AGATHA CHRISTIE’S MURDER ON THE ORIENT EXPRESS
- Little Lake Theatre Company
3%
Dan Brady
- THE DIARY OF ANNE FRANK
- The Geyer Performing Arts Center
3%
Olivia DeJeet
- THE LION THE WITCH AND THE WARDROBE
- Lincoln Park Performing Arts Center
3%
Alicyn Michael
- GREVESTONE MANOR
- Geyer Performing Arts Center
3%
Heather Handford
- ANGELS IN AMERICA PART TWO: PERESTROIKA
- The Geyer Performing Arts Center
3%
Tom Smithyman
- AROUND THE WORLD IN EIGHTY DAYS
- Bobcat Players
3%
Aleena Bowser
- THE GIFT OF THE MAGI
- Lincoln Park Performing Arts Center
3%
Rhonny Dam
- THE REVOLUTIONISTS
- R-ACT Theatre Productions
2%
Becky Hukill
- THE GOAT, OR WHO IS SYLVIA
- Riverfront Theatre
2%
Aaron Crutchfield
- MACBETH
- Pittsburgh Shakespeare in the Parks
2%
Chelsea Davis
- THE DA VINCI CODE
- Little Lake Theatre Company
2%
Alex Truzzi
- ANGELS IN AMERICA PART TWO: PERESTROIKA
- The Geyer Performing Arts Center
2%
John M. Herrmann
- AGATHA CHRISTIE’S MURDER ON THE ORIENT EXPRESS
- Little Lake Theatre Company
2%
Amari Mae Shakir
- A DOLL’S HOUSE
- Heritage players
2%
Melessie Clark
- THE WICKHAMS: CHRISTMAS AT PEMBERLEY
- City Theatre
2%
Andy Hickly
- TO BATTLE: A FIGHT PLAY
- Big Storm
2%
Trieu Tran
- MISS JULIE
- Pittsburgh international Classic theatre
2%
Shammen McCune
- THE HOBBIT
- Pittsburgh Public Theater
2%Best Play A MIDSUMMER NIGHT’S DREAM
- South Park Theater
11%THE LION THE WITCH AND THE WARDROBE
- Lincoln Park Performing Arts Center
11%THE DIARY OF ANNE FRANK
- The Geyer Performing Arts Center
9%AGATHA CHRISTIE’S MURDER ON THE ORIENT EXPRESS
- Little Lake Theatre Company
8%THE WOMAN IN WHITE
- Pittsburgh Savoyards
6%THE HOBBIT
- Pittsburgh Public Theater
5%WITCH
- Carnegie Stage
4%ANGELS IN AMERICA PART TWO: PERESTROIKA
- The Geyer Performing Arts Center
4%THE REVOLUTIONISTS
- R-ACT Theatre Productions
4%THE GIFT OF THE MAGI
- Lincoln Park Performing Arts Center
3%GRAVESTONE MANOR
- Geyer Performing Arts Center
3%TO BATTLE: A FIGHT PLAY
- Big Storm Performance Company
3%A DOLL’S HOUSE
- Heritage players
3%MACBETH
- Pittsburgh Shakespeare in the Parks
3%SEAGULL
- Quantum Theatre
3%WHO'S HOLIDAY!
- Pittsburgh CLO
3%THE GOAT, OR WHO IS SYLVIA
- Riverfront Theatre
2%RUMORS
- Danniella DiClaudio Productions
2%MISS JULIE
- Pittsburgh International Classic Theatre
2%THE WICKHAMS: CHRISTMAS AT PEMBERLEY
- City Theatre
2%AROUND THE WORLD IN EIGHTY DAYS
- Bobcat Players
1%THE HAUNTED MAN'S CHRISTMAS CAROL
- Cup-A-Jo Productions
1%CHRISTMAS AT PEMBERLEY: THE WICKHAMS
- City Theatre
1%PERSEVERANCE
- Prime Stage
1%BLITHE SPIRIT
- Danniella DiClaudio Productions
1%Best Production of an Opera THE LITTLE PRINCE
- Resonance Works/Carnegie Music Hall Homestead
46%H.M.S PINAFORE
- Pittsburgh Savoyards
34%MEOW AND FOREVER WITH DAPHNE ET CHLOE
- Thousand Bridges Opera
20%Best Scenic Design Of A Play Or Musical
Mikey Schrum
- SOMETHING ROTTEN!
- Center Theatre Players
11%
Johnmichael Bohach
- THE LION THE WITCH AND THE WARDROBE
- Lincoln Park Performing Arts Center
10%
Joshua Brady and Milo Carey
- TARZAN
- The Geyer Performing Arts Center
8%
Tucker Topel
- AGATHA CHRISTIES MURDER ON THE ORIENT EXPRESS
- Little Lake Theater
7%
Bill Jacka
- SOMETHING ROTTEN!
- Geyer Performing Arts Center
7%
Rob James & Chris Rotz
- SEUSSICAL
- Stage 62
6%
Jennifer Zeyl
- THE HOBBIT
- Pittsburgh Public Theater
4%
Chris Schaffer
- BABES IN TOYLAND
- The Geyer Performing Arts Center
4%
Chris Schaffer and Wayne Seanor
- GRAVESTONE MANOR
- Geyer Performing Arts Center
4%
Emma Jones
- SHREK
- Main Street Theatre company
4%
Chuck Ziegler & Ron Carter
- SWEENEY TODD
- The Strand Theater
3%
Chris Rees
- THE GIFT OF THE MAGI
- Lincoln Park Performing Arts Center
3%
Tucker Topel
- MISS JULIE
- Pittsburgh International Classic Theatre
3%
Sabrina Hykes Davis
- ANYTHING GOES
- Main Street Theatre Company
3%
Jeff Way
- I LOVE YOU, YOU'RE PERFECT, NOW CHANGE
- Stage 62
3%
Samantha Kuchta
- MACBETH
- Pittsburgh Shakespeare in the Parks
3%
Anne Mundell
- THE WICKHAMS: CHRISTMAS AT PEMBERLEY
- City Theatre
3%
Eric Luchen
- CATS
- Main Street Theatre Company
3%
Chelsea Warren
- SEAGULL
- Quantum Theatre
3%
Kelly Tunney
- HIGH SCHOOL MUSICAL
- Main Street Theatre company
2%
Anne Mundell
- CHRISTMAS AT PEMBERLEY: THE WICKHAMS
- City Theatre
2%
Wayne and Dannielle Seanor
- RUMORS
- Danniella DiClaudio Productions
2%
Jennifer Bechak
- WITCH
- Carnegie Stage
2%
Wayne and Dannielle Seanor
- BLITHE SPIRIT
- Danniella DiClaudio Productions
1%Best Sound Design Of A Play Or Musical
Steve Shapiro
- THE LION THE WITCH AND THE WARDROBE
- Lincoln Park Performing Arts Center
14%
Chris Schaffer & Tyler Handford
- ANGELS IN AMERICA PART TWO: PERESTROIKA
- The Geyer Performing Arts Center
9%
Steve Shapiro
- AGATHA CHRISTIE’S MURDER ON THE ORIENT EXPRESS
- Little Lake Theatre Company
8%
Clark Stewart
- BABES IN TOYLAND
- The Geyer Performing Arts Center
6%
Sarah Speck
- FROZEN
- Pittsburgh CLO
6%
Loren McCullough
- GRAVESTONE MANOR
- Geyer Performing Arts Center
6%
Anna McAnallen
- THE REVOLUTIONISTS
- R-ACT Theatre Productions
6%
Joe Clark
- SHREK
- Main Street Theatre company
5%
2Ts
- TO BATTLE: A FIGHT PLAY
- Big Storm Performance Company
5%
Jay Weaver
- RODGERS + HAMMERSTEIN'S CINDERELLA
- Stage 62
5%
Zach Moore
- THE HOBBIT
- Pittsburgh Public Theater
4%
Joe Clark
- CATS
- Main Street Theatre Company
3%
Shapi Shapiro
- MISS JULIE
- Pittsburgh International Classic Theatre
3%
Janus Young
- WITCH
- Carnegie Stage
2%
Joe Clark
- ANYTHING GOES
- Main Street Theatre Company
2%
Jordan Kosisko
- A GENTLEMAN'S GUIDE TO LOVE AND MURDER
- The Theatre Factory
2%
Matt Calvetti
- MACBETH
- Pittsburgh Shakespeare in the Parks
2%
JP Lisella
- GROUNDHOG DAY
- The Strand Theater
2%
Howard Patterson
- CHRISTMAS AT PEMBERLEY: THE WICKHAMS
- City Theatre
2%
Ryan McMasters
- SEAGULL
- Quantum Theatre
1%
Howard Patterson
- THE WICKHAMS: CHRISTMAS AT PEMBERLEY
- City Theatre
1%
Lindsay Jones
- POTUS
- City Theatre
1%
Joe Clark
- HIGH SCHOOL MUSICAL
- Main Street Theatre company
1%
Sam Silva
- MADAME CLICQUOT: A REVOLUTIONARY MUSICAL
- Pittsburgh CLO/42nd Parallel Productions
1%Best Supporting Performer In A Musical
Aaron Swoger
- SOMETHING ROTTEN!
- Center Theatre Players
10%
Brooks Brady
- THE SPONGEBOB SQUAREPANTS MUSICAL
- Geyer Performing Arts Center
5%
Joe York
- ANASTASIA: THE MUSICAL
- Lincoln Park Performing Arts Center
5%
Mandy Patsy
- ANASTASIA: THE MUSICAL
- Lincoln Park Performing Arts Center
4%
Mairead Roddy
- GUYS & DOLLS
- The Theatre Factory
4%
David Toole
- ANASTASIA: THE MUSICAL
- Lincoln Park Performing Arts Center
4%
Randy Dicks
- THE PROM
- Stage 62
4%
Bryan Karpinski
- SOMETHING ROTTEN!
- Geyer Performing Arts Center
4%
Allante Walker
- SHREK
- Main Street Theatre Company
4%
Elena Falgione
- I LOVE YOU, YOU'RE PERFECT, NOW CHANGE
- Stage 62
4%
Brooks Brady
- SHAKESPEARE
- Geyer
3%
Chad Elder
- THE PROM
- Stage 62
3%
Tonilynn Jackson
- THE PROM
- Stage 62
3%
Tyler Neffield
- SHREK
- Main Street Theatre Company
3%
Adam Drabish
- SHREK
- Main Street Theatre Company
3%
Jordan Zelmore
- SOMETHING ROTTEN!
- The Geyer Performing Arts Center
3%
Will Forrest
- BABY
- Front Porch theatricals
3%
Alicyn Michael
- CINDERELLA YOUTH
- Geyer Performing Arts Center
3%
Jennifer Eutsey
- TARZAN
- Geyer Performing Arts Center
2%
Sharon Schaller
- SISTER ACT
- Lincoln Park Performing Arts Center
2%
Ivan Bracy Jr
- SISTER ACT
- Lincoln Park Performing Arts Center
2%
Cait Crowley
- ANYTHING GOES
- Main Street Theatre Company
2%
Steve Bruno
- THE PROM
- Stage 62
2%
Dimitri Apodiakos
- CATS
- Main Street Theatre Company
2%
Grady Miller
- TARZAN
- Geyer Performing Arts Center
1%Best Supporting Performer In A Play
Cameron Kuntz
- THE DIARY OF ANNE FRANK
- The Geyer Performing Arts Center
10%
Caitlin Young
- THE OUTSIDER
- South Park Theatre
9%
Amber Yezak
- THE DIARY OF ANNE FRANK
- The Geyer Performing Arts Center
7%
Tamara Marlise Manzetti
- THE WOMAN IN WHITE
- Pittsburgh Savoyards
7%
Candice Fisher
- AGATHA CHRISTIE’S MURDER ON THE ORIENT EXPRESS
- Little Lake Theatre Company
7%
Yan Pang
- MISS JULIE
- Pittsburgh International Classic Theatre
5%
Robyn Brady
- ANGELS IN AMERICA PART TWO: PERESTROIKA
- The Geyer Performing Arts Center
4%
Michelle Buzas
- THE DIARY OF ANNE FRANK
- The Geyer Performing Arts Center
4%
Brett Kennedy
- WITCH
- Carnegie Stage
3%
Terri Davis
- RUMORS
- Danniella DiClaudio Productions
3%
Cole Vecchio
- THE DA VINCI CODE
- Little Lake Theatre Company
3%
Catherine Baird
- MACBETH
- Pittsburgh Shakespeare in the Parks
3%
Britt Dorazio
- THE HOBBIT
- Pittsburgh Public Theater
3%
Jenn Rian
- THE REVOLUTIONISTS
- R-ACT Theatre Productions
3%
Maya B. Fullard
- THE HOBBIT
- Pittsburgh Public Theater
3%
Ryan Kearney
- WITCH
- Carnegie Stage
3%
Justin Williams
- ANGELS IN AMERICA PART TWO: PERESTROIKA
- The Geyer Performing Arts Center
2%
Sydney Cole
- BLITHE SPIRIT
- Danniella DiClaudio Productions
2%
Brett Mack
- THE WICKHAMS: CHRISTMAS AT PEMBERLEY
- City Theatre
2%
Kalee George
- MACBETH
- Pittsburgh Shakespeare in the Parks
2%
Lorna Lominac
- WITCH
- Carnegie Stage
2%
Gabe Doman
- RUMORS
- Danniella DiClaudio Productions
2%
Myriah Cross
- THE REVOLUTIONISTS
- R-ACT Theatre Productions
2%
Sarah Baker
- THE REVOLUTIONISTS
- R-ACT Theatre Productions
2%
Rachel Smith
- TO BATTLE A FIGHT PLAY
- Big Storm
1%Best Theatre For Young Audiences Production SEUSSICAL
- Stage 62
22%BEETLEJUICE
- The Geyer Performing Arts Center
11%SHREK
- Main Street Theatre company
8%THE RAINBOW FISH
- The Geyer Performing Arts Center
8%NEWSIES
- Mon River Arts
7%SPONGEBOB THE MUSICAL
- The Geyer Performing Arts Center
6%THE HOBBIT
- Pittsburgh Public Theater
6%TWELFTH NIGHT
- Pittsburgh public theater
5%TARZAN
- The Geyer Performing Arts Center
5%SPONGEBOB THE MUSICAL
- Pennwest California Theatre and University
5%BOO'S HALLOWEEN HOUSE PARTY
- Pittsburgh Playhouse
5%GRAVESTONE MANOR
- Geyer Performing Arts Center
3%SPONGEBOB THE MUSICAL
- Geyer Theater
2%HIGH SCHOOL MUSICAL
- Main Street Theatre company
2%CINDERELLA
- The Geyer Performing Arts Center
2%BABES IN TOYLAND
- Main Street Theatre company
2%I NEVER SAW ANOTHER BUTTERFLY AND THE TEREZIN PROMISE
- Prime Stage
1%RAINBOW FISH
- The Geyer Performing Arts Center
1%Favorite Local Theatre
The Geyer Performing Arts Center
14%
Lincoln Park Performing Arts Center
11%
Stage 62
9%
Center Theatre Players
8%
South Park Theater
7%
Little Lake Theatre Company
6%
Pittsburgh Savoyards
5%
Main Street Theatre company
3%
Paragon Theatre
3%
Mon River Arts
3%
Pittsburgh Playhouse
3%
Geyer Performing Arts Center
3%
Pittsburgh Clo
3%
R-ACT Theatre Productions
2%
Pittsburgh International Classic Theatre
2%
Heritage Players
2%
The Theatre Factory
2%
The State Theater
2%
Split Stage Productions
2%
Danniella DiClaudio Productions
1%
City Theatre
1%
Pittsburgh Shakespeare in the Parks
1%
Stage Right!
1%
Geyer Theater
1%
Big Storm Performance Company
1%