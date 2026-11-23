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The first standings have been announced for the 2026 BroadwayWorld Pittsburgh Awards, as of Monday, November 23. Don't miss out on making sure that your favorite theatres, stars, and shows get the recognition they deserve!

The 2026 Regional Awards honor regional productions, touring shows, and more which had their first performance between October 1, 2025 through September 30, 2026. Our local editors set the categories, our readers submitted their nominees, and now you get to vote for your favorites! Voting will continue through December 31st, 2026.

Winners will be announced in January!

This year the BroadwayWorld Regional Awards are bigger and better than ever. The Regional Awards include over 100 cities across America, Canada, Central and South America, Europe, and Asia.

See a mistake? Please let us know here.

2026 BroadwayWorld Pittsburgh Awards - Current Standings

Best Cabaret/Concert/Solo Performance

Bob Colbert - CHARLES DICKENS' A CHRISTMAS CAROL - Steel City Shakespeare Center 100%

Best Choreography Of A Play Or Musical

Caroline Connell - THE WIZARD OF OZ - Little Lake Theater 13%

Deborah Metzger - SOMETHING ROTTEN! - Paragon Theatre 9%

Caroline Connell - BIG FISH - Little Lake Theater 9%

Nicole Jones - COME FROM AWAY - Mon River Arts 8%

Chelsea Fredrickson - LITTLE SHOP OF HORRORS - Heritage Players 7%

Michael Greer - ROMERO & JULIET - Greer Cabaret Theater 6%

Nicole Spencer Brannen - BIG FISH - Center Theatre Players 6%

Hannah Feldhues - ANYTHING GOES - Mon River Arts 5%

Ethan Butler - NEXT TO NORMAL - Riverfront Theater Company 5%

Kelli Wilson - THE ADDAMS FAMILY - Geyer Performing Arts Center 5%

Nicole Brannen - COME FROM AWAY - Center Theatre Players 4%

Brigita Ruta - MUCH ADO ABOUT NOTHING - Steel City Shakespeare Center 4%

Tome' Cousin - THE MERRY WIVES OF WINDSOR - Pittsburgh Shakespeare in the Parks 4%

Bee Anderson - DIAL 'M' FOR MURDER - Little Lake Theater 4%

Nicole Uram - FOOTLOOSE - The Basement Players Theatre Group 3%

Dana Solimando - MEAN GIRLS - Pittsburgh Civic Light Opera 3%

Laura Wurzell - CHICAGO - Split Stage 3%

Nicole Jones - RENT - Main Street Theatre Company 3%

Best Costume Design Of A Play Or Musical

Dylan A. Blussick - THE WIZARD OF OZ - Little Lake Theater 17%

Alex Righetti - BIG FISH - Little Lake Theater 11%

Declan Hines - THE HOBBIT - Heritage Players 10%

Beth Thompson - BIG FISH - Center Theatre Players 10%

Alison Marschke and Chris Yakicic - JEKYLL & HYDE - Paragon Theatre 9%

Michele Stoicovy - COME FROM AWAY - Mon River Arts 7%

Kim Brown - ROMERO & JULIET - Greer Cabaret Theater 6%

Patty Folmer - STEEL MAGNOLIAS - Stage 62 4%

Sylvia Sims-Linkish - BIG FISH - Little Lake Theater 4%

Kylie Rimes - ROMEO AND JULIET - South Park Theatre 4%

Michele Stoicovy - ANYTHING GOES - Mon River Arts 3%

Ricky Lyle - THE MERRY WIVES OF WINDSOR - Pittsburgh Shakespeare in the Parks 3%

Patrick Jordan - OUR DEAR DEAD DRUG LORD - Barebones Production 3%

Cindy Berg - JAMES AND THE GIANT PEACH - The Old Schoolhouse Players 2%

Allie Sims - CLOSING TIME AT THE MOONSIDE CAFE - Vigilance Theater Group 2%

Katherine Garlick - RENT - Main Street Theatre Company 2%

Hannah Ruth Moss - MUCH ADO ABOUT NOTHING - Steel City Shakespeare Center 1%

Lilly Brown - MS. HOLMES & MS. WATSON - APT 2B - Little Lake Theater 1%

Best Dance Production

COME FROM AWAY - Mon River Arts 21%

BIG FISH - Center Theatre Players 20%

LEGALLY BLONDE - Lincoln Park Performing Arts Center 18%

SOMETHING ROTTEN! - Paragon Theatre 16%

FOOTLOOSE - The Basement Players Theatre Group 16%

ROMERO & JULIET - Greer Cabaret Theater 10%

Best Direction Of A Musical

Patrick Cannon - THE WIZARD OF OZ - Little Lake Theatre 13%

Art DeConciliis - COME FROM AWAY - Mon River Arts 9%

Deborah Metzger - SOMETHING ROTTEN! - Paragon Theatre 9%

Caitlin Dobronz - [TITLE OF SHOW] - Riverfront Theater Company 7%

Nathan Walter - BIG FISH - Little Lake Theater 7%

Quinn Patrick Shannon - ANNIE - Pittsburgh Musical Theater 6%

Scott Logsdon - ROMERO & JULIET - Greer Cabaret Theater 5%

Aaron Galligan-Stierle, - COME FROM AWAY - Front Porch Theatricals 5%

Sandy Reigel - COME FROM AWAY - Center Theatre Players 4%

Nik Nemic - LITTLE SHOP OF HORRORS - Heritage Players 4%

Sandy Reigel - BIG FISH - Center Theatre Players 4%

Art DeConciliis - ANYTHING GOES - Mon River Arts 4%

Chris Schaffer - SWEENEY TODD, THE DEMON BARBER OF FLEET STREET - Geyer Performing Arts Center 3%

Kathy Hawk - FOOTLOOSE - The Basement Players Theatre Group 3%

Sandy Reigel - ASSASSINS - Center Theatre Players 3%

Surya Ravindran - NEXT TO NORMAL - Riverfront Theater Company 3%

Dan Knechtges - BEAUTIFUL: THE CAROLE KING MUSICAL - Pittsburgh Civic Light Opera 2%

Justin Fortunato - LEGALLY BLONDE - Lincoln Park Performing Arts Center 2%

Jim Scriven - DEAR EVAN HANSEN - Split Stage 2%

Mara Newbury Greer - MEAN GIRLS - Pittsburgh Civic Light Opera 2%

Laura Wurzell - FUN HOME - The Theatre Factory 1%

Barbara Rolla - DEAR EVAN HANSEN - Geyer Performing Arts Center 1%

Gianna Tress - JAMES AND THE GIANT PEACH - The Old Schoolhouse Players 1%

Best Direction Of A Play

Deborah Metzger - THE CRUCIBLE - Paragon Theatre 11%

Sean Michael Barrett - STEEL MAGNOLIAS - Stage 62 9%

J. Cody Spellman - A FEW GOOD MEN - Little Lake Theater 8%

Brandon Keller - PUFFS, OR: SEVEN INCREASINGLY EVENTFUL YEARS AT A CERTAIN SCHOOL OF MAGIC & MAGIC - McKeesport Little Theatre 8%

Sean Michael Barrett - THE HOBBIT - Heritage Players 8%

Julie and Jeff Boles - ROMEO AND JULIET - South Park Theatre 7%

Kelly Trumbull - DANNY AND THE DEEP BLUE SEA - Richard E. Rauh Studio Theatre 6%

Tal Kroser - DIAL 'M' FOR MURDER - Little Lake Theater 6%

Daina Griffith - OUR DEAR DEAD DRUG LORD - Barebones Production 5%

Brandon Farneth - THE LYONS - The Theatre Factory 4%

Dana Hardy Bingham - MS. HOLMES & MS. WATSON - APT 2B - Little Lake Theater 4%

Alexandra Hellinger/Lauren Scheller-Wolf - AGAMEMNON - Steel City Shakespeare Center 4%

Connor McCanlus - CLOSING TIME AT THE MOONSIDE CAFE - Vigilance Theater Group 4%

Sunny Disney Fitchett - TRYING - South Park Theatre 3%

Marya sea Kaminski - AN ENEMY OF THE PEOPLE - Pittsburgh Public Theater 3%

Cat Aceto - THE MERRY WIVES OF WINDSOR - Pittsburgh Shakespeare in the Parks 2%

Jeffrey Chips - MUCH ADO ABOUT NOTHING - Steel City Shakespeare Center 2%

Casey Bowser - HAY FEVER - Butler Little Theatre 1%

Melissa Martin - GOD OF CARNAGE - Barebones Production 1%

Patrick Jordan - ULSTER AMERICAN - Barebones Production 1%

Patrick Jordan - INFINITE LIFE - Barebones Production 1%

Cat Aceto - LOVE'S LABOUR'S LOST - Steel City Shakespeare Center 1%

Jeremy Seghers - HAMLET - Richard E. Rauh Studio Theatre 1%

Cat Aceto - THE TEMPEST - Steel City Shakespeare Center 1%

Kaitlyn Wittig Menguc - ANDY MALONE - The Glitter Box Theater 1%

Best Ensemble

THE WIZARD OF OZ - Little Lake Theater 13%

COME FROM AWAY - Mon River Arts 9%

BIG FISH - Little Lake Theater 9%

SOMETHING ROTTEN! - Paragon Theatre 8%

[TITLE OF SHOW] - Riverfront Theater Company 6%

ROMERO & JULIET - Greer Cabaret Theater 6%

COME FROM AWAY - Center Theatre Players 5%

BIG FISH - Center Theatre Players 5%

STEEL MAGNOLIAS - Stage 62 5%

ASSASSINS - Center Theatre Players 4%

AN ENEMY OF THE PEOPLE - Pittsburgh Public Theater 3%

MEAN GIRLS - Pittsburgh Civic Light Opera 3%

ANYTHING GOES - Mon River Arts 3%

SWEENEY TODD, THE DEMON BARBER OF FLEET STREET - Geyer Performing Arts Center 3%

CHICAGO - Split Stage 2%

CLOSING TIME AT THE MOONSIDE CAFE - Vigilance Theater Group 2%

JESUS CHRIST SUPERSTAR - The Theatre Factory 2%

RENT - Main Street Theatre Company 2%

AGAMEMNON - Steel City Shakespeare Center 2%

THE MERRY WIVES OF WINDSOR - Pittsburgh Shakespeare in the Parks 2%

DEAR EVAN HANSEN - Geyer Performing Arts Center 1%

SPRING AWAKENING - Sour Flower 1%

DEAR EVAN HANSEN - Split Stage 1%

MUCH ADO ABOUT NOTHING - Steel City Shakespeare Center 1%

INFINITE LIFE - Barebones Production 1%

Best Lighting Design Of A Play Or Musical

Nicole white - THE WIZARD OF OZ - Little Lake Theater 15%

Tony Miller - COME FROM AWAY - Mon River Arts 10%

Harry Bolette - JEKYLL & HYDE - Paragon Theatre 9%

Greg Pegher - THE HOBBIT - Heritage Players 9%

Andrew David Ostrowski - COME FROM AWAY - Front Porch Theatricals 8%

Andrew David Ostrowski - ROMERO & JULIET - Greer Cabaret Theater 6%

Nicole White - A FEW GOOD MEN - Little Lake Theater 6%

Andrew David Ostrowski - HEDWIG AND THE ANGRY INCH - City Theatre 5%

Christopher McAllister - DEAR EVAN HANSEN - The Lamp Theater 4%

Jimmy Baker - NEXT TO NORMAL - Riverfront Theater Company 4%

Tony Miller - ANYTHING GOES - Mon River Arts 4%

Eve Bandi - EMILIE - South Park Theatre 3%

Nicole white - PICKLEBALL - Little Lake Theater 3%

Paul Miller - BEAUTIFUL: THE CAROLE KING MUSICAL - Pittsburgh Civic Light Opera 3%

Remy Porter - CLOSING TIME AT THE MOONSIDE CAFE - Vigilance Theater Group 3%

Brian Nath - JAMES AND THE GIANT PEACH - The Old Schoolhouse Players 2%

Andrew David Ostrowski - OUR DEAR DEAD DRUG LORD - Barebones Production 2%

Cat Aceto - LOVE'S LABOUR'S LOST - Steel City Shakespeare Center 2%

Andrew David Ostrowski - ULSTER AMERICAN - Barebones Production 1%

Cat Aceto - THE TEMPEST - Steel City Shakespeare Center 1%

Andrew David Ostrowski - INFINITE LIFE - Barebones Production 0%

Best Music Direction & Orchestra Performance

Daniel Guillaro - THE WIZARD OF OZ - Little Lake Theater 13%

Ben Brosche - BIG FISH - Little Lake Theater 10%

Mark Spondike - JEKYLL & HYDE - Paragon Theatre 8%

Travis Rigby - COME FROM AWAY - Mon River Arts 7%

Kate Denman - SWEENEY TODD - Geyer Performing Arts Center 7%

Ben Brosche - ROMERO & JULIET - Greer Cabaret Theater 6%

Catie Brown - BEAUTIFUL: THE CAROLE KING MUSICAL - Pittsburgh Civic Light Opera 6%

Ben Brosche - HEDWIG AND THE ANGRY INCH - City Theatre 5%

Christine Lucas - ASSASSINS - Center Theatre Players 4%

Travis Rigby - [TITLE OF SHOW] - Riverfront Theater Company 4%

Franklin Mosley - ANYTHING GOES - Mon River Arts 3%

Douglas Levine - COME FROM AWAY - Front Porch Theatricals 3%

Michael Meketa Sanchez - NEXT TO NORMAL - Riverfront Theater Company 3%

Christine Lucas - COME FROM AWAY - Center Theatre Players 3%

Chris McAllister - CHICAGO - Split Stage 3%

Christine Lucas - BLOOD BROTHERS - Center Theatre Players 3%

Christine Lucas - BIG FISH - Center Theatre Players 3%

Travis Rigby - THE SOUND OF MUSIC - The Theatre Factory 3%

Holly Jones - PETER PAN - South Park Theatre 2%

Wyatt Wilson - JESUS CHRIST SUPERSTAR - The Theatre Factory 2%

HEDWIG AND THE ANGRY INCH - Ben Brosche - BIG FISH - Romero and Juliet -Ben Brosche 2%

Michael Rozell - RENT - Main Street Theatre Company 2%

Michale Rozell - DEAR EVAN HANSEN - Geyer Performing Arts Center 1%

Best Musical

THE WIZARD OF OZ - Little Lake Theater 12%

BIG FISH - Little Lake Theater 8%

ANNIE - Pittsburgh Musical Theater 8%

COME FROM AWAY - Mon River Arts 7%

SOMETHING ROTTEN! - Paragon Theatre 6%

COME FROM AWAY - Center Theatre Players 6%

[TITLE OF SHOW] - Riverfront Theater Company 5%

COME FROM AWAY - Front Porch Theatricals 4%

BIG FISH - Center Theatre Players 4%

LITTLE SHOP OF HORRORS - Heritage Players 4%

ROMERO & JULIET - Greer Cabaret Theater 4%

ASSASSINS - Center Theatre Players 4%

HEDWIG AND THE ANGRY INCH - City Theatre 3%

BEAUTIFUL: THE CAROLE KING MUSICAL - Pittsburgh Civic Light Opera 3%

SWEENEY TODD, THE DEMON BARBER OF FLEET STREET - Geyer Performing Arts Center 3%

SUNDAY IN THE PARK WITH GEORGE - Front Porch Theatricals 2%

NEXT TO NORMAL - Riverfront Theater Company 2%

ANYTHING GOES - Mon River Arts 2%

LEGALLY BLONDE - Lincoln Park Performing Arts Center 2%

MEAN GIRLS - Pittsburgh Civic Light Opera 2%

FUN HOME - The Theatre Factory 2%

DEAR EVAN HANSEN - Split Stage 1%

DEAR EVAN HANSEN - Geyer Performing Arts Center 1%

FOOTLOOSE - The Basement Players Theatre Group 1%

LITTLE SHOP OF HORRORS - Pittsburgh Playhouse 1%

Best New Play Or Musical

ROMERO & JULIET - Greer Cabaret Theater 59%

CLOSING TIME AT THE MOONSIDE CAFE - Vigilance Theater Group 27%

MOON TWINS - The Glitter Box Theater 14%

Best Performer In A Musical

Nikk Alcaraz - COME FROM AWAY - Mon River Arts 11%

Aubree Liscotti - ANNIE - Pittsburgh Musical Theater 6%

Josh Plowman - SOMETHING ROTTEN! - Paragon Theatre 6%

Cole Vecchio - THE WIZARD OF OZ - Little Lake Theater 6%

Alaina Turocy - THE WIZARD OF OZ - Little Lake Theater 5%

Brandon Keller - COME FROM AWAY - Mon River Arts 4%

Evan Krug - BIG FISH - Little Lake Theater 4%

Bronte Lucci - BIG FISH - Center Theatre Players 3%

Becki Toth - ROMERO & JULIET - Greer Cabaret Theater 3%

Joey Estok - SWEENEY TODD, THE DEMON BARBER OF FLEET STREET - Geyer Performing Arts Center 3%

Aaron Swoger - BLOOD BROTHERS - Center Theatre Players 3%

Cait Crowley - ANYTHING GOES - Mon River Arts 3%

Chad Elder as Seymour Krelborn - LITTLE SHOP OF HORRORS - Heritage Players 2%

Timothy Macuski - THE WIZARD OF OZ - Little Lake Theater 2%

Bronte Lucci - COME FROM AWAY - Center Theatre Players 2%

Noah Kendall - [TITLE OF SHOW] - Riverfront Theater Company 2%

Drew Leigh Williams - COME FROM AWAY - Front Porch Theatricals 2%

Kathy Hawk - COME FROM AWAY - Mon River Arts 2%

Chelsea Davis as Audrey Fulquard - LITTLE SHOP OF HORRORS - Heritage Players 2%

Matt Kontur - ROMERO & JULIET - Greer Cabaret Theater 2%

Rebekah Hukill - [TITLE OF SHOW] - Riverfront Theater Company 2%

Brooks Brady - DEAR EVAN HANSEN - Split Stage 1%

Katie Kerr - FUN HOME - The Theatre Factory 1%

Makayla Wynn - ROMERO & JULIET - Greer Cabaret Theater 1%

Aaron Galligan-Stierle - SUNDAY IN THE PARK WITH GEORGE - Front Porch Theatricals 1%

Best Performer In A Play

Cole Vecchio - PICKLEBALL - Little Lake Theater 9%

Kieran Craft as Bilbo Baggins - THE HOBBIT - Heritage Players 9%

Connor Asti - ROMEO AND JULIET - South Park Theatre 9%

Chelsea Davis - MS. HOLMES & MS. WATSON - APT 2B - Little Lake Theater 7%

Tom Smithyman - THE CRUCIBLE - Paragon Theatre 6%

Jeanne Donovic - ARSENIC AND OLD LACE - Paragon Theatre 5%

Stephanie Ottey - STEEL MAGNOLIAS - Stage 62 5%

Soph Willis - ROMEO AND JULIET - South Park Theatre 5%

Samantha Hawk - TRYING - South Park Theatre 4%

Ayden Freed - HAMLET - Richard E. Rauh Studio Theatre 4%

Michael Patrick Trimm - DANNY AND THE DEEP BLUE SEA - Richard E. Rauh Studio Theatre 3%

Mairead Roddy - PICNIC - Bobcat Players 3%

Levi Poole - PUFFS, OR: SEVEN INCREASINGLY EVENTFUL YEARS AT A CERTAIN SCHOOL OF MAGIC & MAGIC - McKeesport Little Theatre 3%

Elizabeth Glyptis - DIAL 'M' FOR MURDER - Little Lake Theater 3%

Alexandra Hellinger - MUCH ADO ABOUT NOTHING - Steel City Shakespeare Center 3%

Allie Burns - THE MERRY WIVES OF WINDSOR - Pittsburgh Shakespeare in the Parks 3%

Sarah Puhala as Shelby Eatenton-Latcherie - STEEL MAGNOLIAS - Stage 62 2%

Tami Dixon - INFINITE LIFE - Barebones Production 2%

Sarah Elizabeth - AGAMEMNON - Steel City Shakespeare Center 2%

Shannon Donavan - DANNY AND THE DEEP BLUE SEA - Richard E. Rauh Studio Theatre 2%

Jennifer Kopach - PICNIC - Bobcat Players 1%

Lauren Scheller-Wolf - THE TEMPEST - Steel City Shakespeare Center 1%

Palmer Masciola - PUFFS, OR: SEVEN INCREASINGLY EVENTFUL YEARS AT A CERTAIN SCHOOL OF MAGIC & MAGIC - McKeesport Little Theatre 1%

MJ Sieber - AN ENEMY OF THE PEOPLE - Pittsburgh Public Theater 1%

Christopher Rone - MUCH ADO ABOUT NOTHING - Steel City Shakespeare Center 1%

Best Play

A FEW GOOD MEN - Little Lake Theater 16%

THE HOBBIT - Heritage Players 9%

ROMEO AND JULIET - South Park Theatre 8%

ARSENIC AND OLD LACE - Paragon Theatre 7%

STEEL MAGNOLIAS - Stage 62 7%

DANNY AND THE DEEP BLUE SEA - Richard E. Rauh Studio Theatre 5%

THE CRUCIBLE - Paragon Theatre 5%

AGAMEMNON - Steel City Shakespeare Center 4%

DIAL 'M' FOR MURDER - Little Lake Theater 4%

AN ENEMY OF THE PEOPLE - Pittsburgh Public Theater 4%

PUFFS, OR: SEVEN INCREASINGLY EVENTFUL YEARS AT A CERTAIN SCHOOL OF MAGIC & MAGIC - McKeesport Little Theatre 4%

MS. HOLMES & MS. WATSON - APT 2B - Little Lake Theater 3%

CLOSING TIME AT THE MOONSIDE CAFE - Vigilance Theater Group 3%

PICNIC - Bobcat Players 3%

TRYING - South Park Theatre 3%

THE LYONS - The Theatre Factory 2%

HAMLET - Richard E. Rauh Studio Theatre 2%

OUR DEAR DEAD DRUG LORD - Barebones Production 2%

THE TEMPEST - Steel City Shakespeare Center 1%

MUCH ADO ABOUT NOTHING - Steel City Shakespeare Center 1%

THE MERRY WIVES OF WINDSOR - Pittsburgh Shakespeare in the Parks 1%

ANDY MALONE - The Glitter Box Theater 1%

GOD OF CARNAGE - Barebones Production 1%

ULSTER AMERICAN - Barebones Production 1%

INFINITE LIFE - Barebones Production 1%

Best Scenic Design Of A Play Or Musical

Emily Landis - THE WIZARD OF OZ - Little Lake Theater 15%

Scott Metzger - JEKYLL & HYDE - Paragon Theatre 9%

Alex Keplar - MS. HOLMES & MS. WATSON - APT 2B - Little Lake Theater 7%

Jessica Morgovich - COME FROM AWAY - Mon River Arts 7%

Mikey Schrum - ASSASSINS - Center Theatre Players 7%

Rob James - STEEL MAGNOLIAS - Stage 62 7%

Tony Ferrieri - ROMERO & JULIET - Greer Cabaret Theater 7%

Surya Ravindran - NEXT TO NORMAL - Riverfront Theater Company 6%

Cedar Sage Elwood - ROMEO AND JULIET - South Park Theatre 4%

Sabrina Hykes Davis - RENT - Main Street Theatre Company 4%

Tony Miller - COME FROM AWAY - Mon River Arts 4%

Mikey Schrum - BLOOD BROTHERS - Center Theatre Players 4%

Johnmichael Bohach - COME FROM AWAY - Front Porch Theatricals 4%

Brian Nath - JAMES AND THE GIANT PEACH - The Old Schoolhouse Players 3%

Cat Aceto - THE TEMPEST - Steel City Shakespeare Center 2%

Jessica Morgovich - ANYTHING GOES - Mon River Arts 2%

Tony Ferrieri - OUR DEAR DEAD DRUG LORD - Barebones Production 2%

Tony Ferrieri - GOD OF CARNAGE - Barebones Production 2%

Tony Ferrieri - QUANTUM THEATRE’S 10 OUT OF 12 - Quantum Theatre 1%

Tony Ferrieri - KING JAMES - City Theatre and Cleveland Playhouse 1%

Cat Aceto - LOVE'S LABOUR'S LOST - Steel City Shakespeare Center 1%

Best Sound Design Of A Play Or Musical

Adam Davy - THE WIZARD OF OZ - Little Lake Theater 17%

Chris Schaffer - COME FROM AWAY - Mon River Arts 15%

Scott Metzger - JEKYLL & HYDE - Paragon Theatre 13%

Dave Dickey - THE HOBBIT - Heritage Players 12%

Richard Schiemer - ASSASSINS - Center Theatre Players 11%

Adam Davy - BIG FISH - Little Lake Theater 10%

Bob Bollman - ROMERO & JULIET - Greer Cabaret Theater 8%

Laura Thurman - MS. HOLMES & MS. WATSON - APT 2B - Little Lake Theater 6%

Janus Young - CLOSING TIME AT THE MOONSIDE CAFE - Vigilance Theater Group 4%

Jeremy Thompson - ANYTHING GOES - Mon River Arts 4%

Best Supporting Performer In A Musical

Cole McGlumphy - THE WIZARD OF OZ - Little Lake Theater 9%

Emily Palma - COME FROM AWAY - Mon River Arts 6%

Brianna Crawford - ASSASSINS - Center Theatre Players 5%

Ben Wiegers - BIG FISH - Center Theatre Players 5%

Adam Speers - JEKYLL & HYDE - Paragon Theatre 5%

Greta Healy - THE WIZARD OF OZ - Little Lake Theater 4%

Bella Carstea - NEXT TO NORMAL - Riverfront Theater Company 4%

Mairead Roddy - THE WIZARD OF OZ - Little Lake Theater 4%

Sean Michael Barrett - LITTLE SHOP OF HORRORS - Heritage Players 4%

Brady Patsy - MEAN GIRLS - Pittsburgh Civic Light Opera 3%

Joe York - HAIRSPRAY - Lincoln Park Performing Arts Center 3%

Max Suwarno - ROMERO & JULIET - Greer Cabaret Theater 3%

Theo Allyn - HEDWIG AND THE ANGRY INCH - City Theatre 3%

Maddie Kocur - BIG FISH - Little Lake Theater 3%

abby lanzelotti - DEAR EVAN HANSEN - Geyer Performing Arts Center 2%

Brandon Kerr - ANYTHING GOES - Mon River Arts 2%

Mark Spondike - SOMETHING ROTTEN! - Paragon Theatre 2%

Hannah Taylor - ANYTHING GOES - Mon River Arts 2%

Tom Smithyman - SOMETHING ROTTEN! - Paragon Theatre 2%

Mairead Roddy - BIG FISH - Little Lake Theater 2%

Caitlin Young - JESUS CHRIST SUPERSTAR - The Theatre Factory 2%

Lee Harrington - BEAUTIFUL: THE CAROLE KING MUSICAL - Pittsburgh Civic Light Opera 2%

Max Levine - ASSASSINS - Center Theatre Players 2%

Tristan Smith - ROMERO & JULIET - Greer Cabaret Theater 2%

Trenton Antill - BIG FISH - Little Lake Theater 1%

Best Supporting Performer In A Play

Alex Kerr - THE CRUCIBLE - Paragon Theatre 16%

Art DeConciliis - A FEW GOOD MEN - Little Lake Theater 7%

Darrin Mosley Jr - PICKLEBALL - Little Lake Theater 6%

Zanny Laird - AN ENEMY OF THE PEOPLE - Pittsburgh Public Theater 6%

Adrien-Sophia Curry - ROMEO AND JULIET - South Park Theatre 4%

Carmen Lopresti - PUFFS, OR: SEVEN INCREASINGLY EVENTFUL YEARS AT A CERTAIN SCHOOL OF MAGIC & MAGIC - McKeesport Little Theatre 4%

Ben Nadler - ROMEO AND JULIET - South Park Theatre 3%

Maddie Kocur - PICKLEBALL - Little Lake Theater 3%

Andrew Hughes - A FEW GOOD MEN - Little Lake Theater 3%

Sydney Mannion as Angeles Dupuy-Desoto - STEEL MAGNOLIAS - Stage 62 3%

Tonilyn Jackson as Truvy Jones - STEEL MAGNOLIAS - Stage 62 3%

Elizabeth Glyptis - A FEW GOOD MEN - Little Lake Theater 2%

Abigail Schnur - MUCH ADO ABOUT NOTHING - Steel City Shakespeare Center 2%

Hannah Brizzi - CLOSING TIME AT THE MOONSIDE CAFE - Vigilance Theater Group 2%

Noah Kendall - CLOSING TIME AT THE MOONSIDE CAFE - Vigilance Theater Group 2%

Derek Fredrickson - PUFFS, OR: SEVEN INCREASINGLY EVENTFUL YEARS AT A CERTAIN SCHOOL OF MAGIC & MAGIC - McKeesport Little Theatre 2%

Aaron Crutchfield - LOVE'S LABOUR'S LOST - Steel City Shakespeare Center 2%

Barbara Harrold as Clairee Belcher - STEEL MAGNOLIAS - Stage 62 2%

Cindy West as Ouiser Boudreaux - STEEL MAGNOLIAS - Stage 62 2%

Laina Stanek - CLOSING TIME AT THE MOONSIDE CAFE - Vigilance Theater Group 2%

Tony Bingham - MS. HOLMES & MS. WATSON - APT 2B - Little Lake Theater 2%

Elizabeth Glyptis - MS. HOLMES & MS. WATSON - APT 2B - Little Lake Theater 1%

Sam Lander - ROMEO AND JULIET - South Park Theatre 1%

Eric Vollmer - PICNIC - Bobcat Players 1%

Colleen Hammond - AGAMEMNON - Steel City Shakespeare Center 1%

Best Theatre For Young Audiences Production

SHREK - Stage 62 32%

MEAN GIRLS - Riverfront Theater Company 30%

PETER PAN - South Park Theatre 21%

RUDOLPH THE RED-NOSED REINDEER - Mon River Arts 17%

Favorite Local Theatre

Little Lake Theater 19%

Center Theatre Players 9%

Paragon Theatre 9%

Mon River Arts 8%

Riverfront Theater Company 8%

Pittsburgh Musical Theater 6%

Heritage Players 5%

South Park Theatre 5%

Stage 62 4%

Geyer Performing Arts Center 4%

Greer Cabaret Theater 4%

City Theatre 3%

Main Street Theatre Company 2%

Barebones Production 1%

The Old Schoolhouse Players 1%

Steel City Shakespeare Center 1%

Alumni Theater 1%

Pittsburgh Shakespeare in the Parks 1%

Split Stage 1%

The Strand Theater 1%

Vigilance Theater Group 1%

Bobcat Players 1%

The Theatre Factory 1%

Pittsburgh Playwrights Theatre Company 1%

The Basement Players Theatre Group 1%

The race is on for the Pittsburgh Awards Voting ends December 31. Who's in the lead right now: Musical Play Favorite Local Theatre Performer In A Musical Best Musical 1 THE WIZARD OF OZ Little Lake Theater 12% 2 BIG FISH Little Lake Theater 8% 3 ANNIE Pittsburgh Musical Theater 8% 4 COME FROM AWAY Mon River Arts 7% 5 SOMETHING ROTTEN! Paragon Theatre 6% Best Play 1 A FEW GOOD MEN Little Lake Theater 16% 2 THE HOBBIT Heritage Players 9% 3 ROMEO AND JULIET South Park Theatre 8% 4 ARSENIC AND OLD LACE Paragon Theatre 7% 5 STEEL MAGNOLIAS Stage 62 7% Favorite Local Theatre 1 Little Lake Theater 19% 2 Center Theatre Players 9% 3 Paragon Theatre 9% 4 Mon River Arts 8% 5 Riverfront Theater Company 8% Best Performer In A Musical 1 Nikk Alcaraz - COME FROM AWAY Mon River Arts 11% 2 Aubree Liscotti - ANNIE Pittsburgh Musical Theater 6% 3 Josh Plowman - SOMETHING ROTTEN! Paragon Theatre 6% 4 Cole Vecchio - THE WIZARD OF OZ Little Lake Theater 6% 5 Alaina Turocy - THE WIZARD OF OZ Little Lake Theater 5% Vote now See all standings › Standings are un-audited and update as votes come in.

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