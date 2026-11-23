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The first standings have been announced for the 2026 BroadwayWorld Phoenix Awards, as of Monday, November 23. Don't miss out on making sure that your favorite theatres, stars, and shows get the recognition they deserve!

The 2026 Regional Awards honor regional productions, touring shows, and more which had their first performance between October 1, 2025 through September 30, 2026. Our local editors set the categories, our readers submitted their nominees, and now you get to vote for your favorites! Voting will continue through December 31st, 2026.

Winners will be announced in January!

This year the BroadwayWorld Regional Awards are bigger and better than ever. The Regional Awards include over 100 cities across America, Canada, Central and South America, Europe, and Asia.

See a mistake? Please let us know here.

2026 BroadwayWorld Phoenix Awards - Current Standings

Best Choreography Of A Play Or Musical

Jess Fink - THE TRAIL TO OREGON! - Valley Players 20%

Nat Coe and Aaron Blanco - EVIL DEAD THE MUSICAL - Fountain Hills Theater 14%

Bruce Goolsby - PIPPIN - Mesa Encore Theatre 10%

Ben Corbett - FAT MEN IN YOGA PANTS - Ronin Theatre Collaborative 10%

Aaron Blanco - TREASURE ISLAND - Don Bluth Front Row Theatre 9%

Molly LaJoie - A CHORUS LINE - TheaterWorks 7%

Breona Conrad - SHE LOVES ME - Don Bluth Front Row Theatre 5%

Rachelle Dart, Marshall Vosler, Courtney Kenyon - SIX ROUNDS OF VENGEANCE - All Queer Shakespeare, Ronin Theater 5%

Cambrian James - SINGIN' IN THE RAIN - Hale Centre Theatre 4%

Catrina Contini - PIPPIN - Arizona Broadway Theatre 3%

Nat Coe - HAND TO GOD - 5th Wall Playhouse 3%

Cambrian James - CHARLIE AND THE CHOCOLATE FACTORY - Hale Centre Theatre 3%

Sidney Kolinsky - SHRINES - Ronin Theatre Collaborative 2%

Van Rockwell, David Seitz & Cam Oakes - BASKERVILLE: A SHERLOCK HOLMES MYSTERY - Don Bluth Front Row Theatre 2%

Cambrian James - GUYS AND DOLLS - Hale Centre Theatre 2%

Maren Morris - HOW TO DEFEND YOURSELF - Stray Cat Theatre 2%

Leslie Ptak Baker - THE MARVELOUS WONDERETTES - Theatrikos 1%

Cambrian James - SHE LOVES ME - Hale Centre Theatre 1%

Best Costume Design Of A Play Or Musical

Maya Thomas - PLAGUE PLAY - Valley Players 27%

Aimee Avery - EVIL DEAD THE MUSICAL - Fountain Hills Theater 12%

Colin Patrick - PIPPIN - Mesa Encore Theatre 7%

Brielle Hawkes - THE WIZARD OF OZ - Hale Centre Theatre 6%

Heather Riddle - SHE LOVES ME - Don Bluth Front Row Theatre 6%

Alexandra Kallis - PERFECT ARRANGEMENT - Rebel Phoenix Theatre Collective 5%

Heather Riddle - KEN LUDWIG'S TREASURE ISLAND - Don Bluth Front Row Theatre 5%

Paige Guerrero - LOST GIRL - Rebel Phoenix Theatre Collective 4%

Toya Abrams & Matt Abrams - THE WIZARD OF OZ - Fountain Hills Theater 4%

Heather Riddle - BLITHE SPIRIT - Don Bluth Front Row Theatre 3%

Joanna DeShay - STEW - Rebel Phoenix Theatre Collective 3%

Morgan Andersen - CATS - Arizona Broadway Theatre 3%

Colin Patrick - RENT - Mesa Encore Theatre 3%

Colin Patrick - SISTER ACT - Mesa Encore Theatre 3%

Heather Riddle - BASKERVILLE: A SHERLOCK HOLMES MYSTERY - Don Bluth Front Row Theatre 3%

Brielle Hawkes - GUYS AND DOLLS - Hale Centre Theatre 2%

Brielle Hawkes - SINGIN' IN THE RAIN - Hale Centre Theatre 1%

Paige Guerrero - THE CHRISTIANS - Rebel Phoenix Theatre Collective 1%

Karla Burkitt - A ROOM IN THE CASTLE - Flagstaff Shakespeare Festival 1%

Karla Burkitt - THE TAMING - Flagstaff Shakespeare Festival 1%

Tommy Elias and Molly Parafiniuk - THE MARVELOUS WONDERETTES - Theatrikos 1%

Best Dance Production

EVIL DEAD THE MUSICAL - Fountain Hills Theater 51%

SINGIN' IN THE RAIN - Hale Centre Theatre 16%

GUYS AND DOLLS - Hale Centre Theatre 14%

SHE LOVES ME - Hale Centre Theatre 12%

THE WIZARD OF OZ - Hale Centre Theatre 7%

Best Direction Of A Musical

Allyson Harding - THE TRAIL TO OREGON! - Valley Players 27%

Elias Matthews - EVIL DEAD THE MUSICAL - Fountain Hills Theater 24%

Chanel Bragg - COME FROM AWAY - Fountain Hills Theater 13%

Jere Van Patten - SHE LOVES ME - Don Bluth Front Row Theatre 9%

Brianna fallon - SISTER ACT - Mesa Encore Theatre 8%

Lynzee Foreman - PIPPIN - Arizona Broadway Theatre 4%

Molly LaJoie - A CHORUS LINE - TheaterWorks 4%

Cambrian James - DISNEY'S THE LITTLE MERMAID - Hale Centre Theatre 3%

Kurtis Overby - CATS - Arizona Broadway Theatre 2%

Matthew Windham - THE MARVELOUS WONDERETTES - Theatrikos 2%

Cambrian James - GUYS AND DOLLS - Hale Centre Theatre 2%

Mickey Nugent - DISNEY'S NEWSIES - Arts Express Theatre 2%

Cambrian James - SHE LOVES ME - Hale Centre Theatre 1%

Cambrian James - SINGIN' IN THE RAIN - Hale Centre Theatre 1%

Best Direction Of A Play

Noah Delgado - PLAGUE PLAY - Valley Players 22%

Kaitlyn Kief - GRIEVING GIRLS AND THEIR TOTALLY MAGICAL SOURDOUGH SPELL - Valley Players 14%

Gil Berry - COFFEE MIXED WITH CREAM - Fountain Hills Theater 10%

Jere Van Patten - BLITHE SPIRIT - Don Bluth Front Row Theatre 7%

Nat Coe - LOST GIRL - Rebel Phoenix Theatre Collective 7%

Cheryl Schaar - TREASURE ISLAND - Don Bluth Front Row Theatre 7%

Cody Goulder and Ashley Gil - THE SEAGULL - Ronin Theatre Collaborative 7%

Ricky Arazia - THE IMPORTANCE OF BEING EARNEST - Mesa Encore Theatre 6%

Felicia Penza - STEW - Rebel Phoenix Theatre Collective 5%

Van Rockwell - BASKERVILLE: A SHERLOCK HOLMES MYSTERY - Don Bluth Front Row Theatre 5%

Van Rockwell - SHRINES - Ronin Theatre Collaborative 4%

Amie Bjorklund - A ROOM IN THE CASTLE - Flagstaff Shakespeare Festival 3%

Janis Webb - OVER THE RIVER AND THROUGH THE WOODS - Don Bluth Front Row Theatre 3%

Alexandra Kallis - THE CHRISTIANS - Rebel Phoenix Theatre Collective 2%

Amie Bjorklund - THE TAMING - Flagstaff Shakespeare Festival 1%

James Cougar Canfield - BEA & BENNY: LET'S CALL THE WHOLE THING OFF! - Flagstaff Shakespeare Festival 1%

Best Ensemble

EVIL DEAD THE MUSICAL - Fountain Hills Theater 15%

LES MISÉRABLES - Phoenix Theatre 10%

COME FROM AWAY - Fountain Hills Theater 8%

PIPPIN - Mesa Encore Theatre 8%

A CHORUS LINE - TheaterWorks 6%

LOST GIRL - Rebel Phoenix Theatre Collective 6%

SHRINES - Ronin Theatre Collaborative 5%

THE SEAGULL - Ronin Theatre Collaborative 5%

CATS - Arizona Broadway Theatre 4%

DRACULA: A COMEDY OF TERRORS - Arizona Theatre Company 4%

PIPPIN - Arizona Broadway Theatre 4%

KEN LUDWIG'S TREASURE ISLAND - Don Bluth Front Row Theatre 4%

BLITHE SPIRIT - Don Bluth Front Row Theatre 3%

TREASURE ISLAND - Don Bluth Front Row Theatre 3%

GUYS AND DOLLS - Hale Centre Theatre 3%

DISNEY'S THE LITTLE MERMAID - Hale Centre Theatre 2%

SHE LOVES ME - Don Bluth Front Row Theatre 2%

DISNEY'S NEWSIES - Arts Express Theatre 2%

SINGIN' IN THE RAIN - Hale Centre Theatre 2%

TO BE YOUNG, GIFTED AND BLACK - Flagstaff Shakespeare Festival 2%

AS YOU LIKE IT - Flagstaff Shakespeare Festival 1%

BASKERVILLE: A SHERLOCK HOLMES MYSTERY - Don Bluth Front Row Theatre 1%

JANE AUSTEN'S EMMA - Flagstaff Shakespeare Festival 0%

SHE LOVES ME - Hale Centre Theatre 0%

Best Lighting Design Of A Play Or Musical

Kayla Santos - PLAGUE PLAY - Valley Players 23%

Elias Matthews - GRIEVING GIRLS AND THEIR TOTALLY MAGICAL SOURDOUGH SPELL - Valley Players 13%

Stacey Walston - MOBY DICK - Southwest Shakespeare Company 13%

Autumn Ford - STEW - Rebel Phoenix Theatre Collective 10%

Don Bluth - KEN LUDWIG'S TREASURE ISLAND - Don Bluth Front Row Theatre 10%

Cameron Filepas - CATS - Arizona Broadway Theatre 8%

Elias Matthews - PERFECT ARRANGEMENT - Rebel Phoenix Theatre Collective 7%

Don Bluth - BLITHE SPIRIT - Don Bluth Front Row Theatre 5%

Don Bluth - BASKERVILLE: A SHERLOCK HOLMES MYSTERY - Don Bluth Front Row Theatre 4%

Liz Witte - LOST GIRL - Rebel Phoenix Theatre Collective 4%

Shane Waltz - THE MARVELOUS WONDERETTES - Theatrikos 2%

Diana Knoepfle - DISNEY'S NEWSIES - Arts Express Theatre 2%

Best Music Direction & Orchestra Performance

Miranda Bellows - THE TRAIL TO OREGON! - Valley Players 35%

Elise Stoffer (Music Director) and Stefan Mladenov (Conductor) - RENT - Mesa Encore Theatre 16%

Roger McKay - SHE LOVES ME - Don Bluth Front Row Theatre 13%

Lincoln Wright - JOSEPH AND THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT - TheaterWorks 11%

Adam Berger - CATS - Arizona Broadway Theatre 9%

Lincoln Wright - A CHORUS LINE - TheaterWorks 8%

Jacob Litt - DISNEY'S NEWSIES - Arts Express Theatre 3%

Jeremy Vega - DEAR EVAN HANSEN - Arts Express Theatre 3%

Jay Mercado - THE MARVELOUS WONDERETTES - Theatrikos 3%

Best Musical

THE TRAIL TO OREGON! - Valley Players 22%

EVIL DEAD THE MUSICAL - Fountain Hills Theater 20%

LES MISÉRABLES - Phoenix Theatre 11%

SHE LOVES ME - Don Bluth Front Row Theatre 9%

COME FROM AWAY - Fountain Hills Theater 6%

A CHORUS LINE - TheaterWorks 5%

CATS - Arizona Broadway Theatre 5%

RENT - Mesa Encore Theatre 4%

JOSEPH AND THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT - TheaterWorks 3%

PIPPIN - Mesa Encore Theatre 3%

DISNEY'S THE LITTLE MERMAID - Hale Centre Theatre 3%

PIPPIN - Arizona Broadway Theatre 2%

DISNEY'S NEWSIES - Arts Express Theatre 2%

DEAR EVAN HANSEN - Arts Express Theatre 2%

GUYS AND DOLLS - Hale Centre Theatre 1%

SHE LOVES ME - Hale Centre Theatre 1%

THE MARVELOUS WONDERETTES - Theatrikos 1%

Best New Play Or Musical

GRIEVING GIRLS AND THEIR TOTALLY MAGICAL SOURDOUGH SPELL - Valley Players 34%

COFFEE MIXED WITH CREAM - Fountain Hills Theater 27%

FAT MEN IN YOGA PANTS - Ronin Theatre Collaborative 13%

JANE AUSTEN'S EMMA - Flagstaff Shakespeare Festival 8%

SHRINES - Ronin Theatre Collaborative 6%

THE BROKEN AGE - Space 55 Theatre 5%

GLEN OAKS - Ronin Theatre Collaborative 4%

BEA & BENNY: LET'S CALL THE WHOLE THING OFF! - Flagstaff Shakespeare Festival 3%

Best Performer In A Musical

Jamie Graves - EVIL DEAD THE MUSICAL - Fountain Hills Theater 15%

Noah Delgado - THE TRAIL TO OREGON! - Valley Players 14%

Daisha Hill - EVIL DEAD THE MUSICAL - Fountain Hills Theater 8%

Daisha Hill - THE TRAIL TO OREGON! - Valley Players 8%

Amon Darling-Bond - THE GUY WHO DIDN'T LIKE MUSICALS - B3 Theater 5%

Courtnei Carey - SISTER ACT - Mesa Encore Theatre 5%

Mara Chiles - PIPPIN - Mesa Encore Theatre 5%

Brianna McClure - DISNEY'S THE LITTLE MERMAID - Hale Centre Theatre 4%

Hector Coris - SHE LOVES ME - Don Bluth Front Row Theatre 4%

Katie Allen - SHE LOVES ME - Don Bluth Front Row Theatre 4%

Colleen Rose Thompson - THE WIZARD OF OZ - TheaterWorks 3%

Ethan Rogers - LES MISÉRABLES - Phoenix Theatre 3%

Lacey Dixon - THE TRAIL TO OREGON! - Valley Players 3%

Jazmin Noel Moehring - PIPPIN - Arizona Broadway Theatre 3%

Molly LaJoie - JOSEPH AND THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT - TheaterWorks 3%

Gracie Gamble - THE WIZARD OF OZ - Hale Centre Theatre 2%

Reece Harris - SHE LOVES ME - Don Bluth Front Row Theatre 2%

Dallen Anderson - DEAR EVAN HANSEN - Arts Express Theatre 1%

Hannah Rembert - THE WIZARD OF OZ - TheaterWorks 1%

Peter Lake - CATS - Arizona Broadway Theatre 1%

William Miller - SHE LOVES ME - Hale Centre Theatre 1%

Gabrielle Gore - CATS - Arizona Broadway Theatre 1%

Meg Faraoni - SHE LOVES ME - Don Bluth Front Row Theatre 1%

Becki Zaritsky - THE MARVELOUS WONDERETTES - Theatrikos 0%

Brie Wadsworth-Gates - SHE LOVES ME - Hale Centre Theatre 0%

Best Performer In A Play

Rory Williams - PLAGUE PLAY - Valley Players 12%

Allyson Harding - GRIEVING GIRLS AND THEIR TOTALLY MAGICAL SOURDOUGH SPELL - Valley Players 9%

Daisha Hill - PERFECT ARRANGEMENT - Rebel Phoenix Theatre Collective 9%

Ixy Utpadel - A CHRISTMAS CAROL - TheaterWorks 7%

Ace Jones - GRIEVING GIRLS AND THEIR TOTALLY MAGICAL SOURDOUGH SPELL - Valley Players 5%

Aurora Howard - COFFEE MIXED WITH CREAM - Fountain Hills Theater 5%

Melody Knudsen - SHRINES - Ronin Theatre Collaborative 5%

Paul Vogt - DRACULA: A COMEDY OF TERRORS - Arizona Theatre Company 5%

Payten Christopher McLeod - COFFEE MIXED WITH CREAM - Fountain Hills Theater 4%

River Moyes - LOST GIRL - Rebel Phoenix Theatre Collective 4%

Catarina Cisneros - PLAGUE PLAY - Valley Players 4%

Shari Watts - SHRINES - Ronin Theatre Collaborative 3%

Nat Coe - PERFECT ARRANGEMENT - Rebel Phoenix Theatre Collective 3%

Christopher Devous - KEN LUDWIG'S TREASURE ISLAND - Don Bluth Front Row Theatre 2%

Katie Allen - BLITHE SPIRIT - Don Bluth Front Row Theatre 2%

Mantra Rostami - PLAGUE PLAY - Valley Players 2%

Cherylandria Banks - STEW - Rebel Phoenix Theatre Collective 2%

Elias Matthews - LOST GIRL - Rebel Phoenix Theatre Collective 2%

Kang Lee - PLAGUE PLAY - Valley Players 2%

Matthew Ryan Harris - TREASURE ISLAND - Don Bluth Front Row Theatre 2%

Aurora Howard - OVER THE RIVER AND THROUGH THE WOODS - Don Bluth Front Row Theatre 1%

Brett Etzel - TREASURE ISLAND - Don Bluth Front Row Theatre 1%

Connor Wanless - SHRINES - Ronin Theatre Collaborative 1%

David Seitz - BASKERVILLE: A SHERLOCK HOLMES MYSTERY - Don Bluth Front Row Theatre 1%

Meg Faraoni - BLITHE SPIRIT - Don Bluth Front Row Theatre 1%

Best Play

PLAGUE PLAY - Valley Players 17%

COFFEE MIXED WITH CREAM - Fountain Hills Theater 13%

GRIEVING GIRLS AND THEIR TOTALLY MAGICAL SOURDOUGH SPELL - Valley Players 11%

DRACULA: A COMEDY OF TERRORS - Arizona Theatre Company 9%

LOST GIRL - Rebel Phoenix Theatre Collective 8%

SHRINES - Ronin Theatre Collaborative 7%

THE IMPORTANCE OF BEING EARNEST - Mesa Encore Theatre 6%

BLITHE SPIRIT - Don Bluth Front Row Theatre 6%

BASKERVILLE: A SHERLOCK HOLMES MYSTERY - Don Bluth Front Row Theatre 5%

KEN LUDWIG'S TREASURE ISLAND - Don Bluth Front Row Theatre 4%

AS YOU LIKE IT - Flagstaff Shakespeare Festival 3%

TREASURE ISLAND - Don Bluth Front Row Theatre 3%

STEW - Rebel Phoenix Theatre Collective 2%

EVERY BRILLIANT THING - Flagstaff Shakespeare Festival 2%

PERFECT ARRANGEMENT - Rebel Phoenix Theatre Collective 2%

THE TAMING - Flagstaff Shakespeare Festival 1%

OVER THE RIVER AND THROUGH THE WOODS - Don Bluth Front Row Theatre 0%

Best Scenic Design Of A Play Or Musical

Noah Delgado & Naya Dell - PLAGUE PLAY - Valley Players 33%

Jeff Blake - EVIL DEAD THE MUSICAL - Fountain Hills Theater 24%

Alexandra Kallis - LOST GIRL - Rebel Phoenix Theatre Collective 8%

Cheryl Schaar - KEN LUDWIG'S TREASURE ISLAND - Don Bluth Front Row Theatre 8%

Tiana Torrilhon - MOBY DICK - Southwest Shakespeare Company 8%

Alexandra Kallis - STEW - Rebel Phoenix Theatre Collective 7%

Cheryl Schaar - SHE LOVES ME - Don Bluth Front Row Theatre 5%

Todd Poelstra - DEAR EVAN HANSEN - Arts Express Theatre 3%

Todd Poelstra - DISNEY'S NEWSIES - Arts Express Theatre 2%

Cheryl Schaar - BASKERVILLE: A SHERLOCK HOLMES MYSTERY - Don Bluth Front Row Theatre 1%

Best Sound Design Of A Play Or Musical

Allyson Harding - PLAGUE PLAY - Valley Players 29%

Elias Matthews - EVIL DEAD THE MUSICAL - Fountain Hills Theater 17%

Elias Matthews - COFFEE MIXED WITH CREAM - Fountain Hills Theater 12%

Kaitlyn Kief and Alexis Nomorosa - GRIEVING GIRLS AND THEIR TOTALLY MAGICAL SOURDOUGH SPELL - Valley Players 7%

Nat Coe - LOST GIRL - Rebel Phoenix Theatre Collective 6%

Roger McKay - BLITHE SPIRIT - Don Bluth Front Row Theatre 6%

Roger McKay - KEN LUDWIG'S TREASURE ISLAND - Don Bluth Front Row Theatre 5%

Roger McKay & Van Rockwell - BASKERVILLE: A SHERLOCK HOLMES MYSTERY - Don Bluth Front Row Theatre 5%

Nat Coe - STEW - Rebel Phoenix Theatre Collective 4%

Nat Coe - BETWEEN MASKS AND MIRRORS - Black Theater Troupe 2%

Roger McKay - IT'S A WONDERFUL LIFE - Don Bluth Front Row Theatre 2%

Kelli Cverko - A ROOM IN THE CASTLE - Flagstaff Shakespeare Festival 2%

Kelli Cverko - THE TAMING - Flagstaff Shakespeare Festival 1%

Kelli Cverko - THE MARVELOUS WONDERETTES - Theatrikos 1%

Best Supporting Performer In A Musical

Jamie Graves - EVIL DEAD THE MUSICAL - Fountain Hills Theater 19%

Jamie Graves - THE TRAIL TO OREGON! - Valley Players 16%

Tre Moore - LES MISÉRABLES - Phoenix Theatre 10%

Camryn Simone - PIPPIN - Mesa Encore Theatre 7%

Justus Popken - THE TRAIL TO OREGON! - Valley Players 7%

Brianna McClure - SHE LOVES ME - Hale Centre Theatre 5%

Brandt Norris - SHE LOVES ME - Hale Centre Theatre 4%

Ixy Utpadel - SHE LOVES ME - Don Bluth Front Row Theatre 4%

Colleen Rose Thompson - THE WIZARD OF OZ - TheaterWorks 4%

Hahnna Christianson - LES MISÉRABLES - Phoenix Theatre 3%

Meg Faraoni - SHE LOVES ME - Don Bluth Front Row Theatre 3%

Christopher Devous - SHE LOVES ME - Don Bluth Front Row Theatre 2%

Isaac Greenland - SHE LOVES ME - Don Bluth Front Row Theatre 2%

Tiff Jensen - DEAR EVAN HANSEN - Arts Express Theatre 2%

Brody Awalt - CATS - Arizona Broadway Theatre 2%

Hector Coris - CRAZY FOR YOU - Don Bluth Front Row Theatre 2%

Hector Coris - SHE LOVES ME - Don Bluth Front Row Theatre 2%

Tony Yatso - LES MISÉRABLES - Phoenix Theatre 2%

Joshua South - DISNEY'S THE LITTLE MERMAID - Hale Centre Theatre 1%

Joshua South - SINGIN' IN THE RAIN - Hale Centre Theatre 1%

Best Supporting Performer In A Play

Sophia Poliansky - GRIEVING GIRLS AND THEIR TOTALLY MAGICAL SOURDOUGH SPELL - Valley Players 24%

Ixy Utpadel - A CHRISTMAS CAROL - TheaterWorks 10%

Elias Matthews - LOST GIRL - Rebel Phoenix Theatre Collective 9%

Barbara McBain - BLITHE SPIRIT - Don Bluth Front Row Theatre 6%

Kayla Howard - STEW - Rebel Phoenix Theatre Collective 6%

Shari Watts - SHRINES - Ronin Theatre Collaborative 6%

Donovan Reza - EXIT, PURSUED BY A BEAR - Main Street Creative Arts Center 6%

jim coates - KEN LUDWIG'S TREASURE ISLAND - Don Bluth Front Row Theatre 5%

Lily Norton - EXIT, PURSUED BY A BEAR - Main Street Creative Arts Center 4%

Cindy Covington - LOST GIRL - Rebel Phoenix Theatre Collective 3%

Chris Elliot - JANE AUSTEN'S EMMA - Flagstaff Shakespeare Festival 3%

Christie Dabreau - PERFECT ARRANGEMENT - Rebel Phoenix Theatre Collective 3%

Jacob Shore - BASKERVILLE: A SHERLOCK HOLMES MYSTERY - Don Bluth Front Row Theatre 3%

Matthew Ryan Harris - BLITHE SPIRIT - Don Bluth Front Row Theatre 2%

Amy Garland - OCCUPATIONAL HAZARDS - Space 55 Theatre 2%

David Seitz - BASKERVILLE: A SHERLOCK HOLMES MYSTERY - Don Bluth Front Row Theatre 2%

Matthew Ryan Harris - BASKERVILLE: A SHERLOCK HOLMES MYSTERY - Don Bluth Front Row Theatre 2%

Chris Elliot - AS YOU LIKE IT - Flagstaff Shakespeare Festival 1%

Dawn Tucker - LIFE SUCKS. - Theatrikos 1%

Rachel Brumfield - BASKERVILLE: A SHERLOCK HOLMES MYSTERY - Don Bluth Front Row Theatre 1%

Best Theatre For Young Audiences Production

DISNEY'S THE LITTLE MERMAID - Hale Centre Theatre 31%

THE MIRACULOUS JOURNEY OF EDWARD TULANE - Childsplay 23%

BONNIE & CLYDE - Limelight/Studio 3 Performing Arts 14%

THE WIZARD OF OZ - Hale Centre Theatre 14%

SHAKESPEARE ON PLUTO - Flagstaff Shakespeare Festival 10%

SINGIN' IN THE RAIN - Hale Centre Theatre 7%

Favorite Local Theatre

Valley Players 29%

Ronin Theatre Collaborative 12%

Fountain Hills Theater 10%

Don Bluth Front Row Theatre 9%

Rebel Phoenix Theatre Collective 9%

Hale Centre Theatre 6%

Mesa Encore Theatre 6%

TheaterWorks 6%

Arizona Broadway Theatre 4%

Stray Cat Theatre 3%

All Queer Shakespeare 2%

Arts Express Theatre 1%

Flagstaff Shakespeare Festival 1%

Herberger Theater 1%

Orpheum Theater 1%

The race is on for the Phoenix Awards Voting ends December 31. Who's in the lead right now: Musical Play Favorite Local Theatre Performer In A Musical Best Musical 1 THE TRAIL TO OREGON! Valley Players 22% 2 EVIL DEAD THE MUSICAL Fountain Hills Theater 20% 3 LES MISÉRABLES Phoenix Theatre 11% 4 SHE LOVES ME Don Bluth Front Row Theatre 9% 5 COME FROM AWAY Fountain Hills Theater 6% Best Play 1 PLAGUE PLAY Valley Players 17% 2 COFFEE MIXED WITH CREAM Fountain Hills Theater 13% 3 GRIEVING GIRLS AND THEIR TOTALLY MAGICAL SOURDOUGH SPELL Valley Players 11% 4 DRACULA: A COMEDY OF TERRORS Arizona Theatre Company 9% 5 LOST GIRL Rebel Phoenix Theatre Collective 8% Favorite Local Theatre 1 Valley Players 29% 2 Ronin Theatre Collaborative 12% 3 Fountain Hills Theater 10% 4 Don Bluth Front Row Theatre 9% 5 Rebel Phoenix Theatre Collective 9% Best Performer In A Musical 1 Jamie Graves - EVIL DEAD THE MUSICAL Fountain Hills Theater 15% 2 Noah Delgado - THE TRAIL TO OREGON! Valley Players 14% 3 Daisha Hill - EVIL DEAD THE MUSICAL Fountain Hills Theater 8% 4 Daisha Hill - THE TRAIL TO OREGON! Valley Players 8% 5 Amon Darling-Bond - THE GUY WHO DIDN'T LIKE MUSICALS B3 Theater 5% Vote now See all standings › Standings are un-audited and update as votes come in.

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