"OMG you guys!" LEGALLY BLONDE is more respected now than when it premiered on Broadway in 2007. Today, we explore what happened then, and what has changed since! Joining us is original Broadway "Brooke Wyndam" turned director/choreographer Nikki Snelson (ANNIE GET YOUR GUN, SWEET CHARITY, A CHORUS LINE).
First Standings Announced For 2026 BroadwayWorld Philippines Awards - RIZAL 3000 Leads Best Musical
Voting is open through December 31st.
The first standings have been announced for the 2026 BroadwayWorld Philippines Awards, as of Monday, November 23. Don't miss out on making sure that your favorite theatres, stars, and shows get the recognition they deserve!
The 2026 Regional Awards honor regional productions, touring shows, and more which had their first performance between October 1, 2025 through September 30, 2026. Our local editors set the categories, our readers submitted their nominees, and now you get to vote for your favorites! Voting will continue through December 31st, 2026.
Winners will be announced in January!
This year the BroadwayWorld Regional Awards are bigger and better than ever. The Regional Awards include over 100 cities across America, Canada, Central and South America, Europe, and Asia.
See a mistake? Please let us know here.
2026 BroadwayWorld Philippines Awards - Current Standings
Best Cabaret/Concert/Solo Performance
Ataska Mercado - NAUGHTY CURVES - Viva Cafe 100%
Best Choreography Of A Play Or Musical
Gerald Magallanes - RIZAL 3000 - Philippine Stagers Foundation 52%
Jaggy Gomez - HOOK UP THE MUSICAL - Sky Hall SM Seaside Cebu 17%
Wendell Palo - BRING IT ON: THE MUSICAL - Golden Sun Performing Arts Center 11%
Anthony Cruz - AMBON ULAN BAHA - Manila Metropolitan Theater 11%
Gerald Magallanes - BONIFACIO ANG SUPREMO ISANG MUSIKAL - Philippine Stagers Foundation 7%
Stephen Vinas - SHREK THE MUSICAL - Fullhouse Theater Company 3%
Best Costume Design Of A Play Or Musical
Emy Tañada - RIZAL 3000 - Philippine Stagers Foundation 70%
Mayumi Maghuyop - BRING IT ON: THE MUSICAL - Golden Sun Performing Arts Center 24%
Zenaida Gutierrez & JC Buendia - MASTER CLASS - Philippine Opera Company 6%
Best Dance Production
1001 NIGHTS - Ballet Philippines 100%
Best Direction Of A Musical
Vince Tañada - RIZAL 3000 - Philippine Stagers Foundation 52%
Jude Gitamondoc - HOOK UP THE MUSICAL - Centerstage, SM Seaside City Cebu 20%
CJ Andaluz - AMBON ULAN BAHA - Manila Metropolitan Theater 10%
Neve-Rienne Fuentes - BRING IT ON: THE MUSICAL - Golden Sun Performing Arts Center 10%
Dexter Santos - SHREK THE MUSICAL - Fullhouse Theater Company 5%
Karla-Puno Garcio - A CHORUS LINE - Theatre Group Asia 3%
Best Direction Of A Play
Kharen Udarbe - SILO - Philippine Stagers Foundation 41%
Roobak Valle - THE MOON AND THE BAKUNAWA - Sining Marino Aims Pasay City 13%
Vanessa Fe - ANG KAWATAN - 2TinCans Philippines Inc. 12%
Mario Alcoriza - THE SECOND EULOGY - 2TinCans Philippines Inc. 7%
Zenaiah Lizardo - LOST AND FOUND - Philippine Stagers Foundation 7%
Alex Baylon - PATLANG 'STOP OVER' - ACT AVENUE 7%
Shifrah Bouchikhi-Enclona - STAY A LITTLE LONGER - 2TinCans Philippines Inc. 5%
Jaime del Mundo - MASTER CLASS - Philippine Opera Company 5%
Mark Daniel Dalacat - HARAM - CCP- VIRGIN LABFEST 21 2%
Best Ensemble
RIZAL 3000 - Philippine Stagers Foundation 45%
HOOK UP THE MUSICAL - Centerstage, SM Seaside City Cebu 16%
BRING IT ON: THE MUSICAL - Golden Sun Performing Arts Center 11%
AMBON ULAN BAHA - Manila Metropolitan Theater 9%
ANG KAWATAN - 2TinCans Philippines Inc. 5%
A CHORUS LINE - Theatre Group Asia 4%
LES MISÉRABLES: WORLD TOUR SPECTACULAR - GMG 3%
THE SECOND EULOGY - 2TinCans Philippines Inc. 2%
STAY A LITTLE LONGER - 2TinCans Philippines Inc. 1%
SPRING AWAKENING - The Sandbox Collective 1%
HARAM - CCP- VIRGIN LABFEST 21 1%
PINOY AGONISTES - Saleda 1%
Best Lighting Design Of A Play Or Musical
JOHN PAUL SANTOS - RIZAL 3000 - Philippine Stagers Foundation 51%
Lee Anthony Pada - HOOK UP THE MUSICAL - Sky Hall SM Seaside Cebu 20%
John Francis Casing - BRING IT ON: THE MUSICAL - Golden Sun Performing Arts Center 12%
Louie Carl Basalo - THE SECOND EULOGY - 2TinCans Philippines Inc. 7%
DCortezano - MASTER CLASS - Philippine Opera Company 4%
Cha See - A CHORUS LINE - Theatre Group Asia 4%
THIRD SALAMAT - HARAM - CCP-VIRGIN LABFEST 2%
Best Music Direction & Orchestra Performance
Pipo Cifra - RIZAL 3000 - Philippine Stagers Foundation 65%
Jude Gitamondoc - HOOK UP THE MUSICAL - Sky Hall SM Seaside Cebu 28%
Farley Ascuncion - A CHORUS LINE - Theatre Group Asia 7%
Best Musical
RIZAL 3000 - Philippine Stagers Foundation 46%
HOOK UP THE MUSICAL - Centerstage, SM Seaside City Cebu 21%
BRING IT ON: THE MUSICAL - St Theresa's College of Cebu 12%
AMBON ULAN BAHA - Manila Metropolitan Theater 9%
THE NOTEBOOK – THE MUSICAL - Samsung Performing Arts Theater 6%
LES MISÉRABLES: WORLD TOUR SPECTACULAR - GMG 3%
A CHORUS LINE - Theatre Group Asia 3%
Best New Play Or Musical
RIZAL 3000 - Philippine Stagers Foundation 46%
HOOK UP THE MUSICAL - Kadasig 23%
THE MOON AND THE BAKUNAWA - Sining Marino Aims Pasay City 10%
LOST AND FOUND - Philippine Stagers Foundation 4%
THE SECOND EULOGY - 2TinCans Philippines Inc. 4%
STAY A LITTLE LONGER - 2TinCans Philippines Inc. 4%
PATLANG 'STOP OVER' - ACT AVENUE 3%
SILO - Philippine Stagers Foundation 2%
HARAM - CCP-VIRGIN LABFEST 2%
Best Performer In A Musical
Peter Parker Tañada - RIZAL 3000 - Philippine Stagers Foundation 27%
CJ Navato - AMBON ULAN BAHA - Manila Metropolitan Theater 10%
Grant Bacaltos - HOOK UP THE MUSICAL - Kadasig 8%
Awin Valencia - RIZAL 3000 - Philippine Stagers Foundation 7%
Zsofia Loresto - BRING IT ON: THE MUSICAL - St Theresa's College of Cebu 6%
Shim Dagatan - HOOK UP THE MUSICAL - Sky Hall SM Seaside Cebu 6%
Kirsten Almase - BRING IT ON: THE MUSICAL - St Theresa's College of Cebu 5%
James Ramada - RIZAL 3000 - Philippine Stagers Foundation 5%
John Rey Rivas - RIZAL 3000 - Philippine Stagers Foundation 5%
Paul Pablo - HOOK UP THE MUSICAL - Kadasig 5%
Gabriel Gomez - STAR AND CLOUD THE MUSICAL - Siddhartha Theatre Cebu 4%
Vince Tañada - RIZAL 3000 - Philippine Stagers Foundation 4%
Joseph Tañada - RIZAL 3000 - Philippine Stagers Foundation 3%
Yvonne Ensomo - RIZAL 3000 - Philippine Stagers Foundation 2%
Conrad Ricamora - A CHORUS LINE - Theatre Group Asia 1%
Lissa de Guzman - A CHORUS LINE - Theatre Group Asia 1%
Mark Jun Halipot - SA APOLONIO SAMSON, SI APOLONIO SAMSON - Dulaang Apolonio Samson 1%
Vean Olmedo - RIZAL 3000 - Philippine Stagers Foundation 1%
Toby Nicanor - RIZAL 3000 - Philippine Stagers Foundation 0%
Best Performer In A Play
Divina Cavestany - THE MOON AND THE BAKUNAWA - Sining Marino Aims Pasay City 13%
Epy Quizon - ABOUT US NOT ABOUT US - Idea First 11%
Charlene Virlouvet - THE SECOND EULOGY - 2TinCans Philippines Inc. 9%
Richel Basiga - THE SECOND EULOGY - 2TinCans Philippines Inc. 8%
SARAH MAE ENCLONA-HENDERSON - STAY A LITTLE LONGER - 2TinCans Philippines Inc. 7%
Vince Lopez - THE SECOND EULOGY - 2TinCans Philippines Inc. 7%
Charlene Virlouvet - PINOY AGONISTES - Saleda 7%
Dave Feril - ANG KAWATAN - 2TinCans Philippines Inc. 7%
Sheena Anne Villanueva - PATLANG 'THE INTERVIEW' - Act Avenue 6%
JUDEE KRISELLE RALLOS - ANG KAWATAN - 2TinCans Philippines Inc. 5%
Menchu Lauchengco-Yulo - MASTER CLASS - Philippine Opera Company 5%
Dan Clever Gigantone - THE SECOND EULOGY - 2TinCans Philippines Inc. 4%
RAY RAÑA - STOP-OVER - Act Avenue 4%
Clanch Belleza - PINOY AGONISTES - Saleda 3%
Lyn Ercilla - PATLANG 'THE INTERVIEW' - Act Avenue 2%
Don Joseph Budoso - PATLANG 'I'M FINE DARLING' - Act Avenue 2%
Best Play
SILO - Philippine Stagers Foundation 39%
ANG KAWATAN - 2TinCans Philippines Inc. 14%
THE MOON AND THE BAKUNAWA - Sining Marino Aims Pasay City 12%
LOST AND FOUND - Philippine Stagers Foundation 8%
ABOUT US NOT ABOUT US - Idea First 7%
THE SECOND EULOGY - 2TinCans Philippines Inc. 6%
PATLANG - Act Avenue 4%
MASTER CLASS - Philippine Opera Company 3%
STAY A LITTLE LONGER - 2TinCans Philippines Inc. 3%
PATLANG 'STOP OVER' - ACT AVENUE 2%
HARAM - CCP-VIRGIN LABFEST 1%
Best Scenic Design Of A Play Or Musical
John Paul Santos - RIZAL 3000 - Philippine Stagers Foundation 59%
Sushmita Figues - BRING IT ON: THE MUSICAL - Golden Sun Performing Arts Center 22%
Ohm David - AMBON ULAN BAHA - Manila Metropolitan Theater 13%
Joey Mendoza - MASTER CLASS - Philippine Opera Company 7%
Best Sound Design Of A Play Or Musical
JOHN PAUL SANTOS - RIZAL 3000 - Philippine Stagers Foundation 67%
Jordana Abrenica - THE NOTEBOOK – THE MUSICAL - Samsung Performing Arts Theater 23%
ARVY DIMACULANGAN - HARAM - CCP-VIRGIN LABFEST 6%
Rards Corpus - MASTER CLASS - Philippine Opera Company 4%
Best Supporting Performer In A Musical
ELIA ILANO - RIZAL 3000 - Philippine Stagers Foundation 43%
Alem Garcia - HOOK UP THE MUSICAL - Lafemme 21%
Anya Villanueva - BRING IT ON: THE MUSICAL - Golden Sun Performing Arts Center 15%
Chantelle Dorola - BRING IT ON: THE MUSICAL - St Theresa's College of Cebu 8%
Barret Oliver Richards - HOOK UP THE MUSICAL - Kadasig 5%
Gabriel Gomez - HOOK UP THE MUSICAL - Kadasig 4%
Julia Serad - SHREK THE MUSICAL - Fullhouse Theater Company 2%
Mikaela Regis - A CHORUS LINE - Theatre Group Asia 2%
Rapah Manalo - A CHORUS LINE - Theatre Group Asia 2%
Best Supporting Performer In A Play
PHILIP PANGANIBAN - THE MOON AND THE BAKUNAWA - Sining Marino Aims Pasay City 19%
Grant Bacaltos - ANG KAWATAN - 2TinCans Philippines Inc. 17%
Rennel Shane Ayong - ANG KAWATAN - 2TinCans Philippines Inc. 11%
Charlene Virlouvet - STAY A LITTLE LONGER - 2TinCans Philippines Inc. 9%
ALBERT ABESAMIS - PATLANG 'STOP OVER' - ACT AVENUE 9%
Angeli Benipayo - MASTER CLASS - Philippine Opera Company 9%
Fatima Monterona - PATLANG - Act Avenue 6%
Shiella Pestaño-Gemperoa - STAY A LITTLE LONGER - 2TinCans Philippines Inc. 5%
Kate Alejandrino - ENDO - Peta Theater 5%
Shiella Pestaño-Gemperoa - ANG KAWATAN - 2TinCans Philippines Inc. 5%
Jonathan Tadioan - STAY A LITTLE LONGER - 2TinCans Philippines Inc. 4%
Favorite Local Theatre
Philippine Stagers Foundation 52%
2TinCans Philippines Inc. 13%
GOLDEN SUN PERFORMING ARTS CENTER 11%
Siddhartha Theatre Cebu 8%
Kadasig 5%
ACT AVENUE 5%
Samsung Performing Arts Theater 5%
Idea First 2%
SOMETHING CREATIVE 1%
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