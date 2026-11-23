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The first standings have been announced for the 2026 BroadwayWorld Ottawa Awards, as of Monday, November 23. Don't miss out on making sure that your favorite theatres, stars, and shows get the recognition they deserve!

The 2026 Regional Awards honor regional productions, touring shows, and more which had their first performance between October 1, 2025 through September 30, 2026. Our local editors set the categories, our readers submitted their nominees, and now you get to vote for your favorites! Voting will continue through December 31st, 2026.

Winners will be announced in January!

This year the BroadwayWorld Regional Awards are bigger and better than ever. The Regional Awards include over 100 cities across America, Canada, Central and South America, Europe, and Asia.

See a mistake? Please let us know here.

2026 BroadwayWorld Ottawa Awards - Current Standings

Best Choreography Of A Play Or Musical

Laura Anderson - SOMETHING ROTTEN! - Urbandale Arts Centre 16%

Laura Merani - SINGIN' IN THE RAIN - Orpheus Musical Theatre 16%

Josh Rigo - ONCE - Elevator Theatre Company 10%

Megan Tolmie - COME FROM AWAY - Suzart Productions in collaboration with the Maple Leaf Theatre Productions, Inc. 9%

Lisa Stevens - FIDDLER ON THE ROOF - Tweed & Company Theatre 8%

Kalie Hunter-Nero - RICHARD O'BRIEN'S THE ROCKY HORROR SHOW - Tweed & Company Theatre 7%

Claire Borgaonkar - 9 TO 5: THE MUSICAL - Carleton Musical Theatre Society 7%

Tegan Stassen - FOOTLOOSE - The Greely Players 6%

Breanne Tice - R&J AND JONI - St. Lawrence Shakespeare Festival 5%

Josh Rigo - AUGUST: OSAGE COUNTY - Elevator Theatre Company 5%

Sharon Leger - FUN HOME - TotoToo Theatre 5%

Jamie Dan - RICHARD O'BRIEN'S THE ROCKY HORROR SHOW - Lost Baggage Musical Theatre 4%

Josh Rigo - 35MM: A MUSICAL EXHIBITION - Elevator Theatre Company 3%

Best Costume Design Of A Play Or Musical

Mellissa Boicey - SOMETHING ROTTEN! - Glebe GNAG Theatre 14%

Jocelyn Perry - FIDDLER ON THE ROOF - Tweed & Company Theatre 12%

Hannah Gorham-Smith - RICHARD O'BRIEN'S THE ROCKY HORROR SHOW - TotoToo Theatre 10%

Jody Haucke - ANNIE - Orpheus Musical Theatre 8%

Josh Rigo - ONCE - Elevator Theatre Company 8%

Caity Hegger - THE WATSONS - Kanata Theatre 8%

Brynn Burchill - 9 TO 5: THE MUSICAL - Carleton Musical Theatre Society 7%

Vanessa Imeson - A MIDSUMMER NIGHT'S DREAM - A Company of Fools 7%

Catherine Ford - FOOTLOOSE - The Greely Players 5%

Josh Rigo - AUGUST: OSAGE COUNTY - Elevator Theatre Company 4%

Hannah Ferguson - R&J AND JONI - St. Lawrence Shakespeare Festival 4%

Thalia Paterson - JAGGED LITTLE PILL - TotoToo Theatre 4%

Hannah Ferguson - MACBETH AT THE TOWER - St. Lawrence Shakespeare Festival 4%

Thalia Paterson - FUN HOME - TotoToo Theatre 3%

Josh Rigo - 35MM: A MUSICAL EXHIBITION - Elevator Theatre Company 2%

Best Dance Production

JAGGED LITTLE PILL - TotoToo Theatre 38%

9 TO 5: THE MUSICAL - Carleton Musical Theatre Society 21%

FOOTLOOSE - The Greely Players 20%

RICHARD O'BRIEN'S THE ROCKY HORROR SHOW - Lost Baggage Musical Theatre 16%

IN MY ELEMENT - PushPULL Dance Ottawa 5%

Best Direction Of A Musical

Josh Rigo - ONCE - Elevator Theatre Company 15%

Kodi Cannon - SINGIN' IN THE RAIN - Orpheus Musical Theatre 14%

Barbara Lacelle - SOMETHING ROTTEN! - Urbandale Arts Centre 14%

James King & Rebecca Ballarin - RICHARD O'BRIEN'S THE ROCKY HORROR SHOW - Tweed & Company Theatre 10%

Kenzie Barrera - 9 TO 5: THE MUSICAL - Carleton Musical Theatre Society 6%

Joy Mwandemange - NEW LIFE - Gladstone Theatre 6%

Lisa Stevens - FIDDLER ON THE ROOF - Tweed & Company Theatre 6%

Lisa Dunn - JAGGED LITTLE PILL - TotoToo Theatre 5%

Clare Flockton - THE SPITFIRE GRILL - Kanata Theatre 5%

Rebecca Russell - FUN HOME - TotoToo Theatre 5%

Stephania Wheelhouse - RICHARD O'BRIEN'S THE ROCKY HORROR SHOW - TotoToo Theatre 4%

Julia Nish-Lapidus - R&J AND JONI - St. Lawrence Shakespeare Festival 4%

Dave Rama - RICHARD O'BRIEN'S THE ROCKY HORROR SHOW - Lost Baggage Musical Theatre 3%

Josh Rigo - 35MM: A MUSICAL EXHIBITION - Elevator Theatre Company 3%

Michael Sheppard - BONNIE & CLYDE - Lost Baggage Musical Theatre 1%

Best Direction Of A Play

Josh Rigo - AUGUST: OSAGE COUNTY - Elevator Theatre Company 26%

Erin Chappel - SHE KILLS MONSTERS - sock 'N' buskin theatre company 20%

Sandy Wynne - THE DROWNING GIRLS - Kanata Theatre 11%

James Wallis - MACBETH AT THE TOWER - St. Lawrence Shakespeare Festival 10%

Joanne Farrell - DEATH OF A SALESMAN - Ottawa Little Theatre 9%

Val Bogan - THE WATSONS - Kanata Theatre 8%

Kate Smith - A MIDSUMMER NIGHT'S DREAM - A Company of Fools 8%

Shauna Akkermans - PRIDE AND PREJUDICE : A CLOWNISH ROMP THROUGH A BELOVED TALE - Morph Arts 4%

Keith Barker - WOMEN OF THE FUR TRADE - 1000 Islands Playhouse 2%

Sarah Kitz - ABRAHAM LINCOLN GOES TO THE THEATRE - Great Canadian Theatre Company 2%

Best Ensemble

SOMETHING ROTTEN! - Urbandale Arts Centre 13%

ONCE - Elevator Theatre Company 11%

SINGIN' IN THE RAIN - Orpheus Musical Theatre 9%

COME FROM AWAY - Suzart Productions 9%

AUGUST: OSAGE COUNTY - Elevator Theatre Company 6%

MILLION DOLLAR QUARTET - Tweed & Company Theatre 5%

9 TO 5: THE MUSICAL - Carleton Musical Theatre Society 4%

R&J AND JONI - St. Lawrence Shakespeare Festival 4%

THE 25TH ANNUAL PUTNAM COUNTY SPELLING BEE - Tweed & Company Theatre 4%

35MM: A MUSICAL EXHIBITION - Elevator Theatre Company 4%

DEATH OF A SALESMAN - Ottawa Little Theatre 4%

NEW LIFE - Gladstone Theatre 4%

THE WATSONS - Kanata Theatre 3%

FOOTLOOSE - The Greely Players 3%

RICHARD O'BRIEN'S THE ROCKY HORROR SHOW - Lost Baggage Musical Theatre 3%

FUN HOME - TotoToo Theatre 3%

THE DROWNING GIRLS - Kanata Theatre 3%

A MIDSUMMER NIGHT'S DREAM - A Company of Fools 3%

THE SPITFIRE GRILL - Kanata Theatre 3%

MACBETH AT THE TOWER - St. Lawrence Shakespeare Festival 1%

PAPER MOON THEATER PRESENTS: ROCK OF AGES - Paper Moon Theatre 1%

A SHERLOCK CAROL - Ottawa Little Theatre 1%

THE ROCK THAT BOATED - Dangerous Dames Theatre 0%

Best Lighting Design Of A Play Or Musical

Lucas Colwell - SOMETHING ROTTEN! - Urbandale Arts Centre 15%

Rob Puchyr - SINGIN' IN THE RAIN - Orpheus Musical Theatre 14%

Gareth Edwards - RICHARD O'BRIEN'S THE ROCKY HORROR SHOW - Tweed & Company Theatre 13%

Josh Rigo - ONCE - Elevator Theatre Company 10%

David Magladry - THE DROWNING GIRLS - Kanata Theatre 9%

Don Douglas - FUN HOME - TotoToo Theatre 7%

Daniel Braun - BONNIE & CLYDE - Lost Baggage Musical Theatre 6%

David Magladry - NEW LIFE - Gladstone Theatre 5%

Josh Rigo - AUGUST: OSAGE COUNTY - Elevator Theatre Company 5%

Douglas George and Charlie Inglis - DEATH OF A SALESMAN - Ottawa Little Theatre 4%

Mark Macdonald - RICHARD O'BRIEN'S THE ROCKY HORROR SHOW - TotoToo Theatre 4%

Josh Rigo - 35MM: A MUSICAL EXHIBITION - Elevator Theatre Company 3%

Laura Wheeler - WIND - Cullen Elijah McGrail & Nicholas Leno 2%

Mariana Gomez - SOUND - Skeleton Key Theatre 2%

Graham Price - THE ART OF MURDER - TooBeats Theatre 1%

Best Music Direction & Orchestra Performance

Phillip Konopka - SOMETHING ROTTEN! - Urbandale Arts Centre 16%

Josh Rigo - ONCE - Elevator Theatre Company 15%

Wendy Berkelaar - SINGIN' IN THE RAIN - Orpheus Musical Theatre 15%

Joey Herbison - FIDDLER ON THE ROOF - Tweed & Company Theatre 9%

James McGowan - NEW LIFE - Gladstone Theatre 7%

John McGovern - THE SPITFIRE GRILL - Kanata Theatre 5%

Maggie Wolfe - 9 TO 5: THE MUSICAL - Carleton Musical Theatre Society 5%

Joey Herbison - R&J AND JONI - St. Lawrence Shakespeare Festival 5%

Mark Allen - FUN HOME - TotoToo Theatre 5%

Jake Schindler - THE 25TH ANNUAL PUTNAM COUNTY SPELLING BEE - Tweed & Company Theatre 4%

Terry Duncan - JESUS CHRIST SUPERSTAR - Orpheus Musical Theatre 4%

Sabrina Tang - PAPER MOON THEATER PRESENTS: ROCK OF AGES - Paper Moon Theatre 4%

Sabrina Tang - 35MM: A MUSICAL EXHIBITION - Elevator Theatre Company 3%

Sabrina Tang - BONNIE & CLYDE - Lost Baggage Musical Theatre 3%

Best Musical

ONCE - Elevator Theatre Company 13%

SOMETHING ROTTEN! - Urbandale Arts Centre 13%

COME FROM AWAY - Suzart Productions in collaboration with the Maple Leaf Theatre Productions, Inc. 11%

SINGIN' IN THE RAIN - Orpheus Musical Theatre 11%

FIDDLER ON THE ROOF - Tweed & Company Theatre 7%

RICHARD O'BRIEN'S THE ROCKY HORROR SHOW - Tweed & Company Theatre 6%

9 TO 5: THE MUSICAL - Carleton Musical Theatre Society 6%

FUN HOME - TotoToo Theatre 5%

NEW LIFE - Gladstone Theatre 4%

THE SPITFIRE GRILL - Kanata Theatre 4%

R&J AND JONI - St. Lawrence Shakespeare Festival 4%

JAGGED LITTLE PILL - TotoToo Theatre 4%

BONNIE & CLYDE - Lost Baggage Musical Theatre 4%

35MM: A MUSICAL EXHIBITION - Elevator Theatre Company 3%

FOOTLOOSE - The Greely Players 3%

RICHARD O'BRIEN'S THE ROCKY HORROR SHOW - Lost Baggage Musical Theatre 2%

MILLION DOLLAR QUARTET - Tweed & Company Theatre 1%

Best New Play Or Musical

NEW LIFE - Gladstone Theatre 29%

HOOK! A NEW FAMILY MUSICAL - Tweed & Company Theatre 26%

CRABS! THE MUSICAL - Gregory Erickson 16%

R&J AND JONI - St. Lawrence Shakespeare Festival 13%

DWARVES AND DARK PLACES - Owlbear Theatre 10%

SOUND - Skeleton Key Theatre 5%

Best Performer In A Musical

Rory Taillon - ONCE - Elevator Theatre Company 10%

Nathaneal Flinn - SOMETHING ROTTEN! - Urbandale Arts Centre 9%

James King - RICHARD O'BRIEN'S THE ROCKY HORROR SHOW - Tweed & Company Theatre 7%

Holden Anderson - SOMETHING ROTTEN! - Urbandale Arts Centre 7%

Craig Maguire / Tevye - FIDDLER ON THE ROOF - Tweed & Company Theatre 6%

Brendan Finnerty - SINGIN' IN THE RAIN - Orpheus Musical Theatre 5%

Gillian Doiron - THE SPITFIRE GRILL - Kanata Theatre 5%

Sarah Cousineau - SINGIN' IN THE RAIN - Orpheus Musical Theatre 5%

Andrea Romero Cartas - 35MM: A MUSICAL EXHIBITION - Elevator Theatre Company 4%

MOLLY MCGUIRE - ONCE - Elevator Theatre Company 4%

Alex Becke - 9 TO 5: THE MUSICAL - Carleton Musical Theatre Society 3%

Kaia Bater - 9 TO 5: THE MUSICAL - Carleton Musical Theatre Society 3%

Rorey Brown - 9 TO 5: THE MUSICAL - Carleton Musical Theatre Society 3%

Sam Brown - NEW LIFE - Gladstone Theatre 3%

Katya Harbauer - FOOTLOOSE - The Greely Players 3%

Kaylee Ross - FUN HOME - TotoToo Theatre 3%

Matt Champagne - Frank N. Furter - RICHARD O'BRIEN'S THE ROCKY HORROR SHOW - Lost Baggage Musical Theatre 3%

Nick Dolan - R&J AND JONI - St. Lawrence Shakespeare Festival 3%

Jason Swan - FUN HOME - TotoToo Theatre 2%

Salem Valentine - 35MM: A MUSICAL EXHIBITION - Elevator Theatre Company 2%

Sutida (May) Turcot - NEW LIFE - Gladstone Theatre 2%

Jacob Atkinson - RICHARD O'BRIEN'S THE ROCKY HORROR SHOW - TotoToo Theatre 2%

Jillian Mitsuko Cooper - R&J AND JONI - St. Lawrence Shakespeare Festival 2%

Steph Goodwin - FUN HOME - TotoToo Theatre 1%

Alex Davidson - 35MM: A MUSICAL EXHIBITION - Elevator Theatre Company 1%

Best Performer In A Play

Bo Doyle - SHE KILLS MONSTERS - Sock 'N' Buskin Theatre Company 17%

Susanna Doherty - AUGUST: OSAGE COUNTY - Elevator Theatre Company 16%

Lindsey Keene - THE WATSONS - Kanata Theatre 8%

Hilary Adams - MACBETH AT THE TOWER - St. Lawrence Shakespeare Festival 6%

Scott Simms - DEATH OF A SALESMAN - Ottawa Little Theatre 5%

Venetia Lawless - DEATH OF A SALESMAN - Ottawa Little Theatre 4%

Wes Moore - AUGUST: OSAGE COUNTY - Elevator Theatre Company 4%

Ananya Antony - A MIDSUMMER NIGHT'S DREAM - A Company of Fools 3%

Shannon Clarke - AUGUST: OSAGE COUNTY - Elevator Theatre Company 3%

Cindy Beaton - THE ART OF MURDER - TooBeats Theatre 3%

Naomi James - THE WATSONS - Kanata Theatre 3%

Daniella Bell - A MIDSUMMER NIGHT'S DREAM - A Company of Fools 3%

Kirby Naftel - AUGUST: OSAGE COUNTY - Elevator Theatre Company 3%

Olivia Brown - THE WATSONS - Kanata Theatre 3%

Alison Beckwith - WOMEN OF THE FUR TRADE - 1000 Islands Playhouse 2%

Andrew Iles - MACBETH AT THE TOWER - St. Lawrence Shakespeare Festival 2%

Ava Alavi - SOUND - Skeleton Key Theatre 2%

Geoff McBride - THE PERSISTENT STAIN - Parry Riposte Productions 2%

Stéphanie Charbonneau - A MIDSUMMER NIGHT'S DREAM - A Company of Fools 2%

Bénédicte Bélizaire - A MIDSUMMER NIGHT'S DREAM - A Company of Fools 2%

Phillip Merriman - THE ART OF MURDER - TooBeats Theatre 2%

Max Borowski - A MIDSUMMER NIGHT'S DREAM - A Company of Fools 2%

Joelle Peters - WOMEN OF THE FUR TRADE - 1000 Islands Playhouse 1%

Kyle Cameron - A MIDSUMMER NIGHT'S DREAM - A Company of Fools 1%

Rachel Eugster - BLOOD RELATIONS - A Bear & Co and Three Sisters Theatre Company Co-Production 1%

Best Play

AUGUST: OSAGE COUNTY - Elevator Theatre Company 26%

SHE KILLS MONSTERS - Sock 'N' Buskin Theatre Company 15%

A MIDSUMMER NIGHT'S DREAM - A Company of Fools 13%

DEATH OF A SALESMAN - Ottawa Little Theatre 11%

THE DROWNING GIRLS - Kanata Theatre 8%

MACBETH AT THE TOWER - St. Lawrence Shakespeare Festival 8%

THE WATSONS - Kanata Theatre 7%

WOMEN OF THE FUR TRADE - 1000 Islands Playhouse 4%

MIRANDOLINA - Odyssey Theatre 4%

ABRAHAM LINCOLN GOES TO THE THEATRE - Great Canadian Theatre Company 2%

SOUND - Skeleton Key Theatre 2%

Best Scenic Design Of A Play Or Musical

Bonnie Selleck - SOMETHING ROTTEN! - Urbandale Arts Centre 15%

Alain RIcher - SINGIN' IN THE RAIN - Orpheus Musical Theatre 14%

Tim Porter - RICHARD O'BRIEN'S THE ROCKY HORROR SHOW - Tweed & Company Theatre 10%

Hannah Gorham-Smith - JESUS CHRIST SUPERSTAR - Orpheus Musical Theatre 9%

Josh Rigo - ONCE - Elevator Theatre Company 9%

Heidi Roberts - THE DROWNING GIRLS - Kanata Theatre 8%

Tim Porter - FIDDLER ON THE ROOF - Tweed & Company Theatre 8%

Gillian Hosick - FUN HOME - TotoToo Theatre 6%

Josh Rigo - AUGUST: OSAGE COUNTY - Elevator Theatre Company 6%

Nataly Kais - NEW LIFE - Gladstone Theatre 5%

Graham Spaull - PAPER MOON THEATER PRESENTS: ROCK OF AGES - Paper Moon Theatre 3%

Josh Rigo - 35MM: A MUSICAL EXHIBITION - Elevator Theatre Company 3%

Tony Walker - ANNIE - Orpheus Musical Theatre 3%

Best Sound Design Of A Play Or Musical

Andrew Hunt - SOMETHING ROTTEN! - Urbandale Arts Centre 19%

Josh Rigo - ONCE - Elevator Theatre Company 19%

Jonah Molinski - SINGIN' IN THE RAIN - Orpheus Musical Theatre 18%

Sean Downing - RICHARD O'BRIEN'S THE ROCKY HORROR SHOW - Tweed & Company Theatre 12%

John Rosefield - NEW LIFE - Gladstone Theatre 7%

Matt Nish-Lapidus - MACBETH AT THE TOWER - St. Lawrence Shakespeare Festival 7%

Justin Ladelpha - RICHARD O'BRIEN'S THE ROCKY HORROR SHOW - TotoToo Theatre 5%

Josh Rigo - AUGUST: OSAGE COUNTY - Elevator Theatre Company 5%

Justin Ladelpha - FUN HOME - TotoToo Theatre 4%

Josh Rigo - 35MM: A MUSICAL EXHIBITION - Elevator Theatre Company 4%

Best Supporting Performer In A Musical

Emilia Castro - FUN HOME - TotoToo Theatre 13%

Ryan Mendoza - COME FROM AWAY - Suzart Productions in collaboration with the Maple Leaf Theatre Productions, Inc. 11%

Tatum Taturcuic - SOMETHING ROTTEN! - Urbandale Arts Centre 5%

Ryan Mendoza - THE SPITFIRE GRILL - Kanata Theatre 4%

Cara Pantalone - R&J AND JONI - St. Lawrence Shakespeare Festival 4%

Andy Curtis - ONCE - Elevator Theatre Company 4%

Dean Deffett - RICHARD O'BRIEN'S THE ROCKY HORROR SHOW - Tweed & Company Theatre 4%

Lucas Colwell - SOMETHING ROTTEN! - Urbandale Arts Centre 4%

Mea Tonet - FIDDLER ON THE ROOF - Tweed & Company Theatre 4%

Phillip Konopka - SOMETHING ROTTEN! - Urbandale Arts Centre 3%

Hilary Peck - ANNIE - Orpheus Musical Theatre 3%

Annika Tupper - RICHARD O'BRIEN'S THE ROCKY HORROR SHOW - Tweed & Company Theatre 3%

Laurenne Tynski - ONCE - Elevator Theatre Company 3%

Eli Rutherford - 9 TO 5: THE MUSICAL - Carleton Musical Theatre Society 2%

Rorey Brown - ONCE - Elevator Theatre Company 2%

Rylie Hillier - SOMETHING ROTTEN! - Urbandale Arts Centre 2%

Gabrielle Jones - FIDDLER ON THE ROOF - Tweed & Company Theatre 2%

Hayden Sovinsky - ONCE - Elevator Theatre Company 2%

Joey Graff - ONCE - Elevator Theatre Company 2%

Adrien Pyke - NEW LIFE - Gladstone Theatre 2%

Grace Lister - JAGGED LITTLE PILL - TotoToo Theatre 2%

Hayden Chesser - RICHARD O'BRIEN'S THE ROCKY HORROR SHOW - TotoToo Theatre 2%

Maggie Wolfe - NEW LIFE - Gladstone Theatre 2%

Alex Simion - 9 TO 5: THE MUSICAL - Carleton Musical Theatre Society 2%

Alexandra O’Farrell - FOOTLOOSE - The Greely Players 2%

Best Supporting Performer In A Play

Dawson Fleming - DEATH OF A SALESMAN - Ottawa Little Theatre 12%

Charlotte Thompson - AUGUST: OSAGE COUNTY - Elevator Theatre Company 11%

Richard Lam - MACBETH AT THE TOWER - St. Lawrence Shakespeare Festival 10%

Milo Tibbits - THE WATSONS - Kanata Theatre 10%

Lawrence Evenchick - AUGUST: OSAGE COUNTY - Elevator Theatre Company 7%

Michael Hart - DEATH OF A SALESMAN - Ottawa Little Theatre 7%

Melissa Raftis - PRIDE AND PREJUDICE : A CLOWNISH ROMP THROUGH A BELOVED TALE - Morph Arts 7%

Yan Simon - AUGUST: OSAGE COUNTY - Elevator Theatre Company 7%

Adam Barrows - AUGUST: OSAGE COUNTY - Elevator Theatre Company 6%

Benjamin Haile - AUGUST: OSAGE COUNTY - Elevator Theatre Company 6%

Daniella Bell - AUGUST: OSAGE COUNTY - Elevator Theatre Company 4%

100 Watt Youth Ensemble - 12 (2.0) - 100 Watt Productions 4%

Sabine Duknic - AUGUST: OSAGE COUNTY - Elevator Theatre Company 3%

Elliot Gosh - WOMEN OF THE FUR TRADE - 1000 Islands Playhouse 2%

Dawson Fleming - THE WATSONS - Kanata Theatre 2%

Emily O'Kane - AUGUST: OSAGE COUNTY - Elevator Theatre Company 2%

Logan Indewey - AUGUST: OSAGE COUNTY - Elevator Theatre Company 2%

Favorite Local Theatre

Orpheus Musical Theatre 15%

Elevator Theatre Company 14%

Ottawa Little Theatre 10%

Kanata Theatre 9%

Gladstone Theatre 7%

The Bancroft Village Playhouse 7%

Carleton Musical Theatre Society 7%

St. Lawrence Shakespeare Festival 5%

Lost Baggage Musical Theatre 5%

A Company of Fools 4%

The Greely Players 4%

The Marble Arts Centre 4%

Great Canadian Theatre Company 3%

TotoToo Theatre 3%

NAC Southam Hall 2%

The race is on for the Ottawa Awards Voting ends December 31. Who's in the lead right now: Musical Play Favorite Local Theatre Performer In A Musical Best Musical 1 ONCE Elevator Theatre Company 13% 2 SOMETHING ROTTEN! Urbandale Arts Centre 13% 3 COME FROM AWAY Suzart Productions in collaboration with the Maple Leaf Theatre Productions, Inc. 11% 4 SINGIN' IN THE RAIN Orpheus Musical Theatre 11% 5 FIDDLER ON THE ROOF Tweed & Company Theatre 7% Best Play 1 AUGUST: OSAGE COUNTY Elevator Theatre Company 26% 2 SHE KILLS MONSTERS Sock 'N' Buskin Theatre Company 15% 3 A MIDSUMMER NIGHT'S DREAM A Company of Fools 13% 4 DEATH OF A SALESMAN Ottawa Little Theatre 11% 5 THE DROWNING GIRLS Kanata Theatre 8% Favorite Local Theatre 1 Orpheus Musical Theatre 15% 2 Elevator Theatre Company 14% 3 Ottawa Little Theatre 10% 4 Kanata Theatre 9% 5 The Bancroft Village Playhouse 7% Best Performer In A Musical 1 Rory Taillon - ONCE Elevator Theatre Company 10% 2 Nathaneal Flinn - SOMETHING ROTTEN! Urbandale Arts Centre 9% 3 James King - RICHARD O'BRIEN'S THE ROCKY HORROR SHOW Tweed & Company Theatre 7% 4 Holden Anderson - SOMETHING ROTTEN! Urbandale Arts Centre 7% 5 Craig Maguire / Tevye - FIDDLER ON THE ROOF Tweed & Company Theatre 6% Vote now See all standings › Standings are un-audited and update as votes come in.

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